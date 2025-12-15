Trădare sau incompetență? Statul român își EXECUTĂ propria fabrică de avioane

12:00

Românii pot profita de această perioadă în care mai multe companii caută noi angajaţi. Firmele din privat doresc oameni pentru roluri de execuție și operaționale, greu de acoperit și aproape imposibil de „mutat" în regim remote, în timp ce în sectorul public presiunea se vede în lipsa specialiștilor (de la sănătate la administrație), cu atât […]