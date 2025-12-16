Armistițiu iminent în războiul din Ucraina, anunță Friedrich Merz. Trump spune că acordul este mai aproape
Newsweek.ro, 16 decembrie 2025 08:50
Un armistițiu în războiul declanșat de Rusia în Ucraina este ”iminent”, a anunțat luni cancelarul Fr...
• • •
Acum 5 minute
09:00
Pace în Ucraina. Zelenski exclude un referendum și orice recunoaștere a Donbasului ca teritoriu rus # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că nu există, în acest moment, discuții privind or...
Acum 15 minute
08:50
Armistițiu iminent în războiul din Ucraina, anunță Friedrich Merz. Trump spune că acordul este mai aproape # Newsweek.ro
Un armistițiu în războiul declanșat de Rusia în Ucraina este ”iminent”, a anunțat luni cancelarul Fr...
08:50
Călin Georgescu a făcut același gest ca Elena Udrea, ducând degetul la nas. Ce înseamnă în „lumea mafiei”? # Newsweek.ro
Călin Georgescu a dus degetul la nas, atunci când a ajuns, ieri, la Curtea de Apel București. Gestul...
Acum 30 minute
08:40
Trump, despre un acord de pace de Crăciun în Ucraina: „Cred că suntem mai aproape acum decât am fost vreodată” # Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat că negocierile pentru încheierea războiului din...
Acum o oră
08:30
Un expert avertizează: lipsa personalului medical riscă să devină o problemă de securitate națională # Newsweek.ro
Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel este de părere că lipsa medicilor în unele zone din ţară ...
08:20
Mariah Carey doboară un record istoric în Billboard Hot 100 cu „All I Want for Christmas Is You” # Newsweek.ro
Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de "domnie" în fruntea topului Billboard Hot 10...
08:10
Guvernul spaniol urmează să lanseze un abonament național: călătorii nelimitate cu 60 euro/lună # Newsweek.ro
Guvernul spaniol urmează să lanseze un abonament național de transport public care va permite oameni...
Acum 2 ore
08:00
Judecătorii CCR care nu vor tăierea pensiilor speciale au pensii de 30.000 și 65000 lei. Conflict de interese? # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale a fost la un pas să treacă de CCR. Președinta Simina Tănăsescu ar fi pent...
07:40
Tunderea gazonului în luna decembrie trebuie făcută cu grijă, doar în zilele mai blânde, deoarece ia...
07:30
Vizita la târgul de Crăciun s-a transformat într-o experiență dură pentu o familie. 300 € au dispărut instant # Newsweek.ro
Vizita la un târg de Crăciun i-a adus unei familii o experiență frumoasă însă exagerat de scumpă. Ce...
07:20
EXCLUSIV Poate Rusia să cucerească Odesa, port în Ucraina aflat la 2 pași de România? Explică un contraamiral # Newsweek.ro
Războiul din Ucraina continuă, iar cel mai vehemenți propagandiști ai Rusiei își continuă discursuri...
07:10
Horoscop 17 decembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu surprize Racilor. Berbecii, conflicte cu șefii # Newsweek.ro
Horoscop 17 decembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu surprize Racilor. Berbecii au conflicte cu șef...
Acum 4 ore
06:40
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7% # Newsweek.ro
Mai mulți pensionari vor primi pensia cu întârziere în ianuarie. Dar nu asta este cea mai proastă ve...
06:20
Sărbătoare 17 decembrie. Sfântul Prooroc Daniel. Ce nu au voie creștinii să facă în această zi? # Newsweek.ro
Sfântul Proroc Daniel şi Sfinţii Anania, Azaria şi Misail sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodo...
Acum 12 ore
21:50
Kelemen Hunor, supărat că PSD a votat demiterea ministrului Mediului. Au încălcat protocolul # Newsweek.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Di...
21:30
SUA ar putea ataca Venezuela dintr-o țară vecină. Aeroporturile, deschise pentru soldații lui Trump # Newsweek.ro
21:20
Turcia anunţă că a doborât o dronă scăpată de sub control venită pe deasupra Mării Negre # Newsweek.ro
20:50
Studentă, în instanță cu proprietarii apartamentului: a cerut ordin de protecție după ce a fost amenințată # Newsweek.ro
O studentă la Iași a cerut ordin de protecție împotriva proprietarilor apartamentului în care locuia...
20:50
Nicușor Dan, mesaj pentru românii din străinătate: „Putem lucra împreună pentru binele acestei ţări” # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis românilor din Finlanda, cu care s-a întâlnit luni seara la Am...
20:40
Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea unei sentințe de 5 ani de pușcărie # Newsweek.ro
În urmă cu câteva zile, un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis ieșeanului Ra...
20:20
Cum își testează angajații un cunoscut om de afaceri: „Altfel îmi este inutil”. De ce face asta? # Newsweek.ro
Un cunoscut om de afaceri are o metodă bizară de a le testa louialitatea angajaților. El și-a făcut ...
20:10
Suspiciuni că cel mai folosit erbicid ar putea fi cancerigen. „Industria manipulată”? Ce au aflat cercetătorii # Newsweek.ro
Un articol științific de referință care susținea siguranța glifosatului, citat în cercurile academic...
Acum 24 ore
20:00
VIDEO Ucraina a distrus un submarin al Rusiei de 400.000.000$ în Marea Neagră. A folosit o dronă subacvatică # Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că a folosit o nouă dronă subacvatică pentru a ...
19:30
O pată solară uriașă se apropie de Terra. Sateliții și rețelele electrice sunt amenințate # Newsweek.ro
De zile întregi, soarele a aruncat flăcări și plasmă în spațiu. O pată solară gigantică, care se rot...
19:20
Afumarea cârnaților de sărbători. Specialiștii în prepararea cărnurilor explică diferențele dintre a...
19:10
VIDEO Negociatorii SUA presează Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas. Rușii sunt înconjurați în Kupiansk # Newsweek.ro
Negociatorii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au făcut presiuni asupra reprezentanților ucraineni ...
19:10
Eroul din Australia e musulman ca și cei doi teroriști, dar a sărit să salveze viețile evreilor atacați # Newsweek.ro
Ahmed al Ahmed, în vârstă de 43 de ani, tată musulman a doi copii, s-a ascuns în spatele unor mașini...
19:00
Centrul de engineering și dezvoltare software al Garmin din România, birou în United Business Center din Cluj # Newsweek.ro
Centrul de business dezvoltat de IULIUS în proximitatea Iulius Mall Cluj, format din clădirile de bi...
18:50
Volkswagen închide fabrica de producție din Germania. China și tarifele SUA i-au dat lovitura de grație # Newsweek.ro
Fabrica din Dresda a producătorului auto german Volkswagen va fi închisă marți, ca parte a acordului...
18:40
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt? # Newsweek.ro
Există în Palrmanet o lege de creștere a pensiilor speciale. În acest moment nu mai puțin de 5 comis...
18:30
Motivul pentru care trebuie să speli bradul de Crăciun înainte de a-l împodobi. Ce se întâmplă dacă nu? # Newsweek.ro
Specialiștii recomandă spălarea bradului înainte de împodobire pentru a elimina praful, acarienii și...
18:20
Horoscop decembrie Ce trebuie să faci în ultimele zile din 2025 ca să îți meargă excelent în 2026? # Newsweek.ro
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit, schimbarea este deja în aer. Stoicul Saturn și spiritu...
18:10
Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu a fost adoptată, în plenul de luni al Se...
18:10
Ce țări europene au schimbat cei mai mulți premieri în ultimii 18 ani. Pe ce loc e România? # Newsweek.ro
Un raport al Center For Civic Participation and Democracy analizează stabilitatea guvernamentală în ...
17:50
Un bărbat din Botoșani este blocat de un an din cauza unor erori care i-au schimbat numele # Newsweek.ro
Un bărbat din județul Botoșani se află de peste un an într-un blocaj administrativ, după ce greșeli ...
17:40
Eurovision 2026: a fost anunţată lista ţărilor participante. România revine în concurs # Newsweek.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a p...
17:20
Ungaria depune plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii privind migraţia # Newsweek.ro
Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind...
17:20
Privim, zilele acestea, spre o justiție capturată și auzim, în paralel, tăcerea asurzitoare a econom...
17:10
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunță demararea unor consultări cu...
16:50
ISU propune reducerea pragului autorizației de incendiu: HoReCa, afectată semnificativ # Newsweek.ro
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității atrage atenția că reducerea pragului suprafeței p...
16:30
VIDEO Tancurile Abrams mai primesc o armă letală: dronele kamikaze Switchblade. Vânează trupe și blindate # Newsweek.ro
Gigantul american din domeniul apărării General Dynamics a dezvăluit planurile de a înarma tancurile...
16:30
Negocierile pentru Ucraina la Berlin, considerate „foarte serioase” de oficialii germani, spune Wadephul # Newsweek.ro
Ministerul german de Externe califică discuțiile privind Ucraina de la Berlin drept cele mai serioas...
16:20
Oamenii de știință observă că urșii polari din Groenlanda dezvoltă mutații genetice rapide pentru a ...
16:10
Putin respinge armistițiile temporare. Garanțiile NATO pentru Ucraina, miza principală a negocierilor # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin respinge ideea armistițiilor temporare, în timp ce garanțiile că Ucr...
16:10
S-au găsit vinovații în cazul fetiței decedate la o clinică de stomatologie. Cine sunt responsabilii? # Newsweek.ro
Medicii care au participat la intervenția în urma căreia o fetiță în vârstă de 2 ani a murit, nu au ...
15:50
Probleme pentru compania care dă Craiovei apă caldă și căldură: A intrat în insolvență. Ce urmează? # Newsweek.ro
Electrocentrale Craiova, companie responsabilă cu producţia de energie electrică şi termică în Craio...
15:30
Celebrul han de pe Insula Fermierilor, vechi de 600 de ani, se închide subit. Poeții își scriau operele acolo # Newsweek.ro
Un alt han tradițional se închide. După 600 de ani, „Linde” de pe pitoreasca Fraueninsel (Insula Fem...
15:20
China își transformă tancul tip 99 de 2.500.000 $ ca să îl trimită la în Himalaya. I-a pus gând rău Indiei # Newsweek.ro
Unul dintre cele mai noi tancuri de luptă principale ale Chinei, modelul Type 99B, este un model îmb...
15:10
Cum salvează Rabla piața auto din România în 2025. O mașină nouă, la trei second hand. Electricele, -10,6% # Newsweek.ro
Piața auto din România a început anul 2025 slab, cu vânzări sub 2024 până în iunie. Apoi, pe fondul ...
14:50
Meteo. Vremea se răcește înainte de Crăciun. Administrația Națională de Meteorologie anunță prognoza...
