Jurnal Antena Sport | Ultima victorie a României în Turcia a fost adusă de Gicu Grozav
Antena Sport, 15 decembrie 2025 20:50
The post Jurnal Antena Sport | Ultima victorie a României în Turcia a fost adusă de Gicu Grozav appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
21:20
Noul transfer al FCSB-ului, prezent la meciul cu Unirea Slobozia. Prezent lângă Mihai Stoica și Florin Cernat # Antena Sport
Camerele au surprins la Clinceni, în timpul meciului dintre Unirea Slobozia și FCSB, prezența lui Andre Duarte într-o lojă a stadionului. Primul și momentan unicul transfer al iernii al roș-albaștrilor a venit să își susțină noua echipă alături de care urmează să se antreneze în scurt timp. Andre Duarte a semnat recent un contract cu […] The post Noul transfer al FCSB-ului, prezent la meciul cu Unirea Slobozia. Prezent lângă Mihai Stoica și Florin Cernat appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
21:00
Octavian Popescu nu s-a aflat în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia. Decizia care ar fi fost luată de Gigi Becali vine după o serie de declarații făcute de patron și de Mihai Stoica, prin care îl atenționau pe cel care era considerat în trecut o “perlă” roș-albaștrilor. Înainte de meciul dintre Unirea Slobozia […] The post Tavi Popescu e OUT! Gigi Becali l-a exclus din lot la meciul cu Unirea Slobozia appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:50
Jurnal Antena Sport | Ultima victorie a României în Turcia a fost adusă de Gicu Grozav # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Ultima victorie a României în Turcia a fost adusă de Gicu Grozav appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Puştii de la academia CFR-ului au “explodat” când i-au văzut pe Pancu şi Louis Munteanu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Puştii de la academia CFR-ului au “explodat” când i-au văzut pe Pancu şi Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
20:30
“Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar..”. Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj # Antena Sport
Cosmin Contra a vorbit în cadrul unei intervenții la TV despre naționala României și despre șansele ei de a se califica la Cupa Mondială. Fostul selecționer al “tricolorilor” s-a arătat încrezător și a spus care sunt atuurile echipei antrenate de Mircea Lucescu. România o va întâlni pe Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială pe […] The post “Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar..”. Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj appeared first on Antena Sport.
20:30
Situaţie uluitoare pentru FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, foarte important în lupta pentru play-off! # Antena Sport
FCSB are 4 portari în lotul pentru meciul cu Unirea Slobozia, foarte important pentru campioană în lupta pentru play-off. Înaintea partidei cu Unirea Slobozia, FCSB e pe locul 10 în Liga 1, cu 25 de puncte. Campioana e la 5 lungimi de Oţelul, care ocupă ultimul loc ce duce în play-off. Ştefan Târnovanu (25 de […] The post Situaţie uluitoare pentru FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, foarte important în lupta pentru play-off! appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
20:00
Fabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit # Antena Sport
Partida din Eredivisie dintre Twente și Go Ahead Eagles nu se anunța una spectaculoasă pentru privitorul neutru, însă ce s-a întâmplat pe stadionul echipei din Enschede a uimit toată lumea. Suporterii echipei care acum 13 ani o înfrunta pe FCSB în Europa League au afișat o scenografie specială care a acoperit tot stadionul. Fanii lui […] The post Fabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit appeared first on Antena Sport.
19:30
Reacția lui Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea în finala Arab Cup: “Rezultatul nu reflectă realitatea” # Antena Sport
Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a acordat o scurtă reacție de pe teren după ce naționala sa a fost învinsă în semifinalele FIFA Arab Cup de Maroc cu scorul de 3-0. Antrenorul român a vorbit despre cum a decurs meciul și consideră că rezultatul de pe tabelă nu este neapărat “oglinda” a ceea ce […] The post Reacția lui Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea în finala Arab Cup: “Rezultatul nu reflectă realitatea” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
19:20
Ganea, mesaj pentru cei ce l-au criticat după accidentul în care i-a murit băiatul: “Le doresc un singur lucru” # Antena Sport
Ionel Ganea (51 de ani) a organizat un mini-turneu în memoria fiului său, Alexandru, care a decedat în urma unui accident rutier. Alexandru şi-a pierdut viaţa după ce maşina pe care o conducea tatăl lui a intrat într-un autoturism staţionat. Micuţul se afla pe scaunul din faţă şi nu purta centură de siguranţă. După o […] The post Ganea, mesaj pentru cei ce l-au criticat după accidentul în care i-a murit băiatul: “Le doresc un singur lucru” appeared first on Antena Sport.
18:50
Cosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă # Antena Sport
Emiratele Arabe Unite, selecționata antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost învinsă categoric în semifinalele FIFA Arab Cup de Maroc, care s-a impus cu 3-0. Reprezentativa românului mai are un meci de disputat în competiție, pentru că va juca și finala mică. Emiratele Arabe Unite, OUT din cursa pentru trofeul Cupei Arabiei Maroc a deschis scorul […] The post Cosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă appeared first on Antena Sport.
18:40
Fotbalul din Germania reușește să atragă zeci de mii de fani până și în ligile inferioare. 3. Liga, a treia divizie germană, a stabilit noi recorduri de prezență la stadion în această primă jumătate de sezon. Campioana suporterilor este Hansa Rostock, care are o medie impresionantă de spectatori la meciurile de acasă, de pe arena […] The post Fenomenal! Echipa de liga a treia care are aproape 25.000 de fani la fiecare meci appeared first on Antena Sport.
18:30
“Dacă e lăsat baltă..”. Real Madrid, criticată de Bayer Leverkusen pentru situația în care se află Xabi Alonso # Antena Sport
Xabi Alonso nu se află în cea mai bună ipostază la Real Madrid, unde a venit inițial “pe cai mari” în vară după plecarea de la Bayer Leverkusen. Acum, un oficial al nemților critică clubul din capitala Spaniei pentru modul în care gestionează situația în care se află tehnicianul de 44 de ani, care a […] The post “Dacă e lăsat baltă..”. Real Madrid, criticată de Bayer Leverkusen pentru situația în care se află Xabi Alonso appeared first on Antena Sport.
18:20
Florin Tănase, tun financiar de 20 de milioane de euro! Afacerea cu care a dat lovitura vedeta FCSB-ului # Antena Sport
Florin Tănase (30 de ani) a reuşit o importantă lovitură financiară. Vedeta FCSB-ului a încasat 20 de milioane de euro, în urma unui proiect imobiliar pe care l-a dezvoltat alături de Florin Vulturar, finul lui Gigi Becali. Potrivit lui Dumitru Dragomir (79 de ani), şi el investitor imobiliar, Florin Tănase a vândut circa 75% din […] The post Florin Tănase, tun financiar de 20 de milioane de euro! Afacerea cu care a dat lovitura vedeta FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
18:10
“Ceilalți să joace cu frică împotriva lui Dinamo!”. Un fost jucător al “câinilor”, încântat de echipa lui Kopic # Antena Sport
Dinamo face până acum un sezon extrem de bun, iar realizările echipei au adus laude din partea unui fost jucător al alb-roșiilor. Claudiu Vaișcovici, fotbalist al “câinilor” în echipa lui Mircea Lucescu de la finalul anilor ’80, a vorbit la superlativ despre trupa lui Zeljko Kopic, dar și despre antrenorul croat. Dinamo se află pe […] The post “Ceilalți să joace cu frică împotriva lui Dinamo!”. Un fost jucător al “câinilor”, încântat de echipa lui Kopic appeared first on Antena Sport.
18:00
“Nu răspunde la telefon” Un fost selecţioner al României, mesaj pentru Cristi Chivu: “Îi transmit prin voi” # Antena Sport
Cosmin Contra (50 de ani), fost selecţioner al României în perioada septembrie 2017 – noiembrie 2019, l-a felicitat pe Cristi Chivu (45 de ani) pentru parcursul acestuia de pe banca Interului. Chivu a învins cu 2-1 formaţia patronată de Dan Şucu (62 de ani), Genoa, şi a revenit pe primul loc în Serie A. Inter […] The post “Nu răspunde la telefon” Un fost selecţioner al României, mesaj pentru Cristi Chivu: “Îi transmit prin voi” appeared first on Antena Sport.
17:40
“Cum putem uita cel mai mare scandal din istorie?”. Florentino Perez, un nou atac dur către Barcelona # Antena Sport
Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a cerut dreptate în cazul “Negreira”, în timpul conferinţei de presă de Crăciun, exprimându-şi dezaprobarea faţă de inacţiunea La Liga şi a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), despre care a afirmat că “au obligaţia de a proteja integritatea fotbalului”, scrie EFE. “Crăciunul este un moment de reflecţie, iar cea […] The post “Cum putem uita cel mai mare scandal din istorie?”. Florentino Perez, un nou atac dur către Barcelona appeared first on Antena Sport.
17:30
Florin Cernat n-a avut niciun dubiu și prezis viitorul FCSB-ului: “Se întâmplă momente de genul” # Antena Sport
Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB, a vorbit într-un interviu despre situația clubului, care după 19 etape jucate în Liga 1 nu se află pe loc de play-off. Oficialul venit acum aproape o lună de la FC Voluntari este convins că echipa se va redresa și că este normal ca un club să […] The post Florin Cernat n-a avut niciun dubiu și prezis viitorul FCSB-ului: “Se întâmplă momente de genul” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
17:20
1. Becali anunţă revoluţia Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB! Patronul campioanei pregăteşte şase transferuri în iarnă pentru a se lupta la titlu: “O să vedeţi voi”, a spus Becali. 2. Dinamo îl vrea pe Blănuţă Andrei Nicolescu a confirmat interesul lui Dinamo pentru Vladislav Blănuţă, dar suma cerută de Dinamo Kiev reprezintă o problemă […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:10
Andrei Nicolescu a anunţat două reveniri spectaculoase în tabăra “câinilor”: “Vor fi în lot” # Antena Sport
Alex Musi (21 de ani) era dat în afara lotului până la încheierea anului, dar preşedintele executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu (41 de ani), a anunţat că atât el, cât şi Mamoudou Karamoko (26 de ani) ar putea fi disponibili pentru ultima partidă a lui Dinamo din acest an, cu UTA. UTA – Dinamo se […] The post Andrei Nicolescu a anunţat două reveniri spectaculoase în tabăra “câinilor”: “Vor fi în lot” appeared first on Antena Sport.
17:00
“Ar putea fi un nou Ancelotti, Guardiola, Mourinho”. Pițurcă a numit fără ezitare antrenorul român al anului # Antena Sport
Victor Pițurcă a vorbit în cadrul unui interviu despre cine ar merita să obțină titlul de antrenorul anului în România, iar fostul selecționer nici nu a stat pe gânduri. În opinia sa, Cristi Chivu este cel care trebuie să câștige distincția care este acordată în urma unei anchete a Gazetei Sporturilor. Pițurcă a analizat modul […] The post “Ar putea fi un nou Ancelotti, Guardiola, Mourinho”. Pițurcă a numit fără ezitare antrenorul român al anului appeared first on Antena Sport.
16:40
Farul Constanța – UTA Arad LIVE SCORE (17:30). Luptă aprigă pentru play-off la Ovidiu. Echipele de start # Antena Sport
Farul și UTA se întâlnesc astăzi în penultimul meci al etapei cu numărul 20 din Liga 1. Duelul care se va disputa la Ovidiu este unul extrem de important pentru ambele formații care sunt angrenate în acest moment în lupta pentru play-off, cele două fiind extrem de aproape de locul 6. Partida dintre Farul Constanța […] The post Farul Constanța – UTA Arad LIVE SCORE (17:30). Luptă aprigă pentru play-off la Ovidiu. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
16:40
Adrian Mutu (46 de ani) l-a criticat pe directorul sportiv al Rapidului, Mauro Pederzoli (64 de ani), care a lucrat în trecut la Parma, Brescia sau Cagliari. Pederzoli a lucrat şi în departamentul de scouting al lui Liverpool. Mutu e de părere că Pederzoli nu a adus niciun plus. El consideră că Săpunaru (41 de […] The post Adrian Mutu l-a făcut praf pe un om important al Rapidului: “Nu ajută cu nimic” appeared first on Antena Sport.
15:40
Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns boschetar. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” # Antena Sport
Un fost fotbalist de la FCSB şi Rapid ar fi ajuns boschetar. Asta susţine Sebastian Chitoșcă. Despre cine e vorba? Numele lui e unul cunoscut pentru fotbalul românesc: Lucian Burdujan, jucător care a cunoscut succesul cu Rapid, dar a jucat şi pentru FCSB. Despre Lucian Burdujan se spune că traversează acum cel mai greu moment […] The post Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns boschetar. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” appeared first on Antena Sport.
15:40
Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a votat pentru a permite echipelor din Rusia şi Belarus să revină în competiţiile oficiale şi a restabilit pe deplin drepturile jucătorilor juniori din ambele ţări, amânând însă o decizie finală privind utilizarea drapelelor şi imnurilor naţionale în competiţiile pentru echipe adulte, relatează Reuters. Adunarea Generală a FIDE, reunită online […] The post FIDE reintegrează echipele ruseşti şi belaruse în competiţiile oficiale appeared first on Antena Sport.
15:30
Gigi Becali anunţă “remontada supremă”: “Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu” # Antena Sport
Gigi Becali are nevoie de o victorie a celor de la FCSB în meciul cu Unirea Slobozia, pentru a ajunge la două puncte de play-off, înaintea ultimei partide din 2025, derby-ul cu Rapid. Latifundiarul vrea neapărat o victorie cu rivala din Giuleşti şi susţine că dacă o va obţine singura echipă care va sta în […] The post Gigi Becali anunţă “remontada supremă”: “Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
15:00
Viitorul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev este unul incert, în contextul în care atacantul nu a mai fost folosit de echipa din Ucraina de pe data de 9 noiembrie. Cu Dinamo București pe urmele sale, jucătorul de 23 de ani este dat cu șanse mici să mai continue la alb-albaștri. Oficialii “câinilor” recunosc că […] The post Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: “Cifrele de care avem nevoie” appeared first on Antena Sport.
14:50
7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America # Antena Sport
Au rămas mai puțin de șase luni până la startul Campionatului Mondial din 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie. Iar interesul fanilor din întreaga lume a „explodat” deja. Cu toate că au mai rămas de stabilit ultimele șase echipe naționale participante, dintre cele 48, suporterii […] The post 7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America appeared first on Antena Sport.
14:50
Gigi Becali a anunţat primul 11 din Unirea Slobozia – FCSB! Marius Şumudică a ironizat imediat antrenorii campioanei: “E groasă” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia, din etapa cu numărul 20 a Ligii 1. Campioana României vine după o victorie entuziasmantă în Europa League, cu Feyenoord, scor 4-3, dar are probleme de lot înaintea partidei de campionat. FCSB nu are foarte multe […] The post Gigi Becali a anunţat primul 11 din Unirea Slobozia – FCSB! Marius Şumudică a ironizat imediat antrenorii campioanei: “E groasă” appeared first on Antena Sport.
14:10
Căpitanul echipei de fotbal Bayern Munchen, portarul Manuel Neuer, nu va mai juca în acest an, din cauza unei leziuni la bicepsul femural drept, a anunţat liderul din Bundesliga, luni, la o zi după remiza (2-2) cu Mainz, scrie DPA. La ultimul meci al anului, prevăzut duminică, pe terenul modestei Heidenheim, Jonas Urbig va fi […] The post Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen appeared first on Antena Sport.
14:00
Fost fotbalist de la FCSB, înseţat de soție. Şi-a dat seama privind-o în ochii, pe aeroport: „Când i-am văzut fața” # Antena Sport
Sebastian Chitoșcă a povestit un moment incredibil din viaţa lui. Atunci când şi-a dat seama că soţia lui are o aventură şi a ajuns la divorţ. În urmă cu câțiva ani, Chitoșcă a participat la un reality-show care a avut loc în Republica Dominicană. Acesta a stat plecat şase luni şi a revenit acasă cu […] The post Fost fotbalist de la FCSB, înseţat de soție. Şi-a dat seama privind-o în ochii, pe aeroport: „Când i-am văzut fața” appeared first on Antena Sport.
14:00
Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2: “Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?” # Antena Sport
Costel Gâlcă a criticat arbitrajul lui Cristian Moldovan, în urma meciului Rapid – Oţelul 0-2, iar pentru asta a fost făcut praf de Adrian Porumboiu, fostul patron al Vasluiului considerând că antrenorul din Giuleşti ar trebui să fie mai preocupat de jocul echipei sale. “Când te bate o echipă în halul ăsta, dacă tu te […] The post Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2: “Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?” appeared first on Antena Sport.
13:50
Unirea Slobozia – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off # Antena Sport
Unirea Slobozia şi FCSB se întâlnesc în etapa a 20-a a sezonului regular al Ligii 1. Duelul de la Clinceni se va disputa de la ora 20:30 şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro. Acesta va fi ultimul meci al unei etape în care lucrurile la vârf s-au strâns, Rapid având […] The post Unirea Slobozia – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:20
Stephen Curry, o nouă prestaţie magistrală! A înscris 48 de puncte, dar Golden State Warriors a pierdut # Antena Sport
Stephen Curry, una din legendele încă active din NBA, alături de LeBron James şi Kevin Durant, a înscris 48 de puncte pentru Golden State Warriors, dar nu a putut împiedica înfrângerea echipei sale în faţa lui Portland Trail Blazers, cu 131-136, duminică, în deplasare, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP. Din […] The post Stephen Curry, o nouă prestaţie magistrală! A înscris 48 de puncte, dar Golden State Warriors a pierdut appeared first on Antena Sport.
13:10
Piotr Zielinski a fost integralist pentru prima oară în Serie A sub conducerea lui Cristi Chivu, în Genoa – Inter 1-2, profitând şi de accidentarea colegului său din linia de mijloc, Hakan Calhanoglu. Cu un gol şi un assist în acest sezon, în cele 422 de minute adunate în Serie A, polonezul de 31 de […] The post “Vreau să-i dau bătăi de cap lui Chivu!” Mesaj direct pentru antrenorul lui Inter appeared first on Antena Sport.
13:10
Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam, «ăsta e nebun?», dar e băiat deștept” # Antena Sport
Gigi Becali este pregătit de perioada de mercato din iarnă, atunci când vrea să facă mai multe transferuri, iar patronul celor de la FCSB pare să aibă o strategie clară. Becali apreciază foarte mult jucătorii portughezi şi vrea să parieze pe ei. De asemenea, patronul roş-albaştrilor l-a lăudat şi pe Mihai Rotaru, pentru faptul că […] The post Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam, «ăsta e nebun?», dar e băiat deștept” appeared first on Antena Sport.
13:00
Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că pregăteşte şase transferuri la FCSB în această iarnă. A refuzat să dea nume, dar spune că testează pista portugheză. Laifundiarul a vorbit şi desptre transferul lui Louis Munteanu. „O să vedeți voi, da? Vreau ceva mai puternic la mijlocul terenului. Vreau altceva și am pus și ochii pe unul, dar […] The post Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
12:40
“Dă-i, mă, contractul să semneze!” Gigi Becali a confirmat mutarea. Fotbalistul şi-a dat acordul până în vară # Antena Sport
Gigi Becali a bătut palma cu Malcom Edjouma pentru un nou contract. Fotbalistul şi-a dat acordul şi semnează prelungirea până la finalul sezonului, a anunţat Gigi Becali. Patronul FCSB i-a transmis lui Meme Stoica să parafeze actele şi a povestit cum au decurs negocierile. “A venit băiatul, că ‘Domn’e, aș sta până în vară’. Am […] The post “Dă-i, mă, contractul să semneze!” Gigi Becali a confirmat mutarea. Fotbalistul şi-a dat acordul până în vară appeared first on Antena Sport.
12:30
Helmut Marko, atac la Christian Horner: “Dacă ar fost demis mai devreme, Max Verstappen ar fi fost campion” # Antena Sport
Helmut Marko, co-fondator al Red Bull Racing alături de Dietrich Mateschitz, s-a despărţit săptămâna trecută de echipa austriacă. Marko mai avea contract cu Red Bull până la finalul anului 2026, iar varianta oficială este că a dorit să se retragă. Cu toate acestea, există şi voci care susţin că acesta a fost îndepărtat din echipă. […] The post Helmut Marko, atac la Christian Horner: “Dacă ar fost demis mai devreme, Max Verstappen ar fi fost campion” appeared first on Antena Sport.
12:00
Fiorentina traversează o serie proastă de meciuri în Serie A şi a ajuns pe ultimul loc în clasament. Adi Mutu a trăit poate cele mai frumoase momente din carieră cu Fiorentina şi speră să priească şansa să antreneze acolo. Întrebat ce răspuns ar da în cazul în care ar fi sunat de conducerea clubului italian […] The post Adi Mutu aşteaptă telefon de la Fiorentina: “Să mă duelez cu Cristi” appeared first on Antena Sport.
12:00
Katrine Lunde a declarat că este atât “tristă” că îşi încheie cariera internaţională, cât şi “mândră” de realizările ei, duminică, după ce la 45 de ani a câştigat al treilea său titlu mondial în finala cu Germania de la Rotterdam (23-20), scrie AFP. “Desigur, pe de o parte sunt tristă, dar astăzi sunt pur şi […] The post S-a retras un colos! Katrine Lunde: “Sunt pur şi simplu mândră” appeared first on Antena Sport.
11:40
Neymar, aflat în vacanţă în Statele Unite după încheierea campionatului brazilian, a trebuit să opteze pentru o ţinută originală pentru a scăpa de cererile de selfie-uri ale trecătorilor pe străzile din New York. Neymar rareori se îmbracă sobru. În vacanţă la o săptămână după încheierea sezonului în Brazilia, jucătorul de la Santos a fost în […] The post Neymar, incognito pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian appeared first on Antena Sport.
11:40
Clubul spaniol de fotbal Real Oviedo l-a demis, duminică, pe antrenorul Luis Carrion, la câteva ore după eşecul de la Sevilla FC (0-4) şi caută acum al treilea tehnician de la startul sezonului, scrie EFE. Luis Carrion şi-a început al doilea sezon ca antrenor al lui Real Oviedo, penultima clasată, la mijlocul lunii octombrie şi […] The post Şansă pentru Horaţiu Moldovan? Real Oviedo şi-a demis antrenorul appeared first on Antena Sport.
11:10
Ruben Amorim le-a dat replica legendelor lui Manchester United, după ultimele critici: “Nu au toate informaţiile” # Antena Sport
Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, a acceptat criticile adresate lui de foştii jucători ai clubului din Premier League, dar a subliniat că formaţia sa este judecată fără a se avea „toate informaţiile”, informează Reuters. United ocupă locul opt în clasament şi are doar două victorii în ultimele şase meciuri, fostul mijlocaş Paul Scholes afirmând […] The post Ruben Amorim le-a dat replica legendelor lui Manchester United, după ultimele critici: “Nu au toate informaţiile” appeared first on Antena Sport.
11:10
Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la FCSB: “Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut” # Antena Sport
Marius Şumudică este dezamăgit de modul în care se prezintă Octavian Popescu. În meciul cu Feyenoord, fotbalistul de 22 de ani a fost titular, dar a fost înlocuit cu Mihai Toma la pauză, după o repriză modestă. Schimbarea s-a dovedit a fi inspirată, în condiţiile în care Toma a marcat golul al doilea al roş-albaştrilor. […] The post Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la FCSB: “Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut” appeared first on Antena Sport.
11:10
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor # Antena Sport
Alex Pițurcă a dat lovitura cu o afacere în care a investit 3,5 milioane de euro. Au fost bani mulţi, dar acum băiatul fostului selecţioner al României se bucură de un profit frumos şi nu mai duce grija zilei de mâine. În Sectorul 5, Alex Pițurcă deține un complex rezidențial format din 4 blocuri. Valorea […] The post Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor appeared first on Antena Sport.
10:30
Ștefan Baiaram, înjurătură la schimbare, apoi a mers la vestiar “până la toaletă”. Explicaţii halucinante pentru gest # Antena Sport
Ștefan Baiaram a scăpat de Mirel Rădoi, dar pare să intre în conflict inclusiv cu Coelho, noul antrenor. În minutul 55, Baiaram a fost înlocuit de Filipe Coelho cu Etim, moment în care – uşor surprins de gestul antenorului – a tras o înjurătură, care nu poate fi reprodusă, apoi s-a dus direct la vestiar. […] The post Ștefan Baiaram, înjurătură la schimbare, apoi a mers la vestiar “până la toaletă”. Explicaţii halucinante pentru gest appeared first on Antena Sport.
10:30
Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 2-3 (d.l.d.d). Două victorii în două zile pentru Canes în faţa lui Flyers # Antena Sport
Carolina Hurricanes a învins-o pentru a doua oară în două zile pe Philadelphia Flyers, de fiecare dată la loviturile de departajare. În meciul de noaptea trecută, care a fost LIVE în AntenaPLAY, scorul în timpul regulamentar a fost 2-2. La lvoiturile de departajare, Andrei Svechnikov a fost singurul jucător care a înscris, în timp ce […] The post Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 2-3 (d.l.d.d). Două victorii în două zile pentru Canes în faţa lui Flyers appeared first on Antena Sport.
10:00
Florin Prunea a făcut praf antrenorul din Liga 1 după ce i-a auzit discursul: “Alo, ia vezi-ți tu de treaba ta” # Antena Sport
Florin Prunea nu l-a menajat pe Mihai Teja, la finalul meciului dintre Dinamo şi Metaloglobus, câştigat de “câini” cu 4-0. Antrenorul nou-promovatei s-a plâns de arbitraj, dar şi de regulile impuse de FRF, U21 şi 5-6. Fostul portar al naţionalei României a fost şocat de discursul lui Mihai Teja şi a avut un discurs dur […] The post Florin Prunea a făcut praf antrenorul din Liga 1 după ce i-a auzit discursul: “Alo, ia vezi-ți tu de treaba ta” appeared first on Antena Sport.
10:00
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” # Antena Sport
De numele lui Dumitru Bucşaru se leagă performanţele incredibile reuşite de Dan Petrescu şi Meme Stoica la Unirea Urziceni. Atunci, averea patronului de la Urziceni era estimată la 20 de ani, acum nimeni nu mai ştie nimic legat de el, iar toţi banii din conturi s-au risipit. Dumitru Bucşaru a investit semnificativ în fotbal, a […] The post Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” appeared first on Antena Sport.
09:40
Dorinel Munteanu nu va mai merge la Vatra Dornei! Unde va face Hermannstadt cantonamentul de iarnă # Antena Sport
Dorinel Munteanu a debutat cu stângul la FC Hermannstadt, dar are parte de susţinerea conducerii formaţiei din Sibiu. Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în meciul de duminică seară, la doar câteva zile după ce fostul mare internaţional român a preluat echipa. La finalul acestui joc, Dorinel Munteanu a ţinut să le transmită jucătorilor că […] The post Dorinel Munteanu nu va mai merge la Vatra Dornei! Unde va face Hermannstadt cantonamentul de iarnă appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.