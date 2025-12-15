Încep procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza barajului Paltinu, care provoacă turbiditatea apei. Autorităţile dau asigurări că furnizarea apei către populaţie nu va fi sistată
News.ro, 15 decembrie 2025 22:20
Procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza lacului de acumulare Paltinu din judeţul Prahova, manevre care provoacă turbiditatea apei, încep în noaptea de luni spre marţi. Autorităţile dau asigurări că furnizarea apei către populaţie nu va fi sistată, dar spun că este posibilă o diminuare a debitului. Pentru ca apa cu turbiditate ridicată să nu intre în conductele operate de Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, o companie privată şi-a pus la dispoziţie infrastructura şi angajaţii, pentru a prelua apa care va rezulta în urma procedurilor de la baraj.
Sorin Grindeanu, în ziua în care a fost votată moţiunea de cenzură şi moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul PSD: Am ales să fiu astăzi, la Timişoara, alături de comunitatea evreiască la redeschiderea Sinagogii din Cetate # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, care a lipsit din Parlament luni, în ziua în care au fost votate moţiunea de cenzură şi moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, adoptată cu votul PSD, afirmă că a ales să se afle la Timişoara, alături de comunitatea evreiască, la redeschiderea Sinagogii din Cetate.
Echipa bucureşteană FCSB a învins, luni seară, în deplasare, scor 2-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 20-a.
Kelemen Hunor: Noi, cât stăm într-o coaliţie, indiferent despre ce coaliţie vorbim şi indiferent de ce moţiune vorbim, simplă sau de cenzură, noi nu votăm nicio moţiune # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că, indiferent din ce coaliţie va face parte, UDMR nu va vota niciun fel de moţiune, nici simplă, nici de cenzură, care să vizeze un partid membru al acelei coaliţii.
Patru bărbaţi, arestaţi de FBI în SUA, cu privire la planificarea unui atentat de Anul Nou la Los Angeles # News.ro
Patru membri ai unei grupări a stângii radicale au fost arestaţi în California şi au fost acuzaţi de planificarea unor atentate cu bombă de Anul Nou, anunţă luni autorităţile judiciare americane, relatează AFP.
Echipa naţională a Iordaniei s-a calificat luni seara în finala Cupei Arabe, după ce a învins naţionala Arabiei Saudite, la Al Khor, scor 1-0.
Statul Islamic revendică un atac ”cu mitraliere” în Idleb, soldat cu patru morţi în rândul forţelor de securitate siriene, pe drumul Maaret al-Numan. Atacul, comis la o zi după alt atac soldat cu moartea a trei americani, doi militari şi un interpret # News.ro
Gruparea Statul Islamic (SI) a revendicat luni un atac de duminică, soldat cu patru morţi în rândul forţelor de securitate siriene în nord-estul Siriei, anunţă luni grupul SITE, specializat în cercetare antiteroristă, relatează AFP.
UPDATE-Zelenski evocă negocieri ”deloc uşoare” cu americanii, la Berlin, dar ”productive”. El evocă ”progrese” în privinţa garanţiilor de securitate şi poziţii diferite între SUA şi Ucraina în problemele teritoriale # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski evocă luni negocieri ”deloc uşoare” dar ”productive” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, la Berlin, relatează AFP.
Kelemen Hunor: În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură. Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Diana Buzoianu ”poate fi citit” ca încălcarea, de către PSD, a protocolului care a stat la baza formării coaliţiei. ”E grav în orice situaţie când într-o coaliţie politică se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple, inclusiv un vot pe o moţiune simplă, care nu este un capăt de ţară”, afirmă Kelemen Hunor, care nu crede că ministrul Mediului va fi schimbat din funcţie, amintind că şi în trecut o moţiune simplă la adresa unui ministru din partea PSD a fost votată.
SBU anunţă un atac cu o dronă de tip Sub Sea Baby, pentru prima oară, împotriva unui submarin rusesc de tip Kilo în portul Novorossisk, la Marea Neagră. ”Submarinul a suferit pagube critice şi a fost scos din serviciu” # News.ro
Ucraina anunţă luni că a atacat - pentru prima oară - cu o dronă navală un submarin rus ancorat în portul Novorossisk, la Marea Neagră, şi dă asigurări că i-a provocat ”pagube critice”, relatează AFP.
Pentru a rezolva dificultăţile cu care jucătorii se confruntă pe vreme toridă, ATP a aprobat luni noi reguli de protecţie, începând cu sezonul 2026.
Ministerul Educaţiei anunţă că perioada dedicată integrării sugestiilor primite pentru programa la disciplina Limba şi literatura română a fost extinsă cu o săptămână # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, luni seară, că perioada dedicată integrării sugestiilor primite pentru programa la disciplina Limba şi literatura română a fost extinsă cu o săptămână, având în vedere dezbaterile intense.
Whoopi Goldberg şi gazdele emisiunii „The View” l-au criticat pe Trump pentru că l-a „atacat” pe Rob Reiner după moartea sa tragică: „Ruşinos şi dezgustător” # News.ro
Whoopi Goldberg şi colegele ei de la emisiunea „The View” l-au condamnat pe Donald Trump pentru afirmaţia sa controversată la moartea tragică a lui Rob Reiner, legendarul actor şi regizor care a murit la 78 de ani împreună cu soţia sa. Trump a reacţionat la această veste afirmând că moartea lui Reiner s-a datorat „furiei pe care a provocat-o altora” prin faptul că s-a exprimat deschis împotriva lui (având sindromul de „Trump Derangement System”, aşa cum îi place preşedintelui să-l numească). Fiul lui Reiner, Nick, a fost arestat şi reţinut în legătură cu moartea părinţilor săi.
UE va fi ”grav” discreditată pe termen lung dacă nu ajunge la un acord privind activele ruseşti blocate, avertizează Merz. Negocierile continuă, însă sunt ”tot mai dificile” anunţă Kallas # News.ro
Uniunea Europeană (UE) va fi discreditată pe termen lung dacă nu reuşeşte să se înţeleagă asupra folosirii activelor ruseşti blocate pentru ca să ajute Ucraina, avertizează luni cancelarul german Friedrich Merz, relatează AFP.
Mijlocaşul ofensiv belgian Alexis Saelemaekers şi-a prelungit înţelegerea cu gruparea AC Milan până în anul 2031, a anunţat luni clubul italian.
SUA estimează că Rusia ”va accepta” planul unor acord negociat cu Ucaina care prevede garanţii de securitate similare Articlului 5 al Tratatului NATO. Negocieri de opt ore cu ucrainenii la Berlin, ”cu adevărat pozitive”, dă asigurări un oficial american d # News.ro
Proiectul de acord rezultat din negocierile de la Berlin cu ucrainenii prevede ”garanţii de securitate foarte puternice” în favoarea Kievului, asemănătoare garanţiilor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, dă asigurări luni, sub protecţia anonimatului, un oficial american de rang înalt, relatează AFP.
Diana Buzoianu acuză PSD că nu vrea reforma Romsilva: A venit şi a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcţii şi peste 130 de directori şi să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit jalonul din PNRR # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză PSD că nu vrea reforma Romsilva, ea arătând că, în şedinţa grupului de lucru cu reprezentanţii din coaliţie, care a avut loc duminică, social-democraţii au venit şi au spus că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcţii şi peste 130 de directori şi să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit jalonul din PNRR. ”Eu nu voi minţi Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeaşi structură ca până acum”, a transmis Buzoianu, ea anunţând că astăzi a trimis oficial Hotărârea de Guvern cu 13 direcţii silvice către avizare la ministere, MIPE, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Justiţiei.
Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea arădeană UTA, în etapa a 20-a din Superligă.
Nicuşor Dan, în Finlanda: Dacă privim pe termene mai lungi, în România vedem un progres şi vedem o maturizare a societăţii care nu poate să ducă decât înainte / Pe termen scurt, vedem oscilaţii mari şi popor latin emoţional, de la agonie la extaz # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis, luni, românilor din Finlanda, cu care s-a întâlnit la sediul Ambasadei României, optimismul său cu privire la România, afirmând că, dacă privim pe termene mai lungi, în România vedem un progres şi vedem o maturizare a societăţii care nu poate să ducă decât înainte dar, dacă privim pe termen scurt, vedem oscilaţii mari şi popor latin emoţional, de la agonie la extaz.
Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a pierdut luni, în Arabia Saudită, scor 0-3, în faţa echipei naţionalei din Maroc, în semifinalele Cupei Arabe.
Secretar de stat: Încă 50 de km din Autostrada Moldovei, adică tronsonul Focşani – Adjud Nord, vor fi daţi în trafic ”foarte curând” # News.ro
Încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7 au intrat în faza ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului, adică tronsonul Focşani – Adjud Nord în continuarea secţiunii Buzău – Focşani, deschisă traficului încă de anul trecut, spune secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Potrivit acestuia, mobilizarea constructorului face posibil ca ”în foarte curând”, acest tronson sa fie deschis circulatiei publice.
Agricover Credit ia un credit de 25 milioane euro de la BEI, pentru a facilita accesul la credite pentru microîntreprinderile agricole # News.ro
Fermierii români vor primi sprijin financiar printr-un împrumut acordat de Banca Europeană de Investiţii (BEI) către Agricover Credit în valoare de 25 milioane euro. Împrumutul va facilita accesul la credite pentru microîntreprinderile agricole din România în cadrul mandatului InvestEU. Obiectivul este de a stimula productivitatea, creşterea durabilităţii şi de a sprijini tinerii fermieri.
Trump se dezlănţuie împotriva lui Rob Reiner şi susţine că moartea regizorului este cauzată de antitrumpismul ”turbat” al cineastului # News.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a dezlănţuit luni împotriva lui Rob Reiner - care împreună cu soţia sa, Michele Singer Reiner, au fost victimele unui ”aparent omor”, potrivit poliţiei -, şi a dat asigurări că moartea lor este rezultatul antitrupismului ”turbat” al celebrului regizor, relatează AFP.
MOŢIUNE SIMPLĂ PE MEDIU - AUR, după adoptarea moţiunii în Senat: Premierul Bolojan trebuie să o demită pe Diana Buzoianu, nu mai are legitimitate să rămână în funcţie! # News.ro
AUR transmite luni seară, după ce Senatul a adoptat moţiunea simplă iniţiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, că votul este un verdict politic clar iar Diana Buzoianu nu mai are legitimitate să rămână în funcţie. Potrivit AUR, dacă nu are decenţa unei demisii de onoare, premierul Ilie Bolojan trebuie să ia act de votul parlamentarilor şi să o demită de urgenţă.
Fiul lui Rob Reiner, Nick Reiner, a fost arestat în urma morţii realizatorului, scrie luni presa americană, relatează AFP.
Fiul lui Rob Reiner, Nick, se află în custodia poliţiei după moartea regizorului şi a soţiei sale Michele # News.ro
Nick Reiner, fiul în vârstă de 32 de ani al lui Rob şi Michele Reiner, se află în arest după ce duminică după-amiază regizorul şi soţia sa au fost ucişi, scrie Variety.
Ministrul Energiei: Noul pachet de finanţare pentru reţele, aprobat astăzi de Consiliul UE pentru Energie, cuprinde proiectele pe care le-am propus în numele României # News.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan anunţă că noul pachet de finanţare pentru reţele, aprobat astăzi de Consiliul UE pentru Energie, cuprinde proiectele pe care le-a propus în numele României. ”Astăzi, Consiliul Energiei, care reuneşte toate statele membre ale Uniunii Europene, a validat această investiţie strategică drept „autostradă energetică” europeană, vitală pentru scăderea preţurilor în regiunea noastră”, afirmă ministrul, referindu-se la interconectarea Austria-Ungaria.
MOŢIUNE SIMPLĂ PE MEDIU - AUR, după adoptarea moţiunii: Premierul Bolojan trebuie să o demită pe Diana Buzoianu # News.ro
AUR transmite luni seară, după ce Senatul a adoptat moţiunea simplă iniţiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, că votul este un verdict politic clar iar Diana Buzoianu nu mai are legitimitate să rămână în funcţie. Potrivit AUR, dacă nu are decenţa unei demisii de onoare, premierul Ilie Bolojan trebuie să ia act de votul parlamentarilor şi să o demită de urgenţă.
ApaVital Iaşi, după incidentul privind calitatea apei la Spitalul de Copii: Apa furnizată populaţiei în municipiu se încadrează în parametrii normali. Probele la apă sunt conforme, nu există niciun pericol # News.ro
Conducerea ApaVital susţine că nu există probleme legate de calitatea apei potabile în municipiul Iaşi şi că toate probele prelevate se încadrează în parametrii normali.
Buffon o sprijină pe Giorgia Meloni: Reprezintă tot ce este mai bun pentru naţiunea noastră # News.ro
Fostul portar italian Gianluigi Buffon şi-a exprimat sprijinul pentru prim-ministrul italian Giorgia Meloni.
MOŢIUNE SIMPLĂ PE MEDIU - Preşedintele USR, Dominic Fritz: Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri, chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea. Rămânem în coaliţie! / Grindeanu trebuie să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliţie # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă luni seară că Diana Buzoianu nu pleacă din funcţia de ministru, chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea simplă din Senat. El mai spune că USR rămâne în coaliţie şi nu abdică de la misiunea pe care şi-a asumat-o Guvernul Bolojan, şi anume reforma statului român şi îi cere liderului PSD; Sorin Grindeanu, să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliţie semnat de el, care prevede explicit că nu se vor vota moţiuni împotriva vreunui membru al Guvernului.
Trupa disidentă punk Pussy Riot, desemnată ”organizaţie teroristă” de un tribunal de la Moscova care-i ”interzice activitatea în Federaţia rusă”. ”Idioţii ăştia muncesc de ani de zile la asta, cel puţin din 2012”, denunţă Nadia Tolokonnikova # News.ro
Justiţia rusă a desemnat luni trupe punk contestatară Pussy Riot drept ”organizaţie extremistă” şi i-a ”interzis activităţile în Federaţia rusă”, anunţă pe Telegram un tribunal din Moscova, introducând-o pe lista rusă oficială a ”teroriştilor şi extremiştilor”, relatează AFP.
MOŢIUNE SIMPLĂ PE MEDIU - Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată de Senat, cu voturile PSD # News.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni, de Senat, cu 74 de voturi ”pentru” şi 43 de voturi contra. S-a înregistrat şi o abţinere. Moţiunea a trecxut cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deşi fac parte din aceeaşi coaliţie de guvernare.
MOŢIUNE SIMPLĂ PE MEDIU - Diana Buzoianu: Nu este un document politic, e mai degrabă un film prost, fără scenariu, fără acţiune şi cu foarte mult fum. O moţiune Bambilici, cerută de PSD şi executată de AUR şi SOS/ Senator PSD: Buzoianu e un Dorel obraznic # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii, că iniţiativa Opoziţiei nu este un document politic, ci este mai degrabă un film prost, fără scenariu, fără acţiune şi cu foarte mult fum, o moţiune Bambilici, cerută de PSD şi executată de AUR şi S.O.S. Buzoianu a anunţat că va continua curăţenia şi reformele şi atâta timp cât va rămâne la Ministerul Mediului, nimeni nu o să poată să o şantajeze cu funcţia, pentru că nu le convine lor că zboară oamenii lor incompetenţi din funcţii de la nivel local.mSenatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple pe mediu, că ministrul Diana Buzoianu este ”un Dorel obraznic, un Dorel impertinent, care se răsteşte şi care acuză isteric pe cei pe care o acuză pentru gafele ei monumentale”, a completat el. El s-a adresat premierului Ilie Bolojan, arătând că există o complicitate în ceea ce priveşte ministra USR, pentru că invocă acel acord politic al coaliţiei, care nu permite să voteze o moţiune împotriva ministrului unui alt partid, dar tot în acordul politic şi-au asumat, la Mediu, reforma autorităţilor de control şi reglementare. ”Aţi spus că, atunci când eşti pus într-o demnitate publică, trebuie să îţi asumi responsabilitatea funcţiei. Ori, asumarea politică înseamnă plecarea din funcţie”, i-a mai spus Zamfir premierului Bolojan.
MOŢIUNE SIMPLĂ PE MEDIU - Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată de Senat # News.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni, de Senat, cu 74 de voturi ”pentru” şi 43 de voturi contra. S-a înregistrat şi o abţinere. Moţiunea a trecxut cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deşi fac parte din aceeaşi coaliţie de guvernare.
Un poliţist rănit şi 22 de persoane arestate în urma unor ciocniri la Amsterdam, la o manifestaţie împotriva prezenţei cântăreţului armatei israeliene la un concert de Hanuka la Concertgebouw # News.ro
Poliţia olandeză a arestat 22 de persoane, la Amsterdam, în urma unor ciocniri cu manifestanţi care protestau faţă de un concert susţinut de către Shai Abramson, un cântăreţ al armatei israeliene, în sala de concert Concertgebouw, a cărui participare a fost anuală, relatează AFP.
Germania: Portarul legendă al lui Bayern, Manuel Neuer, s-a accidentat şi va lipsi pentru o durată nedeterminată de timp # News.ro
Manuel Neuer (Bayern Munchen) s-a accidentat la coapsă duminică, în meciul cu FSV Mainz, şi va fi indisponibil pentru o perioadă nedeterminată.
MOŢIUNE SIMPLĂ PE MEDIU - Daniel Zamfir (PSD): Buzoianu este un Dorel obraznic, un Dorel impertinent, care se răsteşte şi care acuză isteric pe cei pe care o acuză pentru gafele ei monumentale # News.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple pe mediu, că ministrul Diana Buzoianu este ”un Dorel obraznic, un Dorel impertinent, care se răsteşte şi care acuză isteric pe cei pe care o acuză pentru gafele ei monumentale”, a completat el. El s-a adresat premierului Ilie Bolojan, arătând că există o complicitate în ceea ce priveşte ministra USR, pentru că invocă acel acord politic al coaliţiei, care nu permite să voteze o moţiune împotriva ministrului unui alt partid, dar tot în acordul politic şi-au asumat, la Mediu, reforma autorităţilor de control şi reglementare. ”Aţi spus că, atunci când eşti pus într-o demnitate publică, trebuie să îţi asumi responsabilitatea funcţiei. Ori, asumarea politică înseamnă plecarea din funcţie”, i-a mai spus Zamfir premierului Bolojan.
MOŢIUNE SIMPLĂ PE MEDIU - Diana Buzoianu: Moţiunea de astăzi nu este un document politic, este mai degrabă un film prost, fără scenariu, fără acţiune şi cu foarte mult fum. O moţiune Bambilici, cerută de PSD şi executată de AUR şi S.O.S # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii, că iniţiativa Opoziţiei nu este un document politic, ci este mai degrabă un film prost, fără scenariu, fără acţiune şi cu foarte mult fum, o moţiune Bambilici, cerută de PSD şi executată de AUR şi S.O.S. Buzoianu a anunţat că va continua curăţenia şi reformele şi atâta timp cât va rămâne la Ministerul Mediului, nimeni nu o să poată să o şantajeze cu funcţia, pentru că nu le convine lor că zboară oamenii lor incompetenţi din funcţii de la nivel local.
Trupa disidentă punk Pussy Riot, desemnată ”organizaţie teroristă” de un tribunal de la Moscova care-i ”interzice activitatea în Federaţie rusă”. ”Idioţii ăştia muncesc de ani de zile la asta, cel puţin din 2012”, denunţă Nadia Tolokonnikova # News.ro
Justiţia rusă a desemnat luni trupe punk contestatară Pussy Riot drept ”organizaţie extremistă” şi i-a ”interzis activităţile în Federaţia rusă”, anunţă pe Telegram un tribunal din Moscova, introducând-o pe lista rusă oficială a ”teroriştilor şi extremiştilor”, relatează AFP.
Leonardo Jardim a părăsit, luni, postul de antrenor al echipei Cruzeiro, a anunţat clubul brazilian pe reţelele sociale, a doua zi după înfrângerea din semifinalele Cupei împotriva echipei Corinthians (0-1, 2-1, 4-5 la loviturile de departajare).
Adrian Ţuţuianu a preluat luni mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, pentru o perioadă de opt ani/ Care sunt principalele sale obiective # News.ro
Fostul preşedinte al PSD Dâmboviţa Adrian Ţuţuianu a preluat luni, pentru o perioadă de opt ani, mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente. Ţuţuianu, care a demisionat din Partidul Social Democrat întrucât, potrivit legii, nu mai poate fi membru de partid, a fost propunerea PSD pentru conducerea AEP, fiind ales în funcţie, în 18 noiembrie, de către plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului. Ţuţuianu afirmă că în noua calitate îşi propune, printre altele, să consolideze capacitatea instituţională a AEP, să clarifice şi să standardizeze procedurile electorale i să întărească mecanismele de control privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, inclusiv în mediul online.
Eurovision 2026 închide lista ţărilor participante/ Cel mai mic număr din 2004/ Bulgaria, România şi Moldova revin în concurs # News.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie a acestuia, care va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.
MOŢIUNEA DE CENZURĂ - Moţiunea de cenzură a Opoziţiei împotriva guvernului Ilie Bolojan a fost respinsă de Parlament # News.ro
Moţiunea de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan a fost respinsă, luni, de Parlament, cu 139 de voturi ”favorabile” şi două voturi împotrivă, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru ca Executivul să fie demis.
UPDATE - A început, în Senat, dezbaterea moţiunii simple AUR „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu” # News.ro
Moţiunea simplă a AUR „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu” este dezbătută luni la Senat. Iniţiatorii se referă la ”situaţia gravă” din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, unde ”peste 100.000 de cetăţeni au fost lăsaţi fără apă potabilă, apă caldă şi căldură”, ajungând să trăiască „ca în Evul Mediu”. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu va demisiona din funcţie, ea arătând că a văzut presiunea din sfera PSD şi AUR şi nu va ceda..
Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după plecarea sa agitată din Venezuela # News.ro
Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după ieşirea sa agitată din Venezuela săptămâna trecută, a anunţat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP.
