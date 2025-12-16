Analiza BestJobs: Salariile au crescut în 2025 în toate industriile-cheie, însă nu uniform. Cele mai mari creşteri au fost resimţite de candidaţii din IT, cu un plus de 14%, şi Administrativ & Secretarial, cu 13%

00:15

Cel mai recent job „fierbinte“ în lumea corporativă americană este şi cel mai vechi din istorie: cel de povestitor. Unele companii vor un manager al relaţiilor cu presa cu un nume uşor mai ostentativ. Altele au nevoie de oameni care să creeze blo­guri, podcasturi, studii de caz şi alte tipuri de conţinut de marcă pentru a atrage clienţi, investitori şi potenţiali recruţi. Toate par să folosească termenul de „povestitor“ diferit de înţelesul obişnuit, notează The Wall Street Journal.