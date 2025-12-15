Zece afaceri fondate de antreprenoare din România intră în finala programului She’s Next, derulat de ING şi Visa, cu granturi totale de 60.000 de euro

00:15

Revolut, fintech-ul devenit bancă în toată regulă îşi încheie primul an operaţional ca sucursală în România, iar acum strategia se schimbă. Dacă până acum scopul a fost de a fi bancă sau opţiunea secundară pentru clienţi, Florina Moisei, country manager, Revolut Bank, susţine că dorinţa este ca utilizatorii să înceapă să folosească Revolut ca bancă principală.