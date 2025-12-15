Un polițist acuzat de corupție a scăpat cu suspendare. Peste trei ani ar putea să revină în Poliție
Aktual24, 15 decembrie 2025 19:00
O pedeapsă de doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare a primit un fost poliţist din staţiunea Călimăneşti acuzat de mai multe fapte de corupţie, între care trafic de influenţă şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce şi-a recunoscut vinovăţia, au transmis, luni, procurorii vâlceni. Potrivit sursei citate, agentul de poliţie a […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
19:00
Un polițist acuzat de corupție a scăpat cu suspendare. Peste trei ani ar putea să revină în Poliție # Aktual24
O pedeapsă de doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare a primit un fost poliţist din staţiunea Călimăneşti acuzat de mai multe fapte de corupţie, între care trafic de influenţă şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce şi-a recunoscut vinovăţia, au transmis, luni, procurorii vâlceni. Potrivit sursei citate, agentul de poliţie a […]
18:50
Negocierile pentru un acord de pace în Ucraina au intrat în ceea ce poate fi ultima sută de metri pentru finalizarea conflictului sau doar o altă tentativă nereușită. Cert este că modul în care se termină aceste negocieri vor avea influență asupra situației din Europa pentru câteva decenii. O pace care vulnerabilizează Ucraina, vulnerabilizează Europa. […]
18:50
Lovitură istorică: un submarin al Rusiei a fost aruncat în aer de dronele Ucrainei în Marea Neagă. Submarinul era dotat cu rachete Kalibr – VIDEO # Aktual24
Ucraina susține că dronele subacvatice ale SBU au distrus un submarin rus în portul Novorossiysk, o premieră istorică în războiul naval și o lovitură semnificativă asupra Flotei ruse din Marea Neagră. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat luni că a folosit pentru prima dată în istorie drone subacvatice denumite „Sub Sea Baby” pentru […]
Acum o oră
18:40
Mișcarea extremistă anti-UE va fi spulberată. Noua generație de tineri dorește ”Statele Unite ale Europei”, arată o analiză Politico # Aktual24
Un soldat futurist al Uniunii Europene stă de pază, cu un blaster laser pregătit de foc. Avioane de vânătoare europene străbat cerul pe ritmuri puternice de Eurodance. O hartă imaginară arată o Uniune Europeană mult extinsă, care înghite teritorii de la Groenlanda până în Caucaz. Așa începe analiza din Europe dedicată viitorului Uniunii Europene Acesta […]
18:20
PSD și AUR degeaba au votat cot la cot. Președintele USR: ”Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri” # Aktual24
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni de Senat, cu 74 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă și o abținere. Documentul a fost aprobat cu voturile senatorilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deși fac parte din aceeași coaliție de guvernare. Senatorii au adoptat moțiunea simplă depusă de opoziție, […]
Acum 2 ore
17:50
Asociațiile magistraților roșii s-au unit contra documentarului Recorder: ”Prezentare profund subiectivă și vădit tendențioasă” # Aktual24
Trei asociații de magistrați care în trecut au susținut maltratarea legilor justiției de către rebului lui Liviu Dragnea, fost șef al PSD condamnat ulterior la închisoare cu executare, au emis luni un comunicat comun în care atacă documentarul Recorder legat de capturarea justiției. Este vorba despre despre Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Magistraților […]
17:40
Șefa diplomației UE: „Tot mai greu să avem acord pentru finanțarea Ucrainei cu activele rusești”. Inclusiv SUA face presiuni # Aktual24
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat luni că finanțarea Ucrainei printr-un împrumut garantat cu fondurile rusești înghețate devine „din ce în ce mai dificilă”, înaintea unui summit crucial al Consiliului European programat joi. Avertismentul lui Kallas privind șansele tot mai reduse de a ajunge la un acord asupra miliardelor rusești blocate vine în contextul […]
Acum 4 ore
17:10
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterilor la moţiunea de cenzură, că politica nu se face „isteric” şi că Partidul Social Democrat are soluţii pentru guvernare, cerând reprezentanţilor USR să respecte PSD, pe care l-a descris drept cel mai mare partid din România. „Guvernul Bolojan a luat o ţară […]
17:10
Urlete in Parlament la moțiunea anti-Buzoianu: ”Demisia”. Ministrul Mediului nu se sperie: ”Moțiune bambilici cerută de PSD și livrată de AUR” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins luni, în plenul Senatului, moțiunea simplă depusă de AUR, susținând că documentul nu are valoare politică și este construit pe atacuri emoționale, nu pe soluții reale. „Moțiunea nu este un document politic, e un film prost, fără scenariu, fără acțiune și cu foarte mult fum”, a declarat Diana Buzoianu […]
17:10
Adrian Ţuţuianu a preluat, luni, mandatul de şef al Autorităţii Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani, el afirmând că priorităţile sale sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor. ”Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. […]
16:50
Georgescu și Potra s-au întâlnit la tribunal. Georgescu, flancat de bodyguarzi, iar Potra, flancat de mascați # Aktual24
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi mercenarul Horaţiu Potra s-au întâlnit luni pentru prima dată în sala de judecată, în dosarul în care sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Georgescu a sosit flancat de bodyguarzi, în timp ce Potra a fost adus cu duba din arest, însoţit de un puternic dispozitiv de […]
16:40
A picat moțiunea de cenzură inițiată de extremiștii pretins suveraniști. Bolojan a avut un discurs tăios la adresa AUR # Aktual24
Moțiunea de cenzură inițiată de extremiștii pretins suveraniști a picat cu 139 voturi pentru și 2 împotrivă. Majoritatea reprezentanților partidelor din Coaliție nu au votat. Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii acesteia nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care se află […]
16:30
AUR, trădători de țară? Bolojan, la moțiunea de cenzură: ”Este cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării noastre” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii acesteia nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care se află România, avertizând că abordarea Opoziţiei în ceea ce priveşte apărarea ţării este „cu adevărat periculoasă”. „Puteţi să criticaţi guvernul oricât doriţi, este dreptul opoziţiei să […]
16:30
Bolojan, replică pentru ”specialistul” AUR: ”Puteți să aveți cunoștințe economice, dar asta nu scuză tupeul și combinația de minciuni” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns, luni, în plenul Parlamentului, senatorului AUR Petrișor Peiu, care îl acuzase de minciună în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură, afirmând că nu va minți cetățenii români atât timp cât se află în funcția de prim-ministru și că Guvernul pe care îl conduce va face „ceea ce trebuie pentru țară”. În […]
16:00
CSM-ul s-a speriat, poziție radical diferită. Anunță consultări cu judecătorii privind ”problematica prescripției răspunderii penale” și alte teme evidențiate de Raluca Moroșanu și ceilalți judecători curajoși # Aktual24
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat luni demararea unor demersuri de consultare a corpului profesional al judecătorilor, ”în contextul actual din sistemul judiciar”, fiind programată o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi ai Ministerului Justiţiei, precum şi o consultare internă prin chestionar. Anterior, CSM a avut o poziție […]
15:40
Polonia ar putea transfera 6-8 avioane MiG-29 către Ucraina: ”Pot ajuta la distrugerea dușmanilor noștri” # Aktual24
Polonia are în vedere trimiterea a șase până la opt avioane de vânătoare MiG-29 retrase din serviciu către Ucraina, a declarat duminică ministrul adjunct al Apărării polonez, Cezary Tomczyk. Avioanele în cauză fac parte dint-un grup de MiG-29 care urmează să fie retrase din serviciul până la sfârșitul lunii decembrie, relatează Kyiv Post. Tomczyk a […]
Acum 6 ore
15:10
Președintele ceh Petr Pavel i-a acceptat pe membrii guvernului noului prim-ministru Andrej Babis la Castelul Praga, luni, 15 decembrie. Babis îi va prezenta pe miniștri în funcții mai târziu în cursul zilei. Se menționează că viceprim-miniștrii vor fi Karel Havlicek, Alena Schillerova de la ANO, Petr Macinka de la Automobiliști și Jaromir Zuna de la […]
14:50
Surse: Rezultatul necropsiei în cazul Rodica Stănescu. De ce a fost deshumată, procurorii invocă articole din presa de scandal # Aktual24
Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că anchetatorii nu au găsit dovezi care să indice că Rodica Stănoiu ar fi avut o moarte violentă. Rezultatul preliminar al necropsiei arată că fostul ministru nu are leziuni. ”Moarte neviolenta sub rezerva rezultatelor la examenul toxicologic. Deci leziuni care sa fie in legatura directa cu decesul nu avem”, […]
14:40
Volkswagen va opri producția de vehicule la fabrica sa din Dresda marți, marcând prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului auto când închide o fabrică în Germania. Închiderea liniei de producție a fabricii vine în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se află sub presiunea fluxului de numerar […]
14:10
”Rusia amenință că va exporta haos”. Șefa serviciului secret MI6 detaliază la ce se poate aștepta lumea din partea Moscovei # Aktual24
Noua șefă a agenției de spionaj MI6 urmează să avertizeze luni despre modul în care hotărârea președintelui rus Vladimir Putin de a exporta haos în întreaga lume rescrie regulile conflictului și creează noi provocări de securitate. Blaise Metreweli își va folosi primul discurs public în calitate de șef al serviciului de informații externe al Regatului […]
14:10
Orban, avertisment pentru ”locotenenții lui Savonea”: ”Cei care își ascut pumnalele contra doamnei judecător Raluca Moroșanu să citească decizia CEDO” # Aktual24
Ludovic Orban, fost premier, îi avertizează pe ”locotenenții lui Savonea” să citească cu atenție decizia CEDO in cazul Dănileț înainte de a trece la sancționarea judecătoarei Raluca Moroșanu. ”Cristi Dănileț a câștigat la CEDO! El a fost exclus din magistratură de plenul CSM pentru două filmulețe postate pe o rețea de socializare. Marea Cameră a […]
14:00
Kremlinul invocă noi pretexte pentru a împiedica pacea: ”Președintele Putin respinge total sunt stratagemele de a câştiga timp şi de a crea armistiţii artificiale” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin respinge un „armistiţiu artificial” şi susţine în schimb o „pace adevărată” pentru Ucraina, a transmis luni Kremlinul, informează EFE, citată de Agerpres. „Preşedintele Putin este deschis păcii, păcii adevărate, deciziilor serioase, iar ceea ce respinge total sunt stratagemele de a câştiga timp şi de a crea armistiţii artificiale”, a declarat Dmitri […]
13:50
Premierul pro-rus al Slovaciei, despre aderarea Ucrainei la UE: ”Nu putem permite acest lucru. Serbia este de 100 de ori mai bine pregătită” # Aktual24
Prim-ministrul slovac a declarat că „voi fi primul care se va pronunța împotriva aderării Ucrainei la UE”. Prim-ministrul slovac susține că Serbia este „de 100 de ori mai bine pregătită pentru aderarea la UE decât Ucraina”. Robert Fico a numit Ucraina o „gaură neagră” care absoarbe miliarde de euro, relatează Glavkom, citând o postare a […]
13:40
USR, 10 propuneri pentru „debaronizarea justiţiei şi întărirea luptei împotriva corupţiei”. Schimbări majore legate de DNA și CSM # Aktual24
Uniunea Salvaţi România (USR) a prezentat un set de zece propuneri privind „debaronizarea justiţiei şi întărirea luptei împotriva corupţiei”, care vizează, între altele, reforma Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), revenirea competenţei de investigare a corupţiei din justiţie la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), protejarea magistraţilor avertizori de integritate şi limitarea puterilor procurorilor-şefi. Potrivit documentului transmis de […]
13:30
Procurorii au transmis luni un comunicat oficial de presă în care explică de ce au luat decizia deshumării fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Procurorii invocă articole din presa de scandal. Iată comunicatul: ”Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov este împuternicit să aducă la cunoştinţa publicului următoarele: În data de 10.12.2025, organele de cercetare penală […]
13:30
Președintele Dan, mesaj pentru protestatatii anti-Savonea: ”Statul de drept nu este negociabil. Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni că pleacă la Summitul de la Helsinki, ”dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției”. „Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare. În […]
13:20
Ușile muzeului Luvru au fost închise luni dimineață din cauza unei adunări generale a personalului său, care fusese chemat la grevă, cea mai recentă lovitură pentru muzeul afectat de spargerea din 19 octombrie. Greva a fost votată în unanimitate de către angajați. La ora 9:00, vizitatorii cu bilete au fost întorși din drum până la […]
13:20
Meloni solicită Europei să își consolideze apărarea, în contextul semnalelor date de SUA: ”Timp de optzeci de ani ne-am externalizat securitatea către SUA, susținând că este gratuită” # Aktual24
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a încheiat duminică mitingul anual al partidului său, apărând performanțele guvernului său și cerând Europei să își consolideze propriile capacități de apărare, ca răspuns la schimbarea strategiei de securitate a președintelui american Donald Trump. Vorbind la Castelul Sant’Angelo din Roma, Meloni a declarat că Trump a precizat clar că SUA intenționează […]
Acum 8 ore
13:10
SUA deschid ușa Rusiei pentru participarea la lucrările G20, punând capăt izolării diplomatice a Moscovei # Aktual24
Delegația rusă a sosit la Washington pentru prima reuniune a reprezentanților țărilor din G20 sub conducerea SUA, după o lungă perioadă de izolare diplomatică, potrivit presei ruse. În prezent, se știe că delegația rusă este condusă de reprezentanta Rusiei, Svetlana Lukash, însoțită de oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor și Administrației Prezidențiale, relatează […]
12:10
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad studiază medicina la Moscova, pentru „a-și câștiga pâinea” ca oftalmolog # Aktual24
În decembrie 2024, pe fondul înaintării rapide a rebelilor spre Damasc, temutul dictator Bashar al-Assad a fugit din Siria sub protecție rusă, punând capăt ultimului regim ba’athist din regiune. Plecarea sa, făcută în grabă și fără avertizarea apropiaților, a lăsat în urmă un sentiment profund de trădare în rândul foștilor aliați. Mulți dintre aceștia au […]
12:10
Frăția sinecurilor: PSD va vota alături de AUR moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu # Aktual24
Senatorii PSD au decis, luni dimineață, să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), au declarat surse social-democrate. Deși moțiunea nu produce efecte juridice directe asupra poziției unui membru al Guvernului, susținerea ei de către PSD are o puternică semnificație politică și tensionează suplimentar relațiile din interiorul majorității, relatează G4Media. […]
12:10
Zi neagră pentru mafia din Justiție: CEDO i-a dat dreptate fostului judecător Cristi Danileț: magistrații pot vorbi public pe teme de interes general fără riscul sancțiunilor disciplinare # Aktual24
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunțat, în urmă cu câteva minute, o hotărâre definitivă cu impact major asupra statutului magistraților din Europa, stabilind limite clare ale obligației de rezervă și consolidând libertatea de exprimare a judecătorilor și procurorilor. Marea Cameră a CEDO a confirmat că România a încălcat articolul 10 din Convenția europeană […]
11:40
Furie și indignare în Australia: Autoritățile știau de legăturile extremiste ale unuia dintre atacatorii de la Bondi Beach încă din 2019, dar nu au intervenit # Aktual24
Pe 14 decembrie 2025, în prima zi de Hanukkah, legendara plajă Bondi din Sydney a devenit scenă a unui masacru antisemit. Un tată și fiul său, Sajid Akram (50 de ani) și Naveed Akram (24 de ani), au deschis focul asupra unei mulțimi de aproximativ 1.000 de persoane adunate la evenimentul „Chanukah by the Sea”. […]
Acum 12 ore
11:10
Rodica Stănoiu, fostul ministru PSD al Justiției din regimul Năstase, a fost deshumată, procurorii suspectând că ar fi fost ucisă # Aktual24
Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a dispus exhumarea trupului fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, decedată pe 3 decembrie la vârsta de 86 de ani. Procedura are loc luni la cimitirul Izvorul Nou din București, în cadrul unui dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic, scrie Adevărul. […]
10:40
„Supergripa” H3N2 face ravagii în Europa și a pătruns deja și în România, primele cazuri fiind confirmate de Institutul Cantacuzino # Aktual24
O variantă mutantă a virusului gripal A(H3N2), supranumită „supergripă” sau subclada K, face ravagii în Europa și a fost confirmată recent și în România. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că primele cazuri ale acestei subclade, care circulă la nivel internațional, au fost identificate prin secvențiere la Institutul Cantacuzino, rezultatele fiind comunicate pe […]
10:10
Moțiunea „fără progresiști la guvernare” urmează să fie dezbătută și votată astăzi în Parlament # Aktual24
Parlamentul României votează astăzi, începând cu ora 14:00, în ședință comună, moțiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare”, inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR. Documentul, depus pe 5 decembrie și semnat de aproximativ 118-119 parlamentari, cere demisia „Guvernului progresist” […]
09:40
Tupeu fără margini: După ce l-a făcut albie de porci pe Alexandru Muraru, Mihai Chirică afirmă: „În privat, unele lucruri se spun bărbătește, fără ocolișuri. Da, poate unele expresii au fost prea tari. Se întâmplă” # Aktual24
Un nou episod tensionat zguduie PNL Iași, după ce primarul municipiului Iași, Mihai Chirică, a recunoscut că a transmis mesaje jignitoare pe grupul intern de WhatsApp al primarilor liberali, îndreptate împotriva președintelui filialei, deputatul Alexandru Muraru. Contactat de presă, edilul a confirmat autenticitatea mesajelor și a justificat limbajul folosit prin distincția pe care o face […]
09:10
Toate zăcămintele de petrol, gaze și elemente rare din subsolul Arcticii rusești sunt controlate de doar trei oligarhi, care răspund direct în fața lui Vladimir Putin # Aktual24
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZRU) a dezvăluit că rezervele arctice rusești de elemente rare, petrol și gaze naturale sunt controlate de doar trei oligarhi influenți, din anturajul președintelui Vladimir Putin. Aceștia sunt Sergei Kirienko, prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale, Igor Secin, șeful companiei Rosneft, și Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rus de Investiții Directe […]
08:50
Un alt „Trump sud-american” a câștigat alegerile în Chile: José Antonio Kast vrea deportări în masă și construirea unui zid la granița cu Bolivia și Peru # Aktual24
Pe 14 decembrie 2025, Chile a trăit un moment istoric: ultra-conservatorul José Antonio Kast, liderul Partidului Republican, a câștigat detașat turul al doilea al alegerilor prezidențiale, obținând aproximativ 58% din voturi față de 42% pentru contracandidata sa, Jeannette Jara, reprezentanta coaliției de centru-stânga și membră a Partidului Comunist. Această victorie reprezintă cea mai accentuată schimbare […]
08:40
A sunat Lia? Înalta Curte deschide calea rejudecării sentinței pentru un șofer care a secționat în două un bărbat din Iași, pe trecerea de pietoni și a primit 5 ani de închisoare – VIDEO # Aktual24
Un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis, în principiu, recursul în casație depus de Rareș Andrei Berihoi, tânărul de 23 de ani condamnat în septembrie 2025 la cinci ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă. Decizia deschide calea spre rejudecarea cazului, urmând ca o hotărâre finală să fie pronunțată […]
08:20
Moscova, ținta unui atac masiv cu drone ucrainene – toate zborurile de pe aeroporturile locale au fost suspendate # Aktual24
Capitala Rusiei a fost lovită în noaptea de 14 spre 15 decembrie 2025 de un atac cu drone, potrivit autorităților locale și relatărilor mass-media ruse. Explozii au fost auzite în mai multe zone ale orașului, iar apărarea antiaeriană rusă a interceptat și doborât peste o duzină de drone, au anunțat sursele oficiale. Locuitorii din districtul […]
08:10
Tragedie la Hollywood: Regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casă, poliția suspectează un act criminal # Aktual24
Hollywoodul a fost lovit de o veste șocantă duminică după-amiaza, când regizorul și actorul american Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în casa lor din Brentwood, Los Angeles. Primele relatări ale autorităților arată că ambele victime prezentau răni compatibile cu înjunghiere, iar cazul este tratat ca un dublu omor, […]
07:50
„Problema în Coaliție nu e Bolojan, ci Grindeanu! Fără deciziile economice dure, România ar putea ajunge, în câțiva ani, să fie nevoită să vândă Portul Constanța sau Aeroportul Otopeni pentru a-și plăti datoriile”, spune Traian Băsescu # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară că actuala coaliție de guvernare are „viață lungă”, însă marea problemă nu este durata acesteia, ci capacitatea de a guverna eficient într-un context economic dificil. Potrivit lui Băsescu, care a avut o intervenție la Digi 24,nu există o alternativă viabilă la actuala formulă politică, cu sau fără […]
07:40
Serviciile secrete israeliene suspectează că Iranul ar fi fost implicat în atacul antisemit de la Sydney # Aktual24
Serviciile de informații israeliene iau în calcul implicarea Iranului în atacul sângeros comis la Sydney, în timpul unei sărbători de Hanuka. Potrivit publicației britanice The Telegraph, evaluările făcute de structuri de securitate israeliene indică Teheranul drept principal suspect, pe fondul unui context regional tensionat și al unei creșteri semnificative a amenințărilor la adresa comunităților evreiești […]
07:20
Președintele Siriei, fostul jihadist Ahmad al-Sharaa, a transmis condoleanțe SUA după atacul mortal comis de Statul Islamic asupra militarilor americani # Aktual24
Președintele Siriei, Ahmad al-Sharaa, i-a transmis duminică un mesaj de condoleanțe președintelui american Donald Trump, la o zi după un atac mortal asupra militarilor americani în centrul Siriei, în apropierea orașului Palmyra. În urma atacului, pe care Washingtonul îl atribuie grupării jihadiste Statul Islamic, au murit doi soldați americani și un interpret civil, relatează The […]
07:10
Autorii atacului armat de pe plaja Bondi din Sydney, al cărui bilanț a ajuns la 16 morți, sunt tată și fiu # Aktual24
Atacul armat comis pe plaja Bondi din Sydney, Australia, în timpul unei celebrări a sărbătorii evreiești Hanuka, la data de 14 decembrie 2025, s-a soldat cu cel puțin 16 morți și zeci de răniți. Autoritățile australiene tratează incidentul drept un act terorist cu motivație antisemită, relatează Reuters. Atacul a avut loc într-o zonă aglomerată, în […]
Acum 24 ore
23:40
Tendințe de securitate cibernetică în 2025: AI-ul schimbă regulile jocului, transparența devine standard, iar IoT-ul devine noul front al atacurilor # Aktual24
2025 se conturează ca un an de cotitură pentru securitatea cibernetică. Pe măsură ce digitalizarea avansează accelerat, companiile sunt nevoite să se adapteze unui peisaj în care atacurile devin mai sofisticate, iar tehnologiile noi transformă atât modalitățile de apărare, cât și oportunitățile infractorilor cibernetici. Conform unui raport transmis StartupCafe, organizațiile care nu reușesc să-și consolideze […]
23:10
Iranul condamnă atacul antisemit din Australia: ”Terorismul şi uciderea de fiinţe umane, indiferent unde sunt comise, sunt respinse şi condamnate” # Aktual24
Ministerul iranian al Afacerilor Externe a condamnat duminică atacul criminal asupra unui eveniment evreiesc de la Sydney, în Australia, soldat cu 11 morţi, relatează AFP, citată de Agerpres. „Condamnăm atacul violent de la Sydney, în Australia. Terorismul şi uciderea de fiinţe umane, indiferent unde sunt comise, sunt respinse şi condamnate”, a postat pe reţeaua X […]
22:40
Trăim una dintre cele mai rapide și profunde revoluții din istoria muncii. Tot ceea ce știam despre profesii, productivitate și rolul oamenilor în economie este pus sub semnul întrebării. Forța care împinge această schimbare înainte este inteligența artificială generativă, o tehnologie care, acum câțiva ani, părea doar o fantezie îndepărtată, dar care astăzi rescrie regulile […]
22:20
DSP Prahova: A fost ridicată interdicția de consum al apei impusă anterior în sistemele Vărbilău şi Şotrile # Aktual24
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat duminică ridicarea interdicţiei de consum al apei impusă anterior în sistemele Vărbilău şi Şotrile, apa putând fi folosită şi pentru băut, gătit şi spălat. Potrivit unui comunicat al DSP Prahova, se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie de consum pentru băut, gătit şi spălat) în sistemul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.