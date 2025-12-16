Atacul din Australia, cel mai grav din istoria recentă a statului. Prima reacţie a salvatorului

19:10

Magia Crăciunului e reală, dar puţină planificare cere şi ea. Un curier, de exemplu, ne-o poate strica cu totul cu o singură zi de întârziere. Aşa că dacă aveţi cadouri pe care doriţi să le trimiteţi rudelor sau prietenilor din ţară, să nu le lăsaţi pe ultima sută de metri. Ştim bine, volumul mare de colete și aglomerația din această perioadă ar putea să afecteze traseul şi timpul de expediere al coletului.