Progrese semnificative în negocierile de pace pentru Ucraina
Veridica.ro, 15 decembrie 2025 20:50
Cancelarul german, care a gazduit discuțiile la Berlin, a declarat că pentru prima oară de la invadarea Ucrainei de către ruși există șanse reale de pace.
Acum 30 minute
21:00
Pentru prima dată în istoria războiului, Serviciul de Securitate al Ucrainei a detonat un submarin rusesc folosind drone marine.
Acum o oră
20:50
Acum 6 ore
16:00
Veridica despre cum Trump și Putin folosesc pretextul negocierilor de pace privind Ucraina pentru a tranzacționa ceea ce nu dețin: Europa. După perdeaua de fum a discuțiilor ruso-americane referitoare la Ucraina, cei doi lideri discută despre o nouă împărțire a sferelor de influență în Europa, Trump hrănindu-i lui Putin iluzia că va ieși din războiul din Ucraina în postura de nou stăpân al Europei Centrale și de Sud-Est, așa cum a reușit Stalin la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În pofida angajamentelor pe care diplomația rusă este gata să le ofere Europei, discursul politic rusesc pentru consum interior încearcă să acrediteze ideea nu doar că Rusia este deja învingătoare în războiul cu Ucraina, dar și că la sfârșitul acestuia va redeveni imperiul pe care l-a pierdut odată cu prăbușirea regimurilor comuniste și dezintegrarea URSS.
Acum 12 ore
13:10
Mișcarea Legionară nu a fost o organizație fascistă și nu a comis crime în masă, fapt recunoscut și de Tribunalul de la Nürnberg, aberează Diana Șoșoacă.
12:40
În Statele Unite continuă căutarea atacatorului care a ucis doi studenţi într-o unversitate din Rhode Island # Veridica.ro
Procuratura a decis punerea în libertate a singurei persoane reţinute în legătură cu cazul.
12:20
Două din aeroporturile capitalei ruse au fost închise temporar.
12:00
Fostul patron al presei pro-democrație din Hong Kong a fost găsit vinovat pentru ameninţarea securității naționale. # Veridica.ro
Jimmy Lai este fondatorul unui ziar independent şi susţinător al drepturilor democratice din fosta colonie britanică devenită regiune autonomă chineză.
11:50
Noul contract social al Rusiei: de ce sancțiunile îi afectează pe toți, cu excepția decidenților # Veridica.ro
Nici severitatea sancțiunilor, nici amploarea pierderilor pe front nu au împins Kremlinul către un compromis.
11:00
Cel puţin 15 persoane au fost ucise în timpul unei sărbători evreieşti pe o plajă din Sidney.
10:10
O nouă rundă de convorbiri ucraineano-americane la Berlin, pe tema unui plan de pace cu Rusia # Veridica.ro
Emisarul american susţine că s-au făcut multe progrese în discuţiile de ieri
09:00
Tot astăzi, Senatul va dezbate și vota moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului.
08:50
Agenda reuniunii include discuții despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, și despre situația din Orientul Mijlociu.
Ieri
08:10
Trafic deschis pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei, în perioada sărbătorilor de iarnă # Veridica.ro
Între 18 decembrie şi 8 ianuarie lucrările la podul Giurgiu - Ruse vor fi suspendate.
06:10
Mii de oameni au manifestat în toată ţara, cerând demisia conducerii ÎCCJ şi a ministrului de Interne.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Ghosting continental: SUA dă „cancel” - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat că rețeaua președintelui Donald Trump, Truth Social, vrea să devină vocea rațiunii, iar Casa Albă crede că Europa riscă să dispară ca civilizație.
11:40
Băiatul şi-a pierdut mama şi a suferit arsuri grave într-un atac rusesc asupra unui spital
10:40
Autorităţile de la Teheran se luptă cu traficul ilegal de combustibil iranian ieftin
10:30
Nerespectarea legii poate fi pedepsită cu închisoare de la unul la cinci ani.
10:10
Decizia vine ca o recunoaștere a măsurilor fiscale luate de guvern pentru reducerea deficitului bugetar.
10:00
Thailanda promite să continue lupta împotriva Cambodgiei, în pofida armistiţiului anunţat de Trump # Veridica.ro
Preşedintele american spune că i-a convins pe liderii celor două ţări să respecte un acord de încetarea focului convenit anterior
08:50
Kievul a trimis Statelor Unite o versiune revizuită a planului american de pace, considerat prea favorabil Rusiei
08:30
Atacul are loc la câteva ore după convorbirile dintre liderii Rusiei şi Turciei
12 decembrie 2025
19:40
Mitropolitul pro-rus al românilor din Ucraina, Longhin Jar, acuzat de abuzuri împotriva copiilor # Veridica.ro
Orfani care au crescut la un cămin pentru copii administrat de controversatul mitropolit al românilor din Ucraina, Longhin Jar, afirmă că au fost ținta unor abuzuri fizice, inclusiv bătăi și mușcături pe față, în perioada în care s-au aflat la cămin. Problemele de la căminul din Molnița au fost denunțate, anterior, și de bloggerul Edgar Calancea, care a publicat mărturii ale unor persoane care îl acuză pe starețul Longhin Jar din Cernăuți de rele tratamente aplicate copiilor aflați la orfelinatul său.
17:20
Zelenski spune că succesul de pe front întărește eforturile diplomatice.
17:00
Varșovia acuză Minskul, aliatul Moscovei de complot pentru destabilizarea Poloniei prin intermediul migranților aduși din Orientul Mijlociu și Africa
16:20
Banca Centrală a Rusiei anunță că dă în judecată depopzitarul european al activelor sale.
15:30
Rutte spune că Uniunea Europeană este următoarea țintă a Rusiei, dacă Putin își atinge obiectivele în Ucraina
15:00
Guvernul german promite contramăsuri în cooperare cu partenerii europeni.
13:30
Guvernul Bulgariei a demisionat după ce s-a confruntat cu proteste repetate în ultimele două săptămâni. Decizia a reprezentat o surpriză pentru o țară unde politicienii discreditați rareori cedează, și până și reformiștii care se desprind din valurile de proteste ajung să facă politică „pe stil vechi".
10:30
În octombrie, salariul mediu net a crescut cu 4,3 procente.
09:40
Războiul continuă doar din cauza regimului ilegitim instalat la Kiev și controlat din exterior, iar pacea nu poate fi obținută fără înlocuirea acestuia, potrivit propagandei pro-Kremlin.
07:10
Înarmarea Europei pentru a se apăra de agresiunea Rusiei, dar și propunerile de folosire a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina sunt teme majore de atac pentru propaganda Kremlinului, care le vede drept amenințări.
06:40
Sute de magistraţi şi-au exprimat susţinerea pentru autorii dezvăluirilor, Nicuşor Dan le adresează o invitaţie la discuţii.
11 decembrie 2025
19:10
Putin amenință din nou Europa cu distrugerea – și, în mod surprinzător, diplomații ruși sunt complet convinși de acest scenariu, practic lăsând jocul șantajului Kremlinului. Între timp, regimul lui Lukașenko demonstrează încă un eșec: propaganda sa își demonstrează încă o dată incompetența completă. În noul episod PROFILAKTIKA de la Veridica, examinăm de ce Kremlinul sperie Europa, de ce diplomația rusă a pierdut contactul cu realitatea și cum propaganda face din regimul Lukașenko o comedie.
17:40
Atac al șefei CAB la documentarul Recorder. Judecătoare: ce s-a spus în documentar e adevărat # Veridica.ro
Șefa Curții de apel București acuză manipulare publică după difuzarea documentarului realizat de Recorder, dar judecătoarea Raluca Moroșanu a declarat că tot ce s-a spus în documentar e adevărat.
15:50
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jelyazkov, a demisionat joi, în urma unor săptămâni de proteste masive împotriva politicilor economice și a eșecului perceput de a combate corupția.
15:30
Închiderea Centrului rus de cultură arată rusofobia guvernării de la Chișinău, care vrea să lichideze autonomia găgăuză și să renunțe la Transnistria de dragul integrării europene, potrivit unei narațiuni false preluate de presa pro-rusă.
14:10
Țara noastră este acuzată de nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului.
13:00
Lavrov spune că neînţelegerile cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate # Veridica.ro
Potrivit ministrului de externe, Rusia pretinde garanţii de securitate în egală măsură cu Ucraina
11:50
Surse ucrainene spun că sunt propuse amendamente pentru a face planul realizabil.
11:30
Sindicatele sunt nemulţumite de perspectiva schimbării Codului Muncii
11:20
Zeci de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte, potrivit Ministerului rus al Apărării
10:50
Trump nemulţumit de discuţiile cu liderii europeni despre încheierea războiului din Ucraina # Veridica.ro
Preşedintele american spune că s-au schimbat cuvinte dure la ultima conversaţie.
10:50
Machado a apărut la Oslo în toiul nopții, salutând mulțimea de la balconul unui hotel și a fost prima dată când a fost văzută în public din ianuarie.
10:50
Întîlnirea liderilor europeni va avea loc în format videoconferință, de la ora 17:45.
10:30
Coaliția, care s-a întrunit ultima dată pe 25 noiembrie, se va reuni după comentariile usturătoare făcute săptămâna aceasta de Donald Trump, care i-a numit pe unii lideri europeni „slabi” și i-a criticat dur pe omologii săi transatlantici pentru că nu au reușit să asigure pacea în Ucraina.
10:10
Bombardiere americane cu capacitate nucleară au survolat Marea Japoniei împreună cu avioane de vânătoare japoneze, a anunțat joi Tokyo, într-o demonstrație de forță după exercițiile militare chineze și rusești efectuate în cerul și mările din jurul Japoniei și Coreei de Sud.
10:00
Parlamentul de la Sofia va vota o moțiune de cenzură introdusă de opoziție împotriva executivului motivând că politicile sale economice au eșuat.
10:00
Acesta va fi amplasat la Ovidiu pe canalul Dunăre - Marea Neagră.
09:40
Armata americană a confiscat un petrolier în largul coastei Venezuelei, a declarat președintele Donald Trump reporterilor, în contextul în care administrația sa continuă să intensifice activitatea militară în regiune.
