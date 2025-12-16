Trump: Un acord cu privire la Ucraina este mai aproape ca and #8222;niciodată and #8221;
Bursa, 16 decembrie 2025 07:20
Preşedintele american, Donald Trump, a dat asigurări că un acord cu privire la Ucraina nu a fost and #8221;niciodată and #8221; atât de and #8221;aproape and #8221;, după ce a discutat cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
08:00
Prim-ministrul australian, Anthony Albanese, a declarat marţi că atacul armat comis duminică seara pe o plajă din Sydney, în timpul unei adunări dedicate sărbătorii evreieşti Hanuka, pare să fi fost motivat de ideologia grupării Stat Islamic (SI), potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
08:00
Administraţia SUA lansează o campanie de recrutare a inginerilor AI pentru posturi guvernamentale # Bursa
Administraţia preşedintelui Donald Trump a lansat o campanie pentru recrutarea a 1.000 de ingineri în funcţii federale, pe mandate de câte doi ani, potrivit unui site guvernamental consultat luni de Reuters, transmite Reuters.
08:00
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Digi 24, că Guvernul a făcut paşi importanţi pentru echilibrarea bugetului şi reducerea deficitului bugetar, dar reformele esenţiale nu au fost încă implementate.
08:00
Exporturile totale de bunuri ale Indiei au crescut cu 19% în noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 38,13 miliarde de dolari, susţinute de o redresare semnificativă a livrărilor către Statele Unite, în pofida tarifelor ridicate impuse de Washington, potrivit CNBC, de la care prezentăm cele ce urmează.
Acum o oră
07:30
Statele Unite au asigurat luni că au oferit Kievului garanţii de securitate 'foarte puternice', comparabile cu protecţia oferită de NATO, dar totuşi acceptabile, în opinia lor, pentru Rusia, comentează AFP.
07:30
Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că clasează fentanilul - un opioid de sinteză puternic, responsabil de foarte multe morţi prin overdoză în Statele Unite - drept o and #8221;armă de distrugere în masă and #8221;, relatează AFP.
07:30
Volkswagen va opri producţia de automobile la fabrica sa din Dresda, după ziua de marţi, marcând prima închidere a unei unităţi de producţie din Germania în istoria de 88 de ani a constructorului auto, relatează Financial Times.
07:30
Ford a anunţat costuri speciale de 19,5 miliarde de dolari, pe fondul retragerii parţiale din strategia pentru vehicule electrice # Bursa
Ford Motor va înregistra aproximativ 19,5 miliarde de dolari în costuri speciale, ca urmare a restructurării priorităţilor de afaceri şi a reducerii investiţiilor în vehicule complet electrice, a anunţat compania ieri, conform CNBC, de la care relatăm cele ce urmează. Cea mai mare parte a impactului va fi recunoscută în trimestrul al patrulea.
07:20
Acum 2 ore
06:40
Numărul unu mondial pe tot parcursul sezonului, Arina Sabalenka a fost aleasă jucătoarea WTA a anului pentru doua oară consecutiv, a anunţat, luni, forul conducător al tenisului feminin. O distincţie care răsplăteşte un sezon 2025 marcat de o dominare constantă pe circuit.
06:40
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu titular, a încheiat la egalitate luni seara, scor 0-0, cu gruparea andaluză Betis Sevilla, în etapa a 16-a din La Liga.
Acum 12 ore
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,10 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0914 lei/euro.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVa fi nebulozitate stratiformă în general persistentă şi ceaţă, trecător asociată cu burniţă, în zonele joase de relief din sud, sud-est şi pe arii mai restrânse în vestul, nord-vestul şi centrul ţării, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil.
00:00
Costco Wholesale Corp. a raportat un trimestru peste aşteptări, cu avans al veniturilor şi al profitabilităţii, susţinut de cererea ridicată pentru produse esenţiale şi de contribuţia în creştere a modelului de abonament.
00:00
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis definitiv că magistraţii au dreptul la liberă exprimare, inclusiv pe propriile pagini de Facebook, atunci când apără independenţa justiţiei, ordinea constituţională sau un interes general şi nu pot fi sancţionaţi nici de Consiliul Superior al Magistraturii, nici de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru părerile exprimate în mediul online în legătură cu aceste subiecte.
00:00
*Din 27.011 de sesizări de fraudă primite în doi ani, EPPO şi OLAF au investigat doar o treime * Procurorii europeni au indisponibilizat active în valoare de 3 miliarde euro, dar instanţele naţionale au dispus recuperarea a doar 232 milioane euro *OLAF a recomandat rambursări de 615 milioane euro, dar au fost recuperaţi doar 23 milioane euro
00:00
Vicepreşedintele Academiei Române: Putem avea de câştigat de pe urma inteligenţei artificiale # Bursa
Vicepreşedintele Academiei Române, profesor doctor Mircea Dumitru, a declarat ,la Târgu Mureş, că inteligenţa artificială nu trebuie privită ca un adversar al inteligenţei umane, ci ca un potenţial aliat, cu condiţia ca oamenii să ştie să se adapteze şi să o folosească în mod responsabil.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a crescut la 5,71%, de la 5,70% în sesiunea anterioară.
00:00
Locuitorii din sudul Parisului au la dispoziţie un nou mijloc de transport public, odată cu inaugurarea celui mai lung şi mai modern traseu de teleferic urban din Franţa.
00:00
PIB-ul SUA este alcătuit din numeroase economii statale mai mici şi distincte care alimentează creşterea naţională.
00:00
Bursele europene au crescut ieri, în prima zi a unei săptămâni în care sunt aşteptate deciziile de politică monetară ale unor bănci majore.
00:00
* Ultima emisiune de titluri de stat Fidelis a fost înregistrată în sistemul bursier
00:00
* (Matej Rigelnik, preşedintele Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor Fondului Proprietatea, şi Florian Munteanu, membru al Comitetului, într-un interviu realizat de jurnalistul Radu Soviani - partea I)* Matej Rigelnik: and #8221;Fondul Proprietatea este bogat în active de calitate and #8221;* and #8221;Trebuie să îmbunătăţim guvernanţa corporativă, transparenţa şi să aliniem interesele managementului şi ale Comitetului Reprezentanţilor cu cele ale acţionarilor and #8221;, spune preşedintele boardului FP* Florian Munteanu: and #8221;Am iniţiat un sondaj la nivelul acţionarilor, prin care îi rugăm să îşi exprime opinia cu privire la direcţia dorită pentru Fond and #8221;
00:00
Atentatul comis în timpul sărbătorii de Hanuka de la Sydney, indiferent de detaliile care vor fi stabilite definitiv de anchetă, funcţionează deja ca un revelator brutal al unei realităţi mai largi, care depăşeşte cu mult cadrul unui act violent izolat şi obligă la o discuţie serioasă despre antisemitismul contemporan şi mecanismele sale de producere socială.
00:00
Ştiu, ştiu, pe hârtie (încă) mai este. Însă la firul ierbii nu pare că este cazul.
00:00
Veteranul Albert Edwards, de la Societe Generale, scria, în luna mai a acestui an, că 'suprimarea randamentelor pentru obligaţiunile guvernamentale a permis construirea unui cadru favorabil pentru investitori în acţiuni de la criza financiară din 2008'.
00:00
O echipă de oameni de ştiinţă din China a identificat un mecanism-cheie care explică modul în care Terra ar fi reuşit să stocheze cantităţi uriaşe de apă în primele etape ale existenţei sale.
15 decembrie 2025
22:00
Radu Miruţă, ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului şi Turismului, a criticat AUR şi moţiunea depusă, precizând că partidul nu oferă soluţii la problemele pe care le aminteşte.
22:00
Friedrich Merz: UE va fi and #8222;grav and #8221; discreditată pe termen lung dacă nu ajunge la un acord privind activele ruseşti blocate # Bursa
Uniunea Europeană va fi discreditată pe termen lung dacă nu reuşeşte să se înţeleagă asupra folosirii activelor ruseşti blocate pentru a ajuta Ucraina, a avertizat cancelarul german Friedrich Merz, conform AFP.
21:30
SUA au vorbit despre and #8222;garanţii de securitate foarte puternice and #8221; pentru Ucraina, similare cu articolul cinci al NATO # Bursa
Proiectul de acord rezultat în urma negocierilor purtate la Berlin cu partea ucraineană prevede and #8222;garanţii de securitate foarte puternice and #8221; pentru Kiev, similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, a declarat luni, sub protecţia anonimatului, un oficial american de rang înalt, citat de AFP, de la care informăm cele ce urmează.
21:20
Zelenski: Negocierile cu emisarii americani la Berlin nu au fost deloc uşoare, dar productive # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că discuţiile purtate la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner au fost and #8222;deloc uşoare and #8221;, dar and #8222;productive and #8221;, în contextul negocierilor privind un posibil plan de pace pentru Ucraina, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
21:10
Nicuşor Dan: Dacă privim pe termene mai lungi, în România vedem un progres şi vedem o maturizare a societăţii care nu poate să ducă decât înainte # Bursa
Nicuşor Dan le-a transmis românilor din Finlanda, cu care s-a întâlnit la sediul Ambasadei României, optimismul său cu privire la ţara noastră, conform Administraţiei Prezidenţiale.
21:00
Noul guvern al prim-ministrului ceh Andrej Babis a preluat luni puterea, în urma victoriei obţinute la alegerile din octombrie, o schimbare politică ce ar putea slăbi sprijinul Republicii Cehe pentru Ucraina şi ar consolida aripa populistă de dreapta a Uniunii Europene, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
20:30
SUA au vorbit despre and #8222;garanţii de securitate foarte puternice and #8221; pentru Ucraina # Bursa
Proiectul de acord rezultat în urma negocierilor purtate la Berlin cu partea ucraineană prevede and #8222;garanţii de securitate foarte puternice and #8221; pentru Kiev, similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, a declarat luni, sub protecţia anonimatului, un oficial american de rang înalt, citat de AFP, de la care informăm cele ce urmează.
20:20
AUR a transmis luni seară, după ce Senatul a adoptat moţiunea simplă iniţiată de formaţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, că votul reprezintă and #8222;un verdict politic clar and #8221; şi că aceasta nu mai are legitimitate să rămână în funcţie, potrivit unui comunicat oficial al partidului.
20:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză PSD că blochează reforma Romsilva, susţinând că social-democraţii nu doresc o reorganizare reală a instituţiei şi propun menţinerea actualei structuri, în pofida angajamentelor asumate prin PNRR, potrivit unei postări pe Facebook.
20:10
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot cu ţinte multiple, printre care agenţi şi vehicule ale serviciului vamal şi de imigraţie (ICE), în Los Angeles şi comitatul Orange din California, a declarat procurorul general american Pam Bondi, conform Reuters.
20:10
Bogdan Ivan: Noul pachet de finanţare pentru reţele cuprinde proiectele pe care le-am propus în numele României # Bursa
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunţat că noul pachet de finanţare pentru reţele, aprobat de Consiliul UE pentru Energie, cuprinde proiectele pe care le-a propus în numele ţării noastre, conform unei postări oficiale de pe Facebook.
Acum 24 ore
19:00
Conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie a transmis ordinul emis în august 2023 de procurorul-şef Marius Voineag, precum şi o dispoziţie similară dată în 2013 de fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, în contextul criticilor formulate de procurori DNA în documentarul Recorder şi într-o mărturie publicată de HotNews, de la care transmitem cele ce urmează.
18:50
Dominic Fritz: and #8222;Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. USR rămâne în coaliţie and #8221; # Bursa
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după ce PSD şi AUR au votat moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, că aceasta nu îşi va pierde funcţia şi că USR rămâne parte a coaliţiei de guvernare, potrivit unui comunicat al formaţiunii.
18:30
Poliţia olandeză a arestat 22 de persoane după proteste faţă de un concert al unui solist al armatei israeliene # Bursa
Poliţia olandeză a arestat 22 de persoane, duminică seara, la Amsterdam, în urma unor ciocniri izbucnite în timpul unui protest faţă de un concert susţinut de Shai Abramson, cântăreţ al armatei israeliene, organizat la sala de concerte Concertgebouw, relatează AFP, de la care informăm cele ce urmează.
18:20
Wizz Air a redeschis oficial baza din Suceava, în încheierea unui an de creştere solidă la nivel naţional, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea companiei Wizz Air. Odată cu alocarea a două aeronave Airbus A321neo de ultimă generaţie, compania aeriană operează în prezent un total de 41 de aeronave în România, la care se adaugă alte două deja anunţate pentru 2026. Suceava a rămas un aeroport important pentru Wizz Air de-a lungul anilor, iar compania este încântată că a adăugat peste 130.000 de locuri pentru sezonul de iarnă.
18:10
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/motiunea-simpla-a-aur-impotriva-dianei-buzoianu-a-fost-adoptata-de-senat-80449759 Moţiunea simplă a AUR împotriva Dianei Buzoianu a fost adoptată de Senat---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/daniel-zamfir-8222buzoianu-este-un-dorel-obraznic-un-dorel-impertinent8221-28349756 Daniel Zamfir: and #8222;Buzoianu este un Dorel obraznic, un Dorel impertinent and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/buzoianu-a-acuzat-psd-si-aur-ca-stau-in-spatele-8222motiunii-bambilici8221-86349754 Buzoianu a acuzat PSD şi AUR că stau în spatele and #8222;moţiunii bambilici and #8221;---Moţiunea simplă a AUR and #8222;Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu and #8221; este dezbătută luni la Senat
18:10
Moţiunea simplă iniţiată de AUR, prin care se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), a fost adoptată luni de Senat, însă votul nu produce efecte juridice şi nu obligă la demiterea sau demisia ministrului.
18:10
Consiliul Superior al Magistraturii a convocat asociaţiile profesionale ale magistraţilor şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei la consultări, în urma scandalului generat de documentarul Recorder privind presupuse fapte de corupţie din sistemul judiciar, potrivit Euronews, de la care transmitem cele ce urmează.
18:00
Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat, luni, în plenul Senatului, un atac extrem de dur la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în cadrul dezbaterii moţiunii simple depuse împotriva acesteia, acuzând-o de incompetenţă, aroganţă şi lipsă de responsabilitate politică.
17:50
Infractorii şi suveraniştii, umăr la umăr, apără nelegiuirea din Justiţie, respingând dezvăluirile din documentarul Recorder and #171;Justiţie capturată and #187;, pe motiv că acestea ar deturna atenţia de la probleme considerate mai grave, precum golirea de apă a barajelor şi creşterea taxelor, documentarul fiind plasat, în acelaşi timp, în registrul campaniilor de stigmatizare politică desfăşurate sub pretextul luptei cu and #171;fascismul and #187;.
17:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins dur moţiunea simplă depusă împotriva sa, afirmând în plenul Senatului că documentul nu este unul politic, ci and #8222;un film prost and #8221;, fără conţinut real şi fără soluţii.
17:20
North Bucharest Investments a anunţat începerea construcţiei proiectului The Edition 1011 Featured by Versace Ceramics # Bursa
The Edition 1011 Featured by Versace Ceramics este un concept care transformă experienţa de zi cu zi într-o expresie a identităţii personale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Prin acest proiect, North Bucharest Investments îşi consolidează direcţia către dezvoltări rezidenţiale de brand, într-un segment premium tot mai relevant pe piaţa din ţara noastră.
17:20
Adrian Ţuţuianu a preluat mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), pentru o perioadă de opt ani, potrivit unui comunicat al instituţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
