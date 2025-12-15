Noul contract social al Rusiei: de ce sancțiunile îi afectează pe toți, cu excepția decidenților

Veridica.ro, 15 decembrie 2025 11:50

Nici severitatea sancțiunilor, nici amploarea pierderilor pe front nu au împins Kremlinul către un compromis.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 10 minute
12:00
Fostul patron al presei pro-democrație din Hong Kong a fost găsit vinovat pentru ameninţarea securității naționale. Veridica.ro
Jimmy Lai este fondatorul unui ziar independent şi susţinător al drepturilor democratice din fosta colonie britanică devenită regiune autonomă chineză.
Acum 30 minute
11:50
Noul contract social al Rusiei: de ce sancțiunile îi afectează pe toți, cu excepția decidenților Veridica.ro
Nici severitatea sancțiunilor, nici amploarea pierderilor pe front nu au împins Kremlinul către un compromis.
Acum 2 ore
11:00
Omagii aduse în toată lumea pentru victimele atacului din Australia. Veridica.ro
Cel puţin 15 persoane au fost ucise în timpul unei sărbători evreieşti pe o plajă din Sidney.
10:10
O nouă rundă de convorbiri ucraineano-americane la Berlin, pe tema unui plan de pace cu Rusia Veridica.ro
Emisarul american susţine că s-au făcut multe progrese în discuţiile de ieri
Acum 4 ore
09:00
Parlamentul votează, astăzi, moțiunea de cenzură depusă de opoziția suveranistă Veridica.ro
Tot astăzi, Senatul va dezbate și vota moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului.
08:50
Șefa diplomației române, participare la Consiliul Afacerilor Externe Veridica.ro
Agenda reuniunii include discuții despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, și despre situația din Orientul Mijlociu.
Ieri
08:10
Trafic deschis pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei, în perioada sărbătorilor de iarnă Veridica.ro
Între 18 decembrie şi 8 ianuarie lucrările la podul Giurgiu - Ruse vor fi suspendate.
06:10
Protestele împotriva corupţiei din justiţie continuă Veridica.ro
Mii de oameni au manifestat în toată ţara, cerând demisia conducerii ÎCCJ şi a ministrului de Interne.
13 decembrie 2025
19:40
Ghosting continental: SUA dă „cancel” - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat că rețeaua președintelui Donald Trump, Truth Social, vrea să devină vocea rațiunii, iar Casa Albă crede că Europa riscă să dispară ca civilizație.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Un copil ucrainean aduce în Parlamentul european drama războiului declanşat de Putin Veridica.ro
Băiatul şi-a pierdut mama şi a suferit arsuri grave într-un atac rusesc asupra unui spital
10:40
Iranul sechestrează un petrolier şi arestează echipajul pe motiv de contrabandă Veridica.ro
Autorităţile de la Teheran se luptă cu traficul ilegal de combustibil iranian ieftin
10:30
Nicușor Dan a promulgat legea privind încălcarea sancțiunior internaționale Veridica.ro
Nerespectarea legii poate fi pedepsită cu închisoare de la unul la cinci ani.
10:10
CE nu va propune suspendarea fondurilor UE pentru România Veridica.ro
Decizia vine ca o recunoaștere a măsurilor fiscale luate de guvern pentru reducerea deficitului bugetar.
10:00
Thailanda promite să continue lupta împotriva Cambodgiei, în pofida armistiţiului anunţat de Trump Veridica.ro
Preşedintele american spune că i-a convins pe liderii celor două ţări să respecte un acord de încetarea focului convenit anterior
08:50
Trump îşi trimite emisarul la Berlin pentru discuţii despre pacea din Ucraina Veridica.ro
Kievul a trimis Statelor Unite o versiune revizuită a planului american de pace, considerat prea favorabil Rusiei
08:30
Rusia avariază trei nave turceşti în porturile ucrainene Veridica.ro
Atacul are loc la câteva ore după convorbirile dintre liderii Rusiei şi Turciei
12 decembrie 2025
19:40
Mitropolitul pro-rus al românilor din Ucraina, Longhin Jar, acuzat de abuzuri împotriva copiilor Veridica.ro
Orfani care au crescut la un cămin pentru copii administrat de controversatul mitropolit al românilor din Ucraina, Longhin Jar, afirmă că au fost ținta unor abuzuri fizice, inclusiv bătăi și mușcături pe față, în perioada în care s-au aflat la cămin. Problemele de la căminul din Molnița au fost denunțate, anterior, și de bloggerul Edgar Calancea, care a publicat mărturii ale unor persoane care îl acuză pe starețul Longhin Jar din Cernăuți de rele tratamente aplicate copiilor aflați la orfelinatul său.
17:20
Ucrainenii recuceresc zone din nord-est ocupate de ruși Veridica.ro
Zelenski spune că succesul de pe front întărește eforturile diplomatice.
17:00
Zeci de migranți au trecut din Belarus în Polonia printr-un tunel pe sub graniță Veridica.ro
Varșovia acuză Minskul, aliatul Moscovei de complot pentru destabilizarea Poloniei prin intermediul migranților aduși din Orientul Mijlociu și Africa
16:20
UE blochează activele Rusiei pentru a le folosi în ajutorul Ucrainei Veridica.ro
Banca Centrală a Rusiei anunță că dă în judecată depopzitarul european al activelor sale.
15:30
Mesaj alarmat al șefului NATO Veridica.ro
Rutte spune că Uniunea Europeană este următoarea țintă a Rusiei, dacă Putin își atinge obiectivele în Ucraina
15:00
Germania acuză Rusia de atac cibernetic asupra traficului aerian Veridica.ro
Guvernul german promite contramăsuri în cooperare cu partenerii europeni.
13:30
Bulgaria: guvernul demisionează în urma protestelor. De ce acum și de ce din nou Veridica.ro
Guvernul Bulgariei a demisionat după ce s-a confruntat cu proteste repetate în ultimele două săptămâni. Decizia a reprezentat o surpriză pentru o țară unde politicienii discreditați rareori cedează, și până și reformiștii care se desprind din valurile de proteste ajung să facă politică „pe stil vechi".
10:30
Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8%, în noiembrie Veridica.ro
În octombrie, salariul mediu net a crescut cu 4,3 procente.
09:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Pacea în Ucraina depinde de înlăturarea regimului Zelenski Veridica.ro
Războiul continuă doar din cauza regimului ilegitim instalat la Kiev și controlat din exterior, iar pacea nu poate fi obținută fără înlocuirea acestuia, potrivit propagandei pro-Kremlin.
07:10
Propaganda rusă arată, fără să vrea, de ce se teme Rusia Veridica.ro
Înarmarea Europei pentru a se apăra de agresiunea Rusiei, dar și propunerile de folosire a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina sunt teme majore de atac pentru propaganda Kremlinului, care le vede drept amenințări.
06:40
Noi proteste după documentarul Recorder Veridica.ro
Sute de magistraţi şi-au exprimat susţinerea pentru autorii dezvăluirilor, Nicuşor Dan le adresează o invitaţie la discuţii.
11 decembrie 2025
19:10
Kremlinul este încrezător în victoria în războiul împotriva Europei – [PROFILAKTIKA] Veridica.ro
Putin amenință din nou Europa cu distrugerea – și, în mod surprinzător, diplomații ruși sunt complet convinși de acest scenariu, practic lăsând jocul șantajului Kremlinului. Între timp, regimul lui Lukașenko demonstrează încă un eșec: propaganda sa își demonstrează încă o dată incompetența completă. În noul episod PROFILAKTIKA de la Veridica, examinăm de ce Kremlinul sperie Europa, de ce diplomația rusă a pierdut contactul cu realitatea și cum propaganda face din regimul Lukașenko o comedie.
17:40
Atac al șefei CAB la documentarul Recorder. Judecătoare: ce s-a spus în documentar e adevărat Veridica.ro
Șefa Curții de apel București acuză manipulare publică după difuzarea documentarului realizat de Recorder, dar judecătoarea Raluca Moroșanu a declarat că tot ce s-a spus în documentar e adevărat.
15:50
Guvernul bulgar a demisionat, iar țara se îndreaptă spre anticipate Veridica.ro
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jelyazkov, a demisionat joi, în urma unor săptămâni de proteste masive împotriva politicilor economice și a eșecului perceput de a combate corupția.
15:30
FAKE NEWS: Chișinăul vrea să renunțe la Transnistria de dragul integrării europene Veridica.ro
Închiderea Centrului rus de cultură arată rusofobia guvernării de la Chișinău, care vrea să lichideze autonomia găgăuză și să renunțe la Transnistria de dragul integrării europene, potrivit unei narațiuni false preluate de presa pro-rusă.
14:10
România, trimisă în fața Curții de Justiție a UE Veridica.ro
Țara noastră este acuzată de nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului.
13:00
Lavrov spune că neînţelegerile cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate Veridica.ro
Potrivit ministrului de externe, Rusia pretinde garanţii de securitate în egală măsură cu Ucraina
11:50
Ucraina răspunde planului de pace american Veridica.ro
Surse ucrainene spun că sunt propuse amendamente pentru a face planul realizabil.
11:30
Prima grevă generală în Portugalia în mai bine de un deceniu Veridica.ro
Sindicatele sunt nemulţumite de perspectiva schimbării Codului Muncii
11:20
Rusia anunţă că a respins un vast atac ucrainean cu drone Veridica.ro
Zeci de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte, potrivit Ministerului rus al Apărării
10:50
Trump nemulţumit de discuţiile cu liderii europeni despre încheierea războiului din Ucraina Veridica.ro
Preşedintele american spune că s-au schimbat cuvinte dure la ultima conversaţie.
10:50
Disidenta venezueleană a venit la Oslo ca să-și ridice premiul Nobel pentru pace Veridica.ro
Machado a apărut la Oslo în toiul nopții, salutând mulțimea de la balconul unui hotel și a fost prima dată când a fost văzută în public din ianuarie.
10:50
Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției voluntarilor” Veridica.ro
Întîlnirea liderilor europeni va avea loc în format videoconferință, de la ora 17:45.
10:30
30 de țări din Coaliția de voință se alătură președintelui Volodimir Zelenski Veridica.ro
Coaliția, care s-a întrunit ultima dată pe 25 noiembrie, se va reuni după comentariile usturătoare făcute săptămâna aceasta de Donald Trump, care i-a numit pe unii lideri europeni „slabi” și i-a criticat dur pe omologii săi transatlantici pentru că nu au reușit să asigure pacea în Ucraina.
10:10
Bombardierele americane cu capacitate nucleară zboară alături de avioanele japoneze Veridica.ro
Bombardiere americane cu capacitate nucleară au survolat Marea Japoniei împreună cu avioane de vânătoare japoneze, a anunțat joi Tokyo, într-o demonstrație de forță după exercițiile militare chineze și rusești efectuate în cerul și mările din jurul Japoniei și Coreei de Sud.
10:00
Moțiune de cenzură împotriva guvernului bulgar Veridica.ro
Parlamentul de la Sofia va vota o moțiune de cenzură introdusă de opoziție împotriva executivului motivând că politicile sale economice au eșuat.
10:00
România va avea un port fluvial nou Veridica.ro
Acesta va fi amplasat la Ovidiu pe canalul Dunăre - Marea Neagră.
09:40
SUA confiscă un petrolier în largul coastei Venezuelei Veridica.ro
Armata americană a confiscat un petrolier în largul coastei Venezuelei, a declarat președintele Donald Trump reporterilor, în contextul în care administrația sa continuă să intensifice activitatea militară în regiune.
09:10
Guvernul anunță reechilibrarea parteneriatul cu OMV Petrom Veridica.ro
Redevențele au fost majorate cu 40% și compania petrolieră a renunțat la litigiile deschise împotriva statului român.
09:00
Dosar penal pentru propagandă nazistă Veridica.ro
Un bărbat din București promova cultul lui Hitler și anihilarea populației evreiești.
08:50
Ziua în care aflăm motivul secret pentru care s-au oprit războaiele între palate pentru moment Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 49
08:40
Cum n-o dai! (14) - Lumina! Veridica.ro
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local,   pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză. Scopul proiectului este, pe de-o parte, prezentarea mentalităților polarizate, a tensiunilor și disfuncțiilor social-politice de la noi (și nu numai) dar și a modului în care aceste probleme, tot mai acute, ne provoacă și ne pun la încercare. În același timp, proiectul își propune o prezentare cât se poate de lucidă a tot ce ține de propagande, ideologii, războaie, dezinformare, știri false și speculații cu tentă conspirativă, paranoidă sau absurdă.
10 decembrie 2025
19:20
Liderii europeni discută la telefon cu Trump despre condițiile păcii din Ucraina Veridica.ro
Președintele american și-a reluat recent criticile la adresa lui Volodimir Zelenski
18:40
Zelenski anunță o nouă temă în discuțiile cu americanii Veridica.ro
Președintele american spune că va fi examinat procesul de reconstrucție a Ucrainei după război.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.