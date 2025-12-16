Sărbătorile de iarnă, cu mese îmbelșugate. Planificarea care te scapă de risipă alimentară: Cum gătești cât trebuie, de Crăciun și Revelion
BizBrasov.ro, 16 decembrie 2025 03:40
Risipa alimentară atinge cote maxime în perioada sărbătorilor de iarnă, din cauza tendinței de a găti dincolo de necesități, urmând tradiții gastronomice generale sau de familie. Bucuria de a pune o „masa îmbelșugată” și câteodată de a epata invitații cu opulență și diversitate duc la un exces alimentar, care n-ar trebui să caracterizeze niciun eveniment [...]
• • •
Acum o oră
03:40
Acum 12 ore
18:10
Cât costă masa de Crăciun în 2025: Cei care nu au timp pentru gătit sau inspirație apelează la firmele de catering # BizBrasov.ro
Masa de Crăciun va fi mai scumpă în acest an. Toate preparatele costă mai mult decât anul trecut, prin urmare, mulţi români aleg fie să cumpere mai puţin, fie să reducă restul cheltuielilor de sărbători. Şi masa festivă de la restaurant a devenit un lux. Cei care vor să se strângă acasă, în jurul mesei, [...]
17:10
Consiliului Superior al Magistraturii îi cheamă la discuții pe judecători și procurori. Pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar” # BizBrasov.ro
Consiliului Superior al Magistraturii îi cheamă la discuții pe judecători și procurori. Pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”. Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, au fost invitați miercuri, 17 decembrie, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul [...]
16:40
Judecătorii din Brașov cer reformă în justiție: „Libertatea de exprimare a magistraților reprezintă o garanție esențială a independenței justiției și a unei democrații solide” # BizBrasov.ro
Judecătorii de la Tribunalul Brașov s-au întrunit, astăzi, în cadrul Adunării Generale, având pe ordinea de zi exprimarea unui punct de vedere cu privire la exercitarea libertății de exprimare a magistraților și analiza oportunității solicitării unor măsuri de modificare legislativă, în vederea consolidării statutului și independenței magistratului. „Evenimentele din ultimele zile au generat un val [...]
16:40
Ieftinire cu 7 bani pe litru a carburanților, în această după-amiază. Ce prețuri sunt la benzinăriile din Brașov # BizBrasov.ro
Prețurile au coborât din nou în benzinării azi, dar nu la începutul zilei, așa cum procedează de obicei Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, ci în această după amiază. S-au ieftinit și benzina și motorina, din nou. Așadar, față de prețurile din această dimineață, avem o ieftinire de 7 bani pe litru, și la [...]
Acum 24 ore
15:10
Care sunt meseriile care aduc venituri comparabile cu cele ale angajaților din IT, în România # BizBrasov.ro
Care sunt meseriile care aduc venituri comparabile cu cele ale angajaților din IT, în România. Sudorii, electricienii, instalatorii, dar și mecanicii auto pot ajunge să câștige foarte bine pe piața muncii, comparativ cu unii dintre angajații din industria IT. Deși aflate în teorie pe un plan secund, odată cu digitalizarea și tehnologizarea multor domenii, meseriile „blue [...]
14:20
O firmă din Iași, singurul ofertant pentru reabilitarea rampei de încărcare a tancurilor din Gara Voila # BizBrasov.ro
Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a primit o singură ofertă la licitația pentru repararea rampei de încărcare a tancurilor pe trenuri din stația Voila. La începutul lunii noiembrie, a fost lansată o licitație publică pentru derularea acestor lucrări, cu o valoare totală estimată la suma de de 100.000 de lei, echivalentul a aproape 20.000 [...]
14:20
Reprezentanții Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) i-au solicitat premierului Bolojan, într-o întrevedere avută la Palatul Victoria, reluarea programului Rabla și eliminarea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA). Industria de profil a semnalată și majorarea taxei de cogenerare, iar premierul Bolojan a promis că va verifica contextul în care a fost majorată. Bolojan a [...]
14:10
AGA de la Transilvania Investments (fostul SIF Transilvania, cu sediul la Brașov) a aprobat scoaterea la vânzare a acțiunilor deținute în 30 de societăți comerciale. Valoarea estimată este de peste 2 miliarde de lei # BizBrasov.ro
AGA de la Transilvania Investments (fostul SIF Transilvania, cu sediul la Brașov) a aprobat scoaterea la vânzare a acțiunilor deținute în 30 de societăți comerciale. Valoarea estimată este de peste 2 miliarde de lei. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Transilvania Investments Alliance (TRANSI) -fostul SIF Transilvania – a aprobat Strategia de Exit, document [...]
14:00
Târg ilegal de animale, în județul Brașov: Polițiștii au întocmit dosare penale și au aplicat 24 de amenzi # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Brașov, împreună cu polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila, au deschis mai multe dosare penale, după ce au efectuat controale la un târg de cabaline neautorizat, din Recea. „În urma verificărilor efectuate de polițiști, aceștia au identificat 3 exemplare cabaline, pentru care, după introducerea microcipurilor acestora [...]
13:50
Brașovul își validează brandurile de referință: au fost desemnate cele mai iubite branduri brașovene # BizBrasov.ro
Forward Brașov, în parteneriat cu agenția de cercetare BrandBerry, a anunțat rezultatele celei de-a X-a ediții a topului „Cele mai iubite branduri brașovene”, un demers devenit reper pentru mediul economic local și pentru modul în care comunitatea își exprimă valorile, încrederea și atașamentul față de brandurile care definesc orașul. Ediția din acest an confirmă maturitatea ecosistemului economic brașovean, [...]
13:50
Amețit de alcool, un tânăr șofer din Făgăraș n-a mai reușit să țină direcția și a ajuns în poarta unui localnic din Sâmbăta # BizBrasov.ro
Duminică dimineața în jurul orei 04.00 dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Sâmbăta de Jos, s-ar fi produs un accident rutier. Verificările efectuate de către polițiștii care s-au deplasat la fața locului au dus la identificarea unui conducător auto, de 19 ani, din municipiul [...]
13:30
Piesele de teatru care vor fi puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu”, în această săptămână # BizBrasov.ro
Brașovenii sunt invitați la Teatrul „Sică Alexandrescu” în această săptămână. Joi, 18 DECEMBRIE, ora 11:00, VINERI, 19 DECEMBRIE, ORA 19:00 și SÂMBĂTĂ, 20 DECEMBRIE, ORA 19:00, în SALA MARE va avea loc spectacolul „ȚESĂTORUL DE VISE -POVESTE DE CRĂCIUN”-De Alexandru Curta și Florin Coșuleț. Noua noastră producție, „ȚESĂTORUL DE VISE -Poveste de Crăciun-” ne transpune în [...]
13:20
Fostul judecător Cristi Danileţ câştigă definitiv la CEDO procesul împotriva statului român, după ce a fost sancţionat ilegal de CSM pentru două postări pe Facebook # BizBrasov.ro
Fostul judecător Cristi Danileţ câştigă definitiv la CEDO procesul împotriva statului român, după ce a fost sancţionat ilegal de CSM pentru două postări pe Facebook. Fostul judecător Cristi Danileţ a câştigat definitiv, luni, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, procesul intentat statului român, după ce a fost sancţionat pentru două opinii personale postate pe pagina [...]
13:00
Cadavrul Rodicăi Stănoiu, exhumat luni, după apariţia unor suspiciuni legate de moartea fostului ministru al Justiţiei # BizBrasov.ro
Cadavrul Rodicăi Stănoiu, exhumat luni, după apariţia unor suspiciuni legate de moartea fostului ministru al Justiţiei. Cadavrul fostului ministru al Justiţiei Rodica Stănoiu va fi exhumat, azi, după ce poliţiştii criminalişti de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov s-au sesizat din oficiu ca urmare a unor suspiciuni legate de moartea acesteia, apărute în spaţiul public [...]
13:00
Pavel Bartoș la lansarea filmului „Crăciun cu Ramon”: Brașovul are potențial enorm pentru a fi cadru de film. România este superbă, este frumoasă, trebuie promovată, pe modelul Times Square din peliculele americane # BizBrasov.ro
Filmul „Crăciun cu Ramon” rulează începând de ieri și în cinematografele din Brașov, după ce a avut proiecții de gală la care au participat actorii Pavel Bartoș și Anastasia Haiducu, precum și regizorul Jesús del Cerro. Filmul îl readuce în prim-plan pe Ramon (Pavel Bartoș), aflat în pragul unei aventuri care îi poate schimba viața chiar în [...]
12:50
Câte o notă la purtare în fiecare modul, pentru fiecare elev- modificare introdusă de Ministerul Educației # BizBrasov.ro
La finalul fiecărui interval de cursuri din structura anului școlar, se acordă câte o notă/un calificativ la purtare, scrie în propunerea de ROFUIP 2024 pusă în consultare de Ministerul Educației. ROFUIP, adică Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, este setul de reguli pe care trebuie să le respecte fiecare școală, creșă, grădiniță [...]
12:40
Castelul Kalnoky de pe Valea Crișului – la 35 de kilometri de Brașov – prinde viață. De proiect se ocupă prietenul regelui Charles, Kalnoky Tibor # BizBrasov.ro
Castelul Kalnoky de pe Valea Crișului – la 35 de kilometri de Brașov – prinde viață. De proiect se ocupă prietenul regelui Charles, Kalnoky Tibor. Contele Kalnoky Tibor este cunoscut de români mai ales pentru că prin el, prințul Charles, actualul rege al Marii Britanii, și-a găsit un loc de refugiu în România. Dar foarte [...]
12:10
Un nou protest în fața Tribunalului Brașov, în această seară, în contextul scandalului din Justiție generat de dezvăluirile Recorder # BizBrasov.ro
Un nou protest este anunțat, în această seară, de la ora 19.00, în fața Tribunalului Brașov. Începând de miercuri, brașovenii au protestat în fața clădirii Tribunalului, în contextul scandalului din justiție generat de dezvălurile Recorder despre problemele din magistratură. Printre motivele invocate pentru ieșirea în stradă, se numără creșterea taxelor și impozitelor în lipsa unor reforme [...]
11:40
Europa se impune în topul performanței internetului pe dispozitive mobile, iar SUA, deși domină industria globală de tehnologie, rămâne abia la mijlocul plutonului, potrivit celor mai recente date ale nPerf. România se situează pe locul 19 la nivel mondial, depășită nu doar de economiile avansate din regiune, ci și de statele vecine, care au accelerat [...]
11:20
Noua strategie a Simonei Halep pentru a umple camerele hotelului ei din Poiana Brașov, după ce a generat o amplă polemică cu prețurile pachetelor de Revelion # BizBrasov.ro
După ce prețurile pentru Revelion la hotelul din Poiana Brașov, deținut de Simona Halep, au stârnit numeroase reacții și ironii în mediul online, campioana tenisului a găsit o nouă strategie pentru a umple camerele hotelului de lux .Ea l-a scos „la înaintare” pe bucătarul-șef al locației exclusiviste, într-o încercare de a-i convinge pe clienți că [...]
11:10
„Vrem pâine, căldură și lumină”: revolta care a zguduit România comunistă. Prima fisură în dictatură a fost făcută de către brașoveni # BizBrasov.ro
Cu doi ani înainte de Revoluția din decembrie 1989, România a cunoscut prima mare explozie de revoltă deschisă împotriva regimului comunist. Nu la Timișoara, nu la București, ci la Brașov. Pe 15 noiembrie 1987, mii de oameni au ieșit în stradă, strigând pentru prima dată, în mod public și colectiv, „Jos comunismul” și „Jos Ceaușescu”. [...]
11:10
Primăria Sânpetru înființează un Serviciu Local de Gospodărire, pentru a reduce costurile de salubrizare. Taxa pe persoană a crescut de la 10 lei în 2022, la 32 de lei în 2026 # BizBrasov.ro
Primăria Sânpetru înființează un Serviciu Local de Gospodărire, pentru a reduce costurile de salubrizare. Taxa pe persoană a crescut de la 10 lei în 2022, la 32 de lei în 2026. Anul viitor, salubritatea la Sânpetru va costa 32 lei/lună/persoană. Operatorul Hidrosal a notificat Primăria că noul preț este de 34.8 lei, dar diferența dintre [...]
10:00
A patra locomotivă modernizată cu fonduri PNRR la Brașov, în teste astăzi pe linia spre București # BizBrasov.ro
Astăzi sunt efectuate probe pentru a patra locomotivă modernizată SCRL, pe traseul Brașov – București. Testul a fost anunțat de SCRL într-o postare pe Facebook. „Ce avem aici? Chiar EC 004 la finisaje! Următorul pas? Luni are loc proba de performanță la Gara de Nord! Vă așteptăm să-i ținem pumnii sau, mai bine zis, să-i [...]
09:40
FOTO – VIDEO A început ninsoarea artificială în Poiana Brașov. Instalațiile funcționează fără oprire # BizBrasov.ro
Administratorul domeniului schiabil din Poiana Brașov a început producerea de zăpadă artificială în masivul Postăvarul. Având în vedere condițiile meteo favorabile, de sâmbătă a fost pornit sistemul de producere a zăpezii artificiale. „Sâmbătă noaptea am reușit să producem timp de 4 ore, iar de ieri, de la ora 15.00, instalațiile funcționează fără oprire. Facem depozite [...]
09:40
Cum verifici cât de proaspăt este bradul de Crăciun, la momentul cumpărării. Trei metode de control # BizBrasov.ro
Cum verifici cât de proaspăt este bradul de Crăciun, la momentul cumpărării. Trei metode de control. Bradul este un gen de copac care cuprinde aproximativ 45-55 de specii de conifere, dar cele mai cunoscute sunt bradul, molidul și pinul. Odată recoltat, durata lui de viață – până când apare procesul de ”uscare” – depinde de [...]
09:30
Spiritul Crăciunului a adus comunitatea împreună, în Centrul Civic. Viceprimarul Pătrașcu: Copiii sunt viitorul Brașovului. Pentru ei trebuie să construim un oraș sigur, prietenos # BizBrasov.ro
Sâmbătă, Centrul Civic din Brașov a prins viață altfel. Râsetele copiilor, emoția întâlnirii cu Moș Crăciun și bucuria sinceră a unor momente simple au transformat locul de joacă într-un spațiu al sărbătorii și al speranței. Biroul Permanent Municipal al PSD Brașov, alături de președintele organizației municipale și viceprimarul Brașovului, Lucian Patrașcu, a fost prezent pentru [...]
06:30
Droguri în Penitenciarul Codlea: Deținuții primeau scrisori pe coli îmbibate cu produse psihoactive / În ziua perchezițiilor, un deținut a făcut infarct # BizBrasov.ro
Un avertizor de integritate a transmis BizBrașov informația că perchezițiile care au avut loc în urmă cu trei săptămâni la Penitenciarul Codlea ar fi fost făcute după ce un deținut ar fi decedat din cauza unei supradoze. Se pare, însă, că cele două evenimente nu ar avea legătură unul cu celălalt. Am solicitat conducerii Penitenciarului [...]
05:50
Un plan urbanistic pentru o dezvoltare imobiliară pe platforma Roman din Brașov, respins în etapa de Mediu # BizBrasov.ro
Comisiile tehnice de specialitate ale Direcției Județene de Mediu au analizat în ultima ședință mai multe proiecte imobiliare. Unul dintre acestea, în stadiu preliminar, viza întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru amenajarea unui ansamblu rezidențial pe un teren de pe fosta platformă Roman, în baza unui certificat de urbanism emis în 2022 de Primăria Brașov. Cererea [...]
05:50
Două noi destinații de vacanță de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, în sezonul estival 2026. Cât costă să ajungi de la Brașov în Spania, la Palma de Mallorca # BizBrasov.ro
Destinațiile de vacanță Palma de Mallorca (Spania) și Larnaca (Cipru) au apărut în ofertele agențiilor de turism din România, cu zboruri efectuate de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. Agenția Karpaten Turism, care are un birou și la Brașov, oferă sejururi de 7 zile spre cele două destinații. Palma de Mallorca este capitala și cel mai [...]
05:40
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Consiliul Județean aprobă adăugarea în organigramă a 17 posturi de execuție # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Consiliul Județean aprobă adăugarea în organigramă a 17 posturi de execuție. Consiliul Județean Braşov are calitatea de autoritate publică tutelară pentru Regia Autonomă ,„Aeroportul Internațional Brasov-Ghimbav, adică este autoritatea care gestionează resursele regiei, împreună cu Consiliul de Administrație. La acest moment. aeroportul din Brașov are 102 angajați: Director general: 1 Director: [...]
05:40
Mansardarea școlii din Noua, un proiect ținute la sertar din 2020, a fost reluat. Primăria caută constructor pentru începerea lucrărilor # BizBrasov.ro
O nouă şcoală din municipiul Braşov ar urma să fie extinsă de către Primărie. Este vorba de Corpul B al Şcolii Gimnaziale nr. 9, situat pe strada Brazilor din cartierul Noua. Proiectul a fost trecut pe linia moartă din 2020, când fusese demarată partea de realizare a documentațiilor tehnice. Ținând cont că Noua este un [...]
04:50
Vecinii refuză să-și dea acordul pentru închirierea locuinței în regim hotelier. Cum poți să acționezi # BizBrasov.ro
Închirierea locuinței în regim hotelier nu poate funcționa în mod oficial fără acordul vecinilor cu care împarți pereții comuni. Uneori, refuzul acestora vine din teamă sau din neștiință. Însă, în calitate de proprietar, trebuie să știi cum să procedezi. Uite ce poți să faci pentru în cazul refuzului vecinilor vizavi de acordul închirierii locuinței în [...]
04:30
Taxe mai mari pentru coletele din China. Cât vom plăti de la anul pentru ce comandăm de pe Shein, Temu sau AliExpress # BizBrasov.ro
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro (3,52 dolari) la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, [...]
Ieri
15:50
O râșnoveancă, reținută pentru 24 de ore, după ce a fost prinsă la furat dintr-o locuință din Predeal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Predeal au fost sesizați de către o femeie, de 47 de ani, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința sa din stațiune, de unde ar fi furat mai multe bunuri. „Astfel, activitățile investigative desfășurate de polițiști au dus la identificarea unei femei, de 42 de [...]
15:30
Scandal la Dumbrăvița: Un tânăr de 22 de ani a fost arestat, după ce a bătut o femeie și un bărbat # BizBrasov.ro
Polițiștii din Feldioara au stabilit că 7 bărbați ar fi pătruns în curtea unui imobil din comuna Dumbrăvița, iar pe fondul unui conflict spontan, unul dintre aceștia ar fi agresat fizic o femeie și un bărbat. Totodată, bărbatul ar fi provocat distrugeri și la geamul imobilului unde locuieste persoana agresată. „În cauză, față de cele [...]
15:00
Primăria Feldioara i-a urat, azi, pe contul oficial de Facebook „La mulți ani!” primarului liberal al comunei, Sorin Taus. „Împreună, din nou, la ceas aniversar, transmitem un călduros LA MULŢI ANI domnului primar al Comunei Feldioara, Ing. Sorin TAUS. Colectivul Primăriei Feldioara îi urează multă sănătate, bucurii de suflet alături de familie, colegi și toți [...]
14:30
VIDEO După 16 ore, salvamontiștii au reușit să îl salveze pe bărbatul accidentat în Munții Făgăraș: Intervenția a fost dificilă, din cauza zonei greu accesibile și a temperaturilor negative # BizBrasov.ro
După 16 ore, bărbatul de 50 de ani, accidentat în Munții Făgăraș, a fost predat în siguranță echipajului SMURD sosit la baza muntelui. Celelalte persoane care făceau parte din grup au fost coborâte, de asemenea, în condiții de siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale. „Intervenția a fost una deosebit de complexă și de lungă durată, [...]
13:20
ANM anunță o vreme neobișnuită, până înainte de Crăciun. Ce spun meteorologii despre ninsori # BizBrasov.ro
Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare. Maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi de -7 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până [...]
12:10
Casă de marcat virtuală: Cum ar putea comercianții să folosească telefonul, tableta sau calculatorul pentru încasare # BizBrasov.ro
Introducerea „casei de marcat virtuale” ca sprijin pentru antreprenori, care ar înlocui casele de marcat clasice, scumpe și greu de întreținut este o nouă inițiativă legislativă. Potrivit acesteia, comercianții ar putea folosi telefonul, tableta sau calculatorul pe post de casă de marcat, dacă pe acestea este instalată o aplicație aprobată de ANAF. Astfel, vânzătorii ar [...]
11:10
VIDEO Un tânăr din Brașov a adus magia sărbătorilor de iarnă în curtea din fața blocului: Sute de luminițe, dar și Moș Crăciun îi întâmpină acum pe localnici # BizBrasov.ro
Un tânăr din Brașov a decis să aducă magia sărbătorilor de iarnă, chiar în curtea unui bloc din oraș. În mediul online, au apărut imaginile cu sute de luminițe de Crăciun. Moș Crăciun și sania trasă de reni stau de „pază” acum, la intrarea în scară. Videoclipurile au fost încărcate pe TikTok, iar din imagini [...]
10:40
Firmele din România vor fi afectate de un nou set de modificări fiscale, de la 1 ianuarie 2026, când va intra în vigoare pachetul 2 de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan, recent aprobat și de Curtea Constituțională. Pe lângă majorare de impozite pe locuințe și mașini, pentru persoane fizice, pachetul include numeroase măsuri cu [...]
10:10
FOTO Bărbatul accidentat în Munții Făgăraș nu poate fi preluat cu elicopterul SMURD, din cauza vremii nefavorabile. Salvamontișii au întărit echipele și continuă transportul terestru # BizBrasov.ro
La acțiunea de salvare a bărbatului accidentat în Munții Făgăraș s-a alăturat încă o echipă, formată din doi salvatori montani din Râșnov. Potrivit salvamontiștilor, bărbatul era însoțit de încă două persoane. „Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, preluarea victimei cu elicopterul nu este posibilă în acest moment. În aceste condiții, o parte dintre salvatori au preluat [...]
09:30
Descoperire neașteptată: Sute de cartușe, găsite în timpul lucrărilor de construcție a unei case din Harghita # BizBrasov.ro
Descoperire neașteptată pe un șantier din Harghita. Aproape 450 de cartușe au fost găsite, în timpul lucrărilor de construcție a unei case din orașul Bălan, iar la fața locului a intervenit echipa pirotehnică a ISU pentru asanarea zonei și ridicarea muniției, potrivit Mediafax. Echipa pirotehnică a ISU Harghita executat o misiune de asanare pirotehnică în [...]
09:20
Cât de sănătos este șoriciul, unul dintre cele mai populare aperitive de pe mesele de Crăciun. Medic nutriționist: „Are mai puțin de 10% grăsime” # BizBrasov.ro
Șoriciul, unul dintre cele mai populare aperitive de pe mesele de Crăciun, poate fi consumat fără vinovăție, susține medicul nutriționist Mihaela Bilic. Nutroționista explică faptul că pielea porcului, curățată și pregătită corect, reprezintă o sursă importantă de colagen, benefic pentru organism. „Aperitivul de sezon de care trebuie profitat? Șoriciul! Da, e pielea porcului care se [...]
09:10
Salvamontiștii brașoveni au intervenit azi-noapte pentru salvarea unui bărbat, care s-a accidentat în Munții Făgăraș # BizBrasov.ro
14 salvatori montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov, aparținând formațiilor Salvamont Brașov, Râșnov și Victoria au intervenit azi-noapte pentru acordarea primului ajutor unui bărbat, care s-a accidentat, în timp ce era pe munte în zona Văii Viștișoara, pe Muchia Zănoaga, în Munții Făgăraș. „După localizarea victimei, echipele îi vor acorda primul ajutor și vor evalua [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Protestele continuă și în această seară în fața Tribunalului Brașov, în contextul scandalului din Justiție # BizBrasov.ro
Protestele continuă și în această seară la Tribunalul Brașov. Acestea sunt anunțate să înceapă, începând cu ora 18.00. Ieri seară, peste 200 de brașoveni au protestat în fața clădirii Tribunalului Brașov, în contextul scandalului din justiție generat de dezvălurile Recorder despre problemele din magistratură. Potrivit mesajului transmis public de organizatori, protestatarii reclamă faptul că România [...]
14:50
Mesaje urgente, oferte „prea bune ca să fie adevărate” și conturi false. Atacatorii folosesc orice pretext pentru a păcăli utilizatorii online/ Avertismentul DNSC în perioada sărbătorilor # BizBrasov.ro
Reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică avertizează că, în mediul online, sunt folosite tot mai frecvent mesaje urgente, oferte „prea bune ca să fie adevărate” și conturi false pentru a induce în eroare utilizatorii și a obține date personale sau financiare. Recomandările DNSC pentru a rămâne în siguranță: Verifică întotdeauna identitatea celui care te contactează. [...]
12:40
Un cutremur cu magnitudinea 2,4 s-a produs, sâmbătă, în judeţul Sibiu, zonă unde nu au loc prea des manifestări seismice, a transmis Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. „În ziua de 13 Decembrie 2025, la ora 09:41:51 (ora locală a României), s-a produs în TRANSILVANIA, SIBIU un cutremur slab cu magnitudinea ml [...]
12:10
Fenomen astronomic spectaculos. În această noapte, putem admira zeci de „stele căzătoare” pe cer: Ce sunt Geminidele # BizBrasov.ro
Cerul ne va oferi, din nou, un moment remarcabil: „ploaia de meteori,” mai popular cunoscute drept Geminidele. Punctul maxim de activitate este estimat pentru noaptea dintre 13 și 14 decembrie 2025, când, în condiții ideale, se pot observa zeci de „stele căzătoare” pe cer. Geminidele sunt considerate una dintre cele mai bogate și impresionante ploi de [...]
