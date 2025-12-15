Un pilot JetBlue denunță un incident în aer cu o aeronavă militară americană în apropierea Venezuelei

13:30

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni că pleacă la Summitul de la Helsinki, ”dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției”. „Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare. În […]