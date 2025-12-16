Aproape 90 de zboruri legate de Jeffrey Epstein au aterizat în Marea Britanie, unele având la bord victime britanice ale miliardarului pedofil

21:10

Pentru prima oară de la pandemia de Covid-19, în acest sezon, Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi construit din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate, au anunțat organizatorii pe pagina oficială. „Din cauza vremii nefavorabile, anul acesta Hotelul de Gheață nu se poate construi în condiții optime și sigure. Ne pare […]