Donald Trump cataloghează fentanilul drept „armă de distrugere în masă”

18:50

Senatul a adoptat, luni, moțiunea simplă inițiată împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. AUR a transmis că aceasta „nu mai are legitimitate să rămână în funcție” și „dacă nu are decența unei demisii de onoare, premierul Ilie Bolojan trebuie să ia act de votul parlamentarilor și să o demită de urgență”. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că premierul a încălcat spiritul Constituției că nu a demis-o pe ministra USR. El a anunțat că, la revizuirea Legii fundamentale, va depune un amendament prin care prim-ministrul să fie obligat să revoce din funcție un ministru împotriva căruia fost adoptată o moțiune simplă și care refuză să demisioneze.