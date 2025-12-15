Cartel Alfa spulberă Guvernul Bolojan. ”Sacrificați cetățenii și protejați companiile și sponsorii de partid”
Guvernul vrea să reducă deficitului excesiv doar prin sacrificarea cetățenilor, protejând, în același timp, capitalul și sponsorii de partid. Se arată într-o scrisoare deschisă adresată de Cartel Alfa premierului Ilie Bolojan. Confederația Sindicală cere politici echilibrate pentru țară, care să urmărească realizarea justiției sociale, nu măsuri protecționiste pentru grupurile de interese. Aceasta atrage atenția că […]
Guvernul vrea să reducă deficitului excesiv doar prin sacrificarea cetățenilor, protejând, în același timp, capitalul și sponsorii de partid. Se arată într-o scrisoare deschisă adresată de Cartel Alfa premierului Ilie Bolojan. Confederația Sindicală cere politici echilibrate pentru țară, care să urmărească realizarea justiției sociale, nu măsuri protecționiste pentru grupurile de interese. Aceasta atrage atenția că […]
La 40 de ani, Cristiano Ronaldo își pregătește viitorul dincolo de teren. Starul portughez este gata să investească 65 de milioane de dolari pentru a cumpăra 15% din acțiunile clubului Al-Nassr, formația la care evoluează din ianuarie 2023, potrivit presei spaniole. Al-Nassr este controlată în prezent de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, însă […]
Gardienii euro lasă rata dobânzilor neschimbată, dar următoarea mișcare ar putea fi o creștere
Banca Centrală Europeană ar trebui să mențină joi rata dobânzilor neschimbată, confirmând pauza într-un context economic stabilizat, în timp ce noile prognoze vor alimenta discuțiile privind viitoarea traiectorie monetară. BCE beneficiază de o dinamică a prețurilor mai echilibrată, ceea ce face inutilă orice mișcare imediată în ceea ce privește rata dobânzii, notează AFP. La începutul […]
Fiorentina a ajuns la capătul răbdării după un nou eșec în Serie A, 1-2 cu Verona, rezultat care o menține pe ultimul loc în clasament. Atmosfera din jurul clubului a devenit explozivă, iar conducerea a reacționat dur. Potrivit Gazzetta dello Sport, clubul a instituit tăcere mediatică totală și a izolat echipa la baza de pregătire […]
Au trecut trei ani de când OpenAI a stârnit euforie în jurul inteligenței artificiale odată cu lansarea ChatGPT. Deși banii încă se revarsă, la fel se întâmplă și cu îndoielile. De la recentele vânzări masive ale acțiunilor Nvidia la scăderea Oracle după ce a raportat cheltuieli uriașe pentru inteligența artificială, până rețelele de companii expuse […]
Volodimir Zelenski s-a oferit să renunțe la speranțele Ucrainei de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA. The Daily Telegraph a salutat această mișcare ca pe o „concesie" și, la prima vedere, ar putea părea un sacrificiu semnificativ. Totuși, propunerea lui Zelenski nu este atât un compromis, cât mai degrabă […]
Cum se schimbă creierul la 30, 40 și 60 de ani – surprizele vârstelor și cum să îți menții mintea tânără
Creierul este poate cel mai fascinant organ al corpului uman. Deși mulți cred că „îmbătrânește" liniar, cercetările arată că fiecare etapă de vârstă vine cu transformări specifice – unele provocatoare, dar și multe benefice. Creierul la 30 de ani: vârsta eficienței ⚡ La 30 de ani, creierul atinge un echilibru între plasticitate (capacitatea de a […]
Cuprul a atins multiple recorduri, alimentate de întreruperile în aprovizionare și de temerile legate de tarifele americane. Analiștii Citi se așteaptă ca prețurile "aurului roșu" să crească vertiginos pe fondul cererii mai puternice din sectoarele tranziției energetice și inteligenței artificiale: 13.000 de dolari pe tonă la începutul anului 2026 și chiar la 15.000 de dolari […]
Centralele eoliene instalate în România devenit tot mai inutile de la an la an. Un raport al Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică avertizează că țara noastră a pariat pe "calul greșit" când a investit în aceste capacități, din cauza schimbării condițiilor climatice și a modelului vântului, care a condus […]
Banca centrală a Rusiei a intentat un proces prin care solicită despăgubiri de 18,2 trilioane de ruble (229,36 miliarde de dolari) de la depozitarul central de valori mobiliare Euroclear, marcând primul pas în ceea ce Kremlinul a avertizat că va fi un coșmar juridic pentru UE din cauza planului de a utiliza activele rusești înghețate […]
George Simion a apărut cu o poză la moțiunea de cenzură! Liderul AUR n-a scos o vorbă câteva zeci de secunde! „Dați-vă demisia, domnule Bolojan!" – VIDEO
Liderul AUR George Simion a venit la tribuna Parlamentului, luni, 15 decembrie, şi a arătat câteva zeci de secunde o fotografie, înainte de a-și începe discursul la dezbaterea moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului condus de către Ilie Bolojan. Prezent la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, convocată de la ora 14, pentru dezbaterea […]
Liderii Uniunii Europene încearcă să protejeze Ucraina de un acord de pace umilitor negociat de SUA și Rusia, în timp ce caută să salveze împrumutul de miliarde de euro pentru a menține Kievul pe linia de plutire. Volodimir Zelenski a declarat în weekend că este dispus să facă „compromisuri" și să nu mai solicite aderarea […]
Bolojan, la testul moțiunii de cenzură în Parlament. Ce mesaj a ales să le transmită semnatarilor moțiunii: „Livrează doar haos şi scandal" – VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a ajuns, luni, 15 decembrie, în Parlament, unde are loc dezbaterea moțiunii de cenzură ce vizează Guvernul pe care-l conduce. Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm. „Puteţi să criticaţi guvernul oricât doriţi, este dreptul opoziţiei s-o […]
1. Nicușor Dan: "Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc." Iohannis zicea "privesc cu atenție și îngrijorare" când îl sâcâîa presa. Nicușor a luat îngrijorarea în avion spre țara de unde vine Moș Crăciun. N-ar putea să rămână Nicu la Helsinki și […]
Flavia Dumitrașcu – Campioana campionilor la International Mental Mathematics Championship, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României"
La doar 10 ani, Flavia Dumitrașcu este unul dintre acei copii care transformă talentul în performanță de nivel internațional. Elevă a Școlii Gimnaziale „B. P. Hașdeu" nr. 22, Iași, Flavia este unul dintre acei copii rari care reușesc să îmbine armonios excelența academică, sportul, arta și competiția de nivel internațional. Recent, Flavia a urcat pe […]
Imagini cu Irinel Columbeanu într-o ipostază în care nu a mai fost zărit! Cum a apărut înainte de Sărbători! „Mi se pare monumental" – VIDEO
Irinel Columbeanu, fostul om de afaceri cunoscut, anii trecuți, drept milionarul de la Izvorani, pare să fi făcut un pas esențial în viața sa personală. Acesta și-ar fi schimbat religia și s-ar fi botezat, cu câteva zile înainte de Sărbătorile de iarnă. Au apărut imagini de la un eveniment la care a participat recent Irinel […]
Rodica Stănoiu, deshumată după deschiderea unui dosar de moarte suspectă. Procurorii așteaptă rezultatele autopsiei
Apar noi informații în cazul decesului fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. La câteva zile de la înmormântarea acesteia, trupul neînsuflețit al fostei șefe de la MJ a fost exhumat, în urma deschiderii unui dosar de moarte suspectă. Rodica Stănoiu a fost deshumată luni dimineață, 15 decembrie, după ce procurorii de la Parchetul de pe […]
Percheziții DNA la firme din domeniul ride-sharing. Prejudiciul ar fi de 25 de milioane de lei (surse)
Informații de ultimă oră indică faptul că luni, 15 decembrie, procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac percheziții la mai multe adrese din județele Ilfov și Iași. Percheziții în Ilfov și Iași Din câte s-a aflat în primă fază pe surse, procurorii DNA derulează, luni, percheziții în șase locații din județele Ilfov și Iași într-un dosar de […]
Unde poţi să te angajezi, la început de 2026, fie la stat, fie la privat. Companiile care caută şi personal necalificat, dar şi specialişti
Românii pot profita de această perioadă în care mai multe companii caută noi angajaţi. Firmele din privat doresc oameni pentru roluri de execuție și operaționale, greu de acoperit și aproape imposibil de „mutat" în regim remote, în timp ce în sectorul public presiunea se vede în lipsa specialiștilor (de la sănătate la administrație), cu atât […]
Cine beneficiază de reduceri la transportul în comun în 2026. Guvernul a adoptat OUG, facilităţile se prelungesc
Veşti bune pentru românii care folosesc transportul în comun. O serie de categorii sociale vor beneficia în continuare de facilităţi în această zonă. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane. Reduceri la transport pentru veteranii de război, […]
Femeile depistate cu lepră la Cluj și-au oferit serviciile și la Untold. Artistul celebru masat de cele două asiatice
Cele două surori din Bali, angajate la un salon SPA din Cluj-Napoca și depistate cu lepră,
Incident șocant în Capitală, la Gara de Nord! Un bărbat s-a urcat pe fațada clădirii și a aruncat cu pietre. O femeie rănită # National.ro
Incident violent duminică seară, 14 decembrie, în zona Gării de Nord din Capitală. A fost necesară prezența echipelor de intervenție, după ce un bărbat s-a cocoțat pe o clădire și a semănat spaimă în jur, aruncând cu pietre și bucăți de tencuială. Bărbatul s-a urcat pe fațada Gării de Nord, în zona bulevardului Dinicu Golescu, […] The post Incident șocant în Capitală, la Gara de Nord! Un bărbat s-a urcat pe fațada clădirii și a aruncat cu pietre. O femeie rănită first appeared on Ziarul National.
A început numărătoarea inversă pentru vacanţa de iarnă. Cum se pregătesc pensiunile de la munte pentru turişti # National.ro
Copiii mai merg în această săptămână la şcoală, apoi urmează vacanţa de iarnă. Conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației, perioada de repaus va fi între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, oferind 19 zile libere consecutive atât elevilor, cât și cadrelor didactice. Al treilea modul de învățare va începe joi, 8 ianuarie […] The post A început numărătoarea inversă pentru vacanţa de iarnă. Cum se pregătesc pensiunile de la munte pentru turişti first appeared on Ziarul National.
Test pentru COALIȚIE la moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului/Azi, la Senat, au loc dezbaterea și votul # National.ro
Moțiune simplă la Senat, împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, după criza apei. Semnatarii moțiunii o acuză pe șefa de la Ministerul Mediului de incompetență și îi cer să plece din funcție. Senatul va dezbate și vota luni, 15 decembrie, moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete […] The post Test pentru COALIȚIE la moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului/Azi, la Senat, au loc dezbaterea și votul first appeared on Ziarul National.
Cât cheltuie o familie din România, în medie, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Oamenii fac compromisuri multe, din cauza austerităţii # National.ro
Aproape două treimi (63%) dintre români spun că îşi cresc cheltuielile de Crăciun şi Revelion, procentul ajungând la 80% în rândul Generaţiei Z, potrivit unor studii realizate de specialişti. Românii se confruntă cu un flux constant de stimuli comerciali – de la promoţii cu termen limitat şi reclame personalizate pe care le văd în Social […] The post Cât cheltuie o familie din România, în medie, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Oamenii fac compromisuri multe, din cauza austerităţii first appeared on Ziarul National.
Băsescu comentează situația din Coaliție: „Marea problemă nu e atât Bolojan, cât e Grindeanu/E disperat să-și mențină funcția” # National.ro
Fostul șef al statului, Traian Băsescu, a comentat, la TV, pe marginea relației tensionate din actuala coaliție de guvernare. Vorbind despre liderul PSD, Sorin Grindeanu, fostul președinte a susținut că „una spune în coaliție, alta în afara ei”. „El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească […] The post Băsescu comentează situația din Coaliție: „Marea problemă nu e atât Bolojan, cât e Grindeanu/E disperat să-și mențină funcția” first appeared on Ziarul National.
Traian Băsescu a recunoscut greșelile din Justiţie din perioada în care conducea România: “A fost un parteneriat între Kovesi și presă care a asigurat un show total” # National.ro
Traian Băsescu a analizat, la Digi24, criza din justiție și o caracterizează ca fiind „un dezastru”, precizând că este nevoie de modificarea legilor justiției. Fostul şef de stat a spus că greșeala din mandatul său a fost spectacolul creat în jurul arestărilor de la DNA după numirea Laurei Codruța Kovesi. El susţine că show-ul mediatic […] The post Traian Băsescu a recunoscut greșelile din Justiţie din perioada în care conducea România: “A fost un parteneriat între Kovesi și presă care a asigurat un show total” first appeared on Ziarul National.
ŞOC în showbiz-ul american! Regizorul Rob Reiner şi soţia, găsiți morți în locuința lor din California! # National.ro
Regizorul american Rob Reiner, care a realizat filme foarte populare la Hollywood, şi soţia lui, Michele Singer Reiner, au fost găsiţi morţi casa cuplului din Los Angeles. Sursele TMZ spun că cei doi au suferit răni provocate de un cuţit, iar divizia de omucideri şi jafuri a poliţiei din Los Angeles investighează cazul. Un membru […] The post ŞOC în showbiz-ul american! Regizorul Rob Reiner şi soţia, găsiți morți în locuința lor din California! first appeared on Ziarul National.
Ilie Bolojan şi Guvernul lui, în faţa testului din Parlament. Moțiunea de cenzură, dezbătută şi votată astăzi # National.ro
Moţiunea de cenzură cu titlul „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” urmează să fie dezbătută şi votată luni după-amiază, în plenul celor două Camere ale Parlamentului. Testul prin care trece Guvernul urmează să fie dezbătut şi votat astăzi, de la ora 14.00. Vine la o săptămână după alegerile din București, câștigate […] The post Ilie Bolojan şi Guvernul lui, în faţa testului din Parlament. Moțiunea de cenzură, dezbătută şi votată astăzi first appeared on Ziarul National.
BERBEC Va trebui să găsiți un echilibru între interesele dvs. și cele ale altora. La locul de muncă, situația dvs. nu este foarte stabilă, dar se va îmbunătăți foarte curând. Relațiile tale cu ceilalți vor fi destul de bune și vei avea întâlniri pozitive. TAUR Acum puteți obține un loc de muncă cu un salariu […] The post Horoscop 15 decembrie 2025 – Faceți o listă cu tot ce aveți nevoie first appeared on Ziarul National.
Întâlniri desfășurate cu ușile închise între conducerea FBI și principalul negociator de pace al Ucrainei au generat îngrijorare în rândul diplomaților occidentali, într-un moment critic al negocierilor pentru încheierea războiului ruso-ucrainean. Potrivit mai multor oficiali familiarizați cu situația, directorul FBI, Kash Patel, și adjunctul său, Dan Bongino, s-au întâlnit în mod repetat cu Rustem Umerov, […] The post Întâlniri confidențiale! first appeared on Ziarul National.
Apusul unei epoci nu vine cu fanfare, ci se simte din tăceri reci, strângeri de mână absente și priviri care evită să se mai întâlnească. În România, schimbările reale nu se mai anunță la televizor, nu se votează în Parlament și nu se explică populației. Ele se simt, iar uneori, cum e cazul de față, […] The post Ordinul de la Paris: Pahonțu, executat!/„Sistemul” se rescrie first appeared on Ziarul National.
76.000 de hectare de terenuri agricole din proprietatea statului, sacrificate pentru parcuri eoliene și fotovoltaice # National.ro
Ministerul Agriculturii a emis un proiect de ordonanță de urgență prin care dă undă verde pentru transformarea terenurilor agricole aflate în proprietatea statului în parcuri fotovoltaice și eoliene. Deși se vorbește despre terenuri de categoria IV și V, Administrația Domeniilor Statului a identificat, suspect de repede, 76.000 de ha, cele mai multe aflate în circuitul […] The post 76.000 de hectare de terenuri agricole din proprietatea statului, sacrificate pentru parcuri eoliene și fotovoltaice first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a zguduit fundamentele Europei și i-a obligat pe liderii de pe întreg continentul să se adapteze la o nouă realitate transatlantică. Revista Politico a contactat formatori de opinie din Europa și SUA și i-a întrebat care este cea mai importantă schimbare pe care Trump a adus-o în Europa. Attila Demko, analist în domeniul […] The post Cum a reușit Trump să schimbe Europa first appeared on Ziarul National.
PSG, câștigătoarea UEFA Champions League din sezonul trecut, va juca finala Cupei Intercontinentale împotriva lui Flamengo. Campioana Americii de Sud s-a calificat după victoria cu 2-0 în fața egiptenilor de la Pyramids FC, sâmbătă, la Al-Rayyan, în Qatar. Flamengo a decis meciul prin golurile marcate de fundașii Leo Pereira (23) și Danilo (52), ambele reușite […] The post PSG-Flamengo, finala Cupei Intercontinentale! first appeared on Ziarul National.
Piețele financiare evoluează ciclic. Perioadele de euforie sunt întotdeauna urmate de faze de declin mai mult sau mai puțin accentuate. Doi termeni rezumă bine aceste mișcări: bull market (piață în creștere) și bear market (piață în scădere). O piață bull simbolizează forța și impulsul. Investitorii cumpără masiv, susținuți de încrederea lor în creșterea economică și […] The post Bull market sau bear market: cum se identifică ciclurile bursiere? first appeared on Ziarul National.
Yves Bissouma (29 de ani), mijlocașul lui Tottenham și coleg de echipă cu Radu Drăgușin, a explicat de ce a fost surprins inhalând gaz ilariant la o petrecere, pentru a doua oară în ultimul an. Fotbalistul susține că gestul vine pe fondul traumelor provocate de mai multe jafuri suferite recent. În luna iulie, casa sa […] The post Colegul lui Drăgușin dezvăluie de ce se droga cu gaz ilariant first appeared on Ziarul National.
Recentul acord încheiat de către Guvernul Bolojan cu Austria are câteva clauze cel puțin ilegale, imorale, dar mai ales secrete. Mulți specialiști în drept civil și penal, ce ar putea fi consultați, l-ar putea indica ca pe un bun manual de trădare națională în studiile de drept, dar eu vă las pe dumneavoastră să apreciați […] The post Acordul România – Austria sau MAREA TRĂDARE NAȚIONALĂ! first appeared on Ziarul National.
Urșii au invadat jumătate din suprafața țării. Cercetătorii români cer reducerea animalelor sălbatice # National.ro
Din cauza politicilor absurde de conservare a speciei, în doar 10 ani, suprafața ocupată de urși în țara noastră s-a dublat, ajungând la peste 110.000 de km pătrați. Numărul acestora este de 4 ori mai mare decât nivelul de suportabilitate al habitatului, România ocupând, de altfel, primul loc în UE și al doilea în Europa, […] The post Urșii au invadat jumătate din suprafața țării. Cercetătorii români cer reducerea animalelor sălbatice first appeared on Ziarul National.
Occidentul condamnă modelul social și de mediu al Chinei, dar rămâne dependent de tehnologiile „verzi” chinezești. De-a lungul anilor, exporturile Chinei au trecut de la textile, jucării și mobilă la produse cu valoare tehnologică ridicată (panouri solare, baterii, mașini electrice). Dacă primele evocau imagini ale atelierelor modeste, cele din urmă sunt mai degrabă asociate cu […] The post Tehnologiile „verzi” chinezești și ipocrizia Occidentului first appeared on Ziarul National.
Verdictul lui Donald Trump asupra Europei: un grup de națiuni „în declin”, conduse de oameni „slabi”. Criticile sale, exprimate într-un interviu acordat Politico, se adaugă unei perioade dificile pentru Uniunea Europeană, care se confruntă cu provocări pe mai multe fronturi. La summitul de joi de la Bruxelles (care s-ar putea prelungi până vineri), liderii europeni […] The post Săptămână agitată pentru UE. Provocări pe mai multe fronturi first appeared on Ziarul National.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei”. Prin urmare, „trebuie să fim pregătiți pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii noștri”. Dar oare chiar crede asta? Ar fi o dovadă că elitele europene responsabile de securitate au căzut într-o stare de isterie paranoică, […] The post Retorica lui Mark Rutte despre Rusia este paranoică, nu prudentă first appeared on Ziarul National.
Publicarea celei mai recente Strategii de Securitate Națională a Statelor Unite (NSS) a declanșat o criză revelatoare în rândul clasei politice din Europa. De la Berlin la Varșovia și Bruxelles, refrenul este același: o lamentație dezorientată că America pare să pună pe primul plan propriile interese, nefiind dispusă să mai joace rolul de garant al […] The post Liderii europeni nu trebuie să se plângă de ”trădarea americană” first appeared on Ziarul National.
Liberalii s-au transformat, peste noapte, în ONG-iști și, în numele bunăstării animalelor, vor să taie banii pentru sectorul avicol. Aceștia cer ca fondurile destinate sprijinirii sectorului avicol să nu se mai acorde pentru achiziționarea de baterii pentru creșterea păsărilor, pe motiv că mai multe organizaţii pentru protecţia animalelor au lansat petiţii pentru interzicerea cuştilor pentru […] The post Liberalii lovesc crunt în sectorul avicol. Vor să taie banii pentru fermieri first appeared on Ziarul National.
1. Fiind cei mai limitați și mai ticăloși androizi din ”Star Trek”, ”Războiul Stelelor”, ”Imperiul contraatacă” și din documentarul mai mult artistic ”Colectiv”, trotinetarii nu sunt în stare să mărească salarii. Neosocialiștii antropomorfi vor să transforme România într-o pastă. Să le ia casele săracilor, iar pe ”chiaburi” să îi bage la pușcărie. În România condusă […] The post Salvează-ne, Dana Budeanu, salvează-ne! first appeared on Ziarul National.
