O veste bună din demografie. Numărul nou-născuţilor a crescut cu mai mult de 14% de la an la an. În octombrie 2025 s-au născut 13.528 copii, cu 1.689 mai mulţi comparativ cu aceeaşi lună din anul 2024

România, ca de altfel întreaga regiune, este subapreciată şi subestimată, însă acest lucru se va schimba, doar că e nevoie de timp, de răbdare şi de implicarea investitorilor deja prezenţi aici, consideră Krzysztof Kulig, senior partner la Innova Capital, unul dintre cele mai active fonduri de private equity din România ultimelor decenii.