Șefa diplomației române, participare la Consiliul Afacerilor Externe

Orfani care au crescut la un cămin pentru copii administrat de controversatul mitropolit al românilor din Ucraina, Longhin Jar, afirmă că au fost ținta unor abuzuri fizice, inclusiv bătăi și mușcături pe față, în perioada în care s-au aflat la cămin. Problemele de la căminul din Molnița au fost denunțate, anterior, și de bloggerul Edgar Calancea, care a publicat mărturii ale unor persoane care îl acuză pe starețul Longhin Jar din Cernăuți de rele tratamente aplicate copiilor aflați la orfelinatul său.