A venit iarna în cel mai rece oraș din lume, cu temperaturi de minus 45 de grade. „Este minunat. Nu stați în casă, ieșiți”

12:40

Cel puțin 37 de oameni au murit într-un oraș din Maroc în inundațiile produse de ploi abundente. Este cel mai grav dezastru provocat de vreme în țara din nordul Africii, din ultimul deceniu. Torenții au pătruns în zeci de case și în magazine și au luat cu ei mașinile. Furtuna foarte puternică a adus o cantitate excepțională de ploaie într-un timp scurt. Orașul afectat este situat pe coasta Atlanticului, la aproximativ 300 de kilometri sud de capitala Rabat. Marocul se confruntă cu ploi abundente după șapte ani de secetă, anunță France24.