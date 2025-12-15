Bătaie pe Umit Akdag După Beșiktaș, un alt colos din Turcia vrea să-l transfere pe fundașul român

Golazo.ro, 15 decembrie 2025 21:50

Umit Akdag (22 de ani), fundașul celor de la Alanyaspor, se află în vizorul celor de la Galatasaray.

Acum o oră
21:50
21:40
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon Golazo.ro
Dinamo București a lansat al șaselea rând de echipamente pe care îl vor folosi în acest sezon.
Acum 2 ore
21:10
Situație neverosimilă la FCSB Decizie stranie luată de campioană: ce s-a întâmplat pe banca de rezerve Golazo.ro
Unirea Slobozia - FCSB. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul oaspeților, a recurs la o soluție inedită pentru a umple foaia de joc.
20:50
CSM București transferă din Ungaria Ce vedete ar fi semnat deja cu campioana României Golazo.ro
Rusoaica Daria Dmitrieva și maghiara Viktoria Lukacs Gyori, ambele 30 de ani, au semnat cu CSM București, până în 2028.
20:40
Noul jucător, prezent la meci Fundașul transferat de FCSB a mers la Clinceni să-și susțină colegii Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani) a semnat la începutul lunii cu FCSB, iar azi a venit să-și vadă noii colegi la treaba la meciul cu Slobozia
Acum 4 ore
20:10
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani) ar fi câștigat o sumă exorbitantă din vânzarea de apartamente în complexul său din Nordul Capitalei.
20:10
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician Golazo.ro
Csikszereda a setat suma de transfer pentru care Anderson Ceara (26 de ani) ar putea ajunge la CFR Cluj.
19:50
„L-au enervat pe Messi” Primele explicații după haosul iscat în India la apariția lui Leo: „Totul a scăpat de sub control” Golazo.ro
Lalkamal Bhowmick (38 de ani), fost internațional indian, a explicat de ce Lionel Messi (38 de ani) a abandonat evenimentul de la Calcutta.
19:30
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede” Golazo.ro
Ionel Ganea (52 de ani) a vorbit despre pierderea fiului său, la șase luni de la tragedia care i-a răvășit familia.
19:20
Chivu, descătușat VIDEO. Explozia de bucurie a românului după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A Golazo.ro
Genoa - Inter 1-2. Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul „nerazzurilor” a explodat de bucurie după ce a urcat pe prima poziție în Serie A.
19:10
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup  Golazo.ro
Emiratele Arabe Unite, selecționată antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a fost învinsă în semifinalele Cupei Statelor Arabe, scor 0-3, de Maroc.
18:40
Miză uriașă pentru Chivu Îi poate aduce lui Inter o sumă uriașă dacă obține primul trofeu! Când și unde se joacă  Supercupa Italiei Golazo.ro
Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) are șansa de a pune mâna pe primul trofeu al sezonului din Italia.
18:30
„Poate n-a respectat ce i s-a cerut”  Sorin Cârțu, despre posibilele plecări de la Craiova: „E greu să facă față” Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre posibilitatea ca Luis Paradela (28 de ani) și Florin Ștefan (29 de ani) să părăsească echipa în această iarnă.
Acum 6 ore
18:10
Neymar, incognito în New York VIDEO+FOTO. Cum a apărut starul brazilian pe străzile din SUA Golazo.ro
Neymar (31 de ani), atacantul celor de la Santos, s-a plimbat cu fața acoperită prin centrul orașului New York. Starul brazilian a încercat să nu fie recunoscut de trecători, însă nu a reușit.
18:00
Țintele lui Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat ce transferuri vor „câinii” în această iarnă: „Ar fi ideal” Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a anunțat că Dinamo își dorește să facă patru transferuri în această iarnă.
17:40
Cristian Geambașu Teza lui Teja Golazo.ro
La finalul meciului pe care echipa lui l-a pierdut cu 0-4 în fața lui Dinamo, antrenorul Mihai Teja a făcut o radiografie a fotbalului românesc. Nu i-a ieșit, s-a voalat filmul
17:10
Circ în Parlament Aleșii din opoziție au adus mingi de fotbal la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului » Semnificația din spatele gestului Golazo.ro
Mai multe mingi de fotbal au apărut, luni, în Parlament, la ședința pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură în care s-a cerut demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan.
16:40
„Chivu e mai bun decât Inzaghi!” Antrenorul român, lăudat în Italia după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A: „Nu am spus-o din întâmplare” Golazo.ro
Jurnalistul italian Sandro Sabatini (63 de ani) l-a lăudat pe Cristi Chivu (45 de ani) după victorie cu Genoa, scor 2-1.
Acum 8 ore
15:50
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre schimbările care vor avea loc la echipă în această iarnă, după o jumătate de sezon sub așteptări.
15:10
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Campioana țintește locurile de play-off Golazo.ro
Unirea Slobozia și FCSB se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1.
14:50
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN” Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan (56 de ani).
14:50
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci Golazo.ro
Ultimul mare derby din 2025 se va disputa duminică seara, ora 20:00: FCSB - Rapid, pe Arena Națională. Ambii asistenți pe care Vassaras vrea să-i delege se vor afla la ultimul lor meci din activitatea de arbitri.
Acum 12 ore
14:10
„Nu l-a dat pentru că sunt eu!”  Furie la Real Madrid după un penalty neacordat. Dialogul ascuns dintre Vinicius și Xabi Alonso » Verdictul specialistului Golazo.ro
Vinicius Junior (25 de ani), atacantul lui Real Madrid, a fost extrem de deranjat de deciziile de arbitraj din victoria „galacticilor” cu Deportivo Alaves, scor 2-1.
14:00
Scut pentru tentații Cum are grijă Academia Hagi de educația financiară a tinerilor fotbaliști Golazo.ro
Discuție deschisă cu un specialist care îi învață pe copiii de la Academia Hagi despre responsabilitate financiară
14:00
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția” Golazo.ro
Michael Vaughan, fost căpitan al echipei naționale de cricket a Angliei, a vorbit despre momentele de panică trăite în timpul masacrului de pe plaja Bondi din Sidney, Australia.
13:50
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras Golazo.ro
Inițial, Sebastian Colțescu luase acceptul șefului CCA de a activa ca arbitru de centru până la finalul anului 2025.
13:40
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte Golazo.ro
Conflictul juridic dintre președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu (41 de ani), și Florin Prunea (57 de ani) s-a încheiat definitiv în favoarea fostului portar al Generației de Aur.
13:30
Gol inedit în Germania  Capul l-a scos din ofsaid! Cea mai  bizară decizie de când a fost introdus sistemul VAR Golazo.ro
Un moment cel puțin bizar a avut loc la partida dintre Greuther Furth și Hertha Berlin, scor 3-3, în liga secundă din Germania.
12:00
„Ar trebui să dai un exemplu!” Ștefan Baiaram, criticat dur de o legendă a Craiovei: „Vreau să-i transmit un mesaj” Golazo.ro
Aurel Țicleanu (66 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, l-a criticat pe Ștefan Baiaram (22 de ani), după gestul său de la momentul schimbării din partida cu Hermannstadt, scor 2-0 în favoarea oltenilor.
11:40
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9 Golazo.ro
Sorina Grozav (26 de ani) a încheiat în topul marcatoarelor de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, chiar dacă România nu a reușit să ajungă în sferturile de finală ale competiției.
11:20
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!” Golazo.ro
După 20 de ani la Red Bull, Helmut Marko a părăsit Formula 1 și face dezvăluiri din cadrul echipei care are sediul la Milton Keynes.
10:50
Scene de război înainte de Genoa - Inter FOTO+VIDEO. Ultrașii celor două echipe au făcut prăpăd înainte de meci: mașini incendiate, 15 polițiști răniți! Golazo.ro
Înainte de partida dintre Genoa și Inter, fanii celor două formații au provocat haos în oraș, pagubele fiind unele de proporții.
10:50
„Asta mănânc în fiecare zi” Dieta inedită a speranței tenisului mondial: „Are un gust oribil, dar te obișnuiești” Golazo.ro
Justin Engel (18 ani, #187 ATP) are o aliemntație inedită, pe care o urmează din copilărie. Germanul, revelația sezonului, s-a calificat în ATP Next Gen, după ce Jakub Mensik (20 de ani, #19 ATP).
09:50
„Calitatea a făcut diferența” Mesaj ferm după debutul lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt: „Se vor pune multe lucruri la punct în iarnă” Golazo.ro
Daniel Niculae (43 de ani), președintele lui Hermannstadt, i-a transmis un mesaj de susținere lui Dorinel Munteanu (57 de ani), după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 0-2.
Acum 24 ore
09:00
„E o plângăcioasă” Două jucătoare din WTA, luate la rost pentru crizele de nervi de pe teren: „Nu poți să faci asta!” Golazo.ro
Jelena Ostapenko (27 de ani, #7 WTA) și Yulia Putintseva (30 de anui, #71 WTA) au fost criticate pentru ieșirile nervoase de pe terenul de tenis.
00:30
Chivu, replică pentru contestatari Ce a spus tehnicianul lui Inter după ce l-a bătut pe Șucu și a urcat pe primul Golazo.ro
GENOA - INTER 1-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurilor”, le-a răspuns contestarilor, după o nouă victorie a echipei sale.
00:00
Guardiola, record fabulos Borna incredibilă atinsă de antrenorul lui Manchester City » I-a zdrobit pe Ferguson și Wenger Golazo.ro
Crystal Palace - Manchester City 0-3. „Cetățenii” au câștigat în deplasarea de duminică, iar Pep Guardiola a doborât un nou record.
14 decembrie 2025
23:50
Au bătut palma Semnează azi cu FCSB » Contract-test de doar 6 luni Golazo.ro
Malcom Edjouma (29 de ani) va continua la FCSB până la finalul sezonului.
23:40
„Goluri copilărești” Dorinel Munteanu, după debutul cu stângul la Hermannstadt: „Îmi e greu să-mi găsesc cuvintele” Golazo.ro
Hermannstadt - U Craiova 0-2. Dorinel Munteanu (57 de ani) a tras primele concluzii după primul joc ca antrenor al sibienilor.
23:20
Ioana Mihalcea Suporterii lui Dinamo vor să știe Golazo.ro
Despre Cîrjan și legătura lui specială cu fanii dinamoviști am mai scris. Vreau doar să remarc încă o dată conexiunea lui cu acest club și cu tot ceea ce e în spatele lui.
23:20
„Nimeni nu e campion în decembrie” Filipe Coelho, mesaj ferm după victoria Craiovei cu Hermannstadt: „Mai avem 20 de meciuri” Golazo.ro
HERMANNSTADT - U CRAIOVA 0-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre succesul echipei sale.
23:10
Noi tensiuni cu Baiaram Ce explicație a dat pentru gesturile făcute după schimbare: „Toată lumea m-a întrebat” Golazo.ro
Hermannstadt - U Craiova 0-2. Ștefan Baiaram (22 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de la Sibiu.
23:00
Gala FIFA The Best Când se decernează premiile oferite de forul mondial + Lista nominalizaților Golazo.ro
FIFA se pregătește pentru o nouă decernare a premiilor „The Best”, unde fanii au jucat din nou un rol important.
22:50
Încă o șansă pentru Moldovan?  Portarul român a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon Golazo.ro
Luis Carrion (46 de ani) a fost demis de Real Oviedo, formație din La Liga la care este legitimat și internaționalul român, Horațiu Moldovan (27 de ani).
Ieri
22:10
„Mai avem multe de făcut” Kopic   rămâne precaut după victoria lui Dinamo: „Avem motive să fim fericiți, dar mai sunt meciuri” Golazo.ro
DINAMO - METALOGLOBUS 4-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul echipei sale.
22:00
Chivu, din nou lider în Serie A Inter Milano a învins echipa lui Șucu și a trecut în clasament de marile rivale la titlu Golazo.ro
Genoa - Inter 1-2. Formația lui Cristi Chivu (45 de ani) s-a impus la limită în deplasarea de duminică, împotriva formației patronate de Dan Șucu.
21:40
LPF a modificat programul Date schimbate pentru două meciuri din etapa #22 au fost inversate » Mutarea o ajută pe FCSB Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a modificat ordinea partidelor Rapid - Metaloglobus, respectiv FC Argeș - FCSB din etapa #22, prima din 2026.
21:30
„Vrem titlul” Cîrjan, entuziasmat după ce Dinamo a ajuns la un punct de lider: „Jucăm cel mai frumos fotbal din România!” Golazo.ro
DINAMO - METALOGLOBUS 4-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Cristi Mihai (21 de ani), jucătorii gazdelor, au vorbit despre a patra victorie consecutivă a „câinilor” pe teren propriu.
21:20
Mihai Teja atacă arbitrajul FOTO. Tehnicianul lui Metaloglobus, reacție acidă după  eșecul cu Dinamo: „Arbitrul o să dea întotdeauna pentru ei!” Golazo.ro
Dinamo - Metaloglobus 4-0. Formația lui Mihai Teja a bifat un nou eșec, iar șansele de menținere în Liga 1 sunt tot mai reduse.
21:20
MM Stoica nu iartă Avertisment dur pentru jucătorii FCSB suspectați că se menajează: „Să nu creadă că pleacă liberi!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani),  președintele consiliului de administrație al FCSB, a avut un mesaj dur pentru jucătorii campioanei.
