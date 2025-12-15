Ungaria dă în judecată Curtea de Justiţie a UE
PSNews.ro, 15 decembrie 2025 17:20
Ungaria a depus o plângere împotriva Curții de Justiție a UE din cauza unei decizii a curții privind migrația, a anunțat luni ministrul justiției Bence Tuzson, relatează agenția ungară de știri MTI. În decizia sa din 2020, CJUE a decis împotriva Ungariei pentru operarea de zone de tranzit pentru migranți de-a lungul frontierelor Ungariei cu […]
• • •
Acum 30 minute
17:20
RAR: Service-urile şi centrele de dezmembrări sunt obligate să colecteze separat uleiurile uzate # PSNews.ro
Service-urile şi centrele de dezmembrări autorizate au obligaţia legală de a colecta separat uleiurile uzate în recipiente adecvate şi, ulterior, de a preda aceste deşeuri doar firmelor autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a acestui tip de deşeuri, a informat luni Registrul Auto Român (RAR). Registrul Auto Român a anunțat luni […]
17:20
Adrian Țuțuianu a preluat oficial mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente pentru 8 ani # PSNews.ro
Adrian Țuțuianu a preluat oficial, luni, mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani. El a fost numit în această funcție prin votul Parlamentului și formal a demisionat din PSD, pentru că șeful AEP nu poate fi membru de partid. Anunțul preluării funcției a fost făcut de Autoritatea Electorală Permanentă […]
17:20
Georgia Meloni, despre noua strategie de securitate a SUA și ajutorul pentru Ucraina: „Bună dimineața, Europa!” # PSNews.ro
Giorgia Meloni a caracterizat noua strategie de securitate națională a președintelui american Donald Trump drept un semnal de trezire pentru Europa, minimizând în același timp tensiunile din cadrul guvernului său și reafirmând sprijinul Italiei pentru Ucraina, relatează Bloomberg. „Vrem o Italie loială partenerilor săi, dar care nu este supusă nimănui", a declarat premierul italian într-un […]
17:20
CSM anunţă demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor. Concluziile, prezentate pe 19 decembrie # PSNews.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunţă demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, "având în vedere contextul actual din justiţie"., printre temele discutate urmând să se afle detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii acestora în completurile de judecată, percepţia asupra independenţei justiţiei, salarizarea şi pensiile judecătorilor, dar şi libertatea de exprimare […]
17:20
DOCUMENT România, campioana instabilității guvernamentale în UE. Un premier rezistă, în medie, mai puțin de 1,5 ani # PSNews.ro
România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește instabilitatea guvernamentală, potrivit unei analize comparative realizate pe baza duratei mandatelor de prim-miniștri din 16 state europene, în perioada 2007–2025. În ultimii 18 ani, România a schimbat nu mai puțin de 13 prim-miniștri, cel mai mare număr dintre toate statele analizate, ceea ce […]
17:20
Reacţia Comisiei Europene în scandalul din justiţia română. Ce spune despre reactivarea MCV-ului # PSNews.ro
Scandalul din domeniul justiţiei a ajuns la Comisia Europeană. După zile întregi de acuzaţii şi de reacţii dure, Comisia Europeană a reacţionat, în exclusivitate pentru Observator, pe tema care dezbină din nou societatea. Acuzaţiile grave ale judecătoarei Raluca Moroşanu la adresa conducerii Curţii de Apel Bucureşti, dar şi la adresa şefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, […]
17:20
Acum 2 ore
16:10
După 20 de ani de la privatizare, datele financiare arată un raport semnificativ favorabil companiei: pentru fiecare leu plătit statului ca redevență, OMV Petrom a obținut 3,5 lei profit net. La peste două decenii de la privatizarea OMV Petrom, subiectul redevențelor plătite statului român revine în prim-plan. Guvernul și compania au negociat recent o creștere […]
16:10
După USR, și liberalii intră în protestele din justiție: un consilier județean PNL pe lista magistraților revoltați # PSNews.ro
După apariția documentarului Recorder „Justiție capturată", disputele din spațiul public legate de așa-zișii „eroi", de personajele implicate, de firul narativ, de pretinsele dezvăluiri și de semnatarii protestului din Justiție au continuat fără încetare. Lista celor care susțin protestul promovat de zona Rezist și USR împotriva Justiției include nu doar magistrați controversați sau beneficiari ai pensiilor […]
16:10
Simion către Bolojan: Poate economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc. Daţi-vă demisia! # PSNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, i-a transmis premierului Ilie Bolojan, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că în loc să îl ţină PSD-ul la guvernare încă şase luni, perioadă în care falimentează România, "mai bine economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc cu nişte soluţii care nu sunt soluţi" 'şi Ilie Bolojan demisionează din […]
16:10
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că va depune mărturie în dosarul în care figurează Igor Dodon # PSNews.ro
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că va depune mărturie în dosarul penal în care figurează Igor Dodon. Decizia vine ca urmare a cererii formulate de acuzare, săptămâna trecută, când procurorul care investighează dosarul Petru Iarmaliuc a solicitat în instanță ca oligarhul Vladimir Plahotniuc și apropiatul său Serghei Iaralov să fie audiați în calitate de martori […]
16:10
ACAROM cere intervenția premierului: fiscalitatea și stoparea Rabla, principalele motive de nemulțumire # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu reprezentanții Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Reprezentanții industriei auto au prezentat luni premierului Ilie Bolojan o serie de probleme de ordin economic și social cu care se confruntă sectorul, în special în ceea ce privește impozitul minim pe cifra de afaceri, […]
16:10
Gabriel Andronache (PNL): O moţiune de cenzură fake, realizată prin proxy. Adevăraţii iniţiatori ţin capul la cutie # PSNews.ro
Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat luni, la dezbaterea din plenul comun pe moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, că este "o moţiune fake, realizată prin proxy pentru că adevăraţii iniţiatori ţin capul la cutie, în aşteptarea unor vremuri mai bune". "O moţiune de cenzură fake realizată prin proxy. Adevăraţii iniţiatori ţin capul la […]
16:10
Deputatul PSD Adrian Câciu a transmis celor de la USR, în cadrul dezbaterilor la moţiunea de cenzură, că politica nu se face isteric şi că social-democraţii au soluţii pentru guvernare. El a cerut USR să respecte PSD, care este cel mai mare partid din ţară. "Guvernul Bolojan a luat o ţară cu nouă miliarde de […]
16:10
E-Ticketing STB, soluția digitală care elimină stresul și îți oferă control asupra timpului și bugetului # PSNews.ro
Descoperă cum elimină sistemul modern de E-Ticketing al STB stresul banilor mărunți și al cozilor, oferind timp câștigat și control asupra bugetului. În peisajul urban aglomerat al Bucureștiului, fiecare secundă și fiecare mic detaliu contează. Pentru publicul activ (22-55 ani), care caută eficiență și soluții moderne, transportul public trebuie să fie la fel de fluid […]
16:10
Fifor: Votul PSD împotriva ministrului Mediului nu înseamnă ieșire de la guvernare și nu are nicio legătură cu AUR # PSNews.ro
PSD va vota în Senat moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, nu ca exercițiu retoric, ci ca act de responsabilitate politică în fața unui dezastru administrativ de proporții, care a lăsat peste 120.000 de oameni, din 15 localități, fără apă, a anunțat, luni, deputatul social-democrat Mihai Fifor. "Ce s-a întâmplat nu este un […]
Acum 4 ore
15:10
Sindicatele avertizează că ar putea declanșa proteste de amploare, pe fondul negocierilor privind înghețarea salariului minim. Bogdan Hossu, președintele confederației sindicale Cartel Alfa, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că Executivul evită dialogul, iar un punct de vedere din partea președintelui Nicușor Dan nu a fost încă transmis, după întâlnirile de la Cotroceni cu […]
15:10
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele zece luni cu 22.078 miliarde euro # PSNews.ro
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie – octombrie 2025, cu 22,078 miliarde euro, până la 225,588 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). "În perioada ianuarie – octombrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 22,078 miliarde euro, până la 225,588 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen […]
15:10
Fraudă cu bani publici la spitalul-lagăr din Târnăveni: rotiri artificiale de pacienți pentru decontări mai mari # PSNews.ro
Un spital municipal din România a acumulat în conturi aproximativ 5 milioane de euro, în timp ce pacienții săi trăiesc în condiții greu de imaginat. O investigație Digi24 arată că Spitalul de Psihiatrie din Târnăveni, unde bolnavii au fost descoperiți în saloane asemănătoare unor lagăre, obține profit chiar din suferința acestora. Documente interne și mesaje […]
15:10
Super-gripa care face ravagii în Europa, confirmată în România. Ce spun specialiștii de la ‘Matei Balș’ # PSNews.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat prezența în România a unei noi tulpini de gripă, A(H3N2) – subclasa K, aceeași variantă care a provocat o creștere rapidă a îmbolnăvirilor în mai multe țări europene. Specialiștii avertizează că sezonul gripal a debutat mai devreme și este mai agresiv comparativ cu anii anteriori. Potrivit datelor oficiale, […]
15:10
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia. Însă, potrivit unui oficial de rang înalt, negociatorii americani cer în continuare Ucrainei să renunţe la partea din regiunea […]
15:10
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că fiecare moţiune reprezintă un test pentru coaliţie dar nu crede că vor exista parlamentari din cadrul coaliţiei care să voteze o moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, în opinia sa, fiind vorba deste un demers politic, dar inutil şi fără nicio finalitate. "Aşa cum am spus şi […]
15:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm. Puteţi să criticaţi guvernul oricât doriţi, dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării, le-a spus el ceor din Opoziţie. "Am preluat mandatul în […]
15:10
Romsilva cere criterii clare pentru reorganizare: risc major pentru administrarea patrimoniului statului # PSNews.ro
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva solicită ca reorganizarea acesteia să fie bazată pe un studiu solid de impact, considerând că fără criterii clare şi fără studii serioase această reorganizare poate „destabiliza o regie strategică a statului", cu „consecinţe grave asupra administrării acestui patrimoniu valoros". Romsilva atrage atenţia că o reorganizare „făcută în grabă" poate […]
14:10
Ședință convocată apoi anulată, la Curtea de Apel București: șefa instituției voia să vorbească despre ”probleme reale” # PSNews.ro
Șefa Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, convocase astăzi toți judecătorii pentru a discuta despre „problemele reale". Ulterior, Arsenie a renunțat la ședință. Ședința ar fi trebuit să aibă loc la ora 12.00, apoi a fost mutată la ora 11.00, iar în cele din urmă a fost anulată. Mai mulți magistrați de la Curtea […]
14:10
Vremea va fi caldă în următoarele zile, dar se răcește înainte de Crăciun în majoritatea regiunilor țării, potrivit prognozei publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie. Banat Temperaturile diurne vor fi în creștere în primele zile, astfel că vor atinge o valoare medie de 14 grade, în 18 și 19 decembrie. Ulterior se poate observa o scădere a mediei […]
14:10
CSM Savonea, învins! Cristi Danileț a câștigat la CEDO: judecătorii se pot exprima în chestiuni de interes public # PSNews.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Decizia anunțată luni de CEDO este definitivă. Hotărârea este importantă în contextul zecilor de dosare de cercetare disciplinară declanșate de Inspecția Judiciară a CSM pentru delict de opinie în cazul unor magistrați care de-a lungul timpului […]
14:10
Instalația de alimentare cu apă a fost dezinfectată din nou la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași # PSNews.ro
La Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iași a
14:10
Ucraina mărește veniturile în 2026, în timp ce România menține înghețate salariile și pensiile # PSNews.ro
Salariul minim și pensiile vor crește în Ucraina începând cu anul 2026. În paralel, premierul Ilie Bolojan susține că în România, veniturile trebuie să rămână înghețate și continuă să-i îngenuncheze pe români cu măsuri de austeritate. Așadar, salariul minim al ucrainenilor va crește de la aproximativ 162 de euro la aproximativ 175. Pensia minimă se […] Articolul Ucraina mărește veniturile în 2026, în timp ce România menține înghețate salariile și pensiile apare prima dată în PS News.
14:10
Deși procurorii DNA descoperiseră conversații conspirate între Florian Coldea și omul de afaceri chinez Wang Yan, judecătoarea Raluca Moroșanu a considerat neîntemeiată cererea procurorilor DNA pentru efectuarea unei percheziții informatice – astfel de decizii se iau extrem de rar și necesită argumentări solide. Personaj-cheie în ancheta Recorder, Judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a căpătat peste […] Articolul Cum a blocat judecătoarea Raluca Moroșanu percheziția informatică în dosarul Coldea 2 apare prima dată în PS News.
14:10
Tabăra suveranistă are mari probleme în Parlament, în special POT și SOS România. Partidul Oamenilor Tineri (POT) a furnizat o mare surpriză la alegerile parlamentare, fiind asociați cu numele lui Călin Georgescu și astfel au intrat în Parlament. Fericirea a durat mai puțin de un an, pentru că gupul de la Senat s-a desființat în […] Articolul Grupul parlamentar POT din Camera Deputaților, în pragul desființării apare prima dată în PS News.
14:10
FOTO Noi imagini cu VLAH, primul prototip de blindat 4X4 românesc după 35 de ani. Când va fi gata „Humvee de România” # PSNews.ro
Vineri, 12 noiembrie, a fost o zi importantă pentru industria de apărarea românească, odată cu lansarea oficială a VLAH” (Vehicul de luptă autonom hidramat) – primul prototip al unui vehicul blindat 4X4 dezvoltat în România, în ultimii 35 de ani. DefenseRomania a fost invitată la uzina Automecanica Moreni să ia parte lansarea oficială a prototipului VLAH. Peste […] Articolul FOTO Noi imagini cu VLAH, primul prototip de blindat 4X4 românesc după 35 de ani. Când va fi gata „Humvee de România” apare prima dată în PS News.
14:10
Câți bani au investit românii în ultima ediție Fidelis din 2025. Apetit record pentru scadența de 10 ani în euro # PSNews.ro
Subscrieri de 1,49 miliarde de lei a atras ediția de decembrie, ultima din acest an, a programului de titluri de stat Fidelis, a anunțat Ministerul Finanțelor. Pe parcursul perioadei de derulare a ofertei, 5-12 decembrie, investitorii au plasat un număr total de 12.724 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investițiilor de 464,70 […] Articolul Câți bani au investit românii în ultima ediție Fidelis din 2025. Apetit record pentru scadența de 10 ani în euro apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:10
A crescut numărul de salariați activi din România: Câte contracte sunt înregistrate în sistemul informatic # PSNews.ro
Numărul contractelor individuale de muncă active înregistrate în sistemul informatic ReGes/Revisal era, la finele lunii iunie 2025, de 6.667.047, cu 41.404 CIM mai puţine comparativ cu începutul anului, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, consultate de Agerpres. În ceea ce priveşte numărul de salariaţi activi, acesta a crescut cu 20.296 […] Articolul A crescut numărul de salariați activi din România: Câte contracte sunt înregistrate în sistemul informatic apare prima dată în PS News.
13:10
Judecătorul care i-a „albit” pe suspecții din dosarul „Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților # PSNews.ro
Raul Nestor, judecător la Tribunalul București, se numără printre cei aproape 800 de magistrați care au semnat recent protestul de solidaritate cu judecătorii vizați în ancheta jurnalistică realizată de Recorder. Numele său apare însă și într-un dosar de mare corupție care a stârnit controverse la începutul anului 2025. Magistratul este judecătorul care a respins propunerea […] Articolul Judecătorul care i-a „albit” pe suspecții din dosarul „Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților apare prima dată în PS News.
13:10
DNA – Şase percheziţii în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală la firme de ride-sharing # PSNews.ro
Procurorii DNA fac luni şase percheziţii în în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează firme cu activitate în domeniul de transportului alternativ de persoane. Prejudiciul este estimat la peste 24 de milioane de lei. ”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie […] Articolul DNA – Şase percheziţii în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală la firme de ride-sharing apare prima dată în PS News.
13:10
În plină iarnă, producătorul de căldură al unui mare oraș din România a intrat în insolvență # PSNews.ro
Compania de stat Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei, producătorul de energie termică și electrică al municipiului doljean, cel care asigură agentul termic pentru sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei, dar și aburul tehnologic pentru platforma industrială Ford Otosan, a intrat în insolvență, anunță Profit. Instanța de judecată a admis cererea formulată de Electrocentrale […] Articolul În plină iarnă, producătorul de căldură al unui mare oraș din România a intrat în insolvență apare prima dată în PS News.
13:10
FOTO Imagini cu primul drum nou făcut în România de către o companie din China. De miercuri va fi dat în circulație # PSNews.ro
Miercuri se deschide centura Zalău, anunță luni Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, originar din județul Sălaj. Acesta este primul drum nou construit în România de către o companie din China. „În 2021, în scurtul mandat la Ministerul Transporturilor, am pus umărul la soluționarea birocrației și la pornirea șantierului. Deși proiectul trebuia finalizat […] Articolul FOTO Imagini cu primul drum nou făcut în România de către o companie din China. De miercuri va fi dat în circulație apare prima dată în PS News.
12:20
Georgescu și Potra se întâlnesc prima dată în fața instanței, acuzați de tentativă de lovitură de stat # PSNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și liderul mercenarilor Horațiu Potra, extrădat din Dubai, sunt chemați luni în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București în dosarul în care sunt acuzați de infracţiuni grave pentru destabilizarea României. Potra este adus din arest, în timp ce Georgescu se află sub control judiciar. Magistrații urmează să decidă […] Articolul Georgescu și Potra se întâlnesc prima dată în fața instanței, acuzați de tentativă de lovitură de stat apare prima dată în PS News.
12:10
Biletele de tren s-au scumpit cu până la 10% din 14 decembrie, odată cu noul Mers al Trenurilor # PSNews.ro
Biletele de tren în România s-au scumpit cu până la 10% începând de duminică, 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025–2026. Actualizarea tarifelor a fost făcută din cauza ratei inflației, majorările fiind similare celor aplicate anual în luna decembrie, când CFR revizuiește atât prețurile, cât și programul de […] Articolul Biletele de tren s-au scumpit cu până la 10% din 14 decembrie, odată cu noul Mers al Trenurilor apare prima dată în PS News.
12:10
Nicușor Dan, despre demiterea lui Orban: Nu se poate ca preşedintele să spună una și consilierul său exact invers # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a oferit clarificări cu privire la încheierea colaborării sale cu Ludovic Orban din funcția de consilier, potrivit Mediafax. Întrebat, la 40 de întrebări cu Denise Rifai, despre modul în care s-a desfășurat finalul colaborării dintre el și Ludovic Orban, Nicușor Dan a insistat că l-a informat personal pe fostul consilier, regretând că […] Articolul Nicușor Dan, despre demiterea lui Orban: Nu se poate ca preşedintele să spună una și consilierul său exact invers apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul Justiției, despre scandalul din Magistratură: Nicușor Dan nu m-a sunat, doar Bolojan, pentru un grup de lucru # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că de când a izbucnit scandalul din Magistratură nu a fost sunat de președintele Nicușor Dan. În schimb, Marinescu a fost contactat de premierul Ilie Bolojan, la scurt timp după publicarea materialului Recorder. „Premierul m-a sunat pentru a constitui un grup de lucru, după ce a văzut […] Articolul Ministrul Justiției, despre scandalul din Magistratură: Nicușor Dan nu m-a sunat, doar Bolojan, pentru un grup de lucru apare prima dată în PS News.
12:10
A ieșit soarele și pe strada lui Cristi Chivu. Inter urcă pe locul 1 în Serie A, după ce a răpus Genoa lui Dan Șucu # PSNews.ro
Inter a început meciul cu Genoa imediat după pașii greșiți ai principalelor contracandidate la titlu. AC Milan se încurcase cu Sassuolo (2-2), în timp ce Napoli se împiedicase la Udine (0-1), astfel că o victorie urca formația lui Cristi Chivu pe primul loc în Serie A. Iar echipa românului nu putea să dea cu piciorul […] Articolul A ieșit soarele și pe strada lui Cristi Chivu. Inter urcă pe locul 1 în Serie A, după ce a răpus Genoa lui Dan Șucu apare prima dată în PS News.
12:10
Ciprian Ciucu promite să colaboreze cu toți primarii de sector: „Nu mai e timp de războaie în viitor” # PSNews.ro
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat că își dorește ca USR să rămână în majoritatea din Consiliul General și că intenționează să colaboreze cu toți primarii de sector, inclusiv cu social-democratul Daniel Băluță, pe care îl consideră „un om cu experiență”. Întrebat cum va dialoga cu foștii săi rivali din campania electorală pentru […] Articolul Ciprian Ciucu promite să colaboreze cu toți primarii de sector: „Nu mai e timp de războaie în viitor” apare prima dată în PS News.
12:10
Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis că procesul său trebuie să continue # PSNews.ro
După publicarea investigației Recorder, liderul USR, Dominic Fritz, a fost printre primii care a ieșit la atac și a avut o poziție radicală, explicând într-o postare din 11 decembrie pe contul său de Facebook că ”miza este rescrierea legilor justiției. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, […] Articolul Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis că procesul său trebuie să continue apare prima dată în PS News.
12:10
Volkswagen va înceta producția de mașini la unitatea sa din Dresda după marți, 16 decembrie, fiind prima dată în cei 88 de ani de existență când compania închide o linie de producție în Germania. Decizia vine în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa este afectat de vânzările slabe din China, de cererea redusă […] Articolul Fără precedent: Cel mai mare producător auto din Europa închide o fabrică în Germania apare prima dată în PS News.
12:10
Alertă pe Aeroporul Strasbourg. Mai mulți europarlamentari români, blocați în avionul cu care au venit de la București # PSNews.ro
Este alertă pe Aeroportul din Strasbourg din cauza unei valize suspecte. Avionul sosit de la București este blocat pe pistă. Printre pasageri se numără numeroși europarlamentari și jurnaliști. Printre politicienii blocați se numără Diana Șosoaca, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Maria Grapini și Vasile Dîncu. „S-a anunțat că este investigată o valiză suspectă în aeroport. Se […] Articolul Alertă pe Aeroporul Strasbourg. Mai mulți europarlamentari români, blocați în avionul cu care au venit de la București apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:10
Curtea de Apel București: Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său află luni dacă rămân în arest preventiv # PSNews.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie, află dacă rămân în arest, Curtea de Apel Bucureşti urmând să decidă, în cursul după-amiezii de luni, dacă prelungeşte această măsură. în 21 noiembrie, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni […] Articolul Curtea de Apel București: Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său află luni dacă rămân în arest preventiv apare prima dată în PS News.
11:10
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, dezbătută luni la Senat # PSNews.ro
Moţiunea simplă a AUR „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu” este dezbătută luni la Senat. Iniţiatorii se referă la ”situaţia gravă” din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, unde ”peste 100.000 de cetăţeni au fost lăsaţi fără apă potabilă, apă caldă şi căldură”, […] Articolul Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, dezbătută luni la Senat apare prima dată în PS News.
11:10
Moţiunea de cenzură împotriva guvernului, dezbătută şi votată în plenul Parlamentului. Bolojan afirma că nu are emoţii # PSNews.ro
Moţiunea de cenzură intitulată ”România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” va fi dezbătută şi votată, luni după-amiază, de plenul celor două Camere ale Parlamentului. Premierul Ilie Bolojan afirma, săptămâna trecută, că nu are emoţii în privinţa acestei moţiuni. ”Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu […] Articolul Moţiunea de cenzură împotriva guvernului, dezbătută şi votată în plenul Parlamentului. Bolojan afirma că nu are emoţii apare prima dată în PS News.
