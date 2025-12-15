Ediţia de decembrie a programului Fidelis, ultima din acest an, a atras subscrieri de 1,5 mld.lei, investitorii plasând 12.724 de ordine . Vedeta ediţiei a fost scadenţa de 10 ani la euro, cu subscrieri de 115 mil.euro

12:00

Chiar dacă schimbările climatice dau bătăi de cap antreprenorilor din agricultură, anumite culturi pot fi astăzi cultivate în spaţii unde nu ar fi rezistat. Este cazul culturii de aronia pe care a mizat şi Alexandru Andrieşi când a pornit busi­nessul Aronia Bio Hănţeşti în Suceava.