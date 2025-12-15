Alertă de securitate în Germania: Suspect de atac islamist, reținut la Magdeburg. Autoritățile pregătesc expulzarea

15:50

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, la Palatul Parlamentului, în exclusivitate pentru Digi24, că PSD susține creșterea salariului minim, iar că, în opinia sa, este „inacceptabil să muncești 8 ore pe zi și să nu-ți ajungă banii de pe o lună pe alta. (...) Nu putem accepta ca oamenii care muncesc legal și corect, care câștigă salariul minim, să fie în risc de sărăcie”. Demnitarul a făcut un anunț și vizavi de pensionarii cu venituri mici, despre care a spus că vor primi un supliment financiar de 400 de lei în luna decembrie.