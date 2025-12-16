4 tipuri de panică în Bucureşti, de Crăciun: panica estetică, panica alimentară, panica socială şi panica de cadou

17:50

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, publică noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. El spune, fără să dea prea multe detalii, că „se lucrează”. Lucrările la Planșeul Unirii continuă în funcție de vreme […] Articolul VIDEO | Noi imagini de pe Șantierul de la Unirii. Băluță: „Se lucrează! Lucrările la planșeu continuă până când temperaturile vor permite asta” apare prima dată în B365.