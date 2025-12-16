Sărbători cu liste lungi de cadouri. Cum explică psihologii dorința părinților de a cumpăra multe daruri pentru copii: „Nu e iubire”

18:00

Nervi întinși la maxim în Parlamentul României, la dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Deși moțiunea a pornit de la inițiativa AUR, ea va fi votată și de către o parte dintre sociali-democrați, în frunte cu Daniel Zamfir. El susține că aceasta nu are legătură cu stabilitatea coaliției. Liberalii însă îl contrazic și spun că ar transmite un semnal prost și ar dinamita protocolul Coaliției. Într-o intervenție telefonică la Digi24, Dominic Fritz a spus că în ceea ce privește moțiunea „este evidentă o coordonare între PSD și USR”.