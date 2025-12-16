Sărbători cu liste lungi de cadouri. Cum explică psihologii dorința părinților de a cumpăra multe daruri pentru copii: „Nu e iubire”
Digi24.ro, 16 decembrie 2025 07:10
Bucuria de a dărui se poate transforma ușor într-o povară în perioada Sărbătorilor, mai ales când listele de cadouri devin tot mai lungi. Pentru mulți copii, dorințele includ gadget-uri scumpe sau haine de firmă, iar părinții ajung să cheltuiască peste măsură. Psihologii atrag atenția că, în multe cazuri, adulții încearcă prin astfel de daruri să compenseze fie lipsa timpului petrecut cu copiii, fie un stil de educație prea strict. „Nu este iubire”, e de părere Cristian Grigore, psiholog în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
08:00
Donald Trump a dat BBC în judecată pentru defăimare. Motivul: editarea discursului său de la 6 ianuarie 2021 în emisiunea „Panorama” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat în judecată BBC pentru defăimare în legătură cu editarea discursului său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama, anunţă BBC.
Acum 30 minute
07:40
Atacul armat de la Sydney: cei doi bărbați care au ucis 15 evrei par a fi fost motivați de ideologia „Statului Islamic” # Digi24.ro
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat marţi că atacul asupra unei mulţimi care sărbătorea sărbătoarea evreiască Hanuka pe o plajă din Sydney pare a fi „motivat de ideologia” grupării Stat Islamic, scrie Agerpres.
Acum o oră
07:10
Sărbători cu liste lungi de cadouri. Cum explică psihologii dorința părinților de a cumpăra multe daruri pentru copii: „Nu e iubire” # Digi24.ro
Bucuria de a dărui se poate transforma ușor într-o povară în perioada Sărbătorilor, mai ales când listele de cadouri devin tot mai lungi. Pentru mulți copii, dorințele includ gadget-uri scumpe sau haine de firmă, iar părinții ajung să cheltuiască peste măsură. Psihologii atrag atenția că, în multe cazuri, adulții încearcă prin astfel de daruri să compenseze fie lipsa timpului petrecut cu copiii, fie un stil de educație prea strict. „Nu este iubire”, e de părere Cristian Grigore, psiholog în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași.
07:10
„Fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte”, spune șeful forțelor armate. „Amenințarea rusă e în creștere” # Digi24.ro
Există un risc în creștere ca Rusia să atace Regatul Unit, iar „fiii și fiicele” națiunii trebuie să fie pregătiți să lupte, a afirmat șeful forțelor armate britanice, potrivit Sky News.
07:10
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii” # Digi24.ro
Echipa de alpiniști aleși și antrenați de CIA pentru o misiune secretă în Himalaya avea totul pregătit: antena, cablurile și misteriosul dispozitiv SNAP-19C – un generator portabil alimentat cu combustibil radioactiv, similar cu cele folosite în misiunile de explorare a adâncului oceanelor și a spațiului cosmic. Echipa a fost trimisă în munții din nordul Indiei ca să monteze tot acest echipament, inclusiv dispozitivul nuclear de mărimea unei mingi de plajă, pentru o operațiune de spionaj contra Chinei, care tocmai ce testase o bombă atomică.
07:10
Administrația Trump a început să pună în aplicare o strategie de sprijinire a partidelor de extremă dreapta din Europa, potrivit documentelor oficiale și întâlnirilor recente dintre oficiali americani și lideri politici de pe continent. Strategia vizează susținerea așa-numitelor „partide europene patriotice”, într-un demers care riscă să tensioneze relațiile cu Uniunea Europeană.
07:10
„Statele Unite ale Europei”, ideea care ia amploare printre tineri, ca reacție la Trump: Un val de europatriotism a cuprins continentul # Digi24.ro
Un soldat futurist al UE stă de gardă, cu arma laser pregătită. Avioane de vânătoare europene zboară pe ritmuri Eurodance amețitoare. O hartă imaginară arată o UE mult mărită, care cuprinde totul, de la Groenlanda până la Caucaz. Bine ați venit în lumea propagandei online proeuropene, unde UE nu este un club fracturat de 27 de țări, ci o superputere la egalitate cu China sau Statele Unite, dar mai înțeleaptă și mai cultă, scrie Politico.
07:10
Atelierul din inima Transilvaniei, unde tot timpul anului este Crăciun. Cum sunt realizate globurile de brad vândute în toată lumea # Digi24.ro
Într-un atelier din Cluj-Napoca este Crăciun tot timpul anului. Aici sunt realizate, încă din ianuarie, globuri din sticlă, cu picturi impresionante - de la Moș Crăciun și sania lui trasă de reni la o întreagă poveste de iarnă, pictată în cele mai mici detalii, cu multă migală și răbdare. În spatele a sute de mii de globuri stă o echipă mică, iar 95% din munca artizanilor ajunge peste hotare, la marile târguri din lume.
07:10
Pe urmele eroilor de la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii pe traseul Revoluției din 1989 # Digi24.ro
Lecție pe viu despre istoria recentă, la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii bazată pe traseul Revoluției din 1989. Luni, 15 decembrie 2025, s-au împlinit 36 de ani de la momentul care a aprins scânteia Revoluției anticomuniste.
07:10
O dinastie de neoprit: „Primul tată al Chinei” și ceilalți miliardari chinezi care fac zeci sau sute de copii în SUA cu mame-surogat # Digi24.ro
Când grefierii dintr-un tribunal specializat în dreptul familiei din Statele Unite au analizat o serie de cereri pentru stabilirea filiației unor copii născuți de mame-surogat, ei au observat ceva ciudat: același nume apărea iar și iar și iar. Cazul face parte dintr-un trend mai puțin cunoscut în care miliardari și alți membri ai elitei din China apelează la mamele-surogat din alte țări unde această practică este legală, ca să facă în secret zeci sau sute de copii.
07:10
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui Donald Trump la adresa UE creează tensiuni în cadrul blocului comunitar # Digi24.ro
Atacul lui Donald Trump asupra UE a provocat diviziuni în cadrul executivului blocului și a creat tensiuni între liderii naționali, amenințând să paralizeze răspunsul Europei din cauza temerilor că opoziția față de SUA va afecta Ucraina, scrie Financial Times. Trump a criticat liderii UE, calificându-i drept „slabi”, și a emis o strategie de securitate care solicita „cultivarea rezistenței” pe continent, reflectând disprețul față de instituțiile europene pe care oficialii săi le consideră „dăunătoare” intereselor SUA și hotărâte să comită „sinucidere civilizațională”.
07:10
Angajatorii trebuie să treacă la Reges-Online până la 31 decembrie. Ce riscă firmele care nu respectă termenul # Digi24.ro
Angajatorii din România mai au timp până la 31 decembrie 2025 pentru a face tranziția de la vechiul sistem Revisal la noua platformă Reges-Online, după ce Guvernul a decis, prin Ordonanța de Urgență nr. 46/2025, prelungirea termenului inițial stabilit pentru 30 septembrie. Autoritățile au anunțat însă că nu va exista o nouă amânare, iar nerespectarea obligațiilor legale poate atrage sancțiuni.
07:10
Preşedintele Nicuşor Dan va merge în Marea Britanie marţi şi miercuri, transmite Administraţia Prezidenţială. Șeful statului va avea întâlniri cu reprezentanții români ai mediului de afaceri din UK, cu cei ai companiilor britanice.
07:10
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană # Digi24.ro
Trupele ruse încercuite la Kupiansk primesc în continuare aprovizionări limitate prin intermediul dronelor, iar un oficial ucrainean spune că unele dintre acestea au inclus steaguri, nu alimente, scrie Kyiv Independent.
07:10
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat # Digi24.ro
Guvernul finlandez a fost implicat într-un scandal de rasism, după ce Miss Finlanda a fost deposedată de titlul său din cauza unei fotografii difuzate pe rețelele sociale, potrivit The Times.
07:10
Agenții Moscovei duc războiul dezinformării pe străzile din Viena. Scopul lor: să erodeze încrederea în Ucraina # Digi24.ro
Agenții Moscovei se dau drept naziști ucraineni, împrăștie graffiti anti-rusești și „tapetează” Viena cu fel și fel de stickere. Scopul lor: să erodeze încrederea în Ucraina, explică publicația austriacă Profil într-un articol despre războiul dezinformării dus de Rusia pe străzile Capitalei austriece.
Acum 12 ore
00:00
Grindeanu: PSD a sancționat „managementul catastrofal” al Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, luni seară la Timișoara, că parlamentarii social-democrați au sancționat „managementul catastrofal” al Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului, la moțiunea simplă a AUR împotriva acesteia adoptată de Senat. Liderul PSD a adăugat că l-a anunțat pe Ilie Bolojan, săptămâna trecută, de hotărârea partidului de a vota această moțiune simplă.
15 decembrie 2025
23:30
Alertă de securitate în Germania: Suspect de atac islamist, reținut la Magdeburg. Autoritățile pregătesc expulzarea # Digi24.ro
Poliţia germană a arestat Magdeburg (centru) un tănăr de 21 de ani „originar din Asia centrală”, pe care îl suspectează că „plănuia un atac” potenţial „motivat de islamism", potrivit autorităţilor regionale.
23:20
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, la Digi 24, că guvernul a făcut paşi importanţi pentru echilibrarea bugetului şi reducerea deficitului bugetar, care la finalul anului va fi de 8,4%, așa cum s-a stabilit cu Comisia Europeană. Liderul UDMR, care a spus că reformele esenţiale nu au fost încă implementate, prevede o scădere a inflației începând din primele luni ale anului viitor.
22:40
Grindeanu: Mă surprinde că lideri USR cu dosare în justiție vorbesc despre schimbarea legilor justiției # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, luni seara la Timişoara, că este surprins de faptul că unii lideri USR, care au dosare în justiţie, vorbesc despre schimbarea legilor justiţiei, iar unii „şi-au făcut partid înjurând PSD”.
22:40
Nicuşor Dan: La dezbaterile cu magistraţii, toate opiniile sunt primite. Sunt lucruri pe care eu le-am auzit informal de multă vreme # Digi24.ro
„Toate opiniile sunt primite” la dezbaterile de la Cotroceni, a spus luni președintele Nicuşor Dan. El a adăugat că doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate „mecanismele deficitare” din justiție şi să existe „voinţa politică” de a le corecta.
22:40
Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani # Digi24.ro
Liderii principalelor state europene și ai Uniunii Europene s-au reunit la Berlin pentru a discuta pașii următori în sprijinul Ucrainei, în contextul negocierilor privind securitatea și un posibil acord de pace. În urma întâlnirilor cu emisari americani, europenii au anunțat o serie de angajamente legate de garanții de securitate, sprijin militar și reconstrucția Ucrainei.
22:30
Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Corina Machado, a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii ei din Venezuela # Digi24.ro
Lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a suferit o fractură vertebrală în timpul călătoriei sale secrete din Venezuela în Norvegia săptămâna trecută, a confirmat purtătorul său de cuvânt. Machado a declarat anterior că s-a temut pentru viața sa în timpul călătoriei periculoase pe care a făcut-o pentru a-și primi premiul la Oslo, scrie The Guardian.
22:20
Kelemen Hunor: Pe prescripție și pe complete trebuie să modificăm legislația. E clar că există o problemă # Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația din justiție apărută după difuzarea anchetei Recorder. Președintele UDMR a afirmat că dacă un judecător (Raluca Moroșanu – n.red.) se ridică și spune că sunt nereguli legate de conducere, de atitudine, „asta înseamnă că e o problemă”. Președintele UDMR a subliniat faptul că Legislativul poate modifica legea cu privire la prescripție și complete, „dar sunt anumite zone unde Parlamentul n-are ce să facă”.
22:00
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus la Digi24 că sunt probleme în coaliție, care pare în acest moment nefuncțională, după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a trecut inclusiv cu voturi de la PSD. El a amintit și de faptul că nu a fost luată nici acum o decizie în privința reducerii posturilor din administrație, deoarece PSD și PNL nu reușesc să cadă de acord.
21:50
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni, la Consiliul Afaceri Externe (CAE), că aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de securitate şi a făcut apel la avansarea urgentă a negocierilor pentru această ţară şi Republica Moldova.
21:50
Procedurile tehnice programate pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza Barajului Paltinu încep în noaptea de luni spre marţi, autorităţile anunţând că intervenţia este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit de Barajul Paltinu, pe termen mediu şi lung.
21:20
Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, după ce a ridicat avioane F-16 în misiune de interceptare, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara.
21:20
Spania lansează un abonament național de transport public, la preț accesibil. Tinerii sub 26 de ani vor plăti doar 50% # Digi24.ro
Guvernul socialist al Spaniei va lansa un abonament național de transport public care va permite cetățenilor să călătorească oriunde în țară cu autobuzul sau trenul, contra unei taxe lunare fixe de 60 de euro. Decizia trebuie să fie aprobată de Congresul Deputaților (Camera Inferioară a Parlamentului) și va intra în vigoare a în doua jumătate a lui ianuarie, potrivit The Guardian.
21:10
„Democrația moare în întuneric”. Sistemul energetic al Ucrainei este în pragul colapsului, avertizează experții (WP) # Digi24.ro
Un val de atacuri rusești masive împinge rețeaua energetică a Ucrainei în pragul colapsului, potrivit oficialilor și analiștilor familiarizați cu situația, în timp ce Moscova încearcă să demoralizeze țara, iar Casa Albă face presiuni asupra Kievului să semneze un acord de pace.
21:00
Ministerul Educaţiei a prelungit cu o săptămână perioada pentru integrarea sugestiilor privind programa la Limba şi literatura română # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a anunţat luni seară că perioada dedicată integrării sugestiilor primite pentru programa la disciplina Limba şi literatura română a fost extinsă cu o săptămână, având în vedere dezbaterile intense.
20:40
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu 13 direcții silvice către avizare la ministere # Digi24.ro
Diana Buzoianu a declarat că nu va minți Comisia Europeană că a reorganizat Romsilva. Ministra Mediului a adăugat că la ședința de duminică, din coaliție privind reforma Regiei, PSD a spus că pot rămâne tot 41 de direcții și peste 130 de directori și că există o ordonanță de urgență pe acest subiect, iar România să spună executivului european că a fost îndeplinit acest jalon în PNRR. Ea a anunțat că a transmis oficial hotărârea de Guvern cu 13 direcții silvice către avizare la ministere.
20:40
Un pilot a evitat la limită o ciocnire în zbor cu un avion al Forțelor Aeriene ale SUA. „A trecut direct în fața noastră. E scandalos” # Digi24.ro
O coliziune evitată la limită între un avion comercial JetBlue și un avion-cisternă al Forțelor Aeriene SUA, în apropiere de Venezuela, este în curs de examinare, a declarat luni Comandamentul Sudic al SUA, citat de BBC.
20:40
Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la liderii lumii: Ce obiecte neobișnuite a primit în dar premierului Italiei # Digi24.ro
Giorgia Meloni scoate la licitație 270 de cadouri oferite de lideri mondiali. De-a lungul timpului, premierul Italiei a primit și daruri neobișnuite, precum pantofi din piele de piton, statuete cu oameni politici sau obiecte oferite de președinți și premieri precum Joe Biden, Javier Milei ori Narendra Modi. Vânzarea, estimată la aproximativ 800.000 de euro, va avea loc în scop caritabil.
20:20
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO: „Am văzut detaliile” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni despre "progrese" în negocierile privind garanţiile de securitate ale SUA pentru ţara sa, după două zile de discuţii la Berlin cu emisarii Washingtonului. Trimisul SUA a semnalat că este pregătit să ofere Ucrainei garanții pentru un viitor acord de pace care să corespundă acelorași niveluri de securitate ca și articolul 5 din Tratatul NATO, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă cu cancelarul german Fridrich Merz.
20:10
Putin a ratificat un acord cu India, care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de personal şi echipament militar.
20:00
„Air Wagner”, noul business al mercenarilor ruși în Africa. Se folosesc de elicoptere militare # Digi24.ro
Mercenarii ruși care au legătură cu Grupul Wagner organizează transporturi aeriene, printr-un business neoficial, în Republica Centrafricană (RCA), folosind elicoptere militare. Civilii plătesc pentru a zbura între capitala Bangui și orașele îndepărtate din nordul și estul țării, potrivit relatărilor mass-media locale și ale locuitorilor, relatează TVPWorld.
19:30
Încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 au intrat în faza ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului, adică tronsonul Focşani – Adjud Nord în continuarea secţiunii Buzău – Focşani, deschisă traficului încă de anul trecut, spune secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Potrivit acestuia, mobilizarea constructorului face posibil ca „în foarte curând”, acest tronson sa fie deschis circulației publice.
19:10
Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu. Ce informații vor să afle procurii și ce piste sunt anchetate în prezent # Digi24.ro
E anchetă penală după moartea Rodicăi Stănoiu, care azi a fost dezgropată, pentru necropsie. Decizia procurorului de caz vine după ce presa a scris că fostul ministru al Justiției a murit În condiții suspecte. Surse din anchetă spun că Stănoiu ar fi ajuns cu urme de lovituri la cap și la față la spital în săptămânile dinaintea decesului, dar că ar fi fost externată, pe semnătura partenerului de viață. Procurorii au cerut o achetă toxicologică și vor să afle cine va moșteni bunurile Rodicăi Stănoiu.
19:10
Trump susține că moartea regizorului Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „incurabil” al cineastului # Digi24.ro
Donald Trump a avut o reacție dură pe rețeaua Truth Social după moartea regizorului american Rob Reiner, folosind un limbaj extrem de critic la adresa cineastului cunoscut pentru pozițiile sale anti-Trump. Autoritățile din Los Angeles au anunțat între timp că fiul regizorului a fost arestat în cadrul anchetei, fără a oferi detalii suplimentare.
Acum 24 ore
19:00
FBI a dejucat „un complot terorist” ce viza zona Los Angeles, potrivit procurorului general # Digi24.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot cu ţinte multiple, printre care agenţi şi vehicule ale serviciului vamal şi de imigraţie (ICE) în Los Angeles şi comitatul Orange din California, a declarat luni procurorul general american Pam Bondi, transmite Reuters.
18:50
Presiuni asupra lui Bolojan: AUR și PSD cer demiterea ministrei Mediului Dianei Buzoianu, după adoptarea moțiunii simple # Digi24.ro
Senatul a adoptat, luni, moțiunea simplă inițiată împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. AUR a transmis că aceasta „nu mai are legitimitate să rămână în funcție” și „dacă nu are decența unei demisii de onoare, premierul Ilie Bolojan trebuie să ia act de votul parlamentarilor și să o demită de urgență”. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că premierul a încălcat spiritul Constituției că nu a demis-o pe ministra USR. El a anunțat că, la revizuirea Legii fundamentale, va depune un amendament prin care prim-ministrul să fie obligat să revoce din funcție un ministru împotriva căruia fost adoptată o moțiune simplă și care refuză să demisioneze.
18:50
Fiul lui Rob Reiner, Nick Reiner, a fost arestat în urma morţii realizatorului, scrie luni presa americană, relatează AFP, citată de News.ro.
18:50
„Popor latin, emoțional”. De ce este optimist Nicușor Dan în legătură cu viitorul României # Digi24.ro
Președintele Nicușor s-a declarat optimist în legătură cu viitorul României, luni, la o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Finlanda. Șeful statului a remarcat că românii sunt un „popor latin, emoțional”, însă, pe termen lung, societatea română a progresat și s-a maturizat.
18:30
Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni vizând companii și persoane fizice implicate în comerțul cu petrol rusesc # Digi24.ro
Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova să ocolească sancţiunile occidentale privind exporturile de petrol, care contribuie la finanţarea războiului din Ucraina, transmite Reuters.
18:10
AFM a anunțat ultima sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice. Buget disponibil: 36,77 milioane de lei # Digi24.ro
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni a programului Rabla Auto 2025, destinată persoanelor fizice care nu au reușit să se înscrie în etapele anterioare. Noua rundă de înscrieri începe marți, 16 decembrie, ora 10:00, și se va încheia pe 31 decembrie, la ora 23:59, sau mai devreme, în cazul epuizării fondurilor disponibile.
18:00
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei a desfășurat o altă operațiune specială unică și a organizat o „operațiune de de scufundare” în portul Novorossiysk. Pentru prima dată în istorie, dronele subacvatice „Sub Sea Baby” au aruncat în aer un submarin rus din clasa 636.3 „Varshavyanka” (conform clasificării NATO - Kilo). În urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și a fost practic scos din funcțiune.
18:00
Dominic Fritz, despre moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Există o coordonare între PSD și AUR, asta descalifică ambele partide # Digi24.ro
Nervi întinși la maxim în Parlamentul României, la dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Deși moțiunea a pornit de la inițiativa AUR, ea va fi votată și de către o parte dintre sociali-democrați, în frunte cu Daniel Zamfir. El susține că aceasta nu are legătură cu stabilitatea coaliției. Liberalii însă îl contrazic și spun că ar transmite un semnal prost și ar dinamita protocolul Coaliției. Într-o intervenție telefonică la Digi24, Dominic Fritz a spus că în ceea ce privește moțiunea „este evidentă o coordonare între PSD și USR”.
18:00
Momentul în care un ucrainean pe motocicletă forțează frontiera României, dar este oprit # Digi24.ro
Un gest extrem a fost consemnat la granița româno-ucraineană. Un bărbat din Ucraina a încercat să treacă ilegal frontiera pe motocicletă pentru a ajunge în România. Tentativa sa a fost dejucată de un grănicer, care l-a pus la pământ. Canalul Nexta a difuzat imaginile.
17:50
A venit iarna în cel mai rece oraș din lume, cu temperaturi de minus 45 de grade. „Este minunat. Nu stați în casă, ieșiți” # Digi24.ro
Este cu adevărat iarnă în cel mai rece oraș al planetei. S-au înregistrat minus 45 de grade Celsius în Iakuțk. Însă pentru oamenii din Extremul Orient rus, viața se desfășoară normal. Mai mult de-atât, localnicii din Iakuțk spun că cele minus 45 de grade sunt relativ blânde față de minimele înregistrate anii trecuți.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.