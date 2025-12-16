Fan Courier - Succesiunea în afacerile de familie: testul de maturitate al board-ului - VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță

00:50

Vivre Deco, la un moment dat unul dintre cei mai mari retaileri online de home&deco din Europa Centrală și de Est (ECE), estimează că va intra pe profit chiar în 2026, după ce 2025 a fost anul de stabilizare și investiție în tehnologia AI (Via și Vivre.Design) și s-a urmărit obținerea unui rezultat operațional (EBITDA) pozitiv spre finalul anului, spune pentru Profit.ro Călin Fusu, administrator special al companiei.