Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Golazo.ro, 15 decembrie 2025 14:50
Ultimul mare derby din 2025 se va disputa duminică seara, ora 20:00: FCSB - Rapid, pe Arena Națională. Ambii asistenți pe care Vassaras vrea să-i delege se vor afla la ultimul lor meci din activitatea de arbitri.
Acum 5 minute
15:10
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Campioana țintește locurile de play-off # Golazo.ro
Unirea Slobozia și FCSB se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1.
Acum 30 minute
14:50
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN” # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan (56 de ani).
14:50
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci # Golazo.ro
Ultimul mare derby din 2025 se va disputa duminică seara, ora 20:00: FCSB - Rapid, pe Arena Națională. Ambii asistenți pe care Vassaras vrea să-i delege se vor afla la ultimul lor meci din activitatea de arbitri.
Acum 2 ore
14:10
„Nu l-a dat pentru că sunt eu!” Furie la Real Madrid după un penalty neacordat. Dialogul ascuns dintre Vinicius și Xabi Alonso » Verdictul specialistului # Golazo.ro
Vinicius Junior (25 de ani), atacantul lui Real Madrid, a fost extrem de deranjat de deciziile de arbitraj din victoria „galacticilor” cu Deportivo Alaves, scor 2-1.
14:00
Scut pentru tentații Cum are grijă Academia Hagi de educația financiară a tinerilor fotbaliști # Golazo.ro
Discuție deschisă cu un specialist care îi învață pe copiii de la Academia Hagi despre responsabilitate financiară
14:00
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția” # Golazo.ro
Michael Vaughan, fost căpitan al echipei naționale de cricket a Angliei, a vorbit despre momentele de panică trăite în timpul masacrului de pe plaja Bondi din Sidney, Australia.
13:50
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras # Golazo.ro
Inițial, Sebastian Colțescu luase acceptul șefului CCA de a activa ca arbitru de centru până la finalul anului 2025.
13:40
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte # Golazo.ro
Conflictul juridic dintre președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu (41 de ani), și Florin Prunea (57 de ani) s-a încheiat definitiv în favoarea fostului portar al Generației de Aur.
13:30
Gol inedit în Germania Capul l-a scos din ofsaid! Cea mai bizară decizie de când a fost introdus sistemul VAR # Golazo.ro
Un moment cel puțin bizar a avut loc la partida dintre Greuther Furth și Hertha Berlin, scor 3-3, în liga secundă din Germania.
Acum 4 ore
12:00
„Ar trebui să dai un exemplu!” Ștefan Baiaram, criticat dur de o legendă a Craiovei: „Vreau să-i transmit un mesaj” # Golazo.ro
Aurel Țicleanu (66 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, l-a criticat pe Ștefan Baiaram (22 de ani), după gestul său de la momentul schimbării din partida cu Hermannstadt, scor 2-0 în favoarea oltenilor.
11:40
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9 # Golazo.ro
Sorina Grozav (26 de ani) a încheiat în topul marcatoarelor de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, chiar dacă România nu a reușit să ajungă în sferturile de finală ale competiției.
11:20
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!” # Golazo.ro
După 20 de ani la Red Bull, Helmut Marko a părăsit Formula 1 și face dezvăluiri din cadrul echipei care are sediul la Milton Keynes.
Acum 6 ore
10:50
Scene de război înainte de Genoa - Inter FOTO+VIDEO. Ultrașii celor două echipe au făcut prăpăd înainte de meci: mașini incendiate, 15 polițiști răniți! # Golazo.ro
Înainte de partida dintre Genoa și Inter, fanii celor două formații au provocat haos în oraș, pagubele fiind unele de proporții.
10:50
„Asta mănânc în fiecare zi” Dieta inedită a speranței tenisului mondial: „Are un gust oribil, dar te obișnuiești” # Golazo.ro
Justin Engel (18 ani, #187 ATP) are o aliemntație inedită, pe care o urmează din copilărie. Germanul, revelația sezonului, s-a calificat în ATP Next Gen, după ce Jakub Mensik (20 de ani, #19 ATP).
09:50
„Calitatea a făcut diferența” Mesaj ferm după debutul lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt: „Se vor pune multe lucruri la punct în iarnă” # Golazo.ro
Daniel Niculae (43 de ani), președintele lui Hermannstadt, i-a transmis un mesaj de susținere lui Dorinel Munteanu (57 de ani), după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 0-2.
Acum 8 ore
09:00
„E o plângăcioasă” Două jucătoare din WTA, luate la rost pentru crizele de nervi de pe teren: „Nu poți să faci asta!” # Golazo.ro
Jelena Ostapenko (27 de ani, #7 WTA) și Yulia Putintseva (30 de anui, #71 WTA) au fost criticate pentru ieșirile nervoase de pe terenul de tenis.
Acum 24 ore
00:30
Chivu, replică pentru contestatari Ce a spus tehnicianul lui Inter după ce l-a bătut pe Șucu și a urcat pe primul # Golazo.ro
GENOA - INTER 1-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurilor”, le-a răspuns contestarilor, după o nouă victorie a echipei sale.
00:00
Guardiola, record fabulos Borna incredibilă atinsă de antrenorul lui Manchester City » I-a zdrobit pe Ferguson și Wenger # Golazo.ro
Crystal Palace - Manchester City 0-3. „Cetățenii” au câștigat în deplasarea de duminică, iar Pep Guardiola a doborât un nou record.
14 decembrie 2025
23:50
Malcom Edjouma (29 de ani) va continua la FCSB până la finalul sezonului.
23:40
„Goluri copilărești” Dorinel Munteanu, după debutul cu stângul la Hermannstadt: „Îmi e greu să-mi găsesc cuvintele” # Golazo.ro
Hermannstadt - U Craiova 0-2. Dorinel Munteanu (57 de ani) a tras primele concluzii după primul joc ca antrenor al sibienilor.
23:20
Despre Cîrjan și legătura lui specială cu fanii dinamoviști am mai scris. Vreau doar să remarc încă o dată conexiunea lui cu acest club și cu tot ceea ce e în spatele lui.
23:20
„Nimeni nu e campion în decembrie” Filipe Coelho, mesaj ferm după victoria Craiovei cu Hermannstadt: „Mai avem 20 de meciuri” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - U CRAIOVA 0-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre succesul echipei sale.
23:10
Noi tensiuni cu Baiaram Ce explicație a dat pentru gesturile făcute după schimbare: „Toată lumea m-a întrebat” # Golazo.ro
Hermannstadt - U Craiova 0-2. Ștefan Baiaram (22 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de la Sibiu.
23:00
Gala FIFA The Best Când se decernează premiile oferite de forul mondial + Lista nominalizaților # Golazo.ro
FIFA se pregătește pentru o nouă decernare a premiilor „The Best”, unde fanii au jucat din nou un rol important.
22:50
Încă o șansă pentru Moldovan? Portarul român a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon # Golazo.ro
Luis Carrion (46 de ani) a fost demis de Real Oviedo, formație din La Liga la care este legitimat și internaționalul român, Horațiu Moldovan (27 de ani).
22:10
„Mai avem multe de făcut” Kopic rămâne precaut după victoria lui Dinamo: „Avem motive să fim fericiți, dar mai sunt meciuri” # Golazo.ro
DINAMO - METALOGLOBUS 4-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul echipei sale.
22:00
Chivu, din nou lider în Serie A Inter Milano a învins echipa lui Șucu și a trecut în clasament de marile rivale la titlu # Golazo.ro
Genoa - Inter 1-2. Formația lui Cristi Chivu (45 de ani) s-a impus la limită în deplasarea de duminică, împotriva formației patronate de Dan Șucu.
21:40
LPF a modificat programul Date schimbate pentru două meciuri din etapa #22 au fost inversate » Mutarea o ajută pe FCSB # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a modificat ordinea partidelor Rapid - Metaloglobus, respectiv FC Argeș - FCSB din etapa #22, prima din 2026.
21:30
„Vrem titlul” Cîrjan, entuziasmat după ce Dinamo a ajuns la un punct de lider: „Jucăm cel mai frumos fotbal din România!” # Golazo.ro
DINAMO - METALOGLOBUS 4-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Cristi Mihai (21 de ani), jucătorii gazdelor, au vorbit despre a patra victorie consecutivă a „câinilor” pe teren propriu.
21:20
Mihai Teja atacă arbitrajul FOTO. Tehnicianul lui Metaloglobus, reacție acidă după eșecul cu Dinamo: „Arbitrul o să dea întotdeauna pentru ei!” # Golazo.ro
Dinamo - Metaloglobus 4-0. Formația lui Mihai Teja a bifat un nou eșec, iar șansele de menținere în Liga 1 sunt tot mai reduse.
21:20
MM Stoica nu iartă Avertisment dur pentru jucătorii FCSB suspectați că se menajează: „Să nu creadă că pleacă liberi!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, a avut un mesaj dur pentru jucătorii campioanei.
20:20
„Ar fi penibil să vorbim” Florin Tănase, reacție fermă după victoria cu Feyenoord: „Ne-am reunit cu alte gânduri” # Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre șansele campioanei de a cuceri al treilea titlu consecutiv.
20:10
„Săgeți” către rivale Două momente în care crainicul lui Dinamo a ironizat adversarele din București # Golazo.ro
Crainicul lui Dinamo, Ștefan Știucă, a lansat ironii subtile, cu țintă directă, atât la adresa adversarei directe, Metaloglobus, cât și a Stelei, formație care evoluează în Liga 2.
20:00
Fază de PlayStation la Dinamo VIDEO. Supergol reușit de Cristi Mihai, după o serie de pase amețitoare # Golazo.ro
Dinamo - Metaloglobus 4-0. Cristi Mihai (21 de ani) a fost autorul unui gol superb, care a dublat avantajul „câinilor.
19:50
Rădoi i-a dat ignore Motivul pentru care patronul FCSB vrea neapărat să discute cu fostul selecționer: „I-am dat 100 de telefoane și nimic” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a transmis că a încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi în ultima vreme și nu a reușit să dea de fostul antrenor al Universității Craiova.
19:50
Nimeni nu trece de Radu Portarul naționalei a apărat un penalty la Celta - Bilbao 2-0. Mai tare ca Nico Williams! # Golazo.ro
Ionuț Radu, alt meci excelent la Celta Vigo, în campionatul spaniol. La 2-0 cu Athletic Bilbao, goalkeeperul „tricolorilor” a blocat lovitura de pedeapsă a lui Nico Williams
19:30
„Nu vă entuziasmați!” Legenda Thierry Henry, despre grupa României la Mondialul din 2026 # Golazo.ro
Thierry Henry a analizat grupa în care ar putea juca naționala lui Mircea Lucescu la CM 2026, dacă trece de cele două dueluri din baraj
19:30
Federer revine la Australian Open Legendarul tenismen elvețian, invitat special la primul Grand Slam din 2026 # Golazo.ro
Legendarul Roger Federer (44 de ani), de șase ori campion la Australian Open, se va întoarce la Melbourne în 2026, pentru a participa la un meci demonstrativ alături de alți foști #1 mondial.
19:00
Scene comice pe Arenă VIDEO+FOTO. Un porumbel a întrerupt Dinamo - Metaloglobus și le-a dat mari bătăi de cap stewarzilor # Golazo.ro
Dinamo - Metaloglobus. Partida de pe Arena Națională a avut parte de un moment amuzant imediat după fluierul de start.
18:50
Moment special VIDEO+FOTO. Marius Niculae, față în față cu galeria lui Dinamo, după ce i s-a dedicat scenografia din Derby de România # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani) a fost invitatul special al lui Dinamo la meciul cu Metaloglobus, ultimul joc disputat de „câini” pe Arena Națională în acest an.
18:30
Atac la Reghe Fostul atacant de la FCSB nu l-a menajat pe antrenor: „Nu a avut coloană vertebrală” # Golazo.ro
Gregory Tade (39 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre experiența petrecută în urmă cu aproape 10 ani la formația patronată de Gigi Becali.
18:20
Frustrat de FCSB Van Persie trece cu greu peste eșec: „Le-am făcut cadouri” + și-a băgat jucătorii în ședință # Golazo.ro
Robin Van Persie (42 de ani), antrenorul lui Feyenoord, a digerat cu greu înfrângerea împotriva celor de la FCSB, 3-4, din Europa League.
18:20
Pedri l-a întrecut pe Messi La 23 de ani, starul Barcelonei a doborât recordul legendei blaugrana # Golazo.ro
Barcelona - Osasuna 2-0. Pedri a ajuns la 150 de meciuri în tricoul clubului catalan în La Liga și a doborât recordul deținut de Lionel Messi.
17:40
Derapaj la Cupa Africii Selecționerul vedetei de la FCSB, comentarii rasiste și sexiste la conferința de presă » Ce le-a zis jurnaliștilor # Golazo.ro
Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a avut un derapaj rasist la adresa fundașului Mbekezeli Mbokazi, înainte de Cupa Africii.
17:40
„Vorbește singur” Robinho are probleme grave după aproape doi ani de închisoare. Colegul de celulă s-a sinucis lângă el! # Golazo.ro
Robinho, 41 de ani, fostul atacant cu 100 de selecții la naționala Braziliei, a ajuns la închisoare la peste un deceniu după agresiunea sexuală de la Milano
17:30
Finala CM handbal feminin Germania - Norvegia , LIVE de la 18:30 » Victorii pe linie pentru ambele naționale, înainte de meciului decisiv # Golazo.ro
Germania - Norvegia se întâlnesc astăzi, de la ora 18:30, în marea finală a Campionatului Mondial de handbal feminin 2025.
17:00
Încă un tânăr fotbalist de la FCSB este îndemnat să se concentreze doar pe fotbal. Somnul rațiunii naște monștri, iar lipsa educației naște zombi care dau cu piciorul în minge
16:30
„L-a sunat Putin și i-a cântat” Cum poate președintele FIFA să se apropie de cei care influențează planeta # Golazo.ro
Gianni Infantino repetă ce a făcut Sepp Blatter timp de 17 ani ca președinte FIFA. Dezvăluiri legate de un președinte al forului mondial, Putin și Papa
16:00
„Așa dădeam când jucam în sat” FOTO: Fotbalist din Liga 1, ironizat de patron după un șut ratat » Dar și lăudat: „Fără el, avem probleme” # Golazo.ro
FC Argeș - FC Botoșani 0-0. Valeriu Iftime, patronul oaspeților, l-a ironizat pe Hervin Ongenda după un șut complet ratat în minutul 12 al partidei.
15:50
Mircea Lucescu, petrecere cu colindători VIDEO: Selecționerul României, invitat special la ziua unui conducător de club # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a fost prezent la aniversarea de 60 de ani a lui Cornel Sfaițer, președintele lui Poli Iași, eveniment în care invitații au avut parte și de un program cu tradiții românești.
