Ce bunuri publice se oferă în plus când se majorează taxele pe proprietate?

07:20

În România, serviciile stomatologice au o finanțare publică de numai 7%, de cinci ori mai mică decât media Uniunii Europene (circa 35%) și de peste zece ori mai redusă față de Germania, spre exemplu, potrivit unui raport, publicat recent de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). „În timp ce multe state europene consideră stomatologia un serviciu medical de bază, în România povara rămâne, în cea mai mare parte, pe umerii pacienților”, avertizează Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR), subliniind că cei 25 de ani de subfinanțare a serviciilor stomatologice se văd în gura românilor: doi din trei copii au carii, iar șase din zece adulți au dinți lipsă. Reprezentanții stomatologilor fac un nou apel la decidenți să ia în calcul aceste date alarmante la elaborarea bugetului pentru 2026.