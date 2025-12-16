Statele Unite au colectat peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale în acest an, ca urmare a noilor taxe impuse de Trump

20:00

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză PSD că nu vrea reforma Romsilva, ea arătând că, în şedinţa grupului de lucru cu reprezentanţii din coaliţie, care a avut loc duminică, social-democraţii au venit şi au spus că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcţii şi peste 130 de directori şi să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit jalonul din PNRR. ”Eu nu voi minţi Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeaşi structură ca până acum”, a transmis Buzoianu, ea anunţând că astăzi a trimis oficial Hotărârea de Guvern cu 13 direcţii silvice către avizare la ministere, MIPE, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Justiţiei.