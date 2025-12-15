Un pilot JetBlue denunță un incident în aer cu o aeronavă militară americană în apropierea Venezuelei
Aktual24, 15 decembrie 2025 22:20
Un incident între un avion comercial JetBlue și un avion-cisternă al Forțelor Aeriene SUA, aflat în apropierea Venezuelei, care erau să se ciocnească, este în curs de examinare, a declarat luni Comandamentul Sudic al SUA, potrivit BBC. Avionul de pasageri care plecase din Curaçao și-a oprit ascensiunea pentru a evita aeronava militară. Distanța exactă dintre […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
22:30
Spania amendează Airbnb cu 64 de milioane de euro pentru promovarea de proprietăți fără licență # Aktual24
Guvernul spaniol a amendat platforma de închirieri de apartamente pe termen scurt Airbnb cu 64 de milioane de euro pentru promovarea unor apartamente fără licență, ia unele dintre ele nu aveau dreptul legal de a fi închiriate. Amenda înseamnă că Airbnb trebuie să oprească promovarea proprietăților fără licență. Deși Ministerul Consumatorilor a declarat că amenda […]
Acum o oră
22:20
Un pilot JetBlue denunță un incident în aer cu o aeronavă militară americană în apropierea Venezuelei # Aktual24
Un incident între un avion comercial JetBlue și un avion-cisternă al Forțelor Aeriene SUA, aflat în apropierea Venezuelei, care erau să se ciocnească, este în curs de examinare, a declarat luni Comandamentul Sudic al SUA, potrivit BBC. Avionul de pasageri care plecase din Curaçao și-a oprit ascensiunea pentru a evita aeronava militară. Distanța exactă dintre […]
22:10
Procurorii din Berlin au pus sub acuzare un membru al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pentru că ar fi făcut salutul nazist în parlament. Suspectul ar fi „salutat un coleg de partid la intrarea din partea de est a clădirii Reichstagului lovindu-și călcâiele și făcând gestul nazist” în iunie 2023, au declarat […]
Acum 2 ore
21:50
SUA: Un bărbat reținut în cazul atacului armat din weekend de la Universitatea Brown a fost eliberat. Poliția a reluat căutarea atacatorului # Aktual24
Autoritățile americane au reluat, luni, urmărirea atacatorului care a ucis doi studenți și a rănit alți șapte la Universitatea Brown în weekend, după ce au eliberat un bărbat care fusese reținut duminică drept „persoană de interes” în atacul armat. Deși oficialii au declarat duminică seară că reiau căutarea unui suspect, au spus că nu există […]
21:40
Germania lansează producția de drone de concepție ucraineană. Comanda este de zeci de mii de drone pe an # Aktual24
Producția de serie a mai multor modele de drone proiectate în Ucraina a început în Germania. Gama include atât drone de recunoaștere, cât și de atac. Reprezentanții producătorului ucrainean de drone Frontline Robotics și ai companiei germane de apărare Quantum Systems au declarat la Forumul de Afaceri Germano-Ucrainean de la Berlin că producția se desfășoară […]
21:20
Domeniul schiabil din Poiana Brașov se pregătește de oaspeți. Tunurile de zăpadă funcționează neîntrerupt # Aktual24
Domeniul schiabil din Poiana Brașov se pregătește de oaspeți. Instalațiile de producere a zăpezii artificiale au fost pornite încă de sâmbătă, iar de duminică funcționează neîntrerupt, potrivit Bună Ziua Brașov. Sistemul de producere a zăpezii artificiale din masivul Postăvarul este compus din 120 de lăncii, 34 de tunuri mobile şi 12 tunuri fixe, iar amenajarea […]
21:10
Grecia: Fraudele cu fonduri europene au continuat și după ce a fost descoperită schema de către Parchetul European Anticorupție, condus de Codruța Kovesi # Aktual24
Cereri de ajutor cu date false au fost depuse la Agenția de plăți din Grecia (OPEKEPE) chiar și pentru anul 2025, în mijlocul scandalului financiar. Cererile au fost depuse de unii dintre presupușii membri cheie ai organizației criminale cu sediul în Creta, care a fost destructurată de Poliția Elenă, după o invesdtigație inițiată de Parchetul […]
21:10
Pentru prima oară de la pandemia de Covid-19, în acest sezon, Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi construit din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate, au anunțat organizatorii pe pagina oficială. „Din cauza vremii nefavorabile, anul acesta Hotelul de Gheață nu se poate construi în condiții optime și sigure. Ne pare […]
21:10
Un bărbat din Timișoara a ajuns la spital, după ce a căzut cu tot cu balconul casei sale. La fața locului au ajuns o autospecială de primă intervenție si comandă și un echipaj SMURD, potrivit Opinia Timișoarei. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical si transportat la spital, conștient si cooperant. „Acesta ar fi căzut […]
21:00
Noua șefă a spionajului britanic: Rusia va continua să exporte haos până îl forțăm să schimbe calculul # Aktual24
Noua șefă a serviciului britanic de informații externe, MI6, a avertizat luni că determinarea președintelui rus Vladimir Putin de a „exporta haos” în lume rescrie regulile conflictului și creează provocări de securitate tot mai complexe. Blaise Metreweli, care a preluat conducerea MI6 la finalul lunii septembrie, a spus în primul său discurs public că Marea […]
Acum 4 ore
20:40
Ucraina a respins propunerea SUA de a crea o „zonă economică liberă” demilitarizată în regiunea Donbas. Uniunea Europeană se confruntă cu o săptămână crucială în următoarele zile, în timp ce încearcă să protejeze Ucraina de un acord de pace umilitor, salvând în același timp un acord de împrumut de miliarde de dolari pentru a susține […]
20:30
China zdrobește opoziția din Hong Kong: Miliardar pro-democrație, condamnat pentru trădare de autoritățile puse de Beijing # Aktual24
Militantul pro-democrație și magnatul media Jimmy Lai, în vârstă de 78 de ani, a fost găsit vinovat de „coluziune cu forțe străine” în temeiul controversatei Legi a Securității Naționale (NSL) din Hong Kong. Cetățean britanic, Lai se află în detenție din decembrie 2020, a pledat nevinovat și riscă închisoare pe viață, urmând să fie condamnat […]
20:30
Uniunea Europeană a lansat o „punte aeriană” pentru a aduce opt transporturi aeriene de ajutor umanitar în Darfur, regiunea sudaneză devastată de război. Direcția Comisiei Europene care gestionează ajutorul extern a anunțat măsura luni și a precizat că zborurile vor transporta bunuri esențiale în valoare de 3,5 milioane de euro (4,1 milioane de dolari) către […]
20:20
Partidul extremist-populist AUR și liderul său, George Simion, au făcut o moțiune de cenzură pentru căderea guvernului Bolojan, dar au evitat din toate puterile să o îndrepte spre PSD, care este cel mai mare partid de guvernare. Chiar și când Simion a venit la tribuna Parlamentului cu poza Monicăi Hunyadi, o apropiată a liderului PSD […]
20:10
Ucrainenii doresc o aderare mai rapidă la UE și sunt mai sceptici în privința NATO – Sondaj # Aktual24
Dorința liderilor europeni de a continua să sprijine Ucraina chiar și în ciuda „întoarcerii de 180 de grade” a SUA a dus la o creștere a încrederii în Uniunea Europeană, în timp ce încrederea în NATO în rândul ucrainenilor a scăzut vizibil. Publicația ucraineană European Truth analizează studiul Info Sapiens comandat de Centrul Noua Europă, […]
20:10
Presshub: Cine sunt judecătoarele care l-au sancționat pe Danileț, fără motiv, în urmă cu 6 ani # Aktual24
În hotărârea sa pronunțată luni în Marea Camera 1, în cauza Danileţ c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis, cu 10 voturi împotriva 7, că a avut loc încălcarea articolului 10 (libertatea de exprimare) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Șefa instanței supreme și șefa INM au votat în 2019 pentru sancționarea […]
20:10
Anunț major al lui Zelenski după discuțiile cu SUA: ”Sunt pregătiți să ne ofere garanții de securitate care corespund articolului 5 din tratatul NATO” # Aktual24
Emisarii Statelor Unite în Berlin au transmis Ucrainei că sunt pregătiți să ofere garanții de securitate care să corespundă, în esență, nivelului de protecție prevăzut în articolul 5 din Tratatul NATO, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe fondul discuțiilor diplomatice intense privind un plan de pace pentru a încheia războiul cu Rusia. Președintele […]
19:50
”Suveraniști” crizați când au văzut mesajul ”Marș la Moscova” și la procesul lui Călin Georgescu – VIDEO # Aktual24
Susținătorii lui Călin Georgescu au reacționat extrem de furioși când au văzut un banner cu ”Marș la Moscova” în fața Curții de Apel, unde se afla Călin Georgescu. Deși bannerul era afișat de partea cealaltă a Dâmboviței, suveraniștii au reacționat violent, strigând înjurături și aratând semne obscene. Suveraniști crizați când au văzut mesajul ”Marș la […]
19:20
”Bolojan încalcă Constituția”. PSD continuă presiunile pentru demiterea lui Buzoianu după ce a adoptat cu AUR-iștii moțiunea simplă # Aktual24
Senatorul PSD Robert Cazanciuc sugerează într-o postare, după adoptarea moțiunii PSD-AUR împotriva Dianei Buzoianu, că premierul Bolojan încalcă Constituția dacă nu o demite pe Buzoianu. Cazanciuc susține că vrea să propună și o lege prin care premierul să fie obligat să demită un ministru care este vizat de doua moțiuni simple adoptate. ”Adoptarea moțiunii simple […]
19:00
Un polițist acuzat de corupție a scăpat cu suspendare. Peste trei ani ar putea să revină în Poliție # Aktual24
O pedeapsă de doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare a primit un fost poliţist din staţiunea Călimăneşti acuzat de mai multe fapte de corupţie, între care trafic de influenţă şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce şi-a recunoscut vinovăţia, au transmis, luni, procurorii vâlceni. Potrivit sursei citate, agentul de poliţie a […]
Acum 6 ore
18:50
Negocierile pentru un acord de pace în Ucraina au intrat în ceea ce poate fi ultima sută de metri pentru finalizarea conflictului sau doar o altă tentativă nereușită. Cert este că modul în care se termină aceste negocieri vor avea influență asupra situației din Europa pentru câteva decenii. O pace care vulnerabilizează Ucraina, vulnerabilizează Europa. […]
18:50
Lovitură istorică: un submarin al Rusiei a fost aruncat în aer de dronele Ucrainei în Marea Neagă. Submarinul era dotat cu rachete Kalibr – VIDEO # Aktual24
Ucraina susține că dronele subacvatice ale SBU au distrus un submarin rus în portul Novorossiysk, o premieră istorică în războiul naval și o lovitură semnificativă asupra Flotei ruse din Marea Neagră. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat luni că a folosit pentru prima dată în istorie drone subacvatice denumite „Sub Sea Baby” pentru […]
18:40
Mișcarea extremistă anti-UE va fi spulberată. Noua generație de tineri dorește ”Statele Unite ale Europei”, arată o analiză Politico # Aktual24
Un soldat futurist al Uniunii Europene stă de pază, cu un blaster laser pregătit de foc. Avioane de vânătoare europene străbat cerul pe ritmuri puternice de Eurodance. O hartă imaginară arată o Uniune Europeană mult extinsă, care înghite teritorii de la Groenlanda până în Caucaz. Așa începe analiza din Europe dedicată viitorului Uniunii Europene Acesta […]
18:20
PSD și AUR degeaba au votat cot la cot. Președintele USR: ”Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri” # Aktual24
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni de Senat, cu 74 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă și o abținere. Documentul a fost aprobat cu voturile senatorilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deși fac parte din aceeași coaliție de guvernare. Senatorii au adoptat moțiunea simplă depusă de opoziție, […]
17:50
Asociațiile magistraților roșii s-au unit contra documentarului Recorder: ”Prezentare profund subiectivă și vădit tendențioasă” # Aktual24
Trei asociații de magistrați care în trecut au susținut maltratarea legilor justiției de către rebului lui Liviu Dragnea, fost șef al PSD condamnat ulterior la închisoare cu executare, au emis luni un comunicat comun în care atacă documentarul Recorder legat de capturarea justiției. Este vorba despre despre Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Magistraților […]
17:40
Șefa diplomației UE: „Tot mai greu să avem acord pentru finanțarea Ucrainei cu activele rusești”. Inclusiv SUA face presiuni # Aktual24
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat luni că finanțarea Ucrainei printr-un împrumut garantat cu fondurile rusești înghețate devine „din ce în ce mai dificilă”, înaintea unui summit crucial al Consiliului European programat joi. Avertismentul lui Kallas privind șansele tot mai reduse de a ajunge la un acord asupra miliardelor rusești blocate vine în contextul […]
17:10
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterilor la moţiunea de cenzură, că politica nu se face „isteric” şi că Partidul Social Democrat are soluţii pentru guvernare, cerând reprezentanţilor USR să respecte PSD, pe care l-a descris drept cel mai mare partid din România. „Guvernul Bolojan a luat o ţară […]
17:10
Urlete in Parlament la moțiunea anti-Buzoianu: ”Demisia”. Ministrul Mediului nu se sperie: ”Moțiune bambilici cerută de PSD și livrată de AUR” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins luni, în plenul Senatului, moțiunea simplă depusă de AUR, susținând că documentul nu are valoare politică și este construit pe atacuri emoționale, nu pe soluții reale. „Moțiunea nu este un document politic, e un film prost, fără scenariu, fără acțiune și cu foarte mult fum”, a declarat Diana Buzoianu […]
17:10
Adrian Ţuţuianu a preluat, luni, mandatul de şef al Autorităţii Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani, el afirmând că priorităţile sale sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor. ”Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. […]
Acum 8 ore
16:50
Georgescu și Potra s-au întâlnit la tribunal. Georgescu, flancat de bodyguarzi, iar Potra, flancat de mascați # Aktual24
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi mercenarul Horaţiu Potra s-au întâlnit luni pentru prima dată în sala de judecată, în dosarul în care sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Georgescu a sosit flancat de bodyguarzi, în timp ce Potra a fost adus cu duba din arest, însoţit de un puternic dispozitiv de […]
16:40
A picat moțiunea de cenzură inițiată de extremiștii pretins suveraniști. Bolojan a avut un discurs tăios la adresa AUR # Aktual24
Moțiunea de cenzură inițiată de extremiștii pretins suveraniști a picat cu 139 voturi pentru și 2 împotrivă. Majoritatea reprezentanților partidelor din Coaliție nu au votat. Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii acesteia nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care se află […]
16:30
AUR, trădători de țară? Bolojan, la moțiunea de cenzură: ”Este cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării noastre” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii acesteia nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care se află România, avertizând că abordarea Opoziţiei în ceea ce priveşte apărarea ţării este „cu adevărat periculoasă”. „Puteţi să criticaţi guvernul oricât doriţi, este dreptul opoziţiei să […]
16:30
Bolojan, replică pentru ”specialistul” AUR: ”Puteți să aveți cunoștințe economice, dar asta nu scuză tupeul și combinația de minciuni” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns, luni, în plenul Parlamentului, senatorului AUR Petrișor Peiu, care îl acuzase de minciună în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură, afirmând că nu va minți cetățenii români atât timp cât se află în funcția de prim-ministru și că Guvernul pe care îl conduce va face „ceea ce trebuie pentru țară”. În […]
16:00
CSM-ul s-a speriat, poziție radical diferită. Anunță consultări cu judecătorii privind ”problematica prescripției răspunderii penale” și alte teme evidențiate de Raluca Moroșanu și ceilalți judecători curajoși # Aktual24
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat luni demararea unor demersuri de consultare a corpului profesional al judecătorilor, ”în contextul actual din sistemul judiciar”, fiind programată o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi ai Ministerului Justiţiei, precum şi o consultare internă prin chestionar. Anterior, CSM a avut o poziție […]
15:40
Polonia ar putea transfera 6-8 avioane MiG-29 către Ucraina: ”Pot ajuta la distrugerea dușmanilor noștri” # Aktual24
Polonia are în vedere trimiterea a șase până la opt avioane de vânătoare MiG-29 retrase din serviciu către Ucraina, a declarat duminică ministrul adjunct al Apărării polonez, Cezary Tomczyk. Avioanele în cauză fac parte dint-un grup de MiG-29 care urmează să fie retrase din serviciul până la sfârșitul lunii decembrie, relatează Kyiv Post. Tomczyk a […]
15:10
Președintele ceh Petr Pavel i-a acceptat pe membrii guvernului noului prim-ministru Andrej Babis la Castelul Praga, luni, 15 decembrie. Babis îi va prezenta pe miniștri în funcții mai târziu în cursul zilei. Se menționează că viceprim-miniștrii vor fi Karel Havlicek, Alena Schillerova de la ANO, Petr Macinka de la Automobiliști și Jaromir Zuna de la […]
Acum 12 ore
14:50
Surse: Rezultatul necropsiei în cazul Rodica Stănescu. De ce a fost deshumată, procurorii invocă articole din presa de scandal # Aktual24
Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că anchetatorii nu au găsit dovezi care să indice că Rodica Stănoiu ar fi avut o moarte violentă. Rezultatul preliminar al necropsiei arată că fostul ministru nu are leziuni. ”Moarte neviolenta sub rezerva rezultatelor la examenul toxicologic. Deci leziuni care sa fie in legatura directa cu decesul nu avem”, […]
14:40
Volkswagen va opri producția de vehicule la fabrica sa din Dresda marți, marcând prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului auto când închide o fabrică în Germania. Închiderea liniei de producție a fabricii vine în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se află sub presiunea fluxului de numerar […]
14:10
”Rusia amenință că va exporta haos”. Șefa serviciului secret MI6 detaliază la ce se poate aștepta lumea din partea Moscovei # Aktual24
Noua șefă a agenției de spionaj MI6 urmează să avertizeze luni despre modul în care hotărârea președintelui rus Vladimir Putin de a exporta haos în întreaga lume rescrie regulile conflictului și creează noi provocări de securitate. Blaise Metreweli își va folosi primul discurs public în calitate de șef al serviciului de informații externe al Regatului […]
14:10
Orban, avertisment pentru ”locotenenții lui Savonea”: ”Cei care își ascut pumnalele contra doamnei judecător Raluca Moroșanu să citească decizia CEDO” # Aktual24
Ludovic Orban, fost premier, îi avertizează pe ”locotenenții lui Savonea” să citească cu atenție decizia CEDO in cazul Dănileț înainte de a trece la sancționarea judecătoarei Raluca Moroșanu. ”Cristi Dănileț a câștigat la CEDO! El a fost exclus din magistratură de plenul CSM pentru două filmulețe postate pe o rețea de socializare. Marea Cameră a […]
14:00
Kremlinul invocă noi pretexte pentru a împiedica pacea: ”Președintele Putin respinge total sunt stratagemele de a câştiga timp şi de a crea armistiţii artificiale” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin respinge un „armistiţiu artificial” şi susţine în schimb o „pace adevărată” pentru Ucraina, a transmis luni Kremlinul, informează EFE, citată de Agerpres. „Preşedintele Putin este deschis păcii, păcii adevărate, deciziilor serioase, iar ceea ce respinge total sunt stratagemele de a câştiga timp şi de a crea armistiţii artificiale”, a declarat Dmitri […]
13:50
Premierul pro-rus al Slovaciei, despre aderarea Ucrainei la UE: ”Nu putem permite acest lucru. Serbia este de 100 de ori mai bine pregătită” # Aktual24
Prim-ministrul slovac a declarat că „voi fi primul care se va pronunța împotriva aderării Ucrainei la UE”. Prim-ministrul slovac susține că Serbia este „de 100 de ori mai bine pregătită pentru aderarea la UE decât Ucraina”. Robert Fico a numit Ucraina o „gaură neagră” care absoarbe miliarde de euro, relatează Glavkom, citând o postare a […]
13:40
USR, 10 propuneri pentru „debaronizarea justiţiei şi întărirea luptei împotriva corupţiei”. Schimbări majore legate de DNA și CSM # Aktual24
Uniunea Salvaţi România (USR) a prezentat un set de zece propuneri privind „debaronizarea justiţiei şi întărirea luptei împotriva corupţiei”, care vizează, între altele, reforma Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), revenirea competenţei de investigare a corupţiei din justiţie la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), protejarea magistraţilor avertizori de integritate şi limitarea puterilor procurorilor-şefi. Potrivit documentului transmis de […]
13:30
Procurorii au transmis luni un comunicat oficial de presă în care explică de ce au luat decizia deshumării fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Procurorii invocă articole din presa de scandal. Iată comunicatul: ”Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov este împuternicit să aducă la cunoştinţa publicului următoarele: În data de 10.12.2025, organele de cercetare penală […]
13:30
Președintele Dan, mesaj pentru protestatatii anti-Savonea: ”Statul de drept nu este negociabil. Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni că pleacă la Summitul de la Helsinki, ”dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției”. „Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare. În […]
13:20
Ușile muzeului Luvru au fost închise luni dimineață din cauza unei adunări generale a personalului său, care fusese chemat la grevă, cea mai recentă lovitură pentru muzeul afectat de spargerea din 19 octombrie. Greva a fost votată în unanimitate de către angajați. La ora 9:00, vizitatorii cu bilete au fost întorși din drum până la […]
13:20
Meloni solicită Europei să își consolideze apărarea, în contextul semnalelor date de SUA: ”Timp de optzeci de ani ne-am externalizat securitatea către SUA, susținând că este gratuită” # Aktual24
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a încheiat duminică mitingul anual al partidului său, apărând performanțele guvernului său și cerând Europei să își consolideze propriile capacități de apărare, ca răspuns la schimbarea strategiei de securitate a președintelui american Donald Trump. Vorbind la Castelul Sant’Angelo din Roma, Meloni a declarat că Trump a precizat clar că SUA intenționează […]
13:10
SUA deschid ușa Rusiei pentru participarea la lucrările G20, punând capăt izolării diplomatice a Moscovei # Aktual24
Delegația rusă a sosit la Washington pentru prima reuniune a reprezentanților țărilor din G20 sub conducerea SUA, după o lungă perioadă de izolare diplomatică, potrivit presei ruse. În prezent, se știe că delegația rusă este condusă de reprezentanta Rusiei, Svetlana Lukash, însoțită de oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor și Administrației Prezidențiale, relatează […]
12:10
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad studiază medicina la Moscova, pentru „a-și câștiga pâinea” ca oftalmolog # Aktual24
În decembrie 2024, pe fondul înaintării rapide a rebelilor spre Damasc, temutul dictator Bashar al-Assad a fugit din Siria sub protecție rusă, punând capăt ultimului regim ba’athist din regiune. Plecarea sa, făcută în grabă și fără avertizarea apropiaților, a lăsat în urmă un sentiment profund de trădare în rândul foștilor aliați. Mulți dintre aceștia au […]
12:10
Frăția sinecurilor: PSD va vota alături de AUR moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu # Aktual24
Senatorii PSD au decis, luni dimineață, să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), au declarat surse social-democrate. Deși moțiunea nu produce efecte juridice directe asupra poziției unui membru al Guvernului, susținerea ei de către PSD are o puternică semnificație politică și tensionează suplimentar relațiile din interiorul majorității, relatează G4Media. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.