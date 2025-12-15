Încep procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza barajului Paltinu, care provoacă turbiditatea apei. Autorităţile dau asigurări că furnizarea apei către populaţie nu va fi sistată

18:00

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii, că iniţiativa Opoziţiei nu este un document politic, ci este mai degrabă un film prost, fără scenariu, fără acţiune şi cu foarte mult fum, o moţiune Bambilici, cerută de PSD şi executată de AUR şi S.O.S. Buzoianu a anunţat că va continua curăţenia şi reformele şi atâta timp cât va rămâne la Ministerul Mediului, nimeni nu o să poată să o şantajeze cu funcţia, pentru că nu le convine lor că zboară oamenii lor incompetenţi din funcţii de la nivel local.mSenatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple pe mediu, că ministrul Diana Buzoianu este ”un Dorel obraznic, un Dorel impertinent, care se răsteşte şi care acuză isteric pe cei pe care o acuză pentru gafele ei monumentale”, a completat el. El s-a adresat premierului Ilie Bolojan, arătând că există o complicitate în ceea ce priveşte ministra USR, pentru că invocă acel acord politic al coaliţiei, care nu permite să voteze o moţiune împotriva ministrului unui alt partid, dar tot în acordul politic şi-au asumat, la Mediu, reforma autorităţilor de control şi reglementare. ”Aţi spus că, atunci când eşti pus într-o demnitate publică, trebuie să îţi asumi responsabilitatea funcţiei. Ori, asumarea politică înseamnă plecarea din funcţie”, i-a mai spus Zamfir premierului Bolojan.