Efectul tarifelor lui Donald Trump. Autoritățile americane au făcut publică suma colectată de SUA în 2025 după aplicarea taxelor vamale

E anchetă penală după moartea Rodicăi Stănoiu, care azi a fost dezgropată, pentru necropsie. Decizia procurorului de caz vine după ce presa a scris că fostul ministru al Justiției a murit În condiții suspecte. Surse din anchetă spun că Stănoiu ar fi ajuns cu urme de lovituri la cap și la față la spital în săptămânile dinaintea decesului, dar că ar fi fost externată, pe semnătura partenerului de viață. Procurorii au cerut o achetă toxicologică și vor să afle cine va moșteni bunurile Rodicăi Stănoiu.