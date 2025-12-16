Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%

Newsweek.ro, 16 decembrie 2025 06:40

Mai mulți pensionari vor primi pensia cu întârziere în ianuarie. Dar nu asta este cea mai proastă ve...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
07:30
Vizita la târgul de Crăciun s-a transformat într-o experiență dură pentu o familie. 300 € au dispărut instant Newsweek.ro
Vizita la un târg de Crăciun i-a adus unei familii o experiență frumoasă însă exagerat de scumpă. Ce...
Acum 15 minute
07:20
EXCLUSIV Poate Rusia să cucerească Odesa, port în Ucraina aflat la 2 pași de România? Explică un contraamiral Newsweek.ro
Războiul din Ucraina continuă, iar cel mai vehemenți propagandiști ai Rusiei își continuă discursuri...
Acum 30 minute
07:10
Horoscop 17 decembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu surprize Racilor. Berbecii, conflicte cu șefii Newsweek.ro
Horoscop 17 decembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu surprize Racilor. Berbecii au conflicte cu șef...
Acum o oră
06:40
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7% Newsweek.ro
Mai mulți pensionari vor primi pensia cu întârziere în ianuarie. Dar nu asta este cea mai proastă ve...
Acum 2 ore
06:20
Sărbătoare 17 decembrie. Sfântul Prooroc Daniel. Ce nu au voie creștinii să facă în această zi? Newsweek.ro
Sfântul Proroc Daniel şi Sfinţii Anania, Azaria şi Misail sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodo...
Acum 12 ore
21:50
Kelemen Hunor, supărat că PSD a votat demiterea ministrului Mediului. Au încălcat protocolul Newsweek.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Di...
21:30
SUA ar putea ataca Venezuela dintr-o țară vecină. Aeroporturile, deschise pentru soldații lui Trump Newsweek.ro
21:20
Turcia anunţă că a doborât o dronă scăpată de sub control venită pe deasupra Mării Negre Newsweek.ro
20:50
Studentă, în instanță cu proprietarii apartamentului: a cerut ordin de protecție după ce a fost amenințată Newsweek.ro
O studentă la Iași a cerut ordin de protecție împotriva proprietarilor apartamentului în care locuia...
20:50
Nicușor Dan, mesaj pentru românii din străinătate: „Putem lucra împreună pentru binele acestei ţări” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis românilor din Finlanda, cu care s-a întâlnit luni seara la Am...
20:40
Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea unei sentințe de 5 ani de pușcărie Newsweek.ro
În urmă cu câteva zile, un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis ieșeanului Ra...
20:20
Cum își testează angajații un cunoscut om de afaceri: „Altfel îmi este inutil”. De ce face asta? Newsweek.ro
Un cunoscut om de afaceri are o metodă bizară de a le testa louialitatea angajaților. El și-a făcut ...
20:10
Suspiciuni că cel mai folosit erbicid ar putea fi cancerigen. „Industria manipulată”? Ce au aflat cercetătorii Newsweek.ro
Un articol științific de referință care susținea siguranța glifosatului, citat în cercurile academic...
20:00
VIDEO Ucraina a distrus un submarin al Rusiei de 400.000.000$ în Marea Neagră. A folosit o dronă subacvatică Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că a folosit o nouă dronă subacvatică pentru a ...
19:30
O pată solară uriașă se apropie de Terra. Sateliții și rețelele electrice sunt amenințate Newsweek.ro
De zile întregi, soarele a aruncat flăcări și plasmă în spațiu. O pată solară gigantică, care se rot...
19:20
Afumarea cârnaților de sărbători. Alegi aer cald sau aer rece pentru aroma perfectă? Newsweek.ro
Afumarea cârnaților de sărbători. Specialiștii în prepararea cărnurilor explică diferențele dintre a...
19:10
VIDEO Negociatorii SUA presează Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas. Rușii sunt înconjurați în Kupiansk Newsweek.ro
Negociatorii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au făcut presiuni asupra reprezentanților ucraineni ...
19:10
Eroul din Australia e musulman ca și cei doi teroriști, dar a sărit să salveze viețile evreilor atacați Newsweek.ro
Ahmed al Ahmed, în vârstă de 43 de ani, tată musulman a doi copii, s-a ascuns în spatele unor mașini...
19:00
Centrul de engineering și dezvoltare software al Garmin din România, birou în United Business Center din Cluj Newsweek.ro
Centrul de business dezvoltat de IULIUS în proximitatea Iulius Mall Cluj, format din clădirile de bi...
18:50
Volkswagen închide fabrica de producție din Germania. China și tarifele SUA i-au dat lovitura de grație Newsweek.ro
Fabrica din Dresda a producătorului auto german Volkswagen va fi închisă marți, ca parte a acordului...
18:40
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt? Newsweek.ro
Există în Palrmanet o lege de creștere a pensiilor speciale. În acest moment nu mai puțin de 5 comis...
Acum 24 ore
18:30
Motivul pentru care trebuie să speli bradul de Crăciun înainte de a-l împodobi. Ce se întâmplă dacă nu? Newsweek.ro
Specialiștii recomandă spălarea bradului înainte de împodobire pentru a elimina praful, acarienii și...
18:20
Horoscop decembrie Ce trebuie să faci în ultimele zile din 2025 ca să îți meargă excelent în 2026? Newsweek.ro
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit, schimbarea este deja în aer. Stoicul Saturn și spiritu...
18:10
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, adoptată în plenul Senatului. Ce urmează? Newsweek.ro
Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu a fost adoptată, în plenul de luni al Se...
18:10
Ce țări europene au schimbat cei mai mulți premieri în ultimii 18 ani. Pe ce loc e România? Newsweek.ro
Un raport al Center For Civic Participation and Democracy analizează stabilitatea guvernamentală în ...
17:50
Un bărbat din Botoșani este blocat de un an din cauza unor erori care i-au schimbat numele Newsweek.ro
Un bărbat din județul Botoșani se află de peste un an într-un blocaj administrativ, după ce greșeli ...
17:40
Eurovision 2026: a fost anunţată lista ţărilor participante. România revine în concurs Newsweek.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a p...
17:20
Ungaria depune plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii privind migraţia Newsweek.ro
Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind...
17:20
O țară revoltată. Dar nu îndeajuns Newsweek.ro
Privim, zilele acestea, spre o justiție capturată și auzim, în paralel, tăcerea asurzitoare a econom...
17:10
CSM anunţă consultări cu judecătorii, pe fondul tensiunilor din sistemul de Justiţie Newsweek.ro
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunță demararea unor consultări cu...
16:50
ISU propune reducerea pragului autorizației de incendiu: HoReCa, afectată semnificativ Newsweek.ro
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității atrage atenția că reducerea pragului suprafeței p...
16:30
VIDEO Tancurile Abrams mai primesc o armă letală: dronele kamikaze Switchblade. Vânează trupe și blindate Newsweek.ro
Gigantul american din domeniul apărării General Dynamics a dezvăluit planurile de a înarma tancurile...
16:30
Negocierile pentru Ucraina la Berlin, considerate „foarte serioase” de oficialii germani, spune Wadephul Newsweek.ro
Ministerul german de Externe califică discuțiile privind Ucraina de la Berlin drept cele mai serioas...
16:20
Urșii polari din Groenlanda suferă mutații rapide din cauza schimbărilor climatice Newsweek.ro
Oamenii de știință observă că urșii polari din Groenlanda dezvoltă mutații genetice rapide pentru a ...
16:10
Putin respinge armistițiile temporare. Garanțiile NATO pentru Ucraina, miza principală a negocierilor Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin respinge ideea armistițiilor temporare, în timp ce garanțiile că Ucr...
16:10
S-au găsit vinovații în cazul fetiței decedate la o clinică de stomatologie. Cine sunt responsabilii? Newsweek.ro
Medicii care au participat la intervenția în urma căreia o fetiță în vârstă de 2 ani a murit, nu au ...
15:50
Probleme pentru compania care dă Craiovei apă caldă și căldură: A intrat în insolvență. Ce urmează? Newsweek.ro
Electrocentrale Craiova, companie responsabilă cu producţia de energie electrică şi termică în Craio...
15:30
Celebrul han de pe Insula Fermierilor, vechi de 600 de ani, se închide subit. Poeții își scriau operele acolo Newsweek.ro
Un alt han tradițional se închide. După 600 de ani, „Linde” de pe pitoreasca Fraueninsel (Insula Fem...
15:20
China își transformă tancul tip 99 de 2.500.000 $ ca să îl trimită la în Himalaya. I-a pus gând rău Indiei Newsweek.ro
Unul dintre cele mai noi tancuri de luptă principale ale Chinei, modelul Type 99B, este un model îmb...
15:10
Cum salvează Rabla piața auto din România în 2025. O mașină nouă, la trei second hand. Electricele, -10,6% Newsweek.ro
Piața auto din România a început anul 2025 slab, cu vânzări sub 2024 până în iunie. Apoi, pe fondul ...
14:50
Meteo. Vremea se răcește înainte de Crăciun. Meteorologii anunță prognoza pe regiuni Newsweek.ro
Meteo. Vremea se răcește înainte de Crăciun. Administrația Națională de Meteorologie anunță prognoza...
14:30
Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași spune când vor fi reluate internările. Apa din rețea, contaminată Newsweek.ro
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Gheorghe Diaconu, a declarat că ...
14:20
Traian Băsescu cere demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ și îl atacă dur pe Cătălin Predoiu Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu lansează critici dure la adresa ministrului de Interne Cătălin Pred...
14:10
Un bărbat s-a urcat pe acoperişul Gării de Nord şi a aruncat cu cărămizi, avariind două maşini Newsweek.ro
Un bărbat s-a urcat pe acoperişul Gării de Nord şi a aruncat cu cărămizi, avariind două maşini. Cât ...
13:50
Scandal în Justiție. Judecătoarea Raluca Moroșanu cere retragerea Liei Savonea din magistratură: „Să plece!&#34; Newsweek.ro
Scandalul din Justiție se adâncește după declarațiile explozive făcute de judecătoarea Raluca Moroșa...
13:50
Cum au pierdut pensionarii 173 lei la pensie în 3 luni fără să știe? Cu ce procent din salariu rămâi la pensie Newsweek.ro
Pensionarii au pierdut 174 de lei la pensie potrivit Insitutului Național de Statistică. Acesta spun...
13:50
Cristi Danileț câștigă la CEDO procesul cu statul român. Ce motiv a avut CSM să-l sancționeze? Newsweek.ro
Fostul judecător Cristi Danileţ câştigă definitiv la CEDO procesul împotriva statului român, după ce...
13:40
Pălărie critică intenția PSD de a vota moţiunea împotriva lui Buzoianu: Dispreţ faţă de protocolul coaliţiei Newsweek.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, critică intenția PSD de a vota moţiunea împotriva lui Buzoi...
13:20
Românii nu s-au înghesuit la mașini noi prin Rabla. Au rămas 36.700.000 lei. O nouă sesiune, din 16 decembrie Newsweek.ro
Programul Rabla 2025 a început târziu, la sfârșitul lui septembrie, din cauza problemelor bugetare. ...
13:10
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă a vorbit cu Savonea: Eu nu pot spune că cineva trebuie să demisioneze Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu a stat de vorbă cu preşedinta Înaltei Curţi de Cas...
