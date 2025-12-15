Alertă de securitate în Germania: Suspect de atac islamist, reținut la Magdeburg. Autoritățile pregătesc expulzarea
Digi24.ro, 15 decembrie 2025 23:30
Poliţia germană a arestat Magdeburg (centru) un tănăr de 21 de ani „originar din Asia centrală”, pe care îl suspectează că „plănuia un atac” potenţial „motivat de islamism", potrivit autorităţilor regionale.
Acum 30 minute
23:30
Acum o oră
23:20
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, la Digi 24, că guvernul a făcut paşi importanţi pentru echilibrarea bugetului şi reducerea deficitului bugetar, care la finalul anului va fi de 8,4%, așa cum s-a stabilit cu Comisia Europeană. Liderul UDMR, care a spus că reformele esenţiale nu au fost încă implementate, prevede o scădere a inflației începând din primele luni ale anului viitor.
Acum 2 ore
22:40
Grindeanu: Mă surprinde că lideri USR cu dosare în justiție vorbesc despre schimbarea legilor justiției # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, luni seara la Timişoara, că este surprins de faptul că unii lideri USR, care au dosare în justiţie, vorbesc despre schimbarea legilor justiţiei, iar unii „şi-au făcut partid înjurând PSD”.
22:40
Nicuşor Dan: La dezbaterile cu magistraţii, toate opiniile sunt primite. Sunt lucruri pe care eu le-am auzit informal de multă vreme # Digi24.ro
„Toate opiniile sunt primite” la dezbaterile de la Cotroceni, a spus luni președintele Nicuşor Dan. El a adăugat că doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate „mecanismele deficitare” din justiție şi să existe „voinţa politică” de a le corecta.
22:40
Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani # Digi24.ro
Liderii principalelor state europene și ai Uniunii Europene s-au reunit la Berlin pentru a discuta pașii următori în sprijinul Ucrainei, în contextul negocierilor privind securitatea și un posibil acord de pace. În urma întâlnirilor cu emisari americani, europenii au anunțat o serie de angajamente legate de garanții de securitate, sprijin militar și reconstrucția Ucrainei.
22:30
Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Corina Machado, a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii ei din Venezuela # Digi24.ro
Lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a suferit o fractură vertebrală în timpul călătoriei sale secrete din Venezuela în Norvegia săptămâna trecută, a confirmat purtătorul său de cuvânt. Machado a declarat anterior că s-a temut pentru viața sa în timpul călătoriei periculoase pe care a făcut-o pentru a-și primi premiul la Oslo, scrie The Guardian.
22:20
Kelemen Hunor: Pe prescripție și pe complete trebuie să modificăm legislația. E clar că există o problemă # Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația din justiție apărută după difuzarea anchetei Recorder. Președintele UDMR a afirmat că dacă un judecător (Raluca Moroșanu – n.red.) se ridică și spune că sunt nereguli legate de conducere, de atitudine, „asta înseamnă că e o problemă”. Președintele UDMR a subliniat faptul că Legislativul poate modifica legea cu privire la prescripție și complete, „dar sunt anumite zone unde Parlamentul n-are ce să facă”.
22:00
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus la Digi24 că sunt probleme în coaliție, care pare în acest moment nefuncțională, după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a trecut inclusiv cu voturi de la PSD. El a amintit și de faptul că nu a fost luată nici acum o decizie în privința reducerii posturilor din administrație, deoarece PSD și PNL nu reușesc să cadă de acord.
Acum 4 ore
21:50
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni, la Consiliul Afaceri Externe (CAE), că aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de securitate şi a făcut apel la avansarea urgentă a negocierilor pentru această ţară şi Republica Moldova.
21:50
Procedurile tehnice programate pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza Barajului Paltinu încep în noaptea de luni spre marţi, autorităţile anunţând că intervenţia este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit de Barajul Paltinu, pe termen mediu şi lung.
21:20
Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, după ce a ridicat avioane F-16 în misiune de interceptare, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara.
21:20
Spania lansează un abonament național de transport public, la preț accesibil. Tinerii sub 26 de ani vor plăti doar 50% # Digi24.ro
Guvernul socialist al Spaniei va lansa un abonament național de transport public care va permite cetățenilor să călătorească oriunde în țară cu autobuzul sau trenul, contra unei taxe lunare fixe de 60 de euro. Decizia trebuie să fie aprobată de Congresul Deputaților (Camera Inferioară a Parlamentului) și va intra în vigoare a în doua jumătate a lui ianuarie, potrivit The Guardian.
21:10
„Democrația moare în întuneric”. Sistemul energetic al Ucrainei este în pragul colapsului, avertizează experții (WP) # Digi24.ro
Un val de atacuri rusești masive împinge rețeaua energetică a Ucrainei în pragul colapsului, potrivit oficialilor și analiștilor familiarizați cu situația, în timp ce Moscova încearcă să demoralizeze țara, iar Casa Albă face presiuni asupra Kievului să semneze un acord de pace.
21:00
Ministerul Educaţiei a prelungit cu o săptămână perioada pentru integrarea sugestiilor privind programa la Limba şi literatura română # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a anunţat luni seară că perioada dedicată integrării sugestiilor primite pentru programa la disciplina Limba şi literatura română a fost extinsă cu o săptămână, având în vedere dezbaterile intense.
20:40
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu 13 direcții silvice către avizare la ministere # Digi24.ro
Diana Buzoianu a declarat că nu va minți Comisia Europeană că a reorganizat Romsilva. Ministra Mediului a adăugat că la ședința de duminică, din coaliție privind reforma Regiei, PSD a spus că pot rămâne tot 41 de direcții și peste 130 de directori și că există o ordonanță de urgență pe acest subiect, iar România să spună executivului european că a fost îndeplinit acest jalon în PNRR. Ea a anunțat că a transmis oficial hotărârea de Guvern cu 13 direcții silvice către avizare la ministere.
20:40
Un pilot a evitat la limită o ciocnire în zbor cu un avion al Forțelor Aeriene ale SUA. „A trecut direct în fața noastră. E scandalos” # Digi24.ro
O coliziune evitată la limită între un avion comercial JetBlue și un avion-cisternă al Forțelor Aeriene SUA, în apropiere de Venezuela, este în curs de examinare, a declarat luni Comandamentul Sudic al SUA, citat de BBC.
20:40
Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la liderii lumii: Ce obiecte neobișnuite a primit în dar premierului Italiei # Digi24.ro
Giorgia Meloni scoate la licitație 270 de cadouri oferite de lideri mondiali. De-a lungul timpului, premierul Italiei a primit și daruri neobișnuite, precum pantofi din piele de piton, statuete cu oameni politici sau obiecte oferite de președinți și premieri precum Joe Biden, Javier Milei ori Narendra Modi. Vânzarea, estimată la aproximativ 800.000 de euro, va avea loc în scop caritabil.
20:20
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO: „Am văzut detaliile” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni despre "progrese" în negocierile privind garanţiile de securitate ale SUA pentru ţara sa, după două zile de discuţii la Berlin cu emisarii Washingtonului. Trimisul SUA a semnalat că este pregătit să ofere Ucrainei garanții pentru un viitor acord de pace care să corespundă acelorași niveluri de securitate ca și articolul 5 din Tratatul NATO, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă cu cancelarul german Fridrich Merz.
20:10
Putin a ratificat un acord cu India, care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de personal şi echipament militar.
20:00
„Air Wagner”, noul business al mercenarilor ruși în Africa. Se folosesc de elicoptere militare # Digi24.ro
Mercenarii ruși care au legătură cu Grupul Wagner organizează transporturi aeriene, printr-un business neoficial, în Republica Centrafricană (RCA), folosind elicoptere militare. Civilii plătesc pentru a zbura între capitala Bangui și orașele îndepărtate din nordul și estul țării, potrivit relatărilor mass-media locale și ale locuitorilor, relatează TVPWorld.
Acum 6 ore
19:30
Încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 au intrat în faza ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului, adică tronsonul Focşani – Adjud Nord în continuarea secţiunii Buzău – Focşani, deschisă traficului încă de anul trecut, spune secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Potrivit acestuia, mobilizarea constructorului face posibil ca „în foarte curând”, acest tronson sa fie deschis circulației publice.
19:10
Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu. Ce informații vor să afle procurii și ce piste sunt anchetate în prezent # Digi24.ro
E anchetă penală după moartea Rodicăi Stănoiu, care azi a fost dezgropată, pentru necropsie. Decizia procurorului de caz vine după ce presa a scris că fostul ministru al Justiției a murit În condiții suspecte. Surse din anchetă spun că Stănoiu ar fi ajuns cu urme de lovituri la cap și la față la spital în săptămânile dinaintea decesului, dar că ar fi fost externată, pe semnătura partenerului de viață. Procurorii au cerut o achetă toxicologică și vor să afle cine va moșteni bunurile Rodicăi Stănoiu.
19:10
Trump susține că moartea regizorului Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „incurabil” al cineastului # Digi24.ro
Donald Trump a avut o reacție dură pe rețeaua Truth Social după moartea regizorului american Rob Reiner, folosind un limbaj extrem de critic la adresa cineastului cunoscut pentru pozițiile sale anti-Trump. Autoritățile din Los Angeles au anunțat între timp că fiul regizorului a fost arestat în cadrul anchetei, fără a oferi detalii suplimentare.
19:00
FBI a dejucat „un complot terorist” ce viza zona Los Angeles, potrivit procurorului general # Digi24.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot cu ţinte multiple, printre care agenţi şi vehicule ale serviciului vamal şi de imigraţie (ICE) în Los Angeles şi comitatul Orange din California, a declarat luni procurorul general american Pam Bondi, transmite Reuters.
18:50
Presiuni asupra lui Bolojan: AUR și PSD cer demiterea ministrei Mediului Dianei Buzoianu, după adoptarea moțiunii simple # Digi24.ro
Senatul a adoptat, luni, moțiunea simplă inițiată împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. AUR a transmis că aceasta „nu mai are legitimitate să rămână în funcție” și „dacă nu are decența unei demisii de onoare, premierul Ilie Bolojan trebuie să ia act de votul parlamentarilor și să o demită de urgență”. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că premierul a încălcat spiritul Constituției că nu a demis-o pe ministra USR. El a anunțat că, la revizuirea Legii fundamentale, va depune un amendament prin care prim-ministrul să fie obligat să revoce din funcție un ministru împotriva căruia fost adoptată o moțiune simplă și care refuză să demisioneze.
18:50
Fiul lui Rob Reiner, Nick Reiner, a fost arestat în urma morţii realizatorului, scrie luni presa americană, relatează AFP, citată de News.ro.
18:50
„Popor latin, emoțional”. De ce este optimist Nicușor Dan în legătură cu viitorul României # Digi24.ro
Președintele Nicușor s-a declarat optimist în legătură cu viitorul României, luni, la o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Finlanda. Șeful statului a remarcat că românii sunt un „popor latin, emoțional”, însă, pe termen lung, societatea română a progresat și s-a maturizat.
18:30
Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni vizând companii și persoane fizice implicate în comerțul cu petrol rusesc # Digi24.ro
Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova să ocolească sancţiunile occidentale privind exporturile de petrol, care contribuie la finanţarea războiului din Ucraina, transmite Reuters.
18:10
AFM a anunțat ultima sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice. Buget disponibil: 36,77 milioane de lei # Digi24.ro
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni a programului Rabla Auto 2025, destinată persoanelor fizice care nu au reușit să se înscrie în etapele anterioare. Noua rundă de înscrieri începe marți, 16 decembrie, ora 10:00, și se va încheia pe 31 decembrie, la ora 23:59, sau mai devreme, în cazul epuizării fondurilor disponibile.
18:00
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei a desfășurat o altă operațiune specială unică și a organizat o „operațiune de de scufundare” în portul Novorossiysk. Pentru prima dată în istorie, dronele subacvatice „Sub Sea Baby” au aruncat în aer un submarin rus din clasa 636.3 „Varshavyanka” (conform clasificării NATO - Kilo). În urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și a fost practic scos din funcțiune.
18:00
Dominic Fritz, despre moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Există o coordonare între PSD și AUR, asta descalifică ambele partide # Digi24.ro
Nervi întinși la maxim în Parlamentul României, la dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Deși moțiunea a pornit de la inițiativa AUR, ea va fi votată și de către o parte dintre sociali-democrați, în frunte cu Daniel Zamfir. El susține că aceasta nu are legătură cu stabilitatea coaliției. Liberalii însă îl contrazic și spun că ar transmite un semnal prost și ar dinamita protocolul Coaliției. Într-o intervenție telefonică la Digi24, Dominic Fritz a spus că în ceea ce privește moțiunea „este evidentă o coordonare între PSD și USR”.
18:00
Momentul în care un ucrainean pe motocicletă forțează frontiera României, dar este oprit # Digi24.ro
Un gest extrem a fost consemnat la granița româno-ucraineană. Un bărbat din Ucraina a încercat să treacă ilegal frontiera pe motocicletă pentru a ajunge în România. Tentativa sa a fost dejucată de un grănicer, care l-a pus la pământ. Canalul Nexta a difuzat imaginile.
Acum 8 ore
17:50
A venit iarna în cel mai rece oraș din lume, cu temperaturi de minus 45 de grade. „Este minunat. Nu stați în casă, ieșiți” # Digi24.ro
Este cu adevărat iarnă în cel mai rece oraș al planetei. S-au înregistrat minus 45 de grade Celsius în Iakuțk. Însă pentru oamenii din Extremul Orient rus, viața se desfășoară normal. Mai mult de-atât, localnicii din Iakuțk spun că cele minus 45 de grade sunt relativ blânde față de minimele înregistrate anii trecuți.
17:30
Autoritățile ruse au interzis oficial activitatea trupei punk Pussy Riot, după ce un tribunal din Moscova a declarat grupul „organizație extremistă”. Decizia vine la câteva luni după condamnarea în lipsă a tuturor membrilor formației la pedepse de până la 13 ani de închisoare.
17:30
Doi supraviețuitori ai Holocaustului se numără printre victimele atacului terorist din Australia # Digi24.ro
Doi supraviețuitori ai Holocaustului se aflau printre cei uciși în atacul armat care a vizat o adunare evreiască la Bondi Beach în Sydney, au declarat grupuri comunitare și mass-media, citate de TVPworld.
17:20
Eurovision 2026: România și Republica Moldova revin în competiție. Cinci țări boicotează concursul din cauza Israelului # Digi24.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie a acestuia, care va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.
17:10
Ramzan Kadîrov spune că mamele ale căror copii mor în Ucraina ar trebui să se bucure: „Ar trebui să fie fericite” # Digi24.ro
Părinții recruților ar trebui să se bucure că își trimit copiii într-un „război sfânt” împotriva Ucrainei, susține dictatorul cecen Ramzan Kadîrov.
17:00
Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență din cauza datoriilor. Ministerul Energiei: „Căldura nu se oprește” # Digi24.ro
Electrocentrale Craiova a intrat în procedura generală de insolvență după ce a acumulat datorii mari din pierderi vechi, venituri insuficiente și costuri ridicate cu combustibilii, la care s-au adăugat penalități și credite greu de plătit, potrivit unui document transmis de Ministerul Energiei pentru Digi24.ro. Potrivit documentului, măsura a fost luată pentru a evita blocarea activității, iar furnizarea de căldură și apă caldă în municipiul Craiova va continua.
17:00
Adrian Ţuţuianu a preluat mandatul de şef al AEP pentru 8 ani. Care sunt prioritățile pe care le-a anunțat # Digi24.ro
Adrian Ţuţuianu a preluat, luni, mandatul de şef al Autorităţii Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani. El spune că priorităţile sale sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor.
17:00
JPMorgan Chase extinde în Europa un serviciu de creditare dedicat clienților foarte bogați, care pot obține împrumuturi folosind drept garanție colecții de mașini de lux și clasice, depozitate în țări precum Marea Britanie, Italia și Germania.
16:50
Consultări la Palatul Victoria pe legea drepturilor de autor. Artiștii resping licențierea individuală propusă de Ministerul Culturii # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni consultări cu artiștii din România pe tema modificării legislației din domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe, în sensul armonizării cadrului legal național cu cel european, cât și pentru simplificarea și îmbunătățirea mecanismului implementat în prezent, transmite Guvernul.
16:50
Măsură fără precedent într-o fostă republică sovietică. Peste 20.000 de condamnați vor fi eliberați: un gest de umanism şi de clemenţă # Digi24.ro
Preşedintele azer Ilham Aliev a propus graţierea a peste 20.000 de condamnaţi, o măsură de o amploare fără precedent în această republică autoritară din Caucaz.
16:50
Secţia pentru judecători din CSM organizează consultări după scandalul din justiție. Judecătorii, chemați să completeze un chestionar # Digi24.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat luni că începe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, „având în vedere contextul actual din justiţie”. Judecătorii sunt chemați să răspundă unui chestionar online în care sunt enumerate mai multe teme care privesc activitatea lor, iar miercuri este programată o întâlnire la sediul CSM, unde sunt invitați și reprezentanți ai Ministerului Justiției, pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.
16:40
A fost stabilită cauza decesului elevului de 8 ani din Timişoara găsit fără suflare, după ce s-a întors de la un majorat # Digi24.ro
Elevul în vârstă de 18 ani de la Liceul Nikolaus Lenau, din Timişoara, care a fost găsit mort de mama lui, la câteva ore după ce s-a întors de la un majorat, a murit în urma unui infarct, au constatat medicii legiști.
16:40
Ginerele și emisarul lui Trump au mers la Berlin pentru a susține ultimatumul lui Putin în fața lui Zelenski și a europenilor # Digi24.ro
La negocierile de la Berlin, la care a participat și președintele Ucrainei, Volodimyr Zelenski, reprezentanții SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au continuat să insiste asupra predării Donbasului, a declarat o sursă AFP.
16:40
Ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în cei 88 de ani de istorie ai Volkswagen: compania este nevoită să închidă pentru prima oară o fabrică în Germania. Ultima mașină va ieși din fabrica din Dresda marți, la puțin peste 20 de ani de la deschiderea fabricii, relatează Financial Times.
16:00
Un banner i-a scos din minți pe susținătorii lui Georgescu veniți la CAB: țipete, înjurături și amenințări. „Marș la Moscova” # Digi24.ro
Călin Georgescu și-a continuat pelerinajul tradițional la instanțele din România, așteptat de susținătorii săi fervenți care-l conving că „este președinte”. Bucuria și live-ul acestora de pe TikTok au fost stricate de un bărbat care a revenit cu mesajul „Marș la Moscova”.
Acum 12 ore
15:50
Florin Manole, despre salariul minim: „E inadmisibil să muncești 8 ore pe zi și să nu-ți ajungă banii”. Anunț crucial pentru pensionari # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, la Palatul Parlamentului, în exclusivitate pentru Digi24, că PSD susține creșterea salariului minim, iar că, în opinia sa, este „inacceptabil să muncești 8 ore pe zi și să nu-ți ajungă banii de pe o lună pe alta. (...) Nu putem accepta ca oamenii care muncesc legal și corect, care câștigă salariul minim, să fie în risc de sărăcie”. Demnitarul a făcut un anunț și vizavi de pensionarii cu venituri mici, despre care a spus că vor primi un supliment financiar de 400 de lei în luna decembrie.
15:40
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat periculos cum vă raportați la apărarea ţării # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a acuzat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că Opoziția are o abordare „periculoasă” în ceea ce privește apărarea țării, reproșând semnatarilor moțiunii de cenzură că s-au opus inclusiv măsurilor care permit Armatei Române să doboare dronele rusești care intră în spațiul aerian al României.
15:30
Ce este „super-gripa” în România și cum explică medicii simptomele: „Este o creștere evidentă a cazurilor” # Digi24.ro
Sezonul gripal din România se intensifică, iar tot mai mulți pacienți ajung la camerele de gardă. Deși termenul de „super-gripă” a apărut recent în spațiul public, medicii atrag atenția că, în prezent, circulă subclada K a virusului gripal A (H3N2), responsabilă pentru simptome puternice și cu debut brusc.
