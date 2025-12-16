Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Ce le-au strigat jucătorilor după victoria cu Unirea Slobozia

15:00

Viitorul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev este unul incert, în contextul în care atacantul nu a mai fost folosit de echipa din Ucraina de pe data de 9 noiembrie. Cu Dinamo București pe urmele sale, jucătorul de 23 de ani este dat cu șanse mici să mai continue la alb-albaștri. Oficialii “câinilor” recunosc că […] The post Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: “Cifrele de care avem nevoie” appeared first on Antena Sport.