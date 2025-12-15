A venit iarna în cel mai rece oraș din lume, cu temperaturi de minus 45 de grade. „Este minunat. Nu stați în casă, ieșiți”
Digi24.ro, 15 decembrie 2025 17:50
Este cu adevărat iarnă în cel mai rece oraș al planetei. S-au înregistrat minus 45 de grade Celsius în Iakuțk. Însă pentru oamenii din Extremul Orient rus, viața se desfășoară normal. Mai mult de-atât, localnicii din Iakuțk spun că cele minus 45 de grade sunt relativ blânde față de minimele înregistrate anii trecuți.
Acum 10 minute
18:10
AFM a anunțat ultima sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice. Buget disponibil: 36,77 milioane de lei # Digi24.ro
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni a programului Rabla Auto 2025, destinată persoanelor fizice care nu au reușit să se înscrie în etapele anterioare. Noua rundă de înscrieri începe marți, 16 decembrie, ora 10:00, și se va încheia pe 31 decembrie, la ora 23:59, sau mai devreme, în cazul epuizării fondurilor disponibile.
Acum 30 minute
18:00
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei a desfășurat o altă operațiune specială unică și a organizat o „operațiune de de scufundare” în portul Novorossiysk. Pentru prima dată în istorie, dronele subacvatice „Sub Sea Baby” au aruncat în aer un submarin rus din clasa 636.3 „Varshavyanka” (conform clasificării NATO - Kilo). În urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și a fost practic scos din funcțiune.
18:00
Dominic Fritz, despre moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Există o coordonare între PSD și AUR, asta descalifică ambele partide # Digi24.ro
Nervi întinși la maxim în Parlamentul României, la dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Deși moțiunea a pornit de la inițiativa AUR, ea va fi votată și de către o parte dintre sociali-democrați, în frunte cu Daniel Zamfir. El susține că aceasta nu are legătură cu stabilitatea coaliției. Liberalii însă îl contrazic și spun că ar transmite un semnal prost și ar dinamita protocolul Coaliției. Într-o intervenție telefonică la Digi24, Dominic Fritz a spus că în ceea ce privește moțiunea „este evidentă o coordonare între PSD și USR”.
18:00
Momentul în care un ucrainean pe motocicletă forțează frontiera României, dar este oprit # Digi24.ro
Un gest extrem a fost consemnat la granița româno-ucraineană. Un bărbat din Ucraina a încercat să treacă ilegal frontiera pe motocicletă pentru a ajunge în România. Tentativa sa a fost dejucată de un grănicer, care l-a pus la pământ. Canalul Nexta a difuzat imaginile.
17:50
Acum o oră
17:30
Autoritățile ruse au interzis oficial activitatea trupei punk Pussy Riot, după ce un tribunal din Moscova a declarat grupul „organizație extremistă”. Decizia vine la câteva luni după condamnarea în lipsă a tuturor membrilor formației la pedepse de până la 13 ani de închisoare.
17:30
Doi supraviețuitori ai Holocaustului se numără printre victimele atacului terorist din Australia # Digi24.ro
Doi supraviețuitori ai Holocaustului se aflau printre cei uciși în atacul armat care a vizat o adunare evreiască la Bondi Beach în Sydney, au declarat grupuri comunitare și mass-media, citate de TVPworld.
17:20
Eurovision 2026: România și Republica Moldova revin în competiție. Cinci țări boicotează concursul din cauza Israelului # Digi24.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie a acestuia, care va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.
Acum 2 ore
17:10
Ramzan Kadîrov spune că mamele ale căror copii mor în Ucraina ar trebui să se bucure: „Ar trebui să fie fericite” # Digi24.ro
Părinții recruților ar trebui să se bucure că își trimit copiii într-un „război sfânt” împotriva Ucrainei, susține dictatorul cecen Ramzan Kadîrov.
17:00
Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență din cauza datoriilor. Ministerul Energiei: „Căldura nu se oprește” # Digi24.ro
Electrocentrale Craiova a intrat în procedura generală de insolvență după ce a acumulat datorii mari din pierderi vechi, venituri insuficiente și costuri ridicate cu combustibilii, la care s-au adăugat penalități și credite greu de plătit, potrivit unui document transmis de Ministerul Energiei pentru Digi24.ro. Potrivit documentului, măsura a fost luată pentru a evita blocarea activității, iar furnizarea de căldură și apă caldă în municipiul Craiova va continua.
17:00
Adrian Ţuţuianu a preluat mandatul de şef al AEP pentru 8 ani. Care sunt prioritățile pe care le-a anunțat # Digi24.ro
Adrian Ţuţuianu a preluat, luni, mandatul de şef al Autorităţii Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani. El spune că priorităţile sale sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor.
17:00
JPMorgan Chase extinde în Europa un serviciu de creditare dedicat clienților foarte bogați, care pot obține împrumuturi folosind drept garanție colecții de mașini de lux și clasice, depozitate în țări precum Marea Britanie, Italia și Germania.
16:50
Consultări la Palatul Victoria pe legea drepturilor de autor. Artiștii resping licențierea individuală propusă de Ministerul Culturii # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni consultări cu artiștii din România pe tema modificării legislației din domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe, în sensul armonizării cadrului legal național cu cel european, cât și pentru simplificarea și îmbunătățirea mecanismului implementat în prezent, transmite Guvernul.
16:50
Măsură fără precedent într-o fostă republică sovietică. Peste 20.000 de condamnați vor fi eliberați: un gest de umanism şi de clemenţă # Digi24.ro
Preşedintele azer Ilham Aliev a propus graţierea a peste 20.000 de condamnaţi, o măsură de o amploare fără precedent în această republică autoritară din Caucaz.
16:50
Secţia pentru judecători din CSM organizează consultări după scandalul din justiție. Judecătorii, chemați să completeze un chestionar # Digi24.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat luni că începe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, „având în vedere contextul actual din justiţie”. Judecătorii sunt chemați să răspundă unui chestionar online în care sunt enumerate mai multe teme care privesc activitatea lor, iar miercuri este programată o întâlnire la sediul CSM, unde sunt invitați și reprezentanți ai Ministerului Justiției, pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.
16:40
A fost stabilită cauza decesului elevului de 8 ani din Timişoara găsit fără suflare, după ce s-a întors de la un majorat # Digi24.ro
Elevul în vârstă de 18 ani de la Liceul Nikolaus Lenau, din Timişoara, care a fost găsit mort de mama lui, la câteva ore după ce s-a întors de la un majorat, a murit în urma unui infarct, au constatat medicii legiști.
16:40
Ginerele și emisarul lui Trump au mers la Berlin pentru a susține ultimatumul lui Putin în fața lui Zelenski și a europenilor # Digi24.ro
La negocierile de la Berlin, la care a participat și președintele Ucrainei, Volodimyr Zelenski, reprezentanții SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au continuat să insiste asupra predării Donbasului, a declarat o sursă AFP.
16:40
Ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în cei 88 de ani de istorie ai Volkswagen: compania este nevoită să închidă pentru prima oară o fabrică în Germania. Ultima mașină va ieși din fabrica din Dresda marți, la puțin peste 20 de ani de la deschiderea fabricii, relatează Financial Times.
Acum 4 ore
16:00
Un banner i-a scos din minți pe susținătorii lui Georgescu veniți la CAB: țipete, înjurături și amenințări. „Marș la Moscova” # Digi24.ro
Călin Georgescu și-a continuat pelerinajul tradițional la instanțele din România, așteptat de susținătorii săi fervenți care-l conving că „este președinte”. Bucuria și live-ul acestora de pe TikTok au fost stricate de un bărbat care a revenit cu mesajul „Marș la Moscova”.
15:50
Florin Manole, despre salariul minim: „E inadmisibil să muncești 8 ore pe zi și să nu-ți ajungă banii”. Anunț crucial pentru pensionari # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, la Palatul Parlamentului, în exclusivitate pentru Digi24, că PSD susține creșterea salariului minim, iar că, în opinia sa, este „inacceptabil să muncești 8 ore pe zi și să nu-ți ajungă banii de pe o lună pe alta. (...) Nu putem accepta ca oamenii care muncesc legal și corect, care câștigă salariul minim, să fie în risc de sărăcie”. Demnitarul a făcut un anunț și vizavi de pensionarii cu venituri mici, despre care a spus că vor primi un supliment financiar de 400 de lei în luna decembrie.
15:40
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat periculos cum vă raportați la apărarea ţării # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a acuzat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că Opoziția are o abordare „periculoasă” în ceea ce privește apărarea țării, reproșând semnatarilor moțiunii de cenzură că s-au opus inclusiv măsurilor care permit Armatei Române să doboare dronele rusești care intră în spațiul aerian al României.
15:30
Ce este „super-gripa” în România și cum explică medicii simptomele: „Este o creștere evidentă a cazurilor” # Digi24.ro
Sezonul gripal din România se intensifică, iar tot mai mulți pacienți ajung la camerele de gardă. Deși termenul de „super-gripă” a apărut recent în spațiul public, medicii atrag atenția că, în prezent, circulă subclada K a virusului gripal A (H3N2), responsabilă pentru simptome puternice și cu debut brusc.
15:30
Bolojan: „România nu e de vânzare” se numeşte moţiunea împotriva unui guvern care a crescut redevenţele la petrolul extras de OMV # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, depusă de AUR și partidele de opoziție din Parlament, că guvernul pe care îl critică aceștia „a crescut redevenţele pentru petrolul şi gazele extrase de OMV Petrom, a scos din sarcina statului şi a pus în sarcina companiei să plătească costurile de mediu, costuri de peste jumătate de miliard de euro”.
15:30
Simion, mesaj pentru Bolojan la dezbaterea moțiunii: În loc să vă ţină PSD-ul la guvernare încă șase luni, daţi-vă demisia # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, i-a transmis premierului Ilie Bolojan, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că în loc să îl ţină PSD-ul la guvernare încă şase luni, perioadă în care falimentează România, „mai bine economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc cu nişte soluţii care nu sunt soluţii”.
15:20
UE va extinde sancțiunile împotriva Belarusului pentru a include activitățile hibride, susține Lituania # Digi24.ro
Uniunea Europeană urmează să aprobe extinderea sancțiunilor împotriva regimului din Belarus pentru a include activitățile hibride împotriva blocului, a declarat luni ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, relatează Reuters.
15:00
„Democrația moare în întuneric”. Sistemul energetic al Ucrainei este în pragul colapsului, avertizează experții (WP) # Digi24.ro
Un val de atacuri rusești masive împinge rețeaua energetică a Ucrainei în pragul colapsului, potrivit oficialilor și analiștilor familiarizați cu situația, în timp ce Moscova încearcă să demoralizeze țara, iar Casa Albă face presiuni asupra Kievului să semneze un acord de pace.
14:50
Liderul UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24
14:50
Comisia Europeană vrea cote pentru națiunile „subreprezentate” în instituție. România e „reprezentată în mod corespunzător” # Digi24.ro
Comisia Europeană are în vedere introducerea unor cote pentru a crește numărul de angajați din țările subreprezentate, precum Irlanda și Danemarca. Comisia a evitat să ia măsuri specifice pentru corectarea dezechilibrelor geografice, însă posturile sunt foarte căutate, candidații din toate țările blocului concurând pentru locuri de muncă la Bruxelles, în cadrul unor examene extrem de competitive, potrivit Politico.
14:40
Biletele de tren la toți operatorii feroviari s-au scumpit cu 10%. O călătorie de la București la Cluj costă 160 de lei # Digi24.ro
Biletele de tren la toți operatorii feroviari s-au scumpit cu 10%, după intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor. Pentru o călătorie la clasa a doua pe ruta București - Cluj-Napoca, de exemplu, prețul este acum de aproape 160 de lei.
14:30
14:30
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale" # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin respinge un „armistiţiu artificial” şi susţine în schimb o „pace adevărată” pentru Ucraina, a transmis luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Acum 6 ore
14:00
Când vor putea fi reluate internările la Spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iași. Anunțul managerului # Digi24.ro
Gheorghe Diaconu, managerul Spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iași, a anunțat, luni, că pacienții și suprafețele din unitarea sanitară au fost testate pentru a verifica prezența peste limitele admise a bacteriei Pseudomonas aeruginosa. Acesta a precizat că nu există cazuri de infectare, iar DSP urmează să preleveze probe marți după dezinfecție. Până vineri, rezultatele vor arăta dacă situația poate reveni la normal, internările urmând să fie reluate săptămâna următoare. Până atunci, spitalul are asigurați 17.500 de litri de apă.
14:00
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, pentru activele confiscate # Digi24.ro
Banca centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova prin care solicită daune în valoare de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, marcând primul pas în ceea ce Kremlinul a avertizat că va fi un coșmar juridic pentru UE din cauza planurilor de a utiliza active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, transmite Reuters.
14:00
Premieră pentru Ucraina: Kievul va produce drone în Germania. Bundeswehr va fi principalul cumpărător # Digi24.ro
O companie ucraineană din domeniul apărării a încheiat un acord în valoare de 100 de milioane de euro pentru producția de drone în Germania. În anul următor, Kievul intenționează să încheie încă zece acorduri similare pentru a crește semnificativ producția, a începe vânzarea produselor sale către aliații occidentali și a reduce dependența de China.
14:00
Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi” # Digi24.ro
Polonia ar putea furniza Ucrainei între șase și opt avioane de vânătoare MiG-29 care urmează să fie retrase din serviciu în această lună, a declarat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat canalului de știri TVN24, preluat de Kyiv Independent.
13:50
Alte patru țări UE s-au alăturat Belgiei și se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești. Kallas: „Mai avem câteva zile” # Digi24.ro
Împrumutul pentru reparații acordat Ucrainei este pus sub semnul întrebării după ce Italia, Bulgaria, Malta și Republica Cehă s-au alăturat opoziției belgiene și au solicitat „soluții alternative”. Liderii UE se vor reuni joi pentru a decide cum să răspundă nevoilor financiare și militare ale Kievului pentru următorii doi ani, relatează Euronews.
13:50
Rusia a desemnat Deutsche Welle indezirabil pe teritoriul țării. Ce înseamnă acest lucru # Digi24.ro
Procuratura Generală a Rusiei clasifică Deutsche Welle (DW), postul internaţional de televiziune al Germaniei, ca „organizaţie indezirabilă”, potrivit presei ruse.
13:40
Urșii panda, victimele tensiunilor dintre Beijing și Tokio. Lei Lei și Xiao Xiao vor fi trimiși în China # Digi24.ro
Doi urși panda uriași de la grădina zoologică din Tokyo vor fi returnați în China în ianuarie, a raportat luni mass-media japoneză, o mișcare care ar putea lăsa Japonia fără aceste animale populare pentru prima dată în aproximativ 50 de ani.
13:40
Mariah Carey va cânta în deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano - Cortina. Ceremonia va avea loc pe 6 februarie 2026 # Digi24.ro
Superstarul american al muzicii pop Mariah Carey este prima artistă muzicală importantă anunţată în programul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.
13:40
De Crăciun, vremea se răcește. Ce arată prognoza meteo actualizată, pe regiuni, până pe 28 decembrie # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată, pe regiuni, pentru următoarele două săptămâni, valabilă în intervalul 15-28 decembrie. Potrivit meteorologilor, în primele zile vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu puține precipitații, iar spre sfârșitul intervalului se va răci treptat, cu șanse mai mari de ploaie sau ninsoare, mai ales la munte.
13:30
Compania care dă căldură și apă caldă în Craiova a intrat în insolvență. Electrocentrale Craiova e în subordinea Ministerului Energiei # Digi24.ro
Compania de stat Electrocentrale Craiova SA, aflată în subordinea Ministerului Energiei și principalul producător de energie termică și electrică al municipiului Craiova, a intrat oficial în procedura generală de insolvență. Decizia a fost luată de Tribunalul Dolj, care a admis cererea formulată chiar de societate.
13:10
AUR depune un proiect de lege pentru scutirea de impozit a unor construcții utilizate de agricultori: sere, solare, silozuri # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, alături de liderii grupurilor parlamentare ale formaţiunii din Camera Deputaţilor şi Senat, Mihai Enache şi Petrişor Peiu, vor depune la Biroul Permanent al Senatului o iniţiativă legislativă pentru exceptarea construcţiilor destinate exclusiv procesului de producţie agricolă primară de la plata impozitului pe clădiri. Este vorba de construcţii precum serele, solarele, răsadniţele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje, precum şi construcţiile destinate depozitării şi conservării cerealelor, anunță un comunicat al formațiunii.
13:10
Inundații puternice în regiunea Valencia, unde trăiesc zeci de mii de români. Cod roșu de furtună în estul Spaniei # Digi24.ro
Inundații puternice au avut loc în estul Peninsulei Iberice, în regiunea Valencia. Furtuna Emilia a adus cantități uriașe de apă. Au fost mii de intervenții ale pompierilor pentru a ajuta oameni prinși în mijlocul apelor, anunță Digi24. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania, din cauza riscurilor generate de fenomenele meteo extreme.
13:00
Părinții redescoperă, prin joacă, plăcerea de a fi copii
12:50
Exil de lux în Rusia. Deși familia Assad trăiește izolată, fostul dictator sirian „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie” # Digi24.ro
După ce a renunţat la putere pentru un exil de lux la Moscova, fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, oftalmolog format cândva la Londra, şi-ar fi reluat studiile medicale. Liderul ultimului regim baas din Orientul Mijlociu stă acum în sala de clasă, perfecţionându-şi cursurile de oftalmologie, potrivit unei surse bine informate, citate de The Guardian. Soţia sa, Asma, care era bolnavă de leucemie, şi-ar fi revenit după o terapie experimentală făcută la Moscova sub supravegherea FSB. Însă regimul de la Kremlin ţine familia Assad într-o oarecare izolare.
12:50
Prețul locuințelor, „noua pandemie” care afectează orașele europene. „Nivelul de trai al oamenilor se înrăutățește” # Digi24.ro
Creșterea vertiginoasă a prețurilor locuințelor este similară unei „noi pandemii” care se răspândește în Europa, a declarat primarul Barcelonei, în timp ce el și alți 16 lideri ai orașelor au îndemnat UE să răspundă la criză prin alocarea de miliarde de euro pentru finanțarea zonelor cele mai afectate, relatează The Guardian.
12:50
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți au discutat cinci ore fără să poată ajunge la un compromis # Digi24.ro
Negocierile dintre oficialii americani și ucraineni, care au durat aproximativ 5 ore la Berlin, unde Kievul și-a prezentat versiunea planului de încheiere a războiului, s-au încheiat fără un compromis cu privire la chestiunea teritorială cheie.
12:40
Cele mai puternice inundații în Maroc din ultimii 20 de ani. Dezastru după o ploaie de o oră: 37 de morți # Digi24.ro
Cel puțin 37 de oameni au murit într-un oraș din Maroc în inundațiile produse de ploi abundente. Este cel mai grav dezastru provocat de vreme în țara din nordul Africii, din ultimul deceniu. Torenții au pătruns în zeci de case și în magazine și au luat cu ei mașinile. Furtuna foarte puternică a adus o cantitate excepțională de ploaie într-un timp scurt. Orașul afectat este situat pe coasta Atlanticului, la aproximativ 300 de kilometri sud de capitala Rabat. Marocul se confruntă cu ploi abundente după șapte ani de secetă, anunță France24.
12:40
Surse: ASF a oprit detașările de personal și reduce salariile angajaților cu 30% până la 1 ianuarie. Ce spune instituția # Digi24.ro
Începând de luni, 15 decembrie, detașările în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au fost suspendate, au declarat pentru Digi24.ro surse familiarizate cu situația. Potrivit acelorași surse, salariile angajaților instituției au fost reduse cu 30%, măsurile făcând parte din procesul de restructurare impus prin legislația recent adoptată.
12:40
Populiștii mai au un Guvern în Uniunea Europeană. Executivul Andrej Babis a fost învestit în Cehia # Digi24.ro
Noul guvern al prim-ministrului ceh Andrej Babis a preluat puterea luni, după victoria în alegerile din octombrie, o schimbare politică ce ar putea slăbi sprijinul ţării pentru Ucraina şi ar fi de natură să consolideze aripa populistă de dreapta a Uniunii Europene, relatează Reuters.
