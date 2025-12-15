Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!” » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Golazo.ro, 16 decembrie 2025 00:40
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a vorbit despre absența lui Octavian Popescu de la meciul de la Clinceni.
Acum o oră
00:40
Acum 2 ore
23:40
„Dificil de jucat pe un asemenea stadion” Florin Tănase, despre condițiile de la Clinceni: „Daă nu câștigam, altul era discursul” # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - FCSB 0-2. Florin Tănase (30 de ani), jucătorul campioanei, a vorbit despre succesul roș-albaștrilor.
Acum 4 ore
23:20
„Sunt cu gândul doar aici” Olaru i-a răspuns lui Giovanni, care îi anunțase plecarea de la FCSB: „Cui i-am spus eu asta?” # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albașrilor, a vorbit despre o posibilă plecare de la gruparea campioană.
23:20
Bilete FCSB - Rapid Câte tichete au primit fanii giuleșteni pentru ultimul derby al anului din Liga 1 # Golazo.ro
FCSB - RAPID. Giuleștenii vor putea fi susținuți de 8.000 de fani la ultimul derby al sezonului.
23:00
Assist sclipitor VIDEO. FCSB a deschis scorul după o centrare perfectă a lui Florin Tănase # Golazo.ro
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Mihai Lixandru (24 de ani), fundașul oaspeților, a marcat dintr-o pasă perfectă a lui Florin Tănase (30 de ani).
22:50
Anunțul Audi Gigantul german a dezvăluit numele și data de lansare a monopostului înainte de debutul oficial în Formula 1 # Golazo.ro
Audi a dezvăluit numele oficial al echipei, logo-ul și data la care va fi lansat monopostul, înainte de debutul oficial în Formula 1, din 2026.
22:30
Unirea Slobozia - FCSB. Daniel Șerbănică (29 de ani), fundașul gazdelor, a fost eliminat după intervenția VAR.
21:50
Bătaie pe Umit Akdag După Beșiktaș, un alt colos din Turcia vrea să-l transfere pe fundașul român # Golazo.ro
Umit Akdag (22 de ani), fundașul celor de la Alanyaspor, se află în vizorul celor de la Galatasaray.
21:40
Tricouri noi pentru Dinamo FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament din acest sezon # Golazo.ro
Dinamo București a lansat al șaselea rând de echipamente pe care îl vor folosi în acest sezon.
Acum 6 ore
21:10
Situație neverosimilă la FCSB Decizie stranie luată de campioană: ce s-a întâmplat pe banca de rezerve # Golazo.ro
Unirea Slobozia - FCSB. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul oaspeților, a recurs la o soluție inedită pentru a umple foaia de joc.
20:50
Rusoaica Daria Dmitrieva și maghiara Viktoria Lukacs Gyori, ambele 30 de ani, au semnat cu CSM București, până în 2028.
20:40
Noul jucător, prezent la meci Fundașul transferat de FCSB a mers la Clinceni să-și susțină colegii # Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani) a semnat la începutul lunii cu FCSB, iar azi a venit să-și vadă noii colegi la treaba la meciul cu Slobozia
20:10
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex # Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani) ar fi câștigat o sumă exorbitantă din vânzarea de apartamente în complexul său din Nordul Capitalei.
20:10
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician # Golazo.ro
Csikszereda a setat suma de transfer pentru care Anderson Ceara (26 de ani) ar putea ajunge la CFR Cluj.
19:50
„L-au enervat pe Messi” Primele explicații după haosul iscat în India la apariția lui Leo: „Totul a scăpat de sub control” # Golazo.ro
Lalkamal Bhowmick (38 de ani), fost internațional indian, a explicat de ce Lionel Messi (38 de ani) a abandonat evenimentul de la Calcutta.
19:30
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede” # Golazo.ro
Ionel Ganea (52 de ani) a vorbit despre pierderea fiului său, la șase luni de la tragedia care i-a răvășit familia.
Acum 8 ore
19:20
Chivu, descătușat VIDEO. Explozia de bucurie a românului după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A # Golazo.ro
Genoa - Inter 1-2. Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul „nerazzurilor” a explodat de bucurie după ce a urcat pe prima poziție în Serie A.
19:10
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup # Golazo.ro
Emiratele Arabe Unite, selecționată antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a fost învinsă în semifinalele Cupei Statelor Arabe, scor 0-3, de Maroc.
18:40
Miză uriașă pentru Chivu Îi poate aduce lui Inter o sumă uriașă dacă obține primul trofeu! Când și unde se joacă Supercupa Italiei # Golazo.ro
Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) are șansa de a pune mâna pe primul trofeu al sezonului din Italia.
18:30
„Poate n-a respectat ce i s-a cerut” Sorin Cârțu, despre posibilele plecări de la Craiova: „E greu să facă față” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre posibilitatea ca Luis Paradela (28 de ani) și Florin Ștefan (29 de ani) să părăsească echipa în această iarnă.
18:10
Neymar, incognito în New York VIDEO+FOTO. Cum a apărut starul brazilian pe străzile din SUA # Golazo.ro
Neymar (31 de ani), atacantul celor de la Santos, s-a plimbat cu fața acoperită prin centrul orașului New York. Starul brazilian a încercat să nu fie recunoscut de trecători, însă nu a reușit.
18:00
Țintele lui Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat ce transferuri vor „câinii” în această iarnă: „Ar fi ideal” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a anunțat că Dinamo își dorește să facă patru transferuri în această iarnă.
17:40
La finalul meciului pe care echipa lui l-a pierdut cu 0-4 în fața lui Dinamo, antrenorul Mihai Teja a făcut o radiografie a fotbalului românesc. Nu i-a ieșit, s-a voalat filmul
Acum 12 ore
17:10
Circ în Parlament Aleșii din opoziție au adus mingi de fotbal la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului » Semnificația din spatele gestului # Golazo.ro
Mai multe mingi de fotbal au apărut, luni, în Parlament, la ședința pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură în care s-a cerut demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan.
16:40
„Chivu e mai bun decât Inzaghi!” Antrenorul român, lăudat în Italia după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A: „Nu am spus-o din întâmplare” # Golazo.ro
Jurnalistul italian Sandro Sabatini (63 de ani) l-a lăudat pe Cristi Chivu (45 de ani) după victorie cu Genoa, scor 2-1.
15:50
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre schimbările care vor avea loc la echipă în această iarnă, după o jumătate de sezon sub așteptări.
15:10
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Campioana țintește locurile de play-off # Golazo.ro
Unirea Slobozia și FCSB se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1.
14:50
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN” # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan (56 de ani).
14:50
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci # Golazo.ro
Ultimul mare derby din 2025 se va disputa duminică seara, ora 20:00: FCSB - Rapid, pe Arena Națională. Ambii asistenți pe care Vassaras vrea să-i delege se vor afla la ultimul lor meci din activitatea de arbitri.
14:10
„Nu l-a dat pentru că sunt eu!” Furie la Real Madrid după un penalty neacordat. Dialogul ascuns dintre Vinicius și Xabi Alonso » Verdictul specialistului # Golazo.ro
Vinicius Junior (25 de ani), atacantul lui Real Madrid, a fost extrem de deranjat de deciziile de arbitraj din victoria „galacticilor” cu Deportivo Alaves, scor 2-1.
14:00
Scut pentru tentații Cum are grijă Academia Hagi de educația financiară a tinerilor fotbaliști # Golazo.ro
Discuție deschisă cu un specialist care îi învață pe copiii de la Academia Hagi despre responsabilitate financiară
14:00
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția” # Golazo.ro
Michael Vaughan, fost căpitan al echipei naționale de cricket a Angliei, a vorbit despre momentele de panică trăite în timpul masacrului de pe plaja Bondi din Sidney, Australia.
13:50
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras # Golazo.ro
Inițial, Sebastian Colțescu luase acceptul șefului CCA de a activa ca arbitru de centru până la finalul anului 2025.
13:40
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte # Golazo.ro
Conflictul juridic dintre președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu (41 de ani), și Florin Prunea (57 de ani) s-a încheiat definitiv în favoarea fostului portar al Generației de Aur.
13:30
Gol inedit în Germania Capul l-a scos din ofsaid! Cea mai bizară decizie de când a fost introdus sistemul VAR # Golazo.ro
Un moment cel puțin bizar a avut loc la partida dintre Greuther Furth și Hertha Berlin, scor 3-3, în liga secundă din Germania.
Acum 24 ore
12:00
„Ar trebui să dai un exemplu!” Ștefan Baiaram, criticat dur de o legendă a Craiovei: „Vreau să-i transmit un mesaj” # Golazo.ro
Aurel Țicleanu (66 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, l-a criticat pe Ștefan Baiaram (22 de ani), după gestul său de la momentul schimbării din partida cu Hermannstadt, scor 2-0 în favoarea oltenilor.
11:40
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9 # Golazo.ro
Sorina Grozav (26 de ani) a încheiat în topul marcatoarelor de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, chiar dacă România nu a reușit să ajungă în sferturile de finală ale competiției.
11:20
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!” # Golazo.ro
După 20 de ani la Red Bull, Helmut Marko a părăsit Formula 1 și face dezvăluiri din cadrul echipei care are sediul la Milton Keynes.
10:50
Scene de război înainte de Genoa - Inter FOTO+VIDEO. Ultrașii celor două echipe au făcut prăpăd înainte de meci: mașini incendiate, 15 polițiști răniți! # Golazo.ro
Înainte de partida dintre Genoa și Inter, fanii celor două formații au provocat haos în oraș, pagubele fiind unele de proporții.
10:50
„Asta mănânc în fiecare zi” Dieta inedită a speranței tenisului mondial: „Are un gust oribil, dar te obișnuiești” # Golazo.ro
Justin Engel (18 ani, #187 ATP) are o aliemntație inedită, pe care o urmează din copilărie. Germanul, revelația sezonului, s-a calificat în ATP Next Gen, după ce Jakub Mensik (20 de ani, #19 ATP).
09:50
„Calitatea a făcut diferența” Mesaj ferm după debutul lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt: „Se vor pune multe lucruri la punct în iarnă” # Golazo.ro
Daniel Niculae (43 de ani), președintele lui Hermannstadt, i-a transmis un mesaj de susținere lui Dorinel Munteanu (57 de ani), după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 0-2.
09:00
„E o plângăcioasă” Două jucătoare din WTA, luate la rost pentru crizele de nervi de pe teren: „Nu poți să faci asta!” # Golazo.ro
Jelena Ostapenko (27 de ani, #7 WTA) și Yulia Putintseva (30 de anui, #71 WTA) au fost criticate pentru ieșirile nervoase de pe terenul de tenis.
Ieri
00:30
Chivu, replică pentru contestatari Ce a spus tehnicianul lui Inter după ce l-a bătut pe Șucu și a urcat pe primul # Golazo.ro
GENOA - INTER 1-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurilor”, le-a răspuns contestarilor, după o nouă victorie a echipei sale.
00:00
Guardiola, record fabulos Borna incredibilă atinsă de antrenorul lui Manchester City » I-a zdrobit pe Ferguson și Wenger # Golazo.ro
Crystal Palace - Manchester City 0-3. „Cetățenii” au câștigat în deplasarea de duminică, iar Pep Guardiola a doborât un nou record.
14 decembrie 2025
23:50
Malcom Edjouma (29 de ani) va continua la FCSB până la finalul sezonului.
23:40
„Goluri copilărești” Dorinel Munteanu, după debutul cu stângul la Hermannstadt: „Îmi e greu să-mi găsesc cuvintele” # Golazo.ro
Hermannstadt - U Craiova 0-2. Dorinel Munteanu (57 de ani) a tras primele concluzii după primul joc ca antrenor al sibienilor.
23:20
Despre Cîrjan și legătura lui specială cu fanii dinamoviști am mai scris. Vreau doar să remarc încă o dată conexiunea lui cu acest club și cu tot ceea ce e în spatele lui.
23:20
„Nimeni nu e campion în decembrie” Filipe Coelho, mesaj ferm după victoria Craiovei cu Hermannstadt: „Mai avem 20 de meciuri” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - U CRAIOVA 0-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre succesul echipei sale.
23:10
Noi tensiuni cu Baiaram Ce explicație a dat pentru gesturile făcute după schimbare: „Toată lumea m-a întrebat” # Golazo.ro
Hermannstadt - U Craiova 0-2. Ștefan Baiaram (22 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de la Sibiu.
23:00
Gala FIFA The Best Când se decernează premiile oferite de forul mondial + Lista nominalizaților # Golazo.ro
FIFA se pregătește pentru o nouă decernare a premiilor „The Best”, unde fanii au jucat din nou un rol important.
