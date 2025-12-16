Trump: Un acord cu privire la Ucraina este mai aproape ca and #8222;niciodată and #8221;

17:20

The Edition 1011 Featured by Versace Ceramics este un concept care transformă experienţa de zi cu zi într-o expresie a identităţii personale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Prin acest proiect, North Bucharest Investments îşi consolidează direcţia către dezvoltări rezidenţiale de brand, într-un segment premium tot mai relevant pe piaţa din ţara noastră.