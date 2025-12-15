Jurnal Antena Sport | Ultima victorie a României în Turcia a fost adusă de Gicu Grozav

10:00

De numele lui Dumitru Bucşaru se leagă performanţele incredibile reuşite de Dan Petrescu şi Meme Stoica la Unirea Urziceni. Atunci, averea patronului de la Urziceni era estimată la 20 de ani, acum nimeni nu mai ştie nimic legat de el, iar toţi banii din conturi s-au risipit. Dumitru Bucşaru a investit semnificativ în fotbal, a […] The post Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” appeared first on Antena Sport.