Zelenski și emisarii lui Trump vor continua negocierile de pace la Berlin. Witkoff: „S-au făcut multe progrese”
Gândul, 15 decembrie 2025 10:20
Zelenski s-a întâlnit, duminică, în Germania cu emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și au discutat mai mult de cinci ore. Negocierile au înregistrat „progrese“, susține Steve Witkoff, și ar urma să fie reluate și astăzi. „S-au făcut multe progrese”, a spus Witkoff, citând discuțiile privind un plan de pace în 20 […]
• • •
Acum 10 minute
10:30
Percheziții DNA în 6 locații din Iași și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 25 de milioane de lei # Gândul
Procurorii DNA au descins luni, 15 decembrie, în șase locații din Iași și Ilfov, cu privire la infracțiuni de fraudă prin serviciul de ride sharing. Prejudiciul se ridică la aproape 25 de milioane de lei. Autoritățile au ridicat cinci persoane.
Acum 30 minute
10:20
Rodica Stănoiu va fi deshumată azi pentru stabilirea cauze exacte a decesului. Procurorul de caz a semnat ordonanța # Gândul
Procurorul de caz a semnat ordonanța pentru dezhumarea Rodicăi Stănoiu în vederea efectuării autopsiei necesare pentru aflarea cauzei morții acesteia. Medicii vor stabili dacă, în urma rezultatelor toxicologice, se vor găsi urme de substanțe ce ar fi putut produce sau grăbi decesul. Dezhumarea va avea loc azi, 15 decembrie. Știre în curs de actualizare.
10:20
10:20
Trucuri pe care trebuie să le știi atunci când ți se taie maioneza. Câteva soluții rapide și eficiente # Gândul
Este foarte important să știi ce să faci atunci când maioneza ți se taie, care sunt cauzele acestei nereușite, dar și cum poate fi prevenit sau reparat, fără a fi nevoie să faci risipă sau să arunci ingredientele. Maioneza reprezintă unul dintre cele mai iubite sosuri din bucătăria românească, aceasta nu lipsește de la nicio […]
10:20
INS: Aproape 500.000 de șomeri în România. Piața muncii stagnează în trimestrul III. Diferențe mari între urban și rural # Gândul
Piața muncii din România a rămas relativ stabilă în trimestrul III al anului 2025. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, numărul șomerilor s-a situat la aproape jumătate de milion, iar rata șomajului a rămas la același nivel ca în trimestrul anterior. În trimestrul III al anului 2025, populația activă a României era de […]
10:10
2026, anul în care Europa va trăi periculos. Trei arene în expansiune ale războiului hibrid. „Kremlinul va încerca să demonstreze că Rusia păstrează inițiativa și rămâne o mare putere” # Gândul
În anul 2026, Kremlinul va încerca să demonstreze că Rusia păstrează inițiativa și rămâne, totuși, o mare putere, în ciuda declinului său economic și militar. Scenariul este conceput pentru a reliefa o țară aflată în pragul succesului istoric și pentru a consolida imaginea președintelui Vladimir Putin pe scena mondială. Acest obiectiv – notează William Dixon […]
10:10
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română # Gândul
Pentru 2.300.000 de pensionari români, lunar, Poșta Română gestionează livrarea taloanelor, iar în această operațiune sunt implicați peste 10.000 de poștași. Pensionarii, în schimb, ar putea fi vizați de schimbări esențiale în perioada următoare, acestea având loc în baza transformărilor prin care trece operatorul naţional de servicii poştale, arată CANCAN. Poșta Română a ajuns în […]
Acum o oră
10:00
Câte pahare cu vin beau oamenii care trăiesc 100 de ani. „Zonele Albastre” unde durata de viață este mai mare # Gândul
Locuitorii din așa-numitele „Zone Albastre”, adică regiuni ale lumii unde oamenii trăiesc mult peste media globală, urmează câteva principii simple în viață. Unul dintre ele, surprinzător pentru mulți, este consumul regulat și moderat de vin. În lume există în mod oficial cinci „Zone Albastre”, unde șansele de a ajunge la 100 de ani sunt considerabil […]
09:40
Acum 2 ore
09:30
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata # Gândul
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor. Magistrații decid luni, 15 decembrie, dacă începe judecata și ce măsuri preventive se impun. În fața instanței sunt citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste violente […]
09:30
„Boala tăcută” care afectează mai mulți oameni decât cancerul și demența la un loc. Avertismentul medicilor # Gândul
Deși cancerul și demența sunt considerate printre cele mai grave amenințări la adresa sănătății, medicii atrag atenția asupra unei afecțiuni mult mai răspândite, care face mai multe victime decât acestea la un loc. Este vorba despre o boală adesea ignorată, cu evoluție lentă și simptome care apar prea târziu. Atunci când vorbim despre cele mai […]
09:30
Răzvan Lucescu, reacție după eșecul etapei în Grecia. PAOK a coborât pe locul 3 în campionat: „E vina mea” # Gândul
Răzvan Lucescu a recționat, după eșecul marcat de PAOK, echipa pe care o antrenează. Tehnicianul i-a criticat dur pe jucător, după surpriza etapei în Grecia: echipa a pierdut în deplasarea de la Atromitos, scor final 0-2. După meci, antrenorul a susținut că vina i-ar aparține. Deplasarea de la Atromitos a fost plină de surprize pentru […]
09:20
Celebrul regizor Rob Reiner și soția sa Michele au fost găsiți morți la reședința lor din Los Angeles. Fiul vedetei, principalul suspect al crimei # Gândul
Regizorul și actorul Rob Reiner și soția sa Michele sunt cele două persoane găsite moarte duminică în casa din Los Angeles a lui Reiner, potrivit unui oficial al forțelor de ordine citat de AP. Autoritățile consideră că este vorba de o crimă, iar principalul suspect ar fi chiar fiul regizorului. Anchetatorii cred că cei doi […]
09:20
Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România” # Gândul
Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România” Potrivit surselor Gândul, începând cu data de 1 ianuarie 2026, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) va înceta să funcționeze. Situația este una fără precedent, iar motivul uluitor este acela că […]
09:10
09:10
(P)Nouă drumuri judeţene sunt în lucru în Ilfov. Începând cu 2026, DJ 401 A va avea şi piste de bicicletă # Gândul
La finalul lui 2025 şi începutul lui 2026, infrastructura rutieră din Ilfov de află în mijlocul unor lucrări de anevrgură, mai ales că este vorba despre drumuri care fluidizează traficul în tot judeţul. Cei de la Consiliul Judeţean Ilfov spun că este vorba despre 9 drumuri judeţene aflate în lucru, lucrări care vor continua şi […]
09:10
(P) În Sectorul 5, au fost redeschise două parcuri. Locurile au fost dotate şi cu aparate de fitness # Gândul
Primăria Sectorului 5 continuă modernizarea locurilor de joacă şi a spațiilor de recreere, a anunţat primarul Vlad Popescu Piedone. „Știu cât de importante sunt aceste spații pentru familii, pentru copii și pentru toți cei care își doresc locuri curate și sigure pentru relaxare”, mai spune primarul Piedone Jr. „Am redeschis parcurile „Ioniță Cegan” și „Ion […]
09:00
Oana Țoiu participă la Consiliul Afacerilor Externe, la Bruxelles. Ce include agenda reuniunii # Gândul
În cursul zilei de luni, 15 decembrie 2025, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, va fi prezentă la Bruxelles, acolo unde va participa la Consiliul Afacerilor Extrene. De altfel, aceasta va lua parte și la evenimente în marja acestei reuniuni. Agenda acestei reuniuni va include, printre altele, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Va fi pus accentul pe […]
09:00
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn # Gândul
Data de 15 decembrie se conturează drept una dintre cele mai norocoase zile ale lunii pentru o zodie de foc. Astrele favorizează reușitele profesionale, câștigurile financiare și armonia în plan personal, iar veștile bune nu întârzie să apară. Potrivit astrologilor, 15 decembrie este o zi cu adevărat specială pentru nativii Săgetător. Cu Soarele aflat chiar […]
09:00
Interul lui Chivu e pe primul loc în Serie A și antrenorul român le-a răspuns contestatarilor. „Acum cinci luni spuneați altceva” # Gândul
Inter a învins Genoa, 2-1, în etapa 15 din Serie A și a ajuns pe primul loc, 33 de puncte, urmată de AC Milan, 32 de puncte. Golurile echipei lui Cristi Chivu au fost marcate de Yann Bisseck, din pasa lui Lautaro Martinez, în minutul 6, de Lautaro, în minutul 38, iar pentru gazde Vitinha […]
08:50
Dorinel Munteanu, după debutul cu înfrângere ca ANTRENOR la Hermannstadt: „Nu e o amenințare, peste tot se întâmplă așa” # Gândul
Dorinel Munteanu, antrenorul lui FC Hermannstadt, a debutat cu un eșec, echipa sa fiind învinsă de Universitatea Craiova, 2-0, goluri Assad Al Hamlawi (15) și Ștefan Baiaram (31). Ardelenii sunt pe locul 15, retrogradabil, și au 12 puncte. Hermannstadt va juca ultimul meci din an cu Petrolul, locul 12, 19 puncte. Dorinel Munteanu, după debutul […]
08:50
Categoriile de români care vor avea reduceri la transport în 2026. Obligatoriu dacă vor să beneficieze de tarifele mai mici # Gândul
Guvernul a decis ce categorii de români vor avea reduceri la transport în 2026. Guvernul a adoptat deja o ordonanță de urgență prin care va prelungi termenele pentru menținerea facilităților de transport, însă doar pentru anumite categorii de persoane, care trebuie să îndeplinească anumite condiții clare. Este obligatoriu dacă vor să beneficieze de tarifele mai […]
08:40
A fost noapte de foc în Rusiei, după un ce un roi de drone kamikaze au atacat mai multe regiuni, inclusiv capitala Moscova, în noaptea de 14 spre 15 decembrie. Autoritățile ruse au raportat mai multe explozii în mai multe districte. Un val de drone ucrainene a vizat Moscova în noaptea de 14- 15 decembrie, […]
08:40
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește cu premierul finlandez, pentru a discuta securitatea UE în contextul războiului din Ucraina # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan începe luni o vizită în Finlanda. Liderul de la Cotroceni participă marţi la summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo. La eveniment vor lua parte liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei. Scopul summit-ului ca obiectiv un acord privind coopearea în consolidarea apărării […]
Acum 4 ore
08:30
08:30
Dinamo a învins Metaloglobus, 4-0, în etapa 20-a a Superligii, golurile fiind marcate de Alberto Soro (24), Cristian Mihai (68), Stipe Perica (76) și Cătălin Cîrjan (90+2). Dinamo e pe locul doi, 38 de puncte, la unul de Rapid, care conduce în clasament. Zeljko Kopic a vorbit despre meciul cu Metaloglobus și nu se știe […]
08:30
Bancul zilei vine cu o căutare simplă pe internet: vacanțe ieftine de Sărbători. Rezultele căutării stârnesc amuzamentul. Spor la râs! Am căutat pe Google: „Vacanțe ieftine de sărbători” și mi-a dat: „nicăieri nu-i ca acasă”. Ion, șeful mafiei din România După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la […]
08:20
V-ați gândit vreodată care sunt orașele din România cu cei mai fericiți locuitori? În baza mai multor studii și analize care măsoară calitatea vieții și satisfacția urbană în România a fost întocmit un top de acest tip. Aceste rezultate pot varia ușor, în funcție de mai mulți factori. Fiecărui oraș i-a fost atribuit un calificativ […]
07:50
A apărut prima prognoză meteo pentru primăvara anului 2026. Cum va fi vremea în România în lunile martie, aprilie și mai, potrivit EaseWeather # Gândul
Meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza meteo pentru primăvara anului 2026. În exemplul de mai jos se află București, iar meteorologii au anunțat temperaturi blânde pentru ceie trei luni de primăvară. Până atunci, în schimb, se anunță o vreme rece de sărbători – vezi AICI prognoza. Specialiștii în meteorologie anunță o primăvară ploioasă cu precipitații și […]
07:20
Bancul de luni are în centrul atenției plata pentru factura la curent. Spor la râs. A venit factura la curent. O să mai aprind becul doar când vreau să văd în ce m-am lovit. Cea mai veche meserie din lume Patru prieteni, un arhitect, un chirurg, un anestezist și un politician s-au întâlnit la o […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 15 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Don Johnson este un actor, producător și cântăreț american, devenit celebru în anii ‘80 datorită rolului său Sonny Crockett din serialul de succes Miami Vice, care i-a adus un Premiu Globul de […]
Acum 6 ore
05:10
Salariul minim si pensiile vor crește în Ucraina în 2026. În România, Guvernul Bolojan e pe contrasens și îi sufocă pe cetățeni cu austeritate # Gândul
Salariul minim si pensiile ucrainenilor vor fi majorate în 2026, în timp ce la noi va fi invers. Ilie Bolojan, aflat în fruntea Coaliției de guvernare, spune că așa ceva nu e posibil în România și că salariul și pensiile trebuie înghețate. În timp ce Guvernul pregătește actul de înghețare a salariul minim pe economie […]
05:10
Cum am ajuns să avem cel mai mic IQ din UE. Explicațiile unui psihoterapeut, pentru Gândul. Cum arată harta „inteligenței” europene # Gândul
În epoca în care inteligența artificială capătă tot mai mult contur și cucerește „teritorii” noi, iată că una dintre primele repercusiuni pare să fie chiar scăderea IQ-ului. Cât de mult ne place să mai gândim cu mintea noastră? Cât de mult mai filtrăm informația pe care o primim de la diverse canale de informare? Sunt […]
Acum 12 ore
00:20
Cât plătesc turiștii pentru o porție de ciorbă sau tocăniță în stațiunea Durău. Aici s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon # Gândul
În stațiunea Durău s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon. Turiștii care ajung să practice sporturi de iarnă, aici, au ocazia să se înfrupte și din bunătăți culinare. Iată cât costă o porție de ciorbă sau tocăniță. Încă de la începutul acestei luni au fost deschise mai multe pârtii de ski, […]
00:10
Judecătoarea Raluca Moroșanu a ieșit la „atac” în ultimul interviu acordat pentru Recorder. În cadrul interviului de natură confesivă, judecătoarea de la Curtea de Apel București a descris cum s-au abătut „teroarea” și presiunile în interiorul instanței. A lansat o serie de acuzații, însă fără să prezinte și o serie de dovezi concrete. Vă reamintim […]
14 decembrie 2025
23:00
Cetățenii români care riscă să rămână luni întregi fără pensie, după ce au muncit în străinătate și se întorc în țară. Care este motivul # Gândul
Cetățenii români care au muncit în peste hotare și se întorc în România, cu scopul de a-și obține pensia, riscă să rămână luni întregi fără venit, avertizează Avocatul Poporului într-un raport special. Acesta a cerut reguli mai clare pentru recunoașterea stagiilor de cotizare din afara României și, de altfel, atrage atenția asupra dosarelor care rămân […]
22:40
Ponta demolează USR. „Rețeaua reziștilor nu e votată de români/Au acaparat tot, mai vor să pună mâna pe Înalta Curte și pe DNA/România nu mai e apărată/Justiția va fi din nou capturată” # Gândul
Într-o intervenție în direct la România TV, duminică seara, Victor Ponta a avertizat că scandalul din justiție este menit să acopere adevărata capturare a ei, care va urma foarte curând. Fostul premier consideră că rețeaua rezist reprezintă un partid de 10%, fără legimitate politică, acesta punând deja mâna pe ministere cheie și dorind să captureze […]
22:10
Cât va costa un sejur de 7 zile în Bulgaria, după trecerea la moneda euro, din 2026. Cât plătesc turiștii pentru cazarea la un hotel de 3 stele # Gândul
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie 2026, aspect care va afecta tarifele pachetelor turistice. Iată cât va costa un sejur de 7 zile pentru o persoană, dar și cazarea la un hotel de 3 sau 4 stele. Bulgaria se află printre preferințele de top ale turiștilor români, în materie de vacanțe. Sejururile […]
22:00
Studenții din Oradea au ieșit în stradă, nemulțumiți de tăierea burselor. „La Palat e sărbătoare, în cămine, foame mare!” # Gândul
Deși protestele inflamate de difuzarea documentarului Recorder au cuprins țara, mai sunt tineri care protestează și din alte motive decât apărarea justiției și eliberarea ei din captivitate. Astfel, aproape 30 de studenți au protestat în fața Prefecturii Bihor, exprimându-și nemulțumirea față de tăierea burselor, în urma măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan. Protestatarii din Bihor […]
21:40
Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări # Gândul
Institutul Croat de Sănătate Publică din Zagreb a confirmat primul caz de lepră din țara balcanică. Pacientului afectat i-a fost imediat administrat tratamentul cu antibiotice. La ora actuală este în afara oricărui pericol și nu reprezintă un risc pentru populație, conform informațiilor Gândul. România a raportat deja două cazuri de acest fel. În Croația, pacientul […]
Acum 24 ore
21:30
Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția” # Gândul
Într-o intervenție în direct, duminică seara, la România TV, fostul premier Victor Ponta a punctat că războioul din justiție este unul provocat, menit să deturneze atenția oamenilor de la criza economică. Astfel, Ponta a făcut paralela cu criza din Bulgaria, care spre deosebire de România s-a soldat cu demisia Guvernului. E o nebunie, e realmente […]
21:30
Primești 30.000 de euro dacă te muți în acest oraș european. Ce condiții trebuie să îndeplinești # Gândul
Există posibilitatea ca unele dintre persoane să primească până la 30.000 de euro, dacă aleg să se mute într-un anumit oraș european situat în Italia, regiunea Toscana. Totuși, pentru a intra în posesia acestei sume, posibilii candidați trebuie să îndeplinească anumite condiții. Întreaga speță are la bază, de fapt, combaterea depopulării și dorința de a […]
20:50
Băsescu se lipește de războiul din justiție: „Predoiu ar trebui să plece într-o vacanță/ Trebuie modificate legile justiției” # Gândul
Într-un interviu în direct, duminică seară, din studioul DIgi 24, Traian Băsescu a comentat scandalul momentului, criza din justiție și protestele de stradă în urma difuzării documentarului Recorder. Politicianul apreciază că independența justiției este o falsă problemă, căci magistrații au posibilitatea de a fi liberi. Fostul președinte apreciază că cea care trebuie să dea răspunsuri […]
20:50
20:50
20:40
Scandal într-o familie de italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire de 1,39 mil.€ # Gândul
Scandal mare într-o familie de cetățeni italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire în valoare de 1,39 milioane de euro. Întreaga poveste a început în 2022, după moartea seniorului de 79 de ani. Acum, cele două femei se judecă în instanță. Nepoata bărbatului de 79 […]
20:40
Băsescu o detonează pe Kovesi în direct: „Greșeala care s-a făcut a fost spectacolul/A fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a pus presiune pe instanțe” # Gândul
Într-o intervenție live la Digi 24, fostul președinte a lansat acuzații grele la adresa fostei șefe DNA. Traian Băsescu a admis, duminică seara, că numirea Laurei Codruța Kovesi în timpul mandatelor lui Klaus Iohannis s-a dovedit ulterior mai degrabă un spectacol. Fosta șefă DNA cultiva show-ul mediatic. Greșeala mea a fost după numirea lui Kovesi […]
19:40
Tăriceanu intră în forță în războiul din justiție: „Instanțele au curajul să judece pe baza legii / Protestatarii se duc după fentă” # Gândul
Într-o intervenție telefonică în direct, duminică seară, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a arătat că tensiunile și protestele izbucnite în societate în urma anchetei Recorder au la bază o mare confuzie. Instanța decide vinovăția într-un dosar, nu procurorii. Tăriceanu subliniază că odată cu încheierea epocii Kovesi – Coldea – Dumbravă, magistrații pot judeca corect, cu […]
19:40
Este oficial. Ce trebuie să aibă șoferii în mașină, atunci când călătoresc în Ungaria, Cehia și Spania, începând cu 1 ianuarie 2026 # Gândul
Șoferii trebuie să respecte noi reguli auto, atunci când circulă în Ungaria, Cehia și Spania. Cele trei se află printre statele europene care au decis introducerea unor modificări esențiale în legislația rutieră, iar acestea intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2026. Ungaria, Cehia și Spania se numără printre statele europene care aduc […]
19:30
Vasile Bănescu intervine în războiul din justiție. Controversatul membru al CNA acuză oponenții anchetei Recorder că denigrează „un demers etic” și îi face „mercenari ai cauzelor străine intereselor țării” # Gândul
Vasile Bănescu, controversatul fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, în prezent membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), se alătură celor care susțin demersul publicației Recorder. Bănescu a publicat duminică pe Facebook un mesaj în care critică fără rezerve toate persoanele care contestă ancheta, acuzându-le că denigrează „un demers etic” și sugerând că sunt […]
