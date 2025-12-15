Șefa spionilor britanici, avertisment privind pericolul rus: „Linia frontului este pretutindeni”
Cotidianul de Hunedoara, 15 decembrie 2025 10:20
Blaise Metreweli, noua șefă a serviciului secret britanic MI6, avertizează că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revizionistă”. The post Șefa spionilor britanici, avertisment privind pericolul rus: „Linia frontului este pretutindeni” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
10:30
Paradoxul concedierii: salariu pe 18 luni, după ce a adormit la muncă și a fost dat afară # Cotidianul de Hunedoara
„Salariul pe 18 luni reprezintă zeci de mii de euro care ies direct din vistieria companiei” The post Paradoxul concedierii: salariu pe 18 luni, după ce a adormit la muncă și a fost dat afară appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:20
Șefa spionilor britanici, avertisment privind pericolul rus: „Linia frontului este pretutindeni” # Cotidianul de Hunedoara
Blaise Metreweli, noua șefă a serviciului secret britanic MI6, avertizează că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revizionistă”. The post Șefa spionilor britanici, avertisment privind pericolul rus: „Linia frontului este pretutindeni” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
09:40
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, este dezbătută luni în Senat. The post Votează PSD alături de AUR moțiunea împotriva Dianei Buzoianu? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:10
Eroii de la Sydney. Un vânzător de fructe l-a dezarmat cu mâinile goale pe un terorist # Cotidianul de Hunedoara
Un vânzător de fructe din Sydney a devenit erou naţional. The post Eroii de la Sydney. Un vânzător de fructe l-a dezarmat cu mâinile goale pe un terorist appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Vizita şefului statului la Helsinki are loc în contextul intensificării discuţiilor europene privind securitatea regională. The post Nicuşor Dan, vizită oficială în Finlanda. Rusia, în centrul discuţiilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:20
Regizorul Rob Reiner și soția sa au fost găsiți fără viață în locuința lor, situată în Los Angeles. Surse citate de TMZ afirmă că cei doi aveau răni provocate de cuțit. The post Regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în locuința lor din L.A appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Zelenski a purtat discuții maraton la Berlin cu emisarii lui Trump. The post Discuţii maraton la Berlin. Zelenski menţine decizia de a renunţa la NATO appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Băsescu a criticat legile justiţiei şi modul în care funcţionează sistemul. El cere modificări urgente şi demisia şefei ÎCCJ. The post Băsescu, despre magistraţi: „Când acceptă să fie slugi, rămân slugi” appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Opoziția încearcă a cincea oară să-l dea jos pe Ilie Bolojan în doar patru luni The post Record de moțiuni de cenzură. Cum arată aritmetica parlamentară appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
Dublă măsură la Curtea de Apel. Angajat la „Doi și-un sfert”, acum judecător. L-a eliberat pe Dragnea în trecut # Cotidianul de Hunedoara
Conducerea Curții de Apel a sesizat CSAT în cazul judecătorului Laurențiu Beșu, fost angajat în serviciul secret al MAI. Însă tot la Curtea de Apel activează și Andrei Buliga, trecut și el pe la „Doi și-un sfert”, serviciul secret al Ministerului de Interne. Buliga este judecătorul care l-a eliberat pe Dragnea din închisoare The post Dublă măsură la Curtea de Apel. Angajat la „Doi și-un sfert”, acum judecător. L-a eliberat pe Dragnea în trecut appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:20
Judecătoarea Moroșanu, dezvăluiri șocante din sistemul judiciar. „Urmare a acestui interviu este posibil să fiu exclusă din magistratură” # Cotidianul de Hunedoara
„Ni s-a explicat cum trebuie să achităm noi inculpații pentru evaziune fiscală”. The post Judecătoarea Moroșanu, dezvăluiri șocante din sistemul judiciar. „Urmare a acestui interviu este posibil să fiu exclusă din magistratură” appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Un senator s-a rugat la biserică pentru ca moțiunea împotriva Guvernului Bolojan să treacă # Cotidianul de Hunedoara
Mâine se va vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan. The post Un senator s-a rugat la biserică pentru ca moțiunea împotriva Guvernului Bolojan să treacă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:30
Cum a luat judecătoarea Moroșanu decizia să deturneze conferința CAB: „exact ca Ceaușescu în 21 decembrie” # Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea explică de ce a luat decizia să spargă tăcerea și să povestească despre abuzurile din Justiție. The post Cum a luat judecătoarea Moroșanu decizia să deturneze conferința CAB: „exact ca Ceaușescu în 21 decembrie” appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Schimbare majoră la Kiev. Zelenski e gata să renunțe la aderarea la NATO, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Statelor Unite şi a Europei # Cotidianul de Hunedoara
Zelenski a declarat că garanţiile de securitate oferite de SUA, Europa şi alţi parteneri, în locul aderării la NATO, reprezintă un compromis din partea Ucrainei. The post Schimbare majoră la Kiev. Zelenski e gata să renunțe la aderarea la NATO, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Statelor Unite şi a Europei appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Au cucerit lauri în sporturile pe care le practică și, datorită acestui lucru, au intrat în grațiile monarhilor britanici. Vezi care sunt sportivii care au primit apelativul Sir. The post Atleții Majestății Sale. Sportivi care au primit titlul de Sir appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Marșul a pornit din Piața Universității. Se pleacă spre Victoriei. The post Marș pentru independența Justiției. Lia Savonea, „luată pe sus” appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Jigniri fără limite pe grupul PNL. Mihai Chirica s-a dezlănțuit: „O luăm de la capăt cu toți ratații politici” # Cotidianul de Hunedoara
Mihai Chirica l-a numit „dobitoc” pe liderul filialei PNL Iași, Alexandru Muraru. The post Jigniri fără limite pe grupul PNL. Mihai Chirica s-a dezlănțuit: „O luăm de la capăt cu toți ratații politici” appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Vasile Bănescu, mesaj dur pentru cei care „caricaturizează” demersul societății privind „Justiția capturată” # Cotidianul de Hunedoara
Vasile Bănescu a venit cu un mesaj pe tema problemelor din Justiție. „Caricaturizarea și denigrarea unui demers etic fundamental pentru însănătoșirea sferei sociale, dezvăluie cu maximă precizie chipul hâd al denigratorilor și orientarea lor reală, dublată de fidelitatea față de zona fetidă moral pe care o reprezintă chiar în timp ce mimează că le pasă […] The post Vasile Bănescu, mesaj dur pentru cei care „caricaturizează” demersul societății privind „Justiția capturată” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Șeful statului catalogat violența asupra femeilor drept „degradantă”. The post Nicușor Dan: „Bate-te cu Doroftei, dar nu agresa femeile” appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Doi copii de 8 și 11 ani din Brăila au fost răniți după ce s-au jucat cu o petardă. Copiii au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. The post Doi copii din Brăila au fost răniți după ce s-au jucat cu o petardă appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Rodica Stănoiu va fi deshumată dupa decesul misterios. Relație cu un bărbat cu jumătate de secol mai tânăr # Cotidianul de Hunedoara
Ancheta în cazul morții fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, ia o turnură neașteptată. Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă The post Rodica Stănoiu va fi deshumată dupa decesul misterios. Relație cu un bărbat cu jumătate de secol mai tânăr appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Nu pot să nu mă gândesc cu tristețe la Magheru, pe care, dacă te uiți la partea pe care se înșiruiau cândva Patria, Hotelul Ambasador, Ciclop până pe la Scala, te întrebi dacă niscaiva drone n-au început bombardarea Bucureștiului. The post Despre BUCUREȘTI appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Aproape jumătate dintre români rămân fără bani înainte de următorul salariu. Descoperă cum un buget clar, economii mici și educație financiară te pot ajuta să ieși din cercul vicios al cheltuielilor necontrolate. The post De ce nu le ajung românilor banii până la salariu appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Cel puţin 10 morţi, după ce două persoane au deschis focul pe o plajă din Sydney # Cotidianul de Hunedoara
Zece persoane au fost ucise și 17 rănite când niște indivizi înarmați au deschis focul în timpul unei sărbători evreiești pe populara plajă Bondi din Sydney, care este foarte aglomerată în weekend, au declarat oficialii australieni,informează. The post Cel puţin 10 morţi, după ce două persoane au deschis focul pe o plajă din Sydney appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Fostul procuror general Augustin Lazăr vorbește despre declinul independenței justiției în România, evidențiat de documentarul Recorder, și subliniază necesitatea unor anchete judiciare pentru clarificarea suspiciunilor de corupție și presiuni politice. The post Augustin Lazăr: Sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Ce fac, de fapt, uneori copiii? Opun rezistență în fața părții întunecate a lumii. Se poate întâmpla ca adulții să le prezinte lumea, iar copiii să nu vrea să accepte The post Copii care visează ceruri de bombe appeared first on Cotidianul RO.
12:10
O defecţiune la motorul unui Boeing 777 a provocat un incendiu pe aeroportul din Washington # Cotidianul de Hunedoara
Un avion United Airlines s-a întors în siguranță după ce motorul său a luat foc la decolare, provocând un incendiu la sol pe aeroportul Dulles. The post O defecţiune la motorul unui Boeing 777 a provocat un incendiu pe aeroportul din Washington appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Clădirea a fost gândită ca un „pod monumental” de 160 de metri lungime, care se arcuiește elegant peste peroanele stației. The post O noua gară din Belgia și-a deschis în sfârșit porțile appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
10:30
Politica externă anti-Europa a administrației Trump este construită de consilieri apropiați din mișcarea MAGA, precum Michael Anton și Stephen Miller. Aceștia văd imigrația în Europa ca o amenințare pentru civilizația occidentală și propun o strategie care reduce importanța NATO și UE. Această schimbare provoacă tensiuni majore în relația transatlantică și marchează o nouă direcție ideologică pentru SUA. The post Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Ce se va întâmpla cu prețul aurului în 2026? Conform unei analize XTB România, după un 2025 spectaculos, anul viitor poate aduce noi maxime pentru metalul prețios. The post Merită să cumperi aur în 2026? La ce maxime poate ajunge prețul aurului appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Parchetul a deschis un dosar penal în urma morții suspecte a fostului ministru Rodica Stănoiu, anchetând circumstanțele decesului. The post Dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru Rodica Stănoiu appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Directorul general al YouTube limitează accesul copiilor săi pe reţelele sociale, la fel ca alţi lideri din industria tehnologiei. The post Directorul YouTube limitează accesul copiilor săi la rețele sociale appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Coca-Cola este implicată în negocieri de ultim moment pentru a finaliza vânzarea lanțului de cafenele Costa Coffee, după apariția unor dificultăți neașteptate în procesul tranzacției. Compania încearcă să evite astfel un eșec care ar putea afecta planurile sale de extindere pe piața băuturilor calde. The post Coca-Cola vrea să vândă lanțul de cafenele Costa Coffe appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Nicuşor Dan spune când va desecretiza ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale # Cotidianul de Hunedoara
Nicuşor Dan, despre desecretizarea şedinţei CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale: Se tot vorbeşte de acea descretizare, da, se va întâmpla şi asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul The post Nicuşor Dan spune când va desecretiza ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale appeared first on Cotidianul RO.
09:10
De câțiva ani buni Justiția stă sub bagheta câtorva personaje - Lia Savonea, Cătălin Predoiu și câțiva membri influenți ai CSM. The post Lia Savonea, Cătălin Predoiu, CSM. Actorii care conduc Justiția appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Președintele Zelenski confirmă întâlniri cu reprezentanți ai SUA, UE și Germania la Berlin, în efortul de a avansa soluționarea conflictului din Ucraina. Premierul britanic Starmer a discutat separat cu Ursula von der Leyen despre cooperarea în domeniul securității. The post Zelenski a confirmat întâlniri la Berlin pentru pace appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Nouă persoane au fost rănite într-un atac produs la Universitatea Brown din SUA. Autoritățile au anunțat un nou bilanț al victimelor, iar suspectul nu a fost prins. Poliția continuă căutările și a difuzat imagini video cu o persoană de interes. The post Nouă răniți într-un atac la Universitatea Brown din SUA appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Bucătăria italiană a fost inclusă pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO, fiind recunoscută ca un element esențial al identității culturale italiene. Decizia evidențiază rolul tradițiilor culinare, al mesei în familie și al transmiterii obiceiurilor gastronomice din generație în generație. The post Bucătăria italiană este inclusă în patrimoniul cultural UNESCO appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cine sunt oamenii Kremlinului din jurul lui Trump. De ce ruperea UE e o miză imensă # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalistul Florin Toader a documentat filiera rusă din jurul președintelui SUA. Este vorba despre legăturile lui Donald Trump cu „oamenii de afaceri” din fostul spațiu sovietic. Întrebarea este dacă aceștia ar putea avea o legătură cu noul vis al liderului de la Casa Albă de a fragmenta Europa. Noua strategie de securitate a americanilor arată că acesta speră ca patru state UE - Italia, Polonia, Ungaria și Austria - să se depărteze de construcția europeană și să se apropie și mai mult de SUA. The post Cine sunt oamenii Kremlinului din jurul lui Trump. De ce ruperea UE e o miză imensă appeared first on Cotidianul RO.
13 decembrie 2025
23:40
Preşedintele Nicuşor Dan respinge acuzaţiile de „blat” cu PSD în campania pentru Primăria Capitalei. El afirmă că nu există o astfel de înţelegere și explică că, în contextul actualei coaliţii guvernamentale, trebuie să fie echidistant faţă de toate partidele implicate. The post Ați făcut blat cu PSD în Capitală? Răspunsul lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
20:00
A patra zi de proteste. Câteva mii de persoane au ieșit în stradă pentru Justiție. Predoiu și Lia Savonea, luați la țintă # Cotidianul de Hunedoara
Protestele pentru justiție continuă pentru a patra zi consecutiv în București, în Piața Victoriei, și în alte orașe din țară, precum și în diaspora. Manifestanții cer o justiție independentă, transparentă și fără influențe politice, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care sunt gestionate anumite dosare și presiunile asupra sistemului judiciar. The post A patra zi de proteste. Câteva mii de persoane au ieșit în stradă pentru Justiție. Predoiu și Lia Savonea, luați la țintă appeared first on Cotidianul RO.
19:00
O alertă cu bombă a fost declanșată la frontiera de nord a Republicii Moldova, vizând trenul pe ruta București – Kiev. Autoritățile au investighat și au suspendat temporar circulația pentru verificări de securitate. “Alarma s-a dovedit a fi falsă”, precizează Poliţia de Frontieră. The post Alertă cu bombă la frontiera Moldovei. Trenul București – Kiev vizat appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Gheorghe Piperea (AUR), semnal de alarmă: Cea mai periculoasă este revenirea la MCV # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul Gheorghe Piperea trage un semnal de alarmă asupra riscurilor revenirii la Mecanismul de Cooperare și Verificare și critică guvernul pentru corupție și incompetență care afectează justiția și democrația. The post Gheorghe Piperea (AUR), semnal de alarmă: Cea mai periculoasă este revenirea la MCV appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Șoc maxim pentru o familie normală de chinezi. Cei doi nu și-au imaginat nici o secundă că fiica lor va deveni atracția întregii lumi pentru trăsăturile sale. Este blondă cu ochii albaștri. The post VIRAL Chinezoaica blondă cu ochii albaștri a pus familia pe jar appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Troc SUA-Belarus. Minskul eliberează 123 de deţinuţi politic, printre care laureatul premiului Nobel pentru Pace # Cotidianul de Hunedoara
SUA a ridicat sancțiunile impuse Belarusului pentru exportul de potasă. În urma acestui pas, guvernul din Minsk a eliberat 123 de deținuți politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiaţki, și opoziționista Maria Kolesnikova. Această mișcare marchează o încercare de relaxare a tensiunilor între cele două părți. The post Troc SUA-Belarus. Minskul eliberează 123 de deţinuţi politic, printre care laureatul premiului Nobel pentru Pace appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Gerhard Roiss afirmă că Austria ar trebui să beneficieze de gazele din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră. The post Fostul șef OMV spune că Austria merită gazele din Neptun Deep appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Cât de grav pot fi afectați copiii și adolescenții care fac exces de rețele sociale? Folosirea prea mult timp a ecranelor duce la plictiseală, lipsă de concentrare, furie. The post Captivi în ecrane. Offline în Australia, pe TikTok în România – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Tot mai multe state membre UE se opun utilizării activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, invocând posibile încălcări ale dreptului internațional și ale proprietății private. Decizia rămâne incertă după discuțiile de la Bruxelles. The post UE este divizată privind finanțarea Ucrainei din active rusești appeared first on Cotidianul RO.
16:40
O femeie a coborât pe șinele de metrou și a fost lovită de o garnitură în stația Crângași din București, provocând blocarea temporară a circulației. Victima a murit. Autoritățile au intervenit la fața locului. The post Incident grav la metrou. O femeie a murit după ce a fost lovită de metrou appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Președintele Erdogan spune că un plan de pace pentru Ucraina și Rusia e posibil și că speră să discute cu Donald Trump, subliniind importanța unui armistițiu și a siguranței în Marea Neagră. The post Erdogan: „Pacea nu este departe” după întâlnirea cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.