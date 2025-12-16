Capitolul la care FCSB este lider în Superliga României îi dă apă la moară lui Gigi Becali. Ce a reușit campioana în primele 20 de etape
16 decembrie 2025
FCSB s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off, după ce a învins Unirea Slobozia, și poate termina anul în primele șase echipe din Superligă
FCSB s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off, după ce a învins Unirea Slobozia, și poate termina anul în primele șase echipe din Superligă
Adrian Mititelu o contrazice pe Laura Vicol! Dialog tensionat între cei doi: „Poate dumneavoastră v-o merge bine în instanțe” # Fanatik
Discuție tensionată între Adrian Mititelu și Laura Vicol. Patronul FCU Craiova a ținut să o contrazică pe fosta deputată PSD în legătură cu un subiect.
Denis Drăguș, dorit de o echipă din Turcia! Românul poate bifa al doilea club din acest sezon # Fanatik
Denis Drăguș este în acest moment împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, însă lucrurile s-ar putea schimba în perioada de transferuri. La ce echipă este dorit internaționalul român
Miraculos! A revenit pe teren după ce în urmă cu opt luni se afla în scaun cu rotile: „Credeau că nu mă voi mai trezi” # Fanatik
După ce a fost la un pas de moarte în urmă cu câteva luni din cauza unui AVC, fotbalistul a revenit pe teren, deși medicii i-au spus că nu va mai juca fotbal niciodată. Povestea emoționantă a sportivului
Mărturie tulburătoare a omului care a împărțit vestiarul cu Adrian Mutu: “Am vrut să mă arunc de la etajul 25”. Ce e determinat gândul sinuciderii # Fanatik
Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Angliei a dezvăluit că a avut gânduri copleșitoare, după o mare dezamăgire din cariera sa de jucător profesionist
Andrei Vochin, declarația care va enerva Giuleștiul după 0-2 cu Oțelul Galați: ”E un bun refugiu pentru ce se întâmplă acolo” # Fanatik
Rapid a acuzat în termeni duri arbitrajul după meciul cu Oțelul Galați. Însă, Andrei Vochin este de părere că aceste lucruri nu fac decât să abată atenția de la problemele echipei.
Opt goluri în 70 de minute. Meci nebun în Premier League, cu 39 de șuturi trase spre poartă # Fanatik
Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon a adus un regal fotbalistic, cu cifre statistice impresionante și o desfășurare greu de anticipat
Audi, ultimele detalii despre participarea în următorul sezon de Formula 1. Sponsor uriaș pentru mastodontul german # Fanatik
După patru ani de muncă asiduă, Audi este în sfârșit gata să debuteze în Formula 1. Sub ce nume și logo va concura uriașul constructor german și cine este uriașul sponsor care va susține proiectul
Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea pieței # Fanatik
Povestea unei achiziții publice la o companie de stat. Cum au fost acceptate prețuri majorate de peste 550 ori față de valoarea pieței pentru materiale de construcție
Antrenorii de la FCSB, geniile din spatele golului lui Lixandru din Unirea Slobozia – FCSB! Ce a spus mijlocașul despre ratările lui Stoian: „L-am înjurat” # Fanatik
Mihai Lixandru, laude la scenă deschisă pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Care a fost schema prin care campioana României a reușit să deschidă scorul în meciul cu Unirea Slobozia
Jean Vlădoiu, semnal de alarmă după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „Orice le-am spune noi, există o temere” # Fanatik
Prima reacție a lui Jean Vlădoiu, antrenorul din acte de la Unirea Slobozia, după ce echipa sa a cedat în fața campioanei României, FCSB. „Asta e, nu vreau să comentez arbitrajul”.
Horațiu Moldovan nu are liniște la Real Oviedo! Fanii au dat cu pumnii și picioarele în mașina antrenorului. Video # Fanatik
Tensiuni maxime la Real Oviedo, clubul lui Horațiu Moldovan. Fanii au făcut iureș chiar și după ce antrenorul Luis Carrion a fost dat afară pentru eșecul cu Sevilla, scor 0-4
Elias Charalambous avertizează Rapidul după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „Nu ne gândim la sărbători” # Fanatik
Elias Charalambous vrea să încheie în forță anul 2025. După 2-0 cu Unirea Slobozia, pe FCSB o așteaptă derby-ul cu Rapid, iar antrenorul cipriot îi amenință pe giuleșteni
Gigi Becali l-a „mitraliat” pe Octavian Popescu în direct! Patronul de la FCSB a identificat motivul pentru decăderea fotbalistului # Fanatik
Octavian Popescu a fost exclus din lotul FCSB pentru meciul cu Unirea Slobozia, câștigat de roș-albaștri cu 2-0. Gigi Becali a dezvăluit motivul și nu și-a menajat deloc „perla”
Cu pontul zilei de marți, 16 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe golgheterul din acest sezon al SuperLigii României.
Darius Olaru a vorbit despre plecarea de la FCSB după meciul cu Unirea Slobozia: „Nu vreau să deranjez pe nimeni” # Fanatik
Fanii FCSB au intrat în alertă după ce Giovanni Becali a dezvăluit că Darius Olaru și-ar dori să plece de la echipă în această iarnă. Căpitanul campioanei României a vorbit despre intențiile sale
Gigi Becali, deranjat după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „Dacă nu ne ajuta arbitrul ăsta nu câștigam niciodată! Am eu blaturi la VAR” # Fanatik
Gigi Becali nu e mulțumit nici când echipa sa câștigă! Ce a declarat patronul de la FCSB la câteva minute după meciul de la Clinceni împotriva Unirii Slobozia.
Biletul zilei la pariuri, marți, 16 decembrie 2025. Câștig de 314 lei cu Barcelona și Chelsea # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 16 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 314 de lei cu ajutorul a trei meciuri, unul din Elveția, unul din Spania și unul din Anglia.
Alexandru Stoian, cel mai frumos cadou de majorat. Gol în Unirea Slobozia – FCSB 0-2 după 3 ratări colosale. Video # Fanatik
Alexandru Stoian și-a făcut cel mai frumos cadou în ziua în care a împlinit 18 ani. Atacantul a dat gol în Unirea Slobozia - FCSB 0-2, după ce a ratat 3 ocazii monumentale
Dinamo lansează al patrulea set de echipament al sezonului, cu un design special realizat împreună cu Puma, care va fi purtat la următoarele două meciuri.
Sorin Costreie, arbitrul VAR care e acuzat că o favorizează pe FCSB, a avut o nouă intervenție pro-campioana României. Ce s-a întâmplat la meciul cu Unirea Slobozia
Lovitură pentru Inter Miami după ce a câștigat MLS! Fostul fotbalist de la Real Madrid și Tottenham merge să joace lângă Lionel Messi # Fanatik
Fostul jucător al lui Real Madrid pleacă în Statele Unite ale Americii! Inter Miami a câștigat pentru prima dată cupa MLS și este gata să se întărească pentru noul sezon
Alertă în Statele Unite! Atentat terorist dejucat în orașul în care România ar putea juca la Campionatul Mondial! # Fanatik
FBI a arestat patru persoane care plănuiau un atac terorist în noaptea de revelion în unul dintre cele mai populate orașe din Statele Unite ale Americii.
Chivu nu le răspunde la telefon foștilor colegi de la națională: „Așa e el. Nici măcar la mesaje” # Fanatik
Fostul coleg de la echipa națională a României spune că antrenorul lui Inter, Cristian Chivu, nu mai răspunde la telefon acum că este la cârma formației din Milano.
În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar valora azi suma promisă românilor de fostul dictator # Fanatik
Cum se compară promisiunea de 100 de lei făcută de Ceaușescu în 1989 cu puterea de cumpărare din 2025? Descoperă ce putea cumpăra un român atunci și ce nu mai poate achiziționa astăzi.
Noul transfer de la FCSB, prezent la meciul cu Unirea Slobozia! Mihai Stoica l-a adus la partidă # Fanatik
Surpriză în tribune la Unirea Slobozia - FCSB! Noul jucător al campioanei României și-a făcut apariția în loje alături de Mihai Stoica. Despre cine e vorba.
Andreea Bălan, ipostază incendiară în social media. Iubita lui Victor Cornea a fost luată cu asalt de fani # Fanatik
Andreea Bălan a bifat o apariție spectaculoasă pe rețelele de socializare. Logodnica jucătorului de tenis Victor Cornea a stârnit aprecieri de neegalat.
Situație bizară înainte de Unirea Slobozia - FCSB. Unul dintre fotbaliștii de bază a fost scos din lot. Motivul este unul incredibil: declarațiile date la flash-interviu
Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oțelul 0-2: ”Te-au umilit ăia și tu vorbești de arbitru?” # Fanatik
Costel Gâlcă a acuzat vehement arbitrajul din meciul Rapid - Oțelul 0-2, dar a primit imediat replica. Adrian Porumboiu l-a criticat în termeni duri pe antrenorul giuleștenilor.
Fanatik SuperLiga, marți, 16 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după Unirea Slobozia – FCSB # Fanatik
Fanatik Superliga, o nouă ediție de colecție, marți, 16 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste îi va avea ca invitați pe Cristi Balaj, Marian Aliuță, Vivi Răchită și Eugen Trică
Cine e suveranista care a furat toate privirile în Parlamentul României, la moțiunea AUR. Povestea deputatei care a eclipsat discursul lui Ilie Bolojan # Fanatik
Machiată, coafată și cu unghii perfecte: așa a apărut deputata AUR în Parlament, la moțiunea împotriva guvernului Bolojan. Cine este misterioasa politiciană
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională. Exclusiv # Fanatik
"Legea Novak" a fost votată în Parlament cu o largă majoritate. FANATIK a aflat că proiectul a fost blocat de preşedintele Nicuşor Dan, care a trimis legea la Curtea Constituţională.
Mobilizare generală la FCSB înaintea „finalei” de play-off cu Unirea Slobozia: „Nu e nimeni perfect”. Anunțul conducerii # Fanatik
Pe locul 10 după 19 runde, FCSB are nevoie de victorie cu Unirea Slobozia pentru a se apropia de play-off. Conducerea are încredere totală că jucătorii vor urca în clasament
Duel între CSM Bucureşti şi Rapid pentru două vedete de Champions League! Una dintre ele a semnat contractul # Fanatik
CSM Bucureşti şi Rapid se luptă pentru două handbaliste de Champions League. Una dintre ele a semnat deja contractul cu "tigroaicele".
Ionel Ganea, dezvăluiri tulburătoare la 6 luni după decesul fiului său de doi ani: „De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine și să-l fi lăsat pe el?” # Fanatik
Marea dramă a lui Ionel Ganea. Ce spune fostul internațional român la 6 luni după decesul fiului său. „Ce pot să fac eu mai mult, în momentul ăsta, decât să mă rog?”.
Gheorghe Tadici, replică după ce a fost acuzat de mama unei jucătoare: „Sunt numai anomalii!”. Răspunsurile antrenorului + reacţie în scandalul de pariuri: „Niciodată!”. Exclusiv # Fanatik
Gheorghe Tadici se confruntă cu noi acuzaţii, de această dată din partea mamei unei foste jucătoare de la HC Zalău. Antrenorul a răspuns punctual pentru fiecare acuzaţie şi a oferit o reacţie şi în cazul pariurilor, pe care le neagă vehement.
Niță și Șumudică s-au contrat pe schimbările făcute de Gâlcă la pauză, când Oțelul conducea 1-0: „Mai bagi un șesar? Vrei titlul cu Vulturar și Jambor?” # Fanatik
Marius Şumudică a criticat schimbările lui Costel Gâlcă din timpul meciului Rapid - Oţelul Galaţi, scor 0-2. Robert Niţă susţine că la echipă e nevoie de întăriri.
Gabriela Ruse, final de an impresionant. Revenire fantastică în fața unei vedete din circuitul WTA # Fanatik
Gabriela Ruse a încheiat fantastic anul 2025. Prezentă la un demonstrativ de gală, românca a obținut o victorie extraordinară în fața unei vedete din circuitul WTA.
Fanatik Dinamo, marți, 16 decembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de colecție alături de Ionel Culina # Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar acum FANATIK DINAMO o să-l aducă invitat pe Ionel Culina. Cristi Coste va face show alături de fostul ofițer de presă al echipei din Ștefan cel Mare.
Cum și-a dat seama fostul fotbalist de la FCSB că soția îl înșală: ”Îți mulțumesc că m-ai părăsit” # Fanatik
Detaliul care l-a făcut pe un fost jucător de la FCSB să realizeze că partenera de viață nu i-a fost fidelă. Cum o descrie acesta în momentul de față.
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR poate decide că fapta era prescrisă # Fanatik
Cătălin Cherecheș ar putea scăpa de condamnarea de cinci ani de închisoare pentru fapte de corupție. Fostul primar al municipiului Baia Mare a sesizat Curtea Constituțională cu o excepție de neconstituționalitate.
Simona Halep își vede în sfârșit un vis devenit realitate chiar aproape de finalul anului. Sportiva a împărtășit totul cu fanii ei și recunoaște că e în culmea fericirii.
Păgubit de „schema Nordis”, Florin Gardoș este entuziasmat de documentarul Recorder „justiția capturată”: ”Vă mai fac o donație” # Fanatik
Florin Gardoș a fost păcălit de „schema Nordis”, iar acum vine cu o reacție neașteptată legat de dezvăluirile despre justiția românească. Ce a spus fotbalistul.
Daniel Bîrligea, despre forma slabă a FCSB-ului în acest sezon: “Este o combinaţie de mentalitate şi încredere!”. Mesaj dur pentru cei care îi scot pe roş-albaştri din lupta pentru titlu # Fanatik
Daniel Bîrligea a încercat să ofere explicaţii pentru rezultatele sub așteptări pe care FCSB le-a înregistrat în actuala stagiune. Atacantul a vorbit și despre șansele echipei la titlu.
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv # Fanatik
Suporterii echipei Dinamo au primit o veste bună din partea lui Andrei Nicolescu înaintea meciului cu UTA. Ce se întâmplă, de fapt, cu Alexandru Musi și Mamoudou Karamoko.
Ce nu știai despre cele două cazuri de lepra din România: cum se transmite și care sunt primele simptome # Fanatik
Lepra reapare în România după peste 40 de ani. Află cum se transmite, care sunt riscurile reale și ce măsuri au luat autoritățile pentru a proteja populația.
Prima reacție oficială despre plecările lui Paradela și Florin Ștefan de la Universitatea Craiova. Exclusiv # Fanatik
Florin Ştefan şi Luis Paradela sunt pe lista neagră a Universităţii Craiova. Sorin Cârţu a vorbit despre iminenta plecare a celor doi de la "Ştiinţa".
Cristiano Ronaldo, planuri uriașe după retragerea din fotbal. Afacerea de succes cu care vrea să dea lovitura # Fanatik
Cristiano Ronaldo, proiect special după ce ”agață ghetele în cui”. Fotbalistul portughez ia în calcul un business cu care vrea să atingă performanțe mari.
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu! # Fanatik
FCSB este deocamdată în afara locurilor de play-off. Chiar și așa, Gigi Becali este cu gândul la titlu și o vede ca principală contracandidată pe Universitatea Craiova.
