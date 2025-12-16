Casă distrusă de flăcări, azi-noapte, la Nereju
Jurnal de Vrancea, 16 decembrie 2025 05:10
În jurul orei 22.30, pompierii au fost alertați prin 112 de izbucnirea unui incendiu la o casă din comuna Nereju. La fața locului s-au deplasat imediat trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra care au primit sprijinul pompierilor voluntari ai SVSU Nereju. La sosirea forțelor […]
Acum 15 minute
05:50
Societatea DADA MUSIC SRL, cu sediul în Focșani, Str. Eroilor nr. 1A, jud. Vrancea, declară pierderea următoarelor documente emise de Consiliul Național al Audiovizualului: – Licența audiovizuală nr. R004.5 / 07.01.1993, eliberată la data de 13.05.2021, pentru serviciul de programe RADIO DADA; – Decizia de autorizare audiovizuală nr. 014.1-2 / 22.06.2010, eliberată la data de […]
Acum o oră
05:10
Acum 12 ore
21:50
Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, a fost publicată luni în Monitorul Oficial. Pentru această lege Guvernul şi-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului în data de 1 septembrie şi pe 9 septembrie legea a fost […]
21:00
O nouă sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice care nu au reușit până acum să se înscrie în Programul Rabla Auto 2025 va fi lansată marți, 16 decembrie 2025, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Înscrierile încep marți, 16 decembrie, ora 10.00 și țin până pe 31 decembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea […]
18:40
Crângul Petrești, locul unde sărbătorile revin la rădăcini! Care este programul spectacolelor organizate în apropierea Crăciunului # Jurnal de Vrancea
Din 19 decembrie, Crângul Petrești se transformă într-un spațiu în care sărbătorile de iarnă se trăiesc ca odinioară. Cu colinde la porți, cete de mascați, costume populare, miros de bucate tradiționale și multă lumină în suflete. Este o invitație sinceră de a încetini puțin ritmul și de a ne bucura, împreună, de magia Nașterii Domnului. […]
18:20
ISU Vrancea a marcat astăzi peste două decenii de la unificarea pompierilor militari cu Protecția Civilă # Jurnal de Vrancea
Astăzi, 15 decembrie 2025, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea marchează un moment semnificativ: 21 de ani de la unificarea Grupului de Pompieri Vrancea cu Inspectoratul Județean de Protecție Civilă Vrancea. Această decizie strategică, luată în anul 2004, a stat la baza creării unei structuri moderne, unitare și eficiente, dedicate salvării […]
17:50
Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 17.15, pe raza comunei Urechești (DN2 E85), fiind implicate (din informațiile noastre) trei autoturisme. Deși cel puțin unul dintre autovehicule a fost avariat serios, în urma impactului nu au rezultat victime, incidentul soldându-se doar cu pagube materiale.
17:40
ATENȚIE, șoferi! Trafic restricționat total pe DN 2B, în zona Bâlhacu, pentru lucrări la calea ferată # Jurnal de Vrancea
Inspectoratul de Poliție Județean Brăila anunță că, în perioada 16 decembrie, ora 08:00 – 18 decembrie, ora 16:00, traficul rutier va fi restricționat total pe DN 2B, pe ambele sensuri de mers. Restricția este impusă pentru efectuarea unor lucrări de refacere a substratului căii ferate Buzău–Brăila, în zona trecerii la nivel cu calea ferată Buzău–Făurei, […]
Acum 24 ore
17:00
VIDEO Incendiu de proporții la Slobozia Bradului! Arde un centru de colectare a deșeurilor! # Jurnal de Vrancea
Cinci echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și Punctului de Lucru Dumbrăveni acționează în acest moment cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit, în această după-amiază, la un centru de colectare a deșeurilor (provenite din dezmembrarea autovehiculelor) din comuna Slobozia Bradului. Flăcările s-au întins pe o suprafață de aproximativ 300 […]
16:50
Polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au fost sesizaţi duminicpă,de către paznicul de vânătoare al fondului cinegetic din Iteşti-Bacău, despre faptul că a identificat pe un teren agricol din extravilanul comunei, un mistreţ împuşcat. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în seara de 13 decembrie, un bărbat de 34 de ani, […]
13:30
Spitalul Municipal Adjud – precizări oficiale după decesul unui pacient de 41 de ani la CPU # Jurnal de Vrancea
Spitalul Municipal Adjud a transmis un mesaj public de condoleanțe familiei unui pacient în vârstă de 41 de ani, care a decedat în data de 3 decembrie în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU). Reprezentanții unității medicale au oferit, totodată, mai multe clarificări, în contextul reacțiilor apărute în mediul online. Potrivit informațiilor oficiale, pacientul s-a […]
12:00
VIDEO Autostrada A7 avansează! Urmează tronsonul Focșani – Adjud, pe care am putea circula până la finele acestui an # Jurnal de Vrancea
Circulația rutieră pe tronsonul Ploiești – Buzău al Autostrăzii A7 Moldovei a fost deschisă integral joi, 27 noiembrie. Odată cu această inaugurare, șoferii pot circula fără întreruperi pe traseul București – Focșani, pe o distanță de aproximativ 145 de kilometri, exclusiv pe autostradă. Este un pas important pentru A7, una dintre cele mai așteptate investiții […]
11:20
Sute de misiuni îndeplinite de pompierii vrânceni pe parcursul lunii noiembrie! Cele mai multe intervenții le-au avut echipajele SMURD # Jurnal de Vrancea
Pe parcursul lunii noiembrie, pompierii vrânceni au intervenit cu promptitudine în 496 de misiuni, fie că vorbim de stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea și salvarea persoanelor ori ridicarea elementelor de muniție din cele două conflagrații mondiale. Potrivit unui raport al ISU Vrancea, echipajele SMURD au intervenit în 343 de cazuri, cele mai multe […]
Ieri
00:10
♈ Berbec Zi bună pentru decizii curajoase. La serviciu poți primi o propunere neașteptată, iar în plan personal e momentul să spui ce simți fără ocolișuri. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate financiară. Evită cheltuielile impulsive. Spre seară, o discuție calmă cu cineva apropiat îți aduce liniște. ♊ Gemeni Comunicarea este cheia zilei. Ai idei […]
14 decembrie 2025
13:30
Șofer urmărit de poliție după ce nu a oprit la semnalele oamenilor legii! Individul a fost oprit din cursă în drum spre Râmnicu Sărat # Jurnal de Vrancea
Un șofer care circula haotic pe străzile din municipiul Focșani a fost urmărit de poliție și oprit după mai mulți kilometri, în noaptea de 13 spre 14 decembrie, în jurul orei 01.00. Polițiștii au observat autoturismul în trafic și au încercat să îl oprească, însă conducătorul auto a ignorat semnalele și și-a continuat deplasarea. În […]
11:10
Reporturi importante la tragerile loto de duminică! Premiu de peste 1 milion de euro la 6 din 49 # Jurnal de Vrancea
Loteria Română organizează duminică, 14 decembrie, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Acestea vin după tragerile de joi, 11 decembrie, când au fost acordate peste 21.300 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 1,76 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, se […]
09:20
VIDEO Plan eșuat de spargere la easybox! Doi tineri au ajuns în arestul poliției după ce au încercat să fure bunuri de valoare # Jurnal de Vrancea
Doi tineri, în vârstă de 17 și respectiv 20 de ani, sunt cercetați de polițiști după ce au încercat să fure produse electronice comandate online, folosind sistemul de livrare la easybox. Totul a avut loc în noaptea de 12 spre 13 decembrie, în jurul orei 02.00, în municipiul Bacău. Potrivit anchetatorilor din județul vecin, cei […]
09:00
♈ Berbec Zi favorabilă inițiativelor personale. Ai energie și curaj, dar evită deciziile impulsive, mai ales în plan financiar. Spre seară, o discuție sinceră îți poate aduce claritate emoțională. ♉ Taur Concentrează-te pe stabilitate și confort. Este o zi bună pentru a-ți organiza bugetul sau casa. În relații, răbdarea îți va fi cel mai bun […]
09:00
1. Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu a fost vreun blat cu PSD în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi că i-ar fi uşor să critice PSD de dimineaţă până seara, dar că trebuie să fie corect şi echidistant faţă de formaţiunile din coaliţia de guvernare. "Ăsta este raportul meu cu PSD. Nici eu, nici […]
08:50
Simulările Bacalaureatului 2026 încep pe 23 martie. Calendar complet pentru elevi # Jurnal de Vrancea
Elevii de clasa a XII-a, precum și cei din clasa a XIII-a care urmează cursurile la seral sau cu frecvență redusă, vor susține, în perioada 23–26 martie, simulările probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2026. Testările reprezintă primul contact oficial al elevilor cu structura examenului și au rolul de a evalua nivelul real de pregătire […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Potrivit ISU Vrancea, pompierii au fost alertați de producerea unui incendiu la o casă situată pe strada Cernei din municipiul Focșani. La fața locului s-au deplasat și intervin în acest moment trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, care se luptă pentru stingerea focului. „Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului pe o suprafață de […]
13:40
„Magia Crăciunului” – sărbătorită printr-un spectacol inedit de Clubului Copiilor din Odobești # Jurnal de Vrancea
Clubul Copiilor Odobești a fost, zilele trecute, gazda spectacolului „Magia Crăciunului", un eveniment artistic organizat în cadrul Proiectului Educațional Local „Explorăm și ne dezvoltăm prin pasiune". Spectacolul a reunit pe scenă preșcolari și elevi care frecventează cercul de dans modern, oferind publicului o seară plină de emoție, culoare și energie. Copiii, coordonați de prof. Ana […]
13:20
Următoarele zile vin cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă a anului, spun meteorologii. Maximele vor ajunge chiar și la 10–11 grade Celsius, în condițiile în care, în mod obișnuit, temperaturile din timpul zilei nu ar trebui să depășească 6 grade. În schimb, ceața va continua să creeze probleme. În prezent, […]
11:40
Succes românesc la competiția internațională Themis, cu un vrâncean pe podiumul european # Jurnal de Vrancea
România a obținut rezultate foarte bune la cea mai recentă ediție a competiției europene Themis, organizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Marea finală s-a desfășurat la Luxembourg și a reunit echipe din mai multe state membre, iar Institutul Național al Magistraturii (INM) din România a fost reprezentat de două echipe calificate. Performanța a […]
08:20
Alertă epidemiologică în Vrancea! Două femei sunt internate în stare gravă la ATI cu suspiciune de botulism # Jurnal de Vrancea
Două cazuri suspecte de botulism au fost raportate în județul Vrancea în intervalul 10–11 decembrie. Este vorba despre două femei, în vârstă de 56 și 67 de ani, din Păunești și municipiul Focșani, internate în prezent la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon" Focșani, în secția de terapie intensivă. Informația a fost confirmată de Direcția […]
07:30
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 12-18 decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 12-18 decembrie 2025: Vineri,12 Decembrie 13:00 A Mouse Hunt for Christmas – Animaţie, Aventuri, Comedie, […]
07:30
Decembrie aduce din nou atmosfera magică a sărbătorilor în cele 64 de magazine Aurora Multimarket, iar clienții sunt invitați să se bucure de cele mai mari campanii ale anului. De la decorațiuni de Crăciun și jucării pentru cei mici, până la produse de curățenie și articole de înfrumusețare, luna decembrie vine cu valuri de discounturi […]
12 decembrie 2025
15:20
VIDEO Primăria Adjud a deschis sărbătorile de iarnă cu un festival dedicat tradițiilor vrâncene # Jurnal de Vrancea
La Adjud a avut loc deschiderea Festivalului „Tradiții și Obicei
15:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” Vrancea a prezentat bilanțul activității din luna noiembrie. În această perioadă, instituția a înregistrat 135 de cereri pentru avize, autorizații, acorduri și asistență tehnică de specialitate. Pe zona de securitate la incendiu au fost emise 67 de avize și 5 autorizații, iar pentru transporturile deșeurilor periculoase au fost […] Articolul Sute de nereguli depistate de ISU Vrancea în urma controalelor din noiembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În luna în care darurile se transformă în speranță, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară al I.P.J. Vrancea au răspuns unei povești care i-a mișcat profund: cinci copii care, deși duc o viață plină de lipsuri, merg zi de zi la școală cu zâmbetul pe buze. Totul a început cu o simplă postare pe Facebook, […] Articolul Polițiștii vrânceni – cadouri pentru copiii unei familii nevoiașe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Moment special la Secția de Științele Naturii a Muzeului Vrancei! Fosta șefă a instituției, Ana Condrea, omagiată de colegi invitați din comunitate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Secția de Științele Naturii a Muzeului Vrancei a fost marcat astăzi Centenarul Casei Tatovici. Evenimentul a avut o notă aparte prin omagierea Anei Condrea, fost muzeograf și fostă șefă a Secției, care a intrat în serviciul muzeului în urmă cu 50 de ani. Rolul ei în dezvoltarea și reorganizarea secției a fost esențial, iar […] Articolul Moment special la Secția de Științele Naturii a Muzeului Vrancei! Fosta șefă a instituției, Ana Condrea, omagiată de colegi invitați din comunitate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Tumoră gigant extirpată într-o intervenţie în premieră pentru centrele non-universitare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O echipă de medici din cadrul Secţiei de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău a realizat o intervenţie chirurgicală în premieră pentru centrele non-universitare din ţară, fiind vorba despre extirparea unei tumori gigant, de circa 4,2 kilograme, de la un pacient în vârstă de 16 ani. Potrivit reprezentanţilor spitalului, intervenţia […] Articolul Tumoră gigant extirpată într-o intervenţie în premieră pentru centrele non-universitare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Muzeul Vrancei, organizează miercuri, 17 decembrie 2025, la ora 18.00, în foaierul Muzeului Viei și Vinului, un concert de Colinde. Un eveniment emoționant, ce aduce publicului vrâncean sensibilitatea muzicii corale, trăirile vibrate ale muzicii clasice și sunetele armonioase ale instrumentelor de suflat, reunind în repertoriul muzical vestea Nașterii lui […] Articolul Concert de colinde în foaierul Muzeului Viei și Vinului din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat, între 24 și 28 noiembrie 2025, o campanie națională de control în depozite și în firmele care se ocupă de manipulări și activități de curierat (cod CAEN 5210, 5224 și 5320). Acțiunea a urmărit identificarea muncii nedeclarate și verificarea modului în care angajatorii respectă regulile de securitate și […] Articolul ITM Vrancea, verificări la depozitele și firmele de curierat din județ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 12 decembrie 2025, la ora 03:54:25 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 87,7 km. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju din județul Vrancea, la 47 km V de Focșani, 64 km N de Buzău, 64 km E de Sfântu-Gheorghe, 76 km […] Articolul Cutremur, vineri dimineață, cu epicentrul în județul Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Aproape 180 de magistrați își exprimă public solidaritatea cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Aproape 180 de magistrați au semnat un mesaj public de susținere față de judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, semnalând totodată probleme profunde din sistemul judiciar. Documentul a fost făcut public de judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova. În mesaj, magistrații atrag atenția asupra necesității de a proteja valorile fundamentale ale profesiei […] Articolul Aproape 180 de magistrați își exprimă public solidaritatea cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi energia ta este la cote înalte, dar ai grijă să nu fii prea impulsiv. Este un moment bun pentru a-ți exprima ideile la locul de muncă sau în cercul de prieteni, dar ascultă și părerile celorlalți. Taur (20 aprilie – 20 mai) Este o zi favorabilă stabilității și […] Articolul Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11 decembrie 2025
20:00
Lucrări finalizate la Stadionul „Milcovul”: modernizare, regenerare a gazonului și investiții pentru întreținerea bazei sportive # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a realizat în acest an mai multe lucrări de întreținere, protejare și regenerare a suprafețelor de joc de la Stadionul „Milcovul” din Focșani – care cuprinde un teren principal și două terenuri de antrenament. Intervențiile au vizat atât refacerea gazonului, cât și modernizarea sistemului de irigații și dotarea cu utilaje profesionale necesare […] Articolul Lucrări finalizate la Stadionul „Milcovul”: modernizare, regenerare a gazonului și investiții pentru întreținerea bazei sportive apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:50
Micuții de la Grădinița nr.18 Focșani, în vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 11 decembrie, preșcolarii de la Grădinița cu P.P. Nr.18 Focsani, Grupa mijlocie „Pisicuțe” au desfășurat o activitate caritabilă la Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani, în cadrul Proiectului „Caravana faptelor bune”, proiect dedicat formării unor comportamente pozitive și consolidării spiritului civic în rândul celor mici. Copiii, însoțiți de cadrele didactice, au oferit vârstnicilor pachete cu […] Articolul Micuții de la Grădinița nr.18 Focșani, în vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:30
Un bărbat a fost reținut și alte persoane sunt cercetate după ce ar fi făcut zeci de programări false la Serviciul Permise şi Înmatriculări # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat a fost reţinut şi mai multe persoane care activau în domeniul brokerilor de asigurări sunt cercetate de poliţiştii buzoieni pentru fals informatic, după ce ar fi introdus date eronate în sistemul de programare al sistemului de permise şi înmatriculări, respectiv ar fi efectuat zeci de programări în fals, îngreunând activitatea instituţiei. Potrivit Inspectoratului […] Articolul Un bărbat a fost reținut și alte persoane sunt cercetate după ce ar fi făcut zeci de programări false la Serviciul Permise şi Înmatriculări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Tehnic „Gh. Balș” din Adjud a anunțat cu mare tristețe moartea profesoarei de limba engleză Simona Ceamburu, un cadru didactic respectat și iubit de elevi și colegi. Simona Ceamburu a predat ani buni în cadrul colegiului, unde a format generații întregi. Cei care au lucrat cu ea vorbesc despre un om calm, atent la […] Articolul Doliu în comunitatea din Adjud! A murit profesoara Simona Ceamburu! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Sancțiuni și confiscări în urma unor controale ale polițiștilor în domeniul silvic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 2–10 decembrie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Vidra au verificat modul în care sunt respectate regulile privind tăierea, transportul și comercializarea lemnului. Acțiunile au avut scopul de a preveni exploatările ilegale și de a proteja fondul forestier. Pe durata controlului, au fost făcute 23 de verificări, trei la depozite și instalații de prelucrare […] Articolul Sancțiuni și confiscări în urma unor controale ale polițiștilor în domeniul silvic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Un medic şi o asistentă, puși sub control judiciar. Ei au eliberat concedii medicale false # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un medic şi o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cercetaţi pentru luare de mită şi fals intelectual, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, a anunţat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Anchetatorii spun că în perioada februarie-noiembrie 2025, medicul ar […] Articolul Un medic şi o asistentă, puși sub control judiciar. Ei au eliberat concedii medicale false apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Proiecții speciale „Crăciun cu Ramon” la Happy Cinema Focșani – în prezența actorului Pavel Bartoș # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Happy Cinema sărbătorile vin anul acesta cu emoție, umor și o poveste românească numai bună de împărtășit în familie. Filmul „Crăciun cu Ramon”, ajunge în luna decembrie în locațiile Happy Cinema din țară printre care se numără și Focșani, în cadrul unor proiecții speciale la care va participa Pavel Bartoș, protagonistul filmului, precum și […] Articolul Proiecții speciale „Crăciun cu Ramon” la Happy Cinema Focșani – în prezența actorului Pavel Bartoș apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Stadiu avansat al lucrărilor de modernizare pe DJ 204E Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 204E, pe sectorul Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga – DN 24, cu o lungime totală de 18 km, înregistrează un progres vizibil. Pe 14 km a fost deja așternut primul strat de asfalt (binderul), iar intervențiile continuă pe toate tronsoanele. În zona intravilan și extravilan […] Articolul Stadiu avansat al lucrărilor de modernizare pe DJ 204E Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Proiect pentru accesibilizarea Muzeului Vrancei! Cuziștii de la AI Citizens propun etichete în Braille, o noutate absolută pentru Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Muzeul de Arheologie și Istorie Medievală din Focșani a avut loc recent o întâlnire dedicată unui proiect care ar putea face muzeul mai accesibil pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Elevii echipei de robotică AI Citizens de la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, coordonați de prof. Gabriela Obodariu, s-au întâlnit cu managerul Muzeului Vrancei, […] Articolul Proiect pentru accesibilizarea Muzeului Vrancei! Cuziștii de la AI Citizens propun etichete în Braille, o noutate absolută pentru Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Alcoolul la volan face victime în continuare! Doi adolescenți pe motocicletă au fost loviți de un șofer beat criță! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs marți seara, pe o stradă din municipiul Tecuci. Cei doi adolescenți, un băiat și o fată în vârstă de 16 ani, se aflau pe motocicletă în momentul care un șofer în vârstă de 37 de ani nu le-a acordat prioritate și i-a lovit în plin. Cei doi copii au fost transportați […] Articolul Alcoolul la volan face victime în continuare! Doi adolescenți pe motocicletă au fost loviți de un șofer beat criță! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec E o zi bună pentru a reflecta la ce vrei cu adevărat: poate îți revizuiești visurile sau planurile. În dragoste: fii deschis/ă — un gest sincer poate apropia sau reconecta relaţii. La serviciu: ai energie, dar încearcă să nu acționezi impulsiv. Taur O surpriză plăcută te-ar putea scoate din rutină — deschide‑te la ce […] Articolul Horoscopul zilei de 11 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10 decembrie 2025
22:00
Prescripția – colacul de salvare al inculpaților din sistem. Cazul revoltător din Vrancea: primarul Iordache Cazacu, salvat de trecerea timpului, nu de nevinovăție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Scandalul național declanșat de investigația jurnaliștilor de la Recorder despre „inculpați salvați de prescripție” își găsește un corespondent perfect și în județul Vrancea. Una dintre cele mai vocale voci politice din județ, Iordache Cazacu, primarul comunei Fitionești, a fost judecat într-un dosar din care a ieșit basma curată nu datorită vreunei hotărâri care să-l declare […] Articolul Prescripția – colacul de salvare al inculpaților din sistem. Cazul revoltător din Vrancea: primarul Iordache Cazacu, salvat de trecerea timpului, nu de nevinovăție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Muzeul Vrancei ne invită la o nouă ediție a Salonului de Grafică Satirică MILCOVERITAS # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, organizează o nouă ediție a Salonului de Grafică Satirică MILCOVERITAS. Ediția din acest an aduce în fața publicului o selecție de 50 de lucrări, dintre cele mai recente creații ale graficianului Constantin Pavel. Înființat de Nicolae Sava și Constantin Pavel în 1979, cu denumirea de EXPOSPIN, salonul de grafică […] Articolul Muzeul Vrancei ne invită la o nouă ediție a Salonului de Grafică Satirică MILCOVERITAS apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
