Noi restricții de trafic pe autostrada A1, pentru efectuarea unor lucrări de reparații
Buletin de București, 16 decembrie 2025 10:20
Noi restricții de trafic sunt impuse marți pe autostrada A1, pentru efectuarea unor lucrări de reparații. „Astăzi, până la ora 16:00, traficul este restricționat pe prima bandă și pe cea de urgență pe Autostrada A1, pe sensul dinspre București către Pitești, pe tronsonul kilometric 52 – 53, pentru efectuarea de reparații asfaltice. Conducătorii auto sunt […]
Acum 30 minute
10:20
Primăria Sectorului 2 va contribui cu aproximativ 25 milioane de euro la lucrările pentru noul stadion Dinamo, a cărei construcţie ar urma să coste peste 170 milioane de euro, TVA inclus. Proiectul presupune demolarea stadionului și realizarea unei noi arene multifuncționale. Restul banilor vpr fi asigurați de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii, respectiv […]
10:20
Noi restricții de trafic sunt impuse marți pe autostrada A1, pentru efectuarea unor lucrări de reparații. „Astăzi, până la ora 16:00, traficul este restricționat pe prima bandă și pe cea de urgență pe Autostrada A1, pe sensul dinspre București către Pitești, pe tronsonul kilometric 52 – 53, pentru efectuarea de reparații asfaltice. Conducătorii auto sunt […]
Acum 4 ore
06:40
La Teatrul „Constantin Tănase" va fi organizat Târgul de Crăciun 2025. Evenimentul se desfășoară în perioada 17-23 Decembrie 2025, la sediul din Calea Victoriei nr. 33. Târgul, de la Teatrul „Constantin Tănase", este organizat de Romanian Handmade Team. În cele șapte zile, în holul teatrului vor fi expuse obiecte unicat, bijuterii, decorațiuni și cadouri speciale. […]
Acum 6 ore
06:10
Sector 3 | 20 de milioane de euro pentru întreţinerea şi amenajarea curţilor clădirilor publice, aflate în administraţia Consiliului Local # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 3 are, pe ordinea de zi a ședinței din data de 18 decembrie, proiectul „Întreținerea şi amenajarea curţilor aferente clădirilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti". Dacă se va aproba, investiția va costa autoritatea locală 20 de milioane de euro. Oferta pentru proiect a fost […]
05:40
Tribunalul București nu a validat încă mandatul lui Ciucu, la peste o săptămână de la alegeri # Buletin de București
La mai bine de o săptămână de la alegerile locale parțiale, Tribunalul București nu a validat încă rezultatul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat pentru Buletin de București că procedura nu este finalizată, pentru că „încă nu sunt toate documentele gata". „Încă nu e validat, nu sunt […]
05:30
Sector 3 | Bani pentru demolarea bisericii Sf. Ierarh Calinic-Titan. Va fi ridicat un nou lăcaş de cult, de două milioane de euro, cu spaţii „adecvate nevoilor spirituale” # Buletin de București
Administrația condusă de Robert Negoiță pregătește o nouă alocare bugetară către Biserica Ortodoxă, de data aceasta nu pentru reabilitare sau modernizare, ci pentru demolarea unui lăcaș de cult existent în vederea reconstrucției totale a acestuia. Consiliul Local al Sectorului 3 are pe ordinea de zi a ședinței din 18 decembrie un proiect de hotărâre prin […]
Acum 12 ore
22:30
Marșul „Împreună pentru Justiție!" a avut loc duminică seara, începând cu ora 18:00. Peste 8.000 de oameni au plecat la pas către Piața Victoriei, protestând pentru o justiție independentă, după documentarul Recorder „Justiție Capturată". A fost a cincea zi de proteste în Capitală. De data aceasta, reporterii Buletin de București au pus aceeași întrebare mai […]
Acum 24 ore
19:40
Primăria Sectorului 2 va contribui cu aproximativ 25 milioane de euro la lucrările pentru noul stadion Dinamo, a cărei construcţie ar urma să coste peste 170 milioane de euro, TVA inclus. Proiectul presupune demolarea stadionului și realizarea unei noi arene multifuncționale. Restul banilor vor fi asiguraţi de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii, respectiv […]
17:10
Sector 6 | Lucrări de renovare de peste 9,6 milioane de euro, la Liceul „Petru Poni”. Proiectul se votează în Consiliul Local # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 continuă renovările, la Liceul „Petru Poni". Căminul și cantina necesită investiții de peste 9,6 milioane de euro. Proiectul se votează pe 12 decembrie, în ședința Consiliului Local. Potrivit notei de fundamentare, valoarea Corpului Cămin C9 este de 26.452.581,93 lei fără TVA, respectiv31.932.266,33 lei cu TVA, iar valoarea Corpului Cantină C10 este de […]
14:10
Primăria Sectorului 2 organizează un Târg de Crăciun, în Aula instituției. Evenimentul se desfășoară în perioada 15-19 decembrie. Vizitatorii vor putea vedea decorațiuni și ornamente realizate de copiii din centrele de zi ale DGASPC Sector 2. Vă așteptăm în perioada 15–19 decembrie, între 09:00 – 16:30, să dăruim împreună sprijin, zâmbete și un strop de […]
14:00
„Grădina Amintirilor”, eveniment dedicat Revoluției din 1989, pe 19 – 20 decembrie # Buletin de București
În perioada 19 – 20 decembrie 2025, Piața Revoluției găzduiește evenimentul „Grădina Amintirilor", un demers comemorativ dedicat Revoluției din decembrie 1989. Pentru două zile, spațiul din jurul Memorialului Renașterii va fi amenajat temporar ca un loc de liniște, reflecție și omagiu, deschis publicului larg. „Pe 19 și 20 decembrie, Piața Revoluției devine „Grădina Amintirilor": un […]
13:30
VIDEO | „Calea Dreptății” către Piața Victoriei, a cincea zi: „Ce pierdem dacă justiția nu mai este independentă?” # Buletin de București
Marșul „Împreună pentru Justiție!" a avut loc duminică seara, începând cu ora 18:00. Peste 8.000 de oameni au plecat la pas spre Piața Victoriei, protestând pentru o justiție independentă, după documentarul Recorder „Justiție Capturată". A fost a cincea zi de proteste în Capitală. De data aceasta, reporterii Buletin de București au pus aceeași întrebare mai […]
12:40
Mașinile parcate pe linia de tramvai au provocat întârzieri de 829 de minute anul acesta. Care sunt străzile cu cele mai multe probleme | Club feroviar # Buletin de București
Autoturismele parcate pe linia de tramvai au provocat în primele zece luni ale acestui an întârzieri ale mijloacelor de transport în comun de 829 de minute, circa 14 ore, scrie Club feroviar. În aceeași perioadă au avut loc aproape 500 de accidente în care au fost implicate tramvaie ale STB și alte vehicule, soldate cu […]
12:10
Art Safari se mută din Palatul Dacia, locația care a găzduit muzeul în ultimii cinci ani, în Piața Amzei. Noul sezon va debuta în martie 2026 și va include expoziții dedicate pictorului Nicolae Vermont sau poetului Mihai Eminescu. Art Safari se mută în Piața Amzei După 12 ani și 17 ediții găzduite în mai multe […]
11:40
„Vremea poveștilor”, conferință-recital susținută de Doina Lavric-Parghel, la Palatul Șuțu # Buletin de București
Joi, 18 decembrie 2025, de la ora 18:30, are loc „Vremea poveștilor", o conferință-recital susținută de Doina Lavric-Parghel, la Palatul Suțu – Muzeul Municipiului București. Tema evenimentului este povestirea în satul tradițional românesc și rolul pe care aceasta îl are în viața comunității, în special iarna, atunci când transmiterea orală a poveștilor se petrecea în […]
Ieri
10:00
Lucrări nocturne, pe datorie, la Autostrada Moldovei | Nodul de la Tișița, către Panciu și Tecuci, aproape gata. Când se va putea circula de la București până la Adjud # Buletin de București
Termenul contractual asumat pentru finalizarea Lotului 1 al secțiunii Focșani – Bacău a fost depășit de aproape trei luni iar gradul de finanțare nu a trecut de 45%, arată cele mai recente date de la nivelul de Companie Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR). Totuși, mobilizarea din teren a constructorului român UMB arată că acest […]
10:00
Noul primar general vrea să transfere către sectoare parcurile de cartier din București # Buletin de București
Noul primar general, Ciprian Ciucu, propune ca parcurile de cartier să fie transferate către sectoare, criticând capacitatea administrativă slabă a Administrației Lacuri Parcuri și Agrement, aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Ciprian Ciucu a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că Primăria Capitalei ar păstra doar patru parcuri monument: Herăstrău, Carol, Cișmigiu și Izvor, parcurile monument.. „Din […]
09:30
De la „Autostrada suspendată” la „Parcul suspendat”. Costul real al fanteziilor de la noua Gară de Nord # Buletin de București
Bucureștiul are o relație complicată cu gravitația, cel puțin în campaniile electorale. Dacă memoria ultimelor două decenii nu v-a fost ștearsă de ritmul haotic al tranziției, cu siguranță vă amintiți de „Autostrada suspendată" a lui Sorin Oprescu. Acea promisiune faraonică, menită să rezolve traficul printr-o simplă ridicare de la sol, a rămas o himeră. Totuși, […]
14 decembrie 2025
17:50
Sector 1 | Ateliere gratuite de pictură pe ceramică pentru elevii de gimnaziu # Buletin de București
Elevii de gimnaziu din Sectorul 1 sunt invitați să participe la ateliere gratuite de pictură pe obiecte din ceramică, organizate de Primăria Sectorului 1 în perioada 15–19 decembrie 2025. Activitățile vor avea loc la sediul primăriei din Bulevardul Banu Manta nr. 9, zilnic, între orele 09:00 și 16:00. La ateliere sunt așteptați elevi din toate […]
12:10
6,5 milioane de călătorii cu metroul din Drumul Taberei, în 2025. Magistrala 5 încă așteaptă trenurile noi # Buletin de București
6,5 milioane de călătorii au fost înregistrate cu metroul din Drumul Taberei. Magistrala 5, care circulă până la Eroilor, este în creștere, ca număr de călători, dar rămâne încă sub potențialul maxim, potrivit Ziarul financiar. Cele 6,5 milioane de cartele au fost validate în ianuarie-noiembrie anul acesta, în creştere de la un an la altul, […]
11:50
Târgul „Christmas Glow Fair" are loc în weekendul 13 – 14 decembrie, în cartierul Cotroceni, dedicat celor care vor să se bucure de atmosfera sărbătorilor de iarnă și să descopere cadouri pentru cei dragi. Pe parcursul celor două zile ale evenimentului, vizitatorii vor avea posibilitatea de a explora diferite produse, de la cosmetice până la […]
11:50
Marșul „Împreună pentru Justiție!”, din Piața Universității spre Piața Victoriei # Buletin de București
Protestele pentru independența justiției continuă în București și în țară, pentru a cincea zi la rând. Marșul „Împreună pentru Justiție!" va începe duminică seara, de la ora 18:00, în Piața Universității. Participanții se vor strânge la fântână din Piața Universității, începând cu ora 17:00, și vor începe marșul la ora 18:00, deplasându-se spre Piața Victoriei. […]
10:50
Cafeneaua BdB | Theodor Gorovei, despre cursurile de robotică din mediul rural: „Copii sunt foarte, foarte dornici pentru că e totul nou pentru ei.” # Buletin de București
Theodor Gorovei este omul din spatele RuralBots Initiative, un proiect născut la București care a oferit în ultimii doi ani noi șanse copiilor din comuna Vasilați. Absolvent al Facultății de Matematică din Capitală și pasionat de robotică acesta se implică și în pregătirea copiilor din București. Tot Theodor este cel care pregătește echipele de copii […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Sector 2 | Planuri pentru o grădină urbană în cartierul Ion Creangă. Primăria cere terenul de la municipalitate # Buletin de București
Un teren viran abandonat din cartierul Ion Creangă ar putea fi transformat într-o grădină urbană, potrivit Primăriei Sectorului 2. Autoritatea locală va solicita terenul în administrare, de la Primăria Generală, conform unui proiect aflat pe masa Consiliului Local. Proiecte similare au fost deja începute pentru alte trei terenuri din zonă, de către fostul primar al […]
13 decembrie 2025
20:00
Protestul pentru o justiție independentă continuă la București și în țară, pentru a patra zi la rând. Câteva mii de persoane au venit din nou, sâmbătă, în Piața Victoriei, pentru a cere demisia șefei Înalte Curți de Casație și Justiție, a ministrului Justiției și a ministrului de Interne. Manifestări similare au loc și în mai […]
19:00
VIDEO | Cum arată lotul 1 al A0 Nord, după 9 luni de șantier. Un tronson va fi deschis la începutul anului viitor # Buletin de București
Constructorul de pe lotul 1 al A0 Nord, autostrada de centură a Capitalei, a făcut progrese între 7% și 9%, în funcție de segmentele analizate, la nouă luni de la deschiderea șantierului, în martie anul acesta. La acest moment, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scioșteanu, a fost finalizată reprofilarea albiei râului Colentina. […]
18:50
Schimbare importantă la impozitul pentru hibride în București: dispare reducerea de 95% # Buletin de București
Impozitul pentru autoturismele hibride va crește în București, deoarece Primăria Capitalei vrea să renunțe la reducerea de 95% care a fost aplicată în anul 2025. În schimb, proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026 prevede că reducerea va fi de numai 30%, din ianuarie. „Începând cu anul 2026, în […]
14:20
Toate taxele și impozitele pentru anul viitor. Cât vom plăti pentru o locuință și pentru un autovehicul în București | DOCUMENT # Buletin de București
Toate taxele și impoz
13:30
O platformă de cercetare din Vitan contribuie la „liftul spațial” al Uniunii Europene # Buletin de București
Agenția Spațială Europeană (ESA) a publicat recent o analiză tehnică felului cum statel membre participă la dezvoltarea noului lansator heavy-lift, un super-rachetă menit să înlocuiască flota Ariane 5 și să asigure accesul independent al Europei la spațiu. Ponderea României în acest program se ridică la 0,3%. Deși infimă în comparație cu cel al Franței sau […] The post O platformă de cercetare din Vitan contribuie la „liftul spațial” al Uniunii Europene appeared first on Buletin de București.
11:10
VIDEO | A treia zi a protestului „Venim și mâine”. Cea mai „spumoasă“ satiră scandată la Victoriei: „Detergentul «Savonea» scoate petele de corupție de până la 10 ani vechime!“ # Buletin de București
Piața Victoriei a devenit neîncăpătoare vineri seară, 12 decembrie, când peste 5.000 de oameni au ocupat din nou platoul din fața Guvernului, începând cu ora 18:30. Ceea ce a început ca o revoltă restrânsă în primele două seri s-a transformat într-un protest masiv, catalizat de documentarul „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii de la Recorder. Materialul […] The post VIDEO | A treia zi a protestului „Venim și mâine”. Cea mai „spumoasă“ satiră scandată la Victoriei: „Detergentul «Savonea» scoate petele de corupție de până la 10 ani vechime!“ appeared first on Buletin de București.
11:00
Eveniment caritabil, cu legende ale fotbalului românesc, la Târgul de Crăciun București # Buletin de București
Eveniment caritabil cu legende ale fotbalului românesc la Târgul de Crăciun București. „Crăciunul care schimbă destine”, inițiat de Asociația Wings of Light – Support for People and Animals in Need, ce va avea loc duminică, 14 decembrie 2025, în intervalul 12:00 – 14:00, în Casa lui Moș Crăciun din cadrul Târgului de Crăciun București din […] The post Eveniment caritabil, cu legende ale fotbalului românesc, la Târgul de Crăciun București appeared first on Buletin de București.
09:10
Sector 2 | Proiectul Parcului Valea Saulei întârzie. Studiul de fezabilitate nu e gata # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 confirmă că studiul de fezabilitate contractat către Garden Center Grup în 2024 nu este gata, deși ar fi trebuit să fie finalizat în martie 2025, conform contractului. Un răspuns al instituției către Buletin de București arată că parcul este mult în urmă față de ritmul sugerat în comunicările publice din 2023–2024, când […] The post Sector 2 | Proiectul Parcului Valea Saulei întârzie. Studiul de fezabilitate nu e gata appeared first on Buletin de București.
08:50
Șase spitale din București au cerut sprijinul Primăriei Sectorului 1 pentru a-și acoperi cheltuielile: „Există riscul afectării serviciilor medicale” # Buletin de București
Șase spitale din București au cerut sprijinul financiar al Primăriei Sectorului 1 petnru acoperirea cheltuielililor uzuale, la finalul acestui an. Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” a solicitat sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor aferente utilităţilor, „ca urmare a creşterii costurilor la energie şi apă, pentru a evita afectarea continuității actului medical.” Unitatea […] The post Șase spitale din București au cerut sprijinul Primăriei Sectorului 1 pentru a-și acoperi cheltuielile: „Există riscul afectării serviciilor medicale” appeared first on Buletin de București.
07:10
Ateliere de pictură gratuite pentru copii, in Sectorul 1, în perioada 15 – 19 decembrie 2025, între orele 09:00 – 16:00. Primăria Sectorului 1 invită elevii din toate școlile gimnaziale ale sectorului la o serie de ateliere creative de pictură pe obiecte din ceramică, organizate la sediul instituției din Bulevardul Banu Manta nr. 9. Într-un decor […] The post Sector 1 | Ateliere de pictură gratuite pentru copii appeared first on Buletin de București.
06:20
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 15-19 decembrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 15 – 21 decembrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece Sector 3 – din data de 15.12.2025, ora 23:30 până in data de 16.12.2025, ora 05:30 Mai multe străzi dn Sectorul […] The post Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 15-19 decembrie appeared first on Buletin de București.
05:40
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 15-21 decembrie. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București Marți […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:30
Târg de Frumos de Iarnă are loc în weekendul 13 – 14 decembrie, la Casa Eliad din București, care se va transforma special pentru această ocazie. Este un eveniment de reunește creatori, producători și mici afaceri locale, iar vizitatorii au ocazia să descopere obiecte lucrate manual și produse de sezon. Târg de Frumos de iarnă, […] The post Târg de Frumos de iarnă, pe 13 și 14 decembrie, la Casa Eliad appeared first on Buletin de București.
04:20
Pentru weekendul 13-14 decembrie, sunt programate mai multe spectacole de teatru în Capitală, atât comedii, cât și drame, inclusiv producții clasice. Spectacolele au loc la Teatrul Național București, Teatrul Odeon, Teatrul Bulandra, Teatrul Elisabeta, Teatrul Excelsiior, dar și în alte locații. Ce spectacole au loc sâmbătă, 13 decembrie Pentru sâmbătă, există recomandări de spectacole de […] The post Ce spectacole de teatru poți vedea în weekendul 13-14 decembrie în București appeared first on Buletin de București.
12 decembrie 2025
18:00
Sector 2 | Se reia programul de reabilitare termică pentru mai multe blocuri. Costurile au fost actualizate # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 continuă programul de reabilitare termică pentru mai multe blocuri, conform unor proiecte de hotărâre supuse la vot în următoarea ședință a Consiliului Local, din 16 decembrie. Cele două proiecte vizează actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai unor imobile incluse în programul început în 2009. Ambele au ca obiectiv reluarea și finalizarea lucrărilor rămase neexecutate, […] The post Sector 2 | Se reia programul de reabilitare termică pentru mai multe blocuri. Costurile au fost actualizate appeared first on Buletin de București.
16:40
FOTOREPROTAJ | A doua seară de proteste în Piața Victoriei: „Nicușoare, apără Justiția!” # Buletin de București
Nemulțumirea față de sistemul judiciar a scos din nou oamenii în stradă, în cea de-a doua zi consecutivă de proteste în fața Piața Victoriei. În jurul orei 19:00, câteva sute de persoane se strânseseră deja în locul devenit simbolic pentru apărarea justiției. Numărul lor a crescut constant, organizatorii estimând o prezență similară cu cea din […] The post FOTOREPROTAJ | A doua seară de proteste în Piața Victoriei: „Nicușoare, apără Justiția!” appeared first on Buletin de București.
16:20
Dezbatere publică privind sancțiunile pentru distrugerea spațiilor verzi din orașe, la Ministerul Mediului # Buletin de București
O dezbatere publică privind sancțiunile pentru distrugerea spațiilor verzi din interiorul orașelor va avea loc luni, 15 decembrie, la Ministerul Mediului. Participanții vor discuta despre ordonanța de urgență care înăsprește pedepsele pentru tăierile ilegale de arbori, prin modificarea Codului Silvic. Cetățenii pot participa la dezbatere începând cu ora 11:00, atât fizic, în limita locurilor disponibile, […] The post Dezbatere publică privind sancțiunile pentru distrugerea spațiilor verzi din orașe, la Ministerul Mediului appeared first on Buletin de București.
13:40
Sector 2 | Pachet alimentar zilnic pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 32, prin programul „Masa sănătoasă” # Buletin de București
Un proiect de hotărâre ce presupune acordarea unui pachet alimentar zilnic elevilor Școlii Gimnaziale nr. 32, prin Programul național „Masă sănătoasă”, va fi supus la vot în următoarea ședință a Consiliului Local Sector 2, din 16 decembrie 2025. De acest pachet ar putea beneficia 626 de elevi înscriși în cadrul unității de învățământ, iar în […] The post Sector 2 | Pachet alimentar zilnic pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 32, prin programul „Masa sănătoasă” appeared first on Buletin de București.
13:20
Un nou protest pentru independența justiției, vineri seara, în Piața Victoriei # Buletin de București
Un nou protest pentru independența justiției are loc în Piața Victoriei, vineri seară, 12 decembrie, începând cu ora 18:30. Este a treia seară de proteste, după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, care dezvăluie mecanismele prin care marile dosare de corupție sunt îngropate sistematic. Printre revendicările protestatarilor se numără revocarea Liei Savonea de la conducerea Înaltei […] The post Un nou protest pentru independența justiției, vineri seara, în Piața Victoriei appeared first on Buletin de București.
11:40
A treia amânare pentru redeschiderea liniei 5. TBPI nu mai oferă acum nici un alt termen | Club feroviar # Buletin de București
Redeschiderea liniei 5 a fost programată inițial pentru 5 decembrie. Apoi amânată pentru 9 decembrie, după cum a declarat viceprimarul Stelian Bujduveanu pentru Buletin de București. Al doilea termen avansat a fost sâmbătă, 13 decembrie. Dar nici acesta nu va fi respectat, scrie Club feroviar. Linia 5 de tramvai din București, supranumită și Tramvaiul Corporatiștilor, […] The post A treia amânare pentru redeschiderea liniei 5. TBPI nu mai oferă acum nici un alt termen | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
07:00
Meteorologii anunță vreme mai caldă, la București, în weekend. Temperaturile maxime ating, din nou 8 grade. La începutul săptămânii viitoare, vremea se mai răcește. Vineri, 12 decembrie, vreme mai caldă, iar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale, specifice acestei date. Cerul va fi temporar noros, iar cu precădere dimineața și noaptea se va […] The post METEO | Vreme mai caldă, pentru această perioadă, în weekend appeared first on Buletin de București.
06:50
PMB | Taxele și impozitele locale, pentru anul viitor, puse în dezbatere publică # Buletin de București
Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică taxele și impozitele locale. Propunerile pot fi despuse până pe 22 decembrie 2025. Documentația poate fi consultată: Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, în zilele de luni, marţi, joi […] The post PMB | Taxele și impozitele locale, pentru anul viitor, puse în dezbatere publică appeared first on Buletin de București.
06:20
Sector 1 | Aproape 1 miliard de lei pentru reabilitarea malurilor lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești. Se va amenaja un traseu pietonal de 18 km # Buletin de București
Planul pentru reabilitarea malurilor lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești este cu un pas mai aproape de a deveni realitate. Indicatorii tehnico-economici ai celor trei proiecte au fost aprobați de consilierii locali ai Sectorului 1 în ședința de joi, 11 decembrie. Valoarea totală a lucrărilor este estimată la aproape un miliard de lei, iar durata de […] The post Sector 1 | Aproape 1 miliard de lei pentru reabilitarea malurilor lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești. Se va amenaja un traseu pietonal de 18 km appeared first on Buletin de București.
04:40
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor: „Validarea mandatului primarului general ar putea avea loc săptămâna viitoare” # Buletin de București
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat, pentru Buletin de București, că validarea mandatului de primar general al lui Ciprian Ciucu ar putea avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare. Reprezentatul Guvernului a explicat că primarul general ales își va da demisia din funcția de edil al Sectorului 6, înainte de a depune jurământul pentru noul […] The post Prefectul Capitalei, Andrei Nistor: „Validarea mandatului primarului general ar putea avea loc săptămâna viitoare” appeared first on Buletin de București.
00:10
Bursele de merit ale elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din Sectorul 2, ar putea fi suplimentate cu 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local. Proiectul va fi supus la vot în ședința din 16 decembrie 2025. Documentul prevede majorări considerabile ale burselor de merit și ale celor sociale, […] The post Sector 2 | Bursele de merit ale elevilor ar putea fi majorate cu 500 de lei appeared first on Buletin de București.
11 decembrie 2025
23:40
Petiția prin care Funky Citizens cere modificarea legilor justiției, pentru a asigura independența reală, a fost semnată de peste 115.000 de oameni # Buletin de București
O petiție prin care organizația Funky Citizens, publisherul Buletin de București, cere modificarea legilor justiției, pentru a se asigura o independență reală a magistraților a fost semnată deja de peste 115.000 de persoane. „Societatea civilă a atras constant atenția asupra deficiențelor din sistemul de justiție și nevoii de reformă reală de mai bine de un […] The post Petiția prin care Funky Citizens cere modificarea legilor justiției, pentru a asigura independența reală, a fost semnată de peste 115.000 de oameni appeared first on Buletin de București.
