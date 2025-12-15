Proiect european de peste 24 mil. lei pentru achiziţionarea de echipamente destinate îmbunătăţirii siguranţei traficului în judeţul Maramureş
Ziarul Financiar, 15 decembrie 2025 17:30
Proiect european de peste 24 mil. lei pentru achiziţionarea de echipamente destinate îmbunătăţirii siguranţei traficului în judeţul Maramureş
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:30
17:30
17:30
Acum o oră
17:15
17:15
17:00
Analiză ZF. Polonezii domină producţia de mâncare din regiune. Toată industria alimentară românească generează afaceri cât primele zece companii poloneze: 16 mld. de euro # Ziarul Financiar
Polonia are circa 15 companii producătoare de alimente în topul celor mai mari jucători din Europa Centrală şi de Est, în timp ce România nu are niciun astfel de producător în Top 500 cele mai mari companii din Europa Centrală şi de Est, realizat de Coface, companie de analiză şi consultanţă. ZF a luat în calcul doar producţia de alimente şi nu de nutreţuri pentru animale sau uleiuri vegetale de exemplu, imaginea per total a topului arătând că Polonia nu este un simplu producător de materii prime, ci şi un mare procesator.
Acum 2 ore
16:45
16:45
Interviu ZF. Un vot de încredere pentru economia locală: Krzysztof Kulig, senior partner la Innova Capital: România, ca de altfel întreaga regiune, este subapreciată şi subestimată. Există mai multe oportunităţi decât capital aici # Ziarul Financiar
România, ca de altfel întreaga regiune, este subapreciată şi subestimată, însă acest lucru se va schimba, doar că e nevoie de timp, de răbdare şi de implicarea investitorilor deja prezenţi aici, consideră Krzysztof Kulig, senior partner la Innova Capital, unul dintre cele mai active fonduri de private equity din România ultimelor decenii.
16:30
O veste bună din demografie. Numărul nou-născuţilor a crescut cu mai mult de 14% de la an la an. În octombrie 2025 s-au născut 13.528 copii, cu 1.689 mai mulţi comparativ cu aceeaşi lună din anul 2024 # Ziarul Financiar
România bifează o rară evoluţie pozitivă în statistica demografică: numărul nou-născuţilor raportat de Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru luna octombrie 2025 creşte cu 14,3% faţă de octombrie 2024.
16:15
16:15
16:00
Acum 4 ore
15:45
15:30
15:00
14:15
Analiză ZF. Cum au devenit Bulgaria, Polonia şi Ungaria cei mai mari „duşmani“ comerciali ai României. Deficitul comercial cu cei trei vecini s-a triplat în 10 ani, de la 3,5 mld. euro la 9,3 mld. euro # Ziarul Financiar
Bulgaria, Polonia şi Ungaria au devenit ţările sursă de cele mai mari deficite comerciale pentru România în ultimii 10 ani, semn că prăjiturile bulgăreşti, sucurile poloneze şi făina ungurească au luat faţa producătorilor români de profil.
14:15
14:00
14:00
Acum 6 ore
13:45
ZF LIVE. Valentin Ştefan, CEO al Poştei Române: Când va ajunge Poşta Română să ia exemplul Poştei austriece, care a investit 55 mil. euro în preluarea platformei EuShipments.com? „Când statul român se vindecă. Deocamdată statul român este bolnav şi nu face decât să îşi îmbolnăvească companiile pe care le deţine“ # Ziarul Financiar
Valentin Ştefan, CEO al Poştei Române, un colos cu afaceri de 1,7 mld. lei şi peste 20.000 de angajaţi anul trecut, spune că direcţiile principale pentru următorii doi ani ţin de îmbunătăţirea imaginii companiei prin renovarea oficiilor poştale şi reducerea timpului de deservire a clienţilor.
13:45
13:30
13:30
13:15
Redevenţele OMV Petrom vor creşte cu 40%, dar cât plăteşte compania acum şi care a fost situaţia din ultimii 20 de ani? În medie, pentru 1 leu plătit către stat ca redevenţă, compania întoarce 3,5 lei de profit net # Ziarul Financiar
Pe legea petrolului, redevenţele se calculează ca procente din valoarea producţiei. În funcţie de dimensiunea zăcământului procentele aplicate variază între 3,5% şi 13,5% pentru petrol şi între 3,5% şi 13% pentru gazele naturale.
13:15
13:00
Oliver Yonchev, CoCreated, companie de investiţii care cofondează startup-uri inovatoare: Scena tech din România are talent incredibil, iar cu ambiţia şi suportul potrivit nu există motive pentru care start-up-urile româneşti să nu poată concura global # Ziarul Financiar
Ecosistemul de startup-uri din România se află într-un moment favorabil, impulsionat de o generaţie de fondatori tot mai bine pregătiţi, acces la tehnologie de vârf şi un interes crescând din partea investitorilor internaţionali.
13:00
12:45
12:45
ZF Live. Viorel Tudose, CEO şi fondator al Getica 95: Avem nevoie de 14.000-16.000 de megawaţi în unităţi de stocare pentru a vorbi de o reducere a preţului la energie # Ziarul Financiar
Unităţile de stocare a energiei electrice sunt cheia pentru reducerea preţurilor, susţine Viorel Tudose, CEO şi fondator al Getica 95, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică de pe piaţa locală.
12:45
12:30
12:15
Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă au ajuns după 9 luni/2025 la subscrieri cumulate de 124 mil. euro, în creştere cu 17%. Profitul net a urcat cu 43%, până la 16,5 mil. euro # Ziarul Financiar
Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă au ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum cumulat al subscrierilor de 124 mil. euro, în creştere cu 17% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit informaţiilor transmise de companie.
12:15
BNR: În România, la fel ca şi în Bulgaria şi Cehia predominante sunt activele bancare deţinute de subsidiare şi sucursale străine, în timp ce în Polonia şi Ungaria activele autohtone sunt majoritare în banking, raportate la PIB # Ziarul Financiar
În cazul României, precum şi în cel al Bulgariei şi Cehiei, predominante sunt activele bancare deţinute de subsidiare şi sucursale străine, comparativ cu activele deţinute de băncile autohtone, susţine BNR.
12:00
Plecând de la rezultatele din octombrie, când inflaţia înregistrase un uşor recul, scrisesem că vom avea parte de astfel de încetiniri ale creşterii preţurilor timp de mai bine de patru trimestre.
12:00
Producător cu 4,6 hectare cultivate cu aronia în Suceava: „Cum e cunoscut Hagi pentru fotbal, aşa e cunoscută aronia pentru scăderea glicemiei, scăderea tensiunii, reglarea nivelului de colesterol, un energizant foarte bun“ # Ziarul Financiar
Chiar dacă schimbările climatice dau bătăi de cap antreprenorilor din agricultură, anumite culturi pot fi astăzi cultivate în spaţii unde nu ar fi rezistat. Este cazul culturii de aronia pe care a mizat şi Alexandru Andrieşi când a pornit businessul Aronia Bio Hănţeşti în Suceava.
12:00
Acum 8 ore
11:45
Bursă. Cine este compania imobiliară slovenă Equinox, controlată de familia noului preşedinte al Fondului Proprietatea: capitalizare de 108 mil. euro, plus 11% într-un an şi nicio mişcare a investitorilor nici măcar după anunţul de cumpărare a operatorului bursier din Ljubljana # Ziarul Financiar
Compania imobiliară slovenă Equinox, prima companie de real estate listată la Bursa din Ljubljana şi deţinătoare a mai multor hoteluri şi clădiri comerciale închiriate pe termen lung, a surprins investitorii în toamna acestui an când, împreună cu acţionarul majoritar Axor Holding – controlat de familia lui Matej Rigelnik, noul preşedinte al Fondului Proprietatea – şi o altă companie de investiţii, a raportat o deţinere cumulată de 5% din Fondul Proprietatea.
11:45
11:30
11:15
10:45
Bursă. Investimental: Transgaz, Electrica şi Transelectrica domină topul creşterilor din 2025, iar Romgaz rămâne singura vedetă din energie tradiţională # Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti se pregăteşte să încheie 2025 cu surprize în structura randamentelor, iar brokerii de la Investimental subliniază că podiumul este dominat aproape integral de companii din sectorul utilităţilor, în pofida ponderii lor reduse în indicele BET.
10:45
10:45
10:45
10:45
Retrospectivă ZF 2025 - Comerţul alimentar. Care au fost evenimentele care au marcat o piaţă de 30-35 mld. euro: într-o eră a prudenţei, o serie de tranzacţii-cheie reconfigurează unul dintre sectoarele de bază din economie # Ziarul Financiar
Grupul francez Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din lume, poartă discuţii cu investitorii interesaţi de operaţiunile din România – circa 460 de magazine sub diferite formate, cu vâzări de aproximativ 3 mld. euro anul trecut, potrivit datelor publice.
10:15
Anul 2025 a adus recorduri nu doar pe preţuri şi acţiuni la Bursa de Valori, ci şi pe finanţările Fidelis: statul a atras 21 mld. lei de la populaţie, cu 30% peste anul trecut. Toate aceste instrumente au fost listate la Bursa de Valori acolo unde oricine poate să vândă şi să cumpere # Ziarul Financiar
Statul român încheie anul 2025 cu un record pe piaţa titlurilor de stat destinate populaţiei în contextul în care programul Fidelis, prin care Ministerul Finanţelor se împrumută de la investitori persoane fizice la dobânzi neimpozabile şi superioare celor bancare, a atras în total 21 mld. lei, cu 30% peste valoarea din 2024.
Acum 12 ore
09:30
09:30
09:15
Gilles Ballot, CEO, Carrefour România: Potenţialul de creştere al pieţei locale este încă uriaş. Comerţul tradiţional reprezintă 25%. Investim în expansiune # Ziarul Financiar
Grupul francez Carrefour spune că pariază în continuare pe expansiune în România, mizând pe potenţialul mare de creştere al pieţei locale, în condiţiile în care retailul modern are o pondere de 75% din comerţul total, cel mai mic procent din regiune.
09:15
Vânzările cu amănuntul scad, salariile reale sunt în picaj, dar inflaţia nu cedează cu niciun chip # Ziarul Financiar
Inflaţia înaltă, care ne însoţeşte în ultimele luni, nu ţine de comercianţi care n-ar vrea să reducă preţurile, cum nu ţine de politica monetară (principala responsabilitate a BNR este menţinerea în limite rezonabile a inflaţiei). Este o inflaţie provocată de politica fiscală a guvernului, spun economiştii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.