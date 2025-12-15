Percheziții DNA în Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune cu o pagubă de 5 milioane euro
TeleM Iași , 15 decembrie 2025 11:50
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de...
Acum 10 minute
12:00
HZJZ a confirmat duminică un caz de lepră înregistrat recent în Croaţia, menţionând că persoana...
12:00
Biletele de tren s-au scumpit din nou începând de duminică, 14 decembrie 2025, la doar...
Acum 30 minute
11:50
Percheziții DNA în Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune cu o pagubă de 5 milioane euro # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de...
11:40
Resursele de energie ale României au înregistrat o evoluție contrastantă în primele zece luni ale...
Acum o oră
11:30
Pensia medie lunară din România a înregistrat în trimestrul al treilea al anului 2025 o...
Acum 2 ore
10:50
Gheorghe Șoldan a rezolvat într-un an proiectul Variantei Ocolitoare de la Gura Humorului. La Iași, au trecut 5 ani de când Costel Alexe promitea că ‘intr-o luna’ va realiza proiectul centurii Uricani – Cicoarei # TeleM Iași
În aceeași regiune istorică, cu aceleași reguli administrative și același buget național, Moldova oferă astăzi...
10:30
Botoșani | 5 persoane au ajuns azi noapte la spital, în urma unui accident produs la Flămânzi # TeleM Iași
Cinci persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier care a avut loc,...
10:20
Saptamana trecuta a avut loc o prelevare de organe la Spitalul Clinic de Urgență „Prof....
Acum 4 ore
10:00
Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea...
09:50
Premierul Ilie Bolojan spune că majorarea salariului minim ar putea proteja puterea de cumpărare a...
09:50
Săptămâna va continua cu vizitele la Londra și Bruxelles, în contextul discuțiilor legate de un...
Acum 24 ore
20:00
Judecatoarea Raluca Moroșanu: „Dacă trebuie sa schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece, nu de la șefia Înaltei Curți, ci din întreg sistemul!” # TeleM Iași
Judecătoarea Raluca Moroșanu a făcut o serie de declarații explozive intr-un interviu pentru Recorder privind...
Ieri
11:00
Suedezii de la Holmbergs Safety Systems fug de România și scot la licitație fabrica de la Pașcani # TeleM Iași
Fabrica românească a companiei suedeze Holmbergs Safety Systems este scoasă la licitație la Pașcani, cu...
10:30
Vineri seara, poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că un...
10:00
Un groaznic accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6.20, pe o...
09:40
Mihai Chirica si-a continuat tirada impotriva lui Alexandru Muraru pe un grup WhatsApp al primarilor...
13 decembrie 2025
18:10
A fost alertă în trenul București – Kiev, la ieșirea din Republica Moldova, după un apel privind minarea garniturii # TeleM Iași
Astǎzi, în jurul orei 12:57, Poliția a fost sesizatǎ despre o alertă de minare a...
17:50
Orașul elvețian Lugano se transformă într-un pionier al economiei digitale după ce a permis plățile...
17:00
În această noapte se reia procedura de dezinfecție a rețelei de apa din Spitalul de Copii Sf. Maria # TeleM Iași
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" din Iași se confruntă cu o situație...
16:40
În judeţul Vrancea a fost semnalată o situaţie deosebită de sănătate publică după ce două...
16:30
CSC Șelimbăr a obținut o victorie importanta la Cisnădie, impunându-se cu 2-1 în fața Politehnicii...
14:40
Muzeul Național al Literaturii Române Iași propune majorarea taxelor de vizitare pentru muzeele din rețeaua sa # TeleM Iași
Muzeul Național al Literaturii Române Iași propune majorarea taxelor de vizitare pentru muzeele din rețeaua...
14:10
După o întâlnire cu Vladimir Putin, președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că pacea nu...
13:40
PSD Iași: „Consiliul Județean Iași a eșuat grav în gestionarea Spitalului de Copii Sfânta Maria!” # TeleM Iași
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, critică dur Consiliul Județean Iași pentru managementul defectuos șiiresponsabil...
13:40
Polițiști de frontieră din cadrul ITPF Iași, aflați în exercitarea unei misiuni specifice în municipiul...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Primarul Mihai Chirica a semnat contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a...
10:30
De luni, Wizz Air redeschide baza operațională de la Aeroportul Suceava și introduce noi zboruri # TeleM Iași
Începând de luni, 15 decembrie 2025, pasagerii vor avea la dispoziție noi zboruri directe din...
10:20
O femeie din Piatra-Neamț, dată dispărută în urmă cu 17 ani a fost identificată la frontieră când se întorcea în țară # TeleM Iași
Poveste cutremurătoare, dar cu final fericit în județul Neamț, după ce, o femeie din Piatra-Neamț,...
09:50
698 locuri de muncă vacante la nivelul județului Iași potrivit datelor furnizate de agenții economici....
09:40
Lovitură pentru Temu și Shein. De la 1 iulie se impune o taxa de 3 euro pentru coletele sub 150 euro # TeleM Iași
Țările UE au convenit vineri să impună o taxă de 3 euro pentru toate coletele...
09:20
Consiliul, care reunește guvernele statelor membre ale UE, a decis să interzică transferul către Rusia,...
07:50
Măsuri fără precedent la Spitalul de Copii Sf. Maria după problemele privind calitatea apei # TeleM Iași
Ministerul Sănătății a declanșat un set amplu de măsuri preventive la Spitalul Clinic de Urgență...
00:20
ApaVital după situația de la Spitalul de Copii: „Apa din întreaga arie de operare nu are riscuri de contaminare bacteriană!” # TeleM Iași
In urma neconformitatilor la probele de apa in Spitalul de Copii Sf. Maria, prin depasirea...
12 decembrie 2025
23:00
Costel Alexe despre situația de la Spitalul Sf. Maria: „Am început să conturăm un plan de măsuri!” # TeleM Iași
Costel Alexe a oferit o prima reactie despre situatia de la Spitalul Sf. Maria, unitate...
21:30
Ce efecte pot avea asupra copiilor bacteriile noi descoperite la Spitalul de Copii Sf. Maria? # TeleM Iași
Pseudomonas aeruginosa, bacteria depistata in 6 din cele 8 probe de apa la Spitalul de...
21:10
Breaking News | Alertă sanitară la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași după depistarea unor grave neconformități în calitatea apei # TeleM Iași
Potrivit Ministerului Sanatatii au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma...
21:00
Muraru vs Chirica, război deschis în PNL Iași. Muraru: ‘Declaratiile lui Mihai Chirica sunt incompatibile cu valorile PNL’ | Chirica: ‘Eu am contribuit ca dumneavoastră să fiți deputat și nu invers’ # TeleM Iași
Presedintele PNL Iasi, Alexandru Muraru a reactionat pe Facebook la declaratiile lui Mihai Chirica despre...
19:40
Ryanair își va reduce operațiunile în Belgia. Zborul Iași – Charleroi nu va mai fi operat din octombrie 2026 # TeleM Iași
Compania aeriană irlandeză Ryanair intenționează să retragă 5 dintre cele 18 aeronave ale sale care...
19:10
Profesorul universitar ieșean Silviu Gurlui atrage atenția asupra unui fenomen tot mai vizibil în municipiul...
19:00
Astazi a avut loc o ședință comună a Comitetului pentru Situații de Urgență a Municipiului...
18:10
România are, în premieră, datele științifice ale populatiei de ursi bruni. Analizele genetice efectuate pe...
18:00
In aceasta dupa amiaza, un incendiu a izbucnit la autoturism aflat intr-un service auto din...
17:50
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași a marcat un nou moment dedicat valorificării patrimoniului său...
15:50
Compania Națională de Investiții Rutiere a dat astăzi undă verde pentru începerea proiectării primelor două...
15:50
Premierul Ilie Bolojan a explicat situația critică în care se află România în privința finanțării...
13:20
Vor fi fenomene meteo severe, cod roşu de vânt, precipitaţii şi o mare agitată în...
13:10
Procurorii DNA și Parchetului European au efectuat percheziții la nivel național în dosarul microbuzelor școlare la suprapreț # TeleM Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) si procurorii Parchetului European au efectuat percheziții de amploare la...
13:10
Un ieșean urmărit internațional pentru viol a fost adus în România după ce a fost prins în Spania # TeleM Iași
Poliția Română a adus în țară un bărbat, de 52 de ani, din Iași, care...
12:20
ANAF anunță confiscări de peste 82 milioane de lei în ultimele luni după controale în activitățile de ride sharing # TeleM Iași
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF anunțǎ intensificarea, începând cu luna septembrie, a acțiunilor...
12:20
CNAIR pregătește licitația pentru cele 400 camere video cu radar care vor monitoriza traficul din România # TeleM Iași
A fost transmisa la ANAP documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400...
