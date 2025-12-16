Furnizorii de gaze, obligați să-și informeze clienții că piața se va liberaliza la 1 aprilie / Ce mesaj vor primi consumatorii
HotNews.ro, 16 decembrie 2025 10:20
Furnizorii de gaze sunt obligați să-și informeze clienții că, începând cu data de 1 aprilie 2026, piața de gaze naturale se va liberaliza complet, iar prețul plătit nu va mai fi plafonat, potrivit unui proiect…
Acum 10 minute
10:30
Ford anunță că va renunța la noua generație de mașini electrice pe care a plănuit-o ani de zile și amortizează cheltuieli de aproape 20 de miliarde de dolari # HotNews.ro
Ford Motor a anunțat luni o ajustare contabilă de 19,5 miliarde de dolari legată de investițiile în vehicule electrice și va renunța practic la întreaga sa nouă generație de autoturisme electrice în cel mai vizibil…
10:30
Viitorul planetei prinde contur în urma alegerilor pe care le facem astăzi, iar energia este unul dintre domeniile care influențează în mare măsură direcția următorilor ani. Dacă viitorul nostru va fi unul mai sustenabil depinde…
10:30
Donald Trump a dat BBC în judecată și cere despăgubiri de miliarde de dolari / Documentarul care a stârnit nemulțumirea președintelui # HotNews.ro
Liderul de la Casa Albă a intentat luni un proces împotriva British Broadcasting Company (BBC), solicitând despăgubiri de miliarde de dolari pentru ceea ce el susține că a fost o editare deliberat înșelătoare a unui…
10:30
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM anunță temperaturi neobișnuite de sărbători # HotNews.ro
Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite perioadei din calendar în perioada 15 – 29 decembrie, urmând apoi ca vremea să se răcească semnificativ, potrivit prognozei emise de ANM pentru perioada 15 decembrie 2025…
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:00
Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, vrea reducerea sentinței de 10 ani de închisoare. Instanța supremă judecă astăzi cererea de recurs în casaţie # HotNews.ro
Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis în august 2023 doi studenți în apropiere de 2 Mai, a făcut recurs în casație împotriva condamnării definitive la 10 ani de închisoare și a cerut ca pedeapsa…
10:00
INTERVIU cu Dima Todirică, președintele Asociației pentru dezvoltarea turismului Sighișoara: Cum poate construi un festival imaginea unui oraș # HotNews.ro
În inima Transilvaniei, pentru câteva zile din octombrie și noiembrie, Sighișoara s-a transformat într-un loc plin de magie, de costume haioase, lumini spectaculoase, instalații multimedia, concerte live, show-uri cu foc, animație stradală, tururi ghidate și…
09:50
Românca pe care Elveția o onorează, dar care rămâne prea puțin cunoscută acasă. Și gestul de patriotism care încearcă să o aducă în conștiința publică # HotNews.ro
„În timpul vieţii mele, am întâlnit trei genii: profesorul Einstein, Winston Churchill şi Clara Haskil”, spunea actorul Charlie Chaplin. Una dintre cele mai mari pianiste ale secolului 20, Clara Haskil s-a născut la București și…
09:40
Trump declară drogul sintetic care ucide anual zeci de mii de americani drept „armă de distrugere în masă”, o mișcare fără precedent / Ce înseamnă asta # HotNews.ro
Decizia luată luni oferă guvernului SUA puteri legale suplimentare în eforturile de combatere a traficului ilegal cu acest drog sintetic, scriu Reuters și Politico. Președintele Donald Trump a semnat luni un decret prezidențial prin care…
09:40
Gripa nu este o simplă răceală la copii: Ce trebuie să știe părinții despre vaccinare? Prof. dr. Alexandru Rafila: „Vaccinarea nu protejează doar copilul, ci întreaga comunitate” # HotNews.ro
Vorbim despre gripă în fiecare an, dar vaccinarea rămâne, în continuare, o excepție, mai ales în rândul copiilor. În România, doar aproximativ 2,5% dintre copiii cu vârste între 2 și 19 ani sunt vaccinați antigripal.…
Acum 2 ore
09:20
Occidentul se confruntă cu o alegere dificilă: săptămâna de lucru de 6 zile sau mai mulți migranți # HotNews.ro
Multe țări occidentale se confruntă cu ceea ce Banca Mondială numește o „criză demografică profundă”, care va duce la o scădere drastică a populațiilor acestora în următoarele decenii. Chiar și România va pierde în următorii…
09:20
Percheziții DNA la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în perioada Dragnea, într-un dosar de mită # HotNews.ro
Procurorii DNA fac marți dimineață percheziții la fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, precum și la un om de afaceri. Cei doi sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român (RAR),…
09:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că fiul său cel mare, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o tânără cunoscută în lumea mondenă din Palm Beach, potrivit The New York Times (NYT) și…
09:00
STOICA & ASOCIAȚII câștigă un dosar complex privind limitele solicitărilor organelor de urmărire penală # HotNews.ro
Echipa de avocaţi din cadrul STOICA & ASOCIAȚII, formată Victor Dobozi (Senior Partner), Mihai Trandafir (Managing Associate) și Ana Marițiu (Junior Lawyer), sub coordonarea lui Valeriu Stoica (Founding Partner), a obținut recent o nouă soluție favorabilă…
09:00
Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare” în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta # HotNews.ro
Forțele ucrainene continuă contraofensiva în direcția Kupiansk și până și bloggerii ultranaționaliști ruși recunosc gravitatea situației în care se află forțele ruse, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Această evoluție a situației vine după ce…
08:50
Nicușor Dan participă astăzi la summitul statelor de pe flancul estic, în Finlanda. Unde va pleca apoi președintele # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, potrivit agendei prezidențiale. Ulterior, în cursul serii, președintele va pleca în Marea Britanie, unde rămâne până miercuri pentru o…
Acum 4 ore
08:20
Înscrieri online: Se caută organizatori locali pentru EUDIS Defence Hackathon 2026, competiție europeană de soluții pentru apărare # HotNews.ro
Organizațiile din România și celelalte state membre UE, precum și cele din Norvegia sunt invitate de Comisia Europeană să se înscrie într-un proces de selecție pentru a deveni organizator local al EUDIS Defence Hackathon, competiție…
08:00
Judecătorul Laurenţiu Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, ajunge astăzi la CSM # HotNews.ro
Laurențiu Ionel Beșu, magistratul care a vorbit cu jurnaliștii Recorder în documentarul „Justiție Capturată”, nu mai vrea să activeze ca judecător. El a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să lucreze ca procuror în Giurgiu,…
07:50
Noi detalii despre atacul de Hanuka de lângă Sydney: S-a aflat în ce țară asiatică au mers cei doi atacatori luna trecută # HotNews.ro
Bărbații care au început să tragă în oamenii strânși la un eveniment de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney au fost în Filipine înainte de atacul în care au murit 15 persoane și care pare…
07:40
Volodimir Zelenski, anunț despre situația Donbasului: „Nu vorbim încă despre un referendum” # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, la Berlin, că, până acum, nu se vorbeşte despre un referendum pe tema rezolvării problemei teritoriale a Donbasului. „Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul…
07:10
VIDEO De la București la Adjud pe 250 de kilometri de autostradă, înainte de Crăciun. Lucrări contra-cronometru pe Autostrada Moldovei # HotNews.ro
După ce la finalul lunii noiembrie a fost inaugurată singura bucată lipsă de autostradă pe ruta București – Focșani, o nouă porțiune de autostradă în Moldova va fi inaugurată până de Crăciun, potrivit surselor HotNews.…
07:00
Producătorul de anvelope sud-coreean Kumho Tire, printre cei mai mari din lume, subsidiară a conglomeratului chinez Doublestar, a ales Polonia pentru prima sa fabrică din Europa, investiție estimată la aproape 600 de milioane de dolari.…
07:00
EXCLUSIV. Una dintre cele mai bogate instituții de stat din România, ANRE, a pierdut intenționat un proces de 100 de milioane de lei – spune chiar departamentul juridic al ANRE, care a sesizat DNA # HotNews.ro
Arbitrul pieței energiei – ANRE, o instituție care reglementează afaceri de miliarde de euro, se află în centrul unor acuzații interne, care au ajuns la DNA. Departamentul Juridic al instituției a sesizat, zilele trecute, organele…
Acum 12 ore
00:50
O petrecere de nuntă desfășurată în weekend în vestul Germaniei a degenerat într-o încăierare generală, în urma căreia mai multe persoane au fost rănite, inclusiv mireasa, a anunţat luni Poliţia germană, conform agenției de presă…
00:00
Nicuşor Dan: La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, toate opiniile sunt primite # HotNews.ro
La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, „toate opiniile sunt primite”, a declarat luni, la Helsinki, președintele Nicuşor Dan, care a subliniat că doreşte ca în urma acestor consultări să fie identificate „mecanismele deficitare” şi…
15 decembrie 2025
23:50
Două atacuri islamiste au fost dejucate în Germania. Unul dintre ele viza orașul Magdeburg, victimă a unui atac similar anul trecut # HotNews.ro
Poliţia germană a arestat Magdeburg (centru) un tănăr de 21 de ani originar din Asia Centrală, pe care îl suspectează că plănuia un atac potenţial „motivat de islamism”, au declarat luni pentru AFP autorităţile regionale,…
23:30
Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă „o forţă multinaţională” în Ucraina şi să susţină în mod „durabil” armata ucraineană, care să fie limitată la 800.000 de militari,…
23:20
Noi lucrări la barajul de la Paltinu. Condițiile în care se va face furnizarea apei către populație # HotNews.ro
Procedurile tehnice programate pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza Barajului Paltinu încep în noaptea de luni spre marţi, autorităţile anunţând că intervenţia este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit…
23:10
Un film vechi de 33 de ani a aruncat la cer audiența PRO TV, în timp de documentarul Recorder răstoarnă ordinea televiziunilor de știri # HotNews.ro
PRO TV a dat, ca în fiecare an, lovitura cu Home Alone 2, scrie PaginadeMedia. A doua zi, o televiziune de știri, care are de regulă o audiență mică, a sărit și ea în audiențe…
22:50
Ce spune Sorin Grindeanu despre votul împotriva ministrei USR Diana Buzoianu: „Nu cred că a surprins pe nimeni” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a susținut, luni seară, că partidul pe care îl conduce a anunțat din timp că va vota moțiunea simplă împotriva ministrei USR a Mediului Diana Buzoianu. El a transmis și că,…
22:40
Kelemen Hunor: „Nici eu nu am încredere în sistemul de justiție”. Ce spune despre implicarea politicului # HotNews.ro
Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, la Digi24, că nici el nu are încredere în sistemul de justiție, însă doar o parte din problemele acestuia pot fi rezolvate pe cale legislativă. Pe de altă parte,…
22:30
SuperLiga: FCSB câștigă meciul cu Unirea Slobozia și se apropie de locurile de play-off. Cum arată clasamentul după 20 de etape # HotNews.ro
FCSB s-a impus în fața echipei Unirea Slobozia, scor 2-0, într-un meci disputat luni, la Clinceni, în etapa a 20-a din SuperLiga. Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 56, când Șerbănică l-a faultat…
22:20
Turcia anunță că a doborât o dronă „scăpată de sub control” venită pe deasupra Mării Negre / Avertismentul lui Erdogan # HotNews.ro
Turcia a doborât luni o dronă „scăpată de sub control” și care se apropia de spațiul său aerian pe deasupra Mării Negre, a anunțat Ministerul Apărării, potrivit AFP și Agerpres. „Spre a preveni orice consecință…
22:00
Kelemen, despre votul PSD de la moțiunea împotriva ministrului Mediului: „Nu-i un capăt de țară”/ „Dacă stai în coaliție nu votezi moțiuni” # HotNews.ro
Președintele UDMR Kelemen Hunor a spus, la Digi24, că votul senatorilor PSD în favoarea moțiunii simple a AUR care o viza pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, este o încălcare a protocolului coaliției de guvernământ. Deși…
Acum 24 ore
21:30
Trump pune moartea lui Rob Reiner pe seama „furiei” pe care regizorul a provocat-o în alții, cu „obsesia fanatică” pentru președintele SUA # HotNews.ro
Într-un mesaj extrem de agresiv, președintele american Donald Trump a susținut luni că moartea lui Rob Reiner, care, împreună cu soția sa, a fost victima unei „aparente crime”, conform poliției, a fost rezultatul anti-trumpismului „fanatic”…
20:50
Europa poate pierde 97% din ghețarii din Alpi până la finalul secolului: „Peisajul va fi complet diferit” # HotNews.ro
Aproximativ 97% din ghețarii din Alpi vor dispărea în următorii 75 de ani, dacă temperatura medie globală a Pământului ar fi cu 2,7 grade Celsius mai mare decât era înainte de Revoluția Industrială, arată un…
20:50
SUA au obținut un aeroport la 10 km de granița Venezuelei „pentru mișcări de natură logistică” # HotNews.ro
Micul stat Trinidad şi Tobago din Caraibe a autorizat SUA să îi utilizeze aeroporturile „în săptămânile următoare” pentru „mişcări de natură logistică”, a anunţat luni, în plină criză între Caracas şi Washington, Ministerul de Externe…
20:30
Drone navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rus evaluat la 400 de milioane de dolari și capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce era staționat în portul Novorossiisk de la…
20:10
Washingtonul promite „garanții de securitate foarte puternice” pentru Ucraina, de nivel NATO # HotNews.ro
Proiectul de acord pentru încheierea războiului, rezultat în urma negocierilor de la Berlin cu ucrainenii, prevede „garanții de securitate foarte puternice” pentru Kiev, similare celor din Articolul 5 al tratatului NATO, a dat asigurări luni…
20:10
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat # HotNews.ro
Instanța a stabilit data de 19 decembrie pentru a se pronunța pe solicitarea de administrare de probe în dosarul lui Călin Georgescu în care e acuzat de tentativă de lovitură de stat. Următorul termen al…
20:10
Forumul Judecătorilor refuză invitația la consultări trimisă de CSM. Asociația cere demisii după decizia CEDO care-l vizează pe Cristi Danileț # HotNews.ro
Asociația Forumul Judecătorilor a anunțat că nu va participa la consultările convocate de către Consiliul Suprem al Magistraturii privind situația sistemului judiciar până când CSM nu-și va asuma răspunderea în privința abuzului la care a…
19:50
Expert Forum: Care sunt urgențele din sistemul judiciar / Avertisment privind cererile de pensionare ale magistraților # HotNews.ro
Organizația nonguvernamentală Expert Forum (EFOR) a lansat, luni, un raport în care explică care sunt urgențele „care pot fi rezolvate mâine” în sistemul de justiție din România. Legile justiției din 2018 și 2022 sunt motive…
19:40
Farul Constanța și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, la Ovidiu, în etapa cu numărul 20 din SuperLiga. Farul – UTA 1-1, în etapa #20 din SuperLiga Gazdele au deschis…
19:30
Măsură revoluționară în Spania: abonament unic la transportul rutier și feroviar în întreaga țară # HotNews.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni lansarea, începând din luna ianuarie, a unui abonament lunar pentru călătorii la nivel naţional, în valoare de 60 de euro, o nouă măsură socială destinată să ajute populaţia…
19:10
Markus Villig, fondatorul Bolt: „Dacă pierdem valul de mașini autonome, o să fie un dezastru” # HotNews.ro
Markus Villig, fondatorul și directorul general al aplicației estoniene de servicii de transport (ride-hailing) Bolt, a spus la un podcast că există riscul ca firmele europene să piardă „valul” mașinilor autonome și al inteligenței artificiale…
19:10
Fiul lui Rob Reiner, arestat după asasinarea regizorului și a soției sale. Bob și Nick Reiner lucraseră împreună la un film autobiografic # HotNews.ro
Nick Reiner, fiul regizorului Rob Reiner, a fost pus în arestul comitatului Los Angeles, fiind bănuit de crimă, la câteva ore după ce regizorul și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în…
19:00
Putin ratifică un acord cu India ce prevede trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de personal şi echipament militar. Procedura reglementează trimiterea de trupe, echipament şi logistică a acestora, care se va…
18:30
Guvernul din Australia vrea să înăsprească legislaţia privind deţinerea armelor de foc după atacul armat de pe plaja Bondi # HotNews.ro
Guvernul Australiei a anunțat că va lua în considerare înăsprirea legilor deja stricte privind deţinerea armelor de foc după sângerosul atacul armat comis asupra participanţilor la un festival evreiesc organizat pe celebra plajă Bondi din…
18:00
Prima reacție a DNA după protestele din justiție: Voineag susține că și Kovesi a dat un ordin „similar” cu al său, cel acuzat de procurorii DNA din filmul Recorder. Ce conțin documentele # HotNews.ro
Criticat de procurori din DNA, atât în filmul Recorder, cât și într-o mărturie pentru HotNews, pentru că-și exercită controlul asupra dosarelor, Marius Voineag nu a reacționat până astăzi pe ce au spus magistrații în legătură…
17:50
După mai multe serii de întâlniri și negocieri, după o amânare cu o săptămână a anunțului final, Comisia Europeană va face publice marți, 16 decembrie, deciziile strategice luate pentru a salva industria auto. Europa va…
