Proiect european de aproape 10 mil. euro pentru reabilitarea podului Iuliu Maniu din Timişoara

Polonia are circa 15 companii producătoare de alimente în topul celor mai mari jucători din Europa Centrală şi de Est, în timp ce România nu are niciun astfel de producător în Top 500 cele mai mari companii din Europa Centrală şi de Est, realizat de Coface, companie de analiză şi consultanţă. ZF a luat în calcul doar producţia de alimente şi nu de nutreţuri pentru animale sau uleiuri vegetale de exemplu, imaginea per total a topului arătând că Polonia nu este un simplu producător de materii prime, ci şi un mare procesator.