Producția hidrocentralelor, în picaj în 2025. Importuri masive de energie pentru România
Lumea Politică, 16 decembrie 2025 06:40
Hidrocentralele din România au produs cu 22% mai puțină energie electrică în primele zece luni ale anului 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Scăderea accentuată a producției interne a fost parțial compensată printr-o creștere puternică a importurilor, care au urcat cu peste 42%, arată datele oficiale. Producția de energie electrică din hidrocentrale a totalizat, […]
• • •
Acum 5 minute
07:30
Europenii propun o „Forță multinațională” în Ucraina, susținută de SUA. Reacția lui Trump # Lumea Politică
Liderii europeni și Uniunea Europeană au propus crearea unei „Forțe Multinaționale" în Ucraina, menită să susțină pe termen lung armata ucraineană și să supravegheze o eventuală încetare a focului. Inițiativa a fost discutată la Berlin, în prezența emisarilor americani, însă documentul nu este semnat de Statele Unite. Lideri din Europa și din Uniunea Europeană au […]
Acum 30 minute
07:10
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, vrea să transfere parcurile de cartier din Bucureşti către sectoare # Lumea Politică
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, propune transferarea parcurilor de cartier către sectoare, criticând capacitatea administrativă slabă a ALPAB. Ciucu spune că Primăria Capitalei ar păstra doar patru parcuri monument: Herăstrău, Carol, Cişmigiu şi Izvor. Primarul ales a declarat, al Digi 24, că Primăria Capitalei ar trebui să rămână doar cu parcurile monument. Restul […]
Acum o oră
07:00
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la Timișoara, că partidul său nu renunță la majorarea salariului minim pe economie, una dintre cerințele formulate în dialogul cu Guvernul. Tonul social-democratului a fost însă mai temperat față de pozițiile anterioare, acesta evitând o confruntare directă și așteptând o decizie din partea premierului. „Creşterea salariului minim […]
06:40
Pierderile suferite de armata rusă în Ucraina continuă să crească, potrivit unui nou raport oficial al Statului Major ucrainean. De la declanșarea invaziei pe scară largă, Moscova ar fi pierdut aproape 1,19 milioane de militari, alături de mii de tancuri, vehicule blindate și sisteme de armament. Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de soldați în Ucraina […]
06:40
Acum 2 ore
06:20
Diana Buzoianu refuză să-și dea demisia, în ciuda votului de neîncredere din Senat. Se dă victima colegilor misogini # Lumea Politică
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că nu își va da demisia, deși Senatul a adoptat o moțiune simplă împotriva sa. Oficialul susține că votul a avut un caracter politic și respinge acuzațiile formulate de opoziție. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că refuză să demisioneze, după ce Senatul a adoptat o moțiune simplă de […]
06:20
Contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu, compromis. Hackerii au cerut bani în numele noii șefe a TVR # Lumea Politică
Noua președintă-director general a Televiziunea Română, Adriana Săftoiu, a anunțat luni că a fost ținta unui atac informatic, după ce contul său de WhatsApp a fost spart. Potrivit mesajului publicat de aceasta pe Facebook, atacatorii au folosit contul compromis pentru a trimite solicitări de bani către persoane din agenda sa telefonică, transmite B1TV. Mesaj fals […]
06:10
Ce se întâmplă cu programul Rabla în 2026. Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții producătorilor auto # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis reprezentanților industriei auto că Executivul ia în calcul ajustarea impozitului minim pe cifra de afaceri, însă nu exclusiv pentru acest sector. În același timp, Programul Rabla va fi menținut, dar cu finanțare și impact reduse, din motive bugetare, și după atingerea țintelor din PNRR. Premierul Ilie Bolojan a avut luni […]
Acum 12 ore
19:10
Alianță PSD – AUR în Senat împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. PSD a votat moțiunea simplă și i-a cerut demisia # Lumea Politică
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut cu 73 de voturi „pentru" și 43 „împotrivă". PSD a votat alături de opoziție pentru adoptarea moțiunii. Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică […]
Acum 24 ore
16:40
George Simion s-a prezentat cu o fotografie la discursul de la moțiunea de cenzură: Nu a vorbit timp de un minut # Lumea Politică
Parlamentul s-a reunit luni, 15 decembrie, de la ora 14:00, în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Momentul cel mai tensionat al dezbaterii a fost intervenția liderului AUR, George Simion, care a ales să înceapă discursul într-un mod neobișnuit. Fotografia afișată […]
16:10
Scandal în POT. Anamaria Gavrilă l-a dat afară pe deputatul Chiriță și a provocat un protest al grupului de parlamentari # Lumea Politică
Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, luni, o informare din partea deputatei Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), privind modificări în componența grupului parlamentar al formațiunii și desemnarea unei noi conduceri, după ce liderul grupului Răzvan-Mirel Chiriță a fost exclus. 'Domnul Chiriță Răzvan-Mirel nu mai face parte din Partidul Oamenilor Tineri (POT). În […]
15:40
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj chiar înainte de vizita în Finlanda, în care vorbește despre acuzațiile cu privire la independența justiției din România. Liderul de la Cotroceni pleacă în Finlanda pentru o vizită, în cadrul căreia va participa la un summit cu liderii UE, pe tema securității în contextul războiului din Ucraina. Nicușor […]
15:10
Guvernul va lua o decizie privind nivelul salariului minim pentru anul viitor până la Crăciun. Dacă premierul Ilie Bolojan susţine menţinerea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei, reprezentanţii sindicatelor sunt în favoarea unei majorări cu 300 de lei, până la nivelul de 4.350 de lei brut. Este de altfel și ceea ce […]
12:20
George Simion, alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip” # Lumea Politică
Elita conservatorilor europeni s-a adunat la Roma pentru a marca cina Margaret Thatcher. Invitatul special a fost prim-ministrul Giorgia Meloni, care a primit statueta Leul, simbol al noii direcții. Un invitat neașteptat a fost președintele AUR, George Simion, care a postat pe X o fotografie alături de prim-ministru. George Simion a postat pe contul său […]
11:30
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament # Lumea Politică
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat și susținută de AUR, va fi dezbătută și votată luni în Parlment. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR". În a doua parte a zilei, Senatul […]
10:20
Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii # Lumea Politică
Dominic Fritz Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis că procesul său trebuie să continue. Președintele USR folosește însă o serie de conexiuni suspecte ale culoarului din instanțe pentru a-și rezolva propria sa problemă penală. După publicarea investigației Recorder, liderul USR, Dominic Fritz, a ieșit imediat public cu o poziție radicală. Lovitură sub centură […]
10:10
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata # Lumea Politică
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor. Magistrații decid luni, 15 decembrie, dacă începe judecata și ce măsuri preventive se impun. În fața instanței sunt citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste violente în […]
07:40
Amenzi pentru lipsa RCA la trotinete și biciclete electrice. Noile sancțiuni au intrat în vigoare # Lumea Politică
Poliția rutieră poate sancționa, de acum, utilizatorii și proprietarii de trotinete și biciclete electrice care nu au poliță RCA. Amenzile ajung până la 2.000 de lei, iar autoritățile pot reține și actele vehiculului. Începând de sâmbătă, 13 decembrie, au intrat în vigoare sancțiunile pentru nerespectarea obligației de a încheia o poliță de asigurare RCA pentru […]
Ieri
07:20
Biletele de tren s-au scumpit din nou de la 14 decembrie. Ce înseamnă noul Mers al Trenurilor pentru călători # Lumea Politică
Biletele de tren s-au scumpit începând de duminică, 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025–2026. Majorarea tarifelor vine într-un context marcat de probleme persistente de infrastructură și de promisiuni limitate privind extinderea rutelor operate de CFR Călători. De ce cresc prețurile biletelor Tarifele pentru transportul feroviar de călători au […]
07:10
Traian Băsescu, atac dur la Cătălin Predoiu: „Poate ar trebui trimis într-o vacanță” # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu îl consideră pe Cătălin Predoiu principalul responsabil pentru criza din Justiție și susține că demisia acestuia ar fi un gest necesar. Într-un discurs extrem de critic, Băsescu vorbește despre legile din 2022, influența Liei Savonea și riscul pierderii independenței magistraților. Traian Băsescu este necruțător cu Cătălin Predoiu, pe care îl consideră […]
06:30
Nicușor Dan neagă orice „blat” cu PSD la alegerile din București: „Trebuie să fiu corect și echidistant”. Ce spune despre votul său la Primăria Capitalei # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan respinge ferm speculațiile apărute după alegerile pentru Primăria Capitalei, potrivit cărora ar fi existat un aranjament politic cu PSD. Șeful statului spune că rolul său este acela de garant al echilibrului și stabilității, nu de combatant partizan, și explică de ce evită atacurile directe la adresa partidelor din coaliția de guvernare. Președintele […]
06:10
De ce a crescut TVA, chiar dacă Nicușor Dan a dat în scris că nu ce va întâmpla asta. Explicațiile de la Cotroceni # Lumea Politică
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că liderii partidelor din coaliţia de guvernare acţionează cu bună-credinţă şi a explicat contextul în care Guvernul a decis majorarea TVA, în ciuda promisiunii sale electorale de a nu creşte această taxă. Şeful statului a subliniat că, în momentul în care Executivul a susţinut că nu există o alternativă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
După ce vicele CSM i-a cerut să-şi asume răspunderea şi să schimbe Legile Justiţiei, premierul Ilie Bolojan anunţă că a înfiinţat deja un grup de lucru care să analizeze cum poate fi îmbunătăţită legislația. În plus, premierul a afirmat că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder "par grave", cel puţin […]
14:10
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, a decis, vineri, Judecătoria Sectorului 1, potrivit Portalul Instanțelor. Decizia instanței nu este definitivă. „Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 […]
14:00
Primele blocaje în discuțiile pe bugetul pentru 2026. Ilie Bolojan, prins între pretențiile PSD și ultimatumul lui Nicușor Dan # Lumea Politică
Șansele ca bugetul pentru 2026 să fie adoptat până la finalul acestui an sunt din ce în ce mai mici. Au apărut deja primele blocaje în negocirile privind împărțirea banilor. Ilie Bolojan trebuie să mulțumească și PSD, care cere măsuri de relansare economică, dar pe președintele Nicușor Dan, care a avertizat că nu va promulga […]
11:50
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a postat vineri pe rețelele sociale un mesaj ca reacție la scandalul din justiția română, iscat în urma investigației Recorder. Georgescu afirmă că justiția trebuie „refăcută din temelii". „Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii […]
11:10
Cât a ajuns să fie inflația în noiembrie. Care e alimentul care s-a scumpit cel mai mult. Românii, doborâți de prețuri la energie și alimente # Lumea Politică
Rata anuală a inflației s-a blocat la 9,8% pentru a doua lună la rând, potrivit datelor INS. Scumpirile puternice la energie, servicii și produse de bază continuă să apese pe bugetele familiilor, în timp ce BNR avertizează că presiunile inflaționiste vor persista până în 2026. Rata anuală a inflației din România a rămas la 9,8% […]
11:00
Strategia nepublicată a SUA zguduie Europa: patru state ar putea fi „îndepărtate” de UE în viziunea lui Donald Trump # Lumea Politică
O versiune extinsă, nepublicată, a Strategiei de Securitate Națională a SUA – consultată de Defense One – conturează o abordare radicală a administrației Trump față de Europa. Documentul su
10:10
Misterul plasturilor de pe mâinile lui Donald Trump duce la speculații despre sănătatea președintelui. Explicațiile de la Casa Albă # Lumea Politică
Ultimele apariții publice ale lui Donald Trump au alimentat speculațiile privind posibile tratamente intravenoase, după ce liderul american a fost surprins purtând plasturi mari pe mâini. Casa Albă susține însă că bandajele sunt rezultatul strângerilor frecvente de mâini și al tratamentului cu aspirină. Noile controverse privind starea de sănătate a președintelui Donald Trump au izbucnit […] The post Misterul plasturilor de pe mâinile lui Donald Trump duce la speculații despre sănătatea președintelui. Explicațiile de la Casa Albă first appeared on Lumea Politică.
09:50
Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg” # Lumea Politică
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, susține că fostul judecător Daniela Panioglu, care a acuzat abuzurile conducerii CAB, a încasat ilegal o chirie, deși avea un apartament „de 104 mp”. Mai mult, șefa Curţii de Apel Bucureşti o acuză pe Panioglu că, în 2018, şi-ar fi lovit un coleg cu un dosar în cap. […] The post Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg” first appeared on Lumea Politică.
09:50
Primul caz de lepră confirmat în România după patru decenii. Cine este pacienta și care este riscul pentru populație # Lumea Politică
O femeie de origine asiatică, angajată ca maseuză într-un salon spa din Cluj-Napoca, a fost diagnosticată cu lepră. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, dă asigurări că „boala se transmite foarte greu” și că riscul epidemiologic este minim. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară că România înregistrează primul caz de lepră confirmat după mai bine […] The post Primul caz de lepră confirmat în România după patru decenii. Cine este pacienta și care este riscul pentru populație first appeared on Lumea Politică.
09:40
PSD deschide consultarea internă privind guvernarea: scrisoare către organizațiile din teritoriu și evaluare „lucidă” a celor șase luni de coaliție # Lumea Politică
Conducerea PSD a transmis o scrisoare tuturor organizațiilor județene și de sector, cerând o analiză amplă a activității partidului în coaliția condusă de Ilie Bolojan. Evaluarea internă are mize majore: modul în care Executivul a aplicat politicile social-democrate și decizia dacă PSD își continuă sau nu participarea la guvernare. PSD a trimis o adresă oficială […] The post PSD deschide consultarea internă privind guvernarea: scrisoare către organizațiile din teritoriu și evaluare „lucidă” a celor șase luni de coaliție first appeared on Lumea Politică.
09:20
Nicușor Dan, a doua intervenție în scandalul din Justiție: Președintele invită magistrații la o discuție „fără limită de timp” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a transmis, joi seară, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, o invitație la o discuție, luni, 22 decembrie, de la ora 10, la Palatul Cotroceni, „către toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție”. Șeful statului spune că așteaptă înscrieri până joi, 18 decembrie. „Când 200 de magistrați spun […] The post Nicușor Dan, a doua intervenție în scandalul din Justiție: Președintele invită magistrații la o discuție „fără limită de timp” first appeared on Lumea Politică.
11 decembrie 2025
16:20
Reacția unui judecător în momentul în care colega sa spune public că mărturiile din presă arată adevărul despre Curtea de Apel București # Lumea Politică
Imaginile cu reacția judecătorului Andrei Iugan, de la secția penală a Curții de Apel București, care ține mână la gură în timp ce colega sa Raluca Moroșanu vorbește despre „situția toxică și încordată” din instituție s-au viralizat rapid după conferința de presă de la 12.00. Judecătoarea Raluca Moroșanu a mers la microfon în primele minute […] The post Reacția unui judecător în momentul în care colega sa spune public că mărturiile din presă arată adevărul despre Curtea de Apel București first appeared on Lumea Politică.
16:10
Momentul hilar surprins în timpul conferinței de presă CAB, când o judecătoare e sunată de Lia Savonea: „Mă sună Lia, mă duc să vorbesc # Lumea Politică
Curtea de Apel București a fost joi, 11 decembrie 2025, scena unei conferințe de presă extraordinare, declanșată de dezvăluirile din documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder. Este pentru prima dată când instanța organizează o astfel de întâlnire cu presa, în contextul unei controverse publice majore privind modul în care conducerea influențează deciziile judecătorești. Documentarul Recorder […] The post Momentul hilar surprins în timpul conferinței de presă CAB, când o judecătoare e sunată de Lia Savonea: „Mă sună Lia, mă duc să vorbesc first appeared on Lumea Politică.
14:50
Scandal uriaș în Justiție. Un judecător de la Curtea de Apel București contrazice conducerea în conferința de presă # Lumea Politică
Conferința de presă organizată azi la ora 12.00 de Curtea de Apel București pentru a se apăra în fața criticilor a debutat cu un moment surprinzător. Judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit chiar în debutul conferinței, înainte de președinta Curții de Apel București, și a criticat dur chiar conducerea instanței, despre care a spus că îi […] The post Scandal uriaș în Justiție. Un judecător de la Curtea de Apel București contrazice conducerea în conferința de presă first appeared on Lumea Politică.
12:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare trebuie ridicată „peste tot”. Prim-ministrului a explicat că România nu mai poate susține financiar pensionari la vârste de 48-50 de ani, iar acest prag trebuie gândit în funcție de condițiile de muncă. Ilie Bolojan susține că vârsta de pensionare trebuie să fie mai mare inclusiv pentru angajații din […] The post Ilie Bolojan: „Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot” first appeared on Lumea Politică.
11:40
Autoritățile europene au efectuat, săptămâna trecută, o percheziție la sediul european al platformei de comerț online Temu, din Dublin, ca parte a unei investigații privind posibile subvenții acordate de statul chinez ce ar fi putut acorda companiei un avantaj neloial pe piața Uniunii Europene. Temu este deținută de PDD Holdings, un gigant chinez din e-commerce. […] The post Temu, sediul din Dublin, percheziționat de autoritățile UE. Cum s-a ajuns aici first appeared on Lumea Politică.
11:00
Reacția lui George Simion după documentarul Recorder „Justiție capturată”: „Lumea nu vă mai crede” # Lumea Politică
După lansarea documentarului „Justiție Capturată”, liderul AUR, George Simion, a reacționat vehement și a acuzat Recorder de partizanat, susținând că publicul „nu îi mai crede”, chiar dacă filmul depășise deja două milioane de vizualizări și a adus TVR una dintre cele mai mari audiențe ale anului. Reacțiile politice continuă pe fondul unui material jurnalistic care […] The post Reacția lui George Simion după documentarul Recorder „Justiție capturată”: „Lumea nu vă mai crede” first appeared on Lumea Politică.
10:30
Reacția Ancăi Alexandrescu, după difuzarea reportajului „Recorder” „Justiție capturată”. „Generalități”. Ce a spus maestrul Cristoiu # Lumea Politică
Documentarul Recorder a reaprins tensiunile din spațiul media și politic. În timp ce TVR 1 îl difuza în premieră, Anca Alexandrescu și Ion Cristoiu, au lansat critici dure la adresa investigației și a televiziunii publice, acuzând lipsa probelor și o presupusă încălcare a normelor de către TVR. Miercuri seara, în timpul difuzării documentarului Recorder „Justiție […] The post Reacția Ancăi Alexandrescu, după difuzarea reportajului „Recorder” „Justiție capturată”. „Generalități”. Ce a spus maestrul Cristoiu first appeared on Lumea Politică.
10:00
Guvernul Bulgariei, în pragul demiterii. Mii de oameni protestează la Sofia înaintea votului de neîncredere din Parlament, pentru că le-a crescut taxele și impozitele # Lumea Politică
Tensiunile politice cresc în Bulgaria, unde mii de oameni au ieșit din nou în stradă cerând demisia cabinetului condus de premierul Rosen Jeleznikov. Parlamentul de la Sofia se pregătește joi pentru un nou vot de neîncredere – al șaselea de la începutul anului – în timp ce țara se apropie de aderarea la zona euro. […] The post Guvernul Bulgariei, în pragul demiterii. Mii de oameni protestează la Sofia înaintea votului de neîncredere din Parlament, pentru că le-a crescut taxele și impozitele first appeared on Lumea Politică.
09:40
BNR avertizează asupra unor riscuri majore pentru economie. Impactul tensiunilor globale asupra stabilității financiare interne. Raportul pe 2025 # Lumea Politică
Raportul asupra stabilității financiare, publicat de Banca Națională în decembrie 2025, descrie un climat economic dominat de incertitudini globale și vulnerabilități persistente în plan intern. Deși sectorul bancar își menține reziliența, BNR subliniază că riscurile sistemice continuă să apese asupra economiei României. Raportul de stabilitate financiară prezentat de BNR la finalul anului 2025 conturează un […] The post BNR avertizează asupra unor riscuri majore pentru economie. Impactul tensiunilor globale asupra stabilității financiare interne. Raportul pe 2025 first appeared on Lumea Politică.
09:30
Ce se va întâmpla cu taxele românilor din 2026. Bolojan vorbește despre necesitatea unei discipline bugetare stricte # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan afirmă că 2025 va fi anul fără noi majorări de taxe, însă cu reguli bugetare ferme, menite să țină deficitul sub control și să permită relansarea economică. Șeful Guvernului a explicat ce presupune acest efort și cum vede redresarea economiei. Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la B1TV, că anul viitor nu vor […] The post Ce se va întâmpla cu taxele românilor din 2026. Bolojan vorbește despre necesitatea unei discipline bugetare stricte first appeared on Lumea Politică.
08:30
Ilie Bolojan anunță o posibilă decizie pe salariul minim săptămâna viitoare: „Personal, susțin o menținere a salariului minim” # Lumea Politică
Înghețarea salariului minim a fost discutată miercuri la Consiliul Tripartit, la care au participat reprezentanți ai Guvernului, patronatelor și sindicatelor. Ilie Bolojan vine acum și explică culisele discuțiilor. Pe masa Guvernului sunt două ipoteze, spune premierul: creșterea salariului minim sau stagnarea lui. Concluzia discuțiilor este că o decizie va veni săptămâna viitoare. Chiar liderul sindicalist, Bogdan […] The post Ilie Bolojan anunță o posibilă decizie pe salariul minim săptămâna viitoare: „Personal, susțin o menținere a salariului minim” first appeared on Lumea Politică.
08:30
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a prezentat miercuri, la ora 17:30, concluziile preliminare ale Corpului de Control al Ministerului, în cazul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița. PSD a solicitat demisia lui Buzoianu în Parlament, iar AUR a depus și o moțiune în acest sens. Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan efuză să o demită […] The post Diana Buzoianu anunță demiteri și demisii în Scandalul Apei. Nu și pe a ei first appeared on Lumea Politică.
08:30
Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a transmis că pensiile și salariile bugetarilor, inclusiv a profesorilor, nu se vor majora în 2026. Șeful Executivului a anunțat că abia din 2027, pensiile și salariile vor fi indexate. „E puțin probabil ca în bugetul de anul viitor să venim cu drepturi suplimentare în orice domeniu, cât timp avem deficitele pe care le […] The post Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor first appeared on Lumea Politică.
10 decembrie 2025
15:40
Anamaria Gavrilă l-a exclus pe liderul deputaților POT din partid, la o lună după ce l-a numit în funcție # Lumea Politică
Anamaria Gavrilă l-a exclus pe deputatul Răzvan Mirel Chiriţă din partid, la o lună de când tot ea l-a numit în funcția de lider de grup la Camera Deputaților, relatează Agerpres. Printre motivele invocate se numără neplata cotizației „timp de mai multe luni” și neimplicarea în campania electorală pentru alegerile parțiale din București, unde partidul […] The post Anamaria Gavrilă l-a exclus pe liderul deputaților POT din partid, la o lună după ce l-a numit în funcție first appeared on Lumea Politică.
15:20
Ana Birchall, victorie la CNA, după scandalul de „sifon” către CIA. S-au dat amenzi serioase # Lumea Politică
După ce a fost atacată la anumite posturi TV și acuzată că ar fi fost „sifon” pentru CIA, Ana Birchall obține o victorie la CNA. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cele două televiziuni în urma reclamației depuse de Birchall. Posturile TV au reluat și dezbătut afirmațiile lansate de influencerul Vlad Mercori, care susținuse că […] The post Ana Birchall, victorie la CNA, după scandalul de „sifon” către CIA. S-au dat amenzi serioase first appeared on Lumea Politică.
15:00
Bolojan se laudă cu noul acord încheiat cu OMV Petrom: „contribuie la independența energetică a României pentru viitorul apropiat” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan anunță că noul acord cu OMV Petrom aduce mai mulți bani la buget și pune capăt unor dispute deschise între stat și companie. Șeful guvernului respinge acuzațiile AUR, care susținuse că prelungirea licențelor ar fi fost făcută „ilegal”, și explică faptul că înțelegerea adoptată prin hotărâre de guvern și memorandum restabilește, după […] The post Bolojan se laudă cu noul acord încheiat cu OMV Petrom: „contribuie la independența energetică a României pentru viitorul apropiat” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Nicușor Dan, „asaltat” pe Facebook cu mesaje în care oamenii îi cer să urmărească documentarul Recorder # Lumea Politică
Pe contul de Facebook al președintelui Nicușor Dan ultima postare a fost făcută marți seara, iar ora postării a coincis cu publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Zeci de oameni îi cer președintelui în secțiunea de comentarii să urmărească materialul jurnalistic și să facă ceva în ce privește justiția din România. În postarea sa, Nicușor Dan vorbește despre o întâlnire […] The post Nicușor Dan, „asaltat” pe Facebook cu mesaje în care oamenii îi cer să urmărească documentarul Recorder first appeared on Lumea Politică.
