Unii investitori deschid şampania: Bursa de Valori Bucureşti se pregăteşte să închidă 2025 cu o creştere de trei ori peste cele mai valoroase 500 de companii de pe Wall Street din indicele S&P şi tot de trei ori peste cele 600 de perle ale Europei, din 17 ţări, din indicele Stoxx, într-un an istoric în care a avansat „ca un tanc“, depăşind obstacole politice, fiscale şi externe
Ziarul Financiar, 16 decembrie 2025 10:30
Mai sunt opt zile de tranzacţionare din 2025, însă pentru piaţa de capital locală concluzia poate fi trasă deja: Bursa de Valori Bucureşti a avut un an excepţional, care a umbrit atât bursele europene consacrate, cât şi puternica Wall Street, avansând spre noi maxime într-un ritm greu de ignorat.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
10:30
Unii investitori deschid şampania: Bursa de Valori Bucureşti se pregăteşte să închidă 2025 cu o creştere de trei ori peste cele mai valoroase 500 de companii de pe Wall Street din indicele S&P şi tot de trei ori peste cele 600 de perle ale Europei, din 17 ţări, din indicele Stoxx, într-un an istoric în care a avansat „ca un tanc“, depăşind obstacole politice, fiscale şi externe # Ziarul Financiar
Mai sunt opt zile de tranzacţionare din 2025, însă pentru piaţa de capital locală concluzia poate fi trasă deja: Bursa de Valori Bucureşti a avut un an excepţional, care a umbrit atât bursele europene consacrate, cât şi puternica Wall Street, avansând spre noi maxime într-un ritm greu de ignorat.
10:30
Acum o oră
10:00
09:45
Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finaţelor: „Pentru noi capitalul şi investiţiile străine în România produc plusvaloare în România. Nu trebuie să le tratăm diferit. Şi da, capitalul străin vine cu un plus de know-how“ # Ziarul Financiar
Ajutoarele de stat au reuşit să genereze începând cu anul 2015 investiţii în economie de aproape 8 miliarde de euro, spune Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor.
Acum 2 ore
09:30
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Oana Opriş, Genuin, business antreprenorial de articole organice de casă: Pentru noi, internaţionalizarea a fost o măsură de contrabalansare a scăderii din România. Suntem în Olanda şi Danemarca şi avem discuţii pentru Germania # Ziarul Financiar
Genuin este un business care creează produse home & deco organice, de la aşternuturi din in 100% până la perdele, draperii sau perne decorative.
09:15
Bursă. Romgaz, între furnizare şi Azomureş: investitorii aşteaptă următorul pas după dublarea acţiunilor în 2025 # Ziarul Financiar
Acţiunile Romgaz (SNG), cel mai mare producător de gaze naturale din România controlat de stat, se tranzacţionează în prezent la 9,86 lei, valoare la care cotaţia a stagnat în ultima lună, după un raliu puternic în prima parte a anului.
09:15
Simplitate necesară sau ce scenografii florale a imaginat atelierul Nocturn Flowers pentru aranjamentele de sărbători? Pinul este vedeta # Ziarul Financiar
Fără roşu şi panglici sau poate doar puţin roşu prin intermediul unor mere pădureţe. Mult pin sculptural, a cărui prezenţă impunătoare îl scuteşte de nevoia altor companii.
08:45
Schimbarea „la faţă“ a Avon - de la un brand care vindea cosmetice exclusiv pe catalog la modelul clasic de retail. Compania semnează un parteneriat cu Farmacia Tei şi Bebe Tei # Ziarul Financiar
Compania de vânzări directe Avon, unul dintre cei mai mari jucători ai pieţei locale de cosmetice, mizează tot mai mult pe un model de business omnichannel şi pe parteneriate, după ce multă vreme a fost cunoscută pentru că vindea cosmetice online (prin canale proprii), prin catalog sau prin reprezentanţi.
Acum 4 ore
08:15
ZF IT Generation. Liviu Săndulescu, fondator Stemix Tech: Digitalizăm fabricile vechi cu un dispozitiv „plug & play” care se instalează în 30 de secunde. Vrem să ajungem la 10 clienţi în prima parte a anului viitor # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Stemix Tech, fondat de Liviu Săndulescu şi Ionuţ Moldovanu, a dezvoltat o soluţie de digitalizare accesibilă pentru industria producătoare, bazată pe un dispozitiv hardware simplu de instalat şi o platformă software potenţată de inteligenţă artificială. Proiectul, început în februarie anul trecut, are deja două proiecte pilot active în fabrici din România şi îşi propune să ajute companiile să rămână competitive prin măsurarea exactă a eficienţei şi prevenirea defectării utilajelor, totul la un cost de pornire de aproximativ 50 de euro per dispozitiv.
08:15
07:15
Acum 12 ore
00:15
00:15
Eight Sleep a fost înfiinţată în 2014 de Matteo Franceschetti, Massimo Andreasi Bassi, Andrea Ballarini şi Alexandra Zatarain, cu misiunea de a îmbunătăţi calitatea somnului folosind tehnologie avansată şi date, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul companiei.
00:15
Daniel Văduvă, partener Avangard Gold: În ceea ce priveşte România, anul 2026 va marca o maturizare accelerată a pieţei aurului de investiţii # Ziarul Financiar
Anul 2026 va marca o maturizare accelerată a pieţei aurului de investiţii în ceea ce priveşte România, cu o cerere tot mai orientată către aur şi argint fizic, verificabil, spune Daniel Văduvă, partner Avangard Gold.
00:15
00:15
Cel mai recent job „fierbinte“ în lumea corporativă americană este şi cel mai vechi din istorie: cel de povestitor. Unele companii vor un manager al relaţiilor cu presa cu un nume uşor mai ostentativ. Altele au nevoie de oameni care să creeze bloguri, podcasturi, studii de caz şi alte tipuri de conţinut de marcă pentru a atrage clienţi, investitori şi potenţiali recruţi. Toate par să folosească termenul de „povestitor“ diferit de înţelesul obişnuit, notează The Wall Street Journal.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Balkanica, firmă care distribuie produse autohtone în comunităţile de români din Europa şi SUA, vrea să intre pe piaţa locală cu bunuri din regiune. „Distribuim deja 80 de articole din Bulgaria, din Turcia şi vrem şi din alte ţări“ # Ziarul Financiar
Balkanica, un business pornit în urmă cu mai bine de un deceniu de către Bogdan Buzu Vasilache, a mizat iniţial pe distribuţia de produse alimentare autohtone către comunităţile de români din diaspora, aceia aflaţi în diverse ţări din Europa, dar şi în Statele Unite ale Americii. Între timp, compania şi-a extins portofoliul pentru a cuprinde bunuri din mai multe state din Europa Centrală şi de Est.
00:15
ZF Agropower. Carmen Bittenbinder, fondator, Sartorom Impex: Când vinzi cereale, umiditatea e un parametru important şi în funcţie de aparatul de măsurat poţi câştiga sau pierde bani # Ziarul Financiar
Sartorom Impex este o companie înfiinţată acum trei decenii, care a pornit cu balanţe şi a ajuns să furnizeze o gamă diversă de echipamente de înaltă precizie fermierilor din întreaga ţară, de la Timişoara la Constanţa. Compania face anual circa 37 de milioane de lei şi verificarea metrologică a umidometrelor este cel mai cerut serviciu, pentru că umiditatea cerealelor poate face diferenţa dintre profit şi pierdere.
00:15
Afaceri de la Zero. Raluca şi Mihai Petrilă din Iaşi au pornit gelateria Cosi Buono după investiţii de circa 120.000 de euro, iar ambiţia lor este să producă gelato artizanal cu fructe din cultura proprie # Ziarul Financiar
Raluca şi Mihai Petrilă din Iaşi, doi antreprenori cu background în arhitectură şi inginerie alimentară, sunt mari consumatori şi susţinători ai gelatoului artizanal şi au decis să transforme această pasiune într-o afacere.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Ionuţ Leahu, CEO, Regina Maria Dental Clinics: Începem să ne uităm în piaţă, vrem să cunoaştem colegi cu care să avem o viziune similară, pentru că ştim bine că Regina Maria are o experienţă foarte mare pe zona de achiziţii # Ziarul Financiar
Reţeaua Regina Maria a cumpărat clinicile dentare Dr. Leahu în iunie 2023 pentru suma de 95 mil. lei, potrivit datelor publicate într-un prospect oficial de finanţare al grupului finlandez Mehiläinen care a şi cumpărat Regina Maria anul acesta, document analizat în exclusivitate de Ziarul Financiar. În urma tranzacţiei, Ionuţ Leahu, CEO şi fondator, a păstrat atribuţiile de management. Totodată, fondatorul clinicilor dentare a rămas şi cu 49% din acţiuni, restul fiind deţinute acum de Regina Maria.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Horia Braun, Erste Asset Management: Alături de revenirea bursei, a revenit şi încrederea investitorilor în a plasa bani cu bătaie pe termen mai lung # Ziarul Financiar
După un început de an marcat de incertitudini politice şi economice, piaţa fondurilor mutuale se pregăteşte să încheie 2025 pe un trend pozitiv, susţinut de revenirea Bursei de Valori Bucureşti şi de îmbunătăţirea sentimentului investiţional.
00:15
Industria, care a coborât în primele trei trimestre din 2025 la sub 17% pondere în PIB (23,5% pondere în urmă cu zece ani), dă semne, în a doua parte a anului, că îşi revine uşor.
00:15
Dan Ostahie, fondatorul Altex, despre 2026: Mediul de afaceri românesc va resimţi impactul atât al factorilor interni, cât şi al celor externi # Ziarul Financiar
Anul 2026 se anunţă a fi unul dificil, marcat de provocări atât pe plan internaţional, cât şi naţional. Iar mediul de afaceri autohton va resimţi impactul, estimează Dan Ostahie, fondatorul retailerului electro-IT Altex şi unul dintre cei mai puternici antreprenori locali.
00:15
Alka, Croco şi Gusto, singurele branduri româneşti în top exportatori de biscuiţi şi produse de patiserie # Ziarul Financiar
Alka, Croco şi Gusto sunt cele trei branduri româneşti care s-au strecurat printre marii producători de patiserie, biscuiţi şi dulciuri în topul celor mai mari exportatori, într-un clasament care reflectă slaba reprezentare a mărcilor locale pe un raft din ce în ce mai aglomerat, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
00:15
Cum a dezvoltat un antreprenor din Focşani o afacere de peste 50 mil. lei şi 500 de angajaţi în servicii profesionale de curăţenie # Ziarul Financiar
Nicu Dragomir, de profesie economist, alături de asociatul lui Marian Spînu, ambii din Focşani, puneau în urmă cu 25 de ani bazele companiei Deep Serv pe piaţa serviciilor profesionale de curăţenie, un business care a ajuns al doilea cel mai mare jucător din această nişă, cu peste 500 de angajaţi, ce asigură curăţenia în centre comerciale, magazine de bricolaj şi alte clădiri.
00:15
Ruta corporatiştilor bate toate recordurile la metroul din Capitală. Aurel Vlaicu, din zona de nord, şi Piaţa Sudului, din Berceni, sunt „vedetele“ transportului subteran # Ziarul Financiar
Primele cinci staţii de metrou cu cel mai mare trafic, Aurel Vlaicu, Piaţa Sudului, Universităţii, Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Romană, au generat 26 de milioane de validări în ianuarie-noiembrie, adică aproape 18% din totalul reţelei Metrorex.
00:15
Incertitudinea îi determină pe oameni să ţină de bani: majorarea TVA şi celelalte măsuri fiscale au frânat consumul de bunuri de strictă necesitate chiar înainte ca preţurile să apuce să crească prea mult # Ziarul Financiar
Incertitudinea a pus stăpânire pe comportamentul consumatorilor înainte ca inflaţia să salte prea mult. Aşadar, deşi preţurile au crescut în trimestrul al treilea ca urmare a măsurilor fiscale anunţate de guvern – printre care şi majorarea TVA la alimente de la 9 la 11% şi la bunuri nealimentare de la 19 la 21% - avansul a fost mult mai mic decât declinul înregistrat de vânzări.
00:15
ZF Tech Day. Alin Niţă, Dahua Technologies: Am livrat peste 10.000 de table interactive în şcolile din România şi asigurăm soluţii de supraveghere video în 12 aeroporturi locale. Avem peste 60-70 de autorităţi locale care folosesc soluţiile noastre # Ziarul Financiar
Compania chinezească Dahua Technologies, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de supraveghere video la nivel mondial, a migrat pe piaţa locală către furnizarea de soluţii IT complexe, care integrează inteligenţa artificială, analiza de date şi elemente de robotică. De la sisteme care reduc bullyingul în şcoli şi până la protecţia infrastructurii critice din aeroporturi, compania vizează pe plan local o extindere masivă pe zona de display-uri şi soluţii integrate pentru oraşe inteligente. Dahua este prezentă de peste zece ani în piaţa din România.
00:15
Bursa de Valori Bucureşti a crescut de trei ori mai rapid decât indicele S&P 500 TR, al celor mai mari 500 de companii americane, şi tot de trei ori peste cele 600 de perle ale Europei. „Lupta cu inflaţia şi cu alte forme de investiţii locale a fost câştigată într-o manieră categorică!“ # Ziarul Financiar
15 decembrie 2025
22:45
22:45
E greu să te întorci la şcoală la 40 de ani, dar mulţi americani o fac din cauza disponibilizărilor, stagnării salariilor şi AI-ului # Ziarul Financiar
Mulţi americani care se apropie de mijlocul vieţii revin în clase. Unii fac schimbări radicale de carieră, de la bucătar-şef la inginer de software, de exemplu. Alţii vor să obţină diplome superioare pentru a se diferenţia de alţii odată cu înăsprirea standardelor de calificare. Iar unii care au sărit peste colegiu după ce au terminat liceul revin în clase pentru că nu pot obţine joburi de top fără diplome, scrie The Wall Street Journal.
Acum 24 ore
20:15
20:15
20:15
19:15
18:15
17:30
17:30
17:30
17:15
17:15
17:00
Analiză ZF. Polonezii domină producţia de mâncare din regiune. Toată industria alimentară românească generează afaceri cât primele zece companii poloneze: 16 mld. de euro # Ziarul Financiar
Polonia are circa 15 companii producătoare de alimente în topul celor mai mari jucători din Europa Centrală şi de Est, în timp ce România nu are niciun astfel de producător în Top 500 cele mai mari companii din Europa Centrală şi de Est, realizat de Coface, companie de analiză şi consultanţă. ZF a luat în calcul doar producţia de alimente şi nu de nutreţuri pentru animale sau uleiuri vegetale de exemplu, imaginea per total a topului arătând că Polonia nu este un simplu producător de materii prime, ci şi un mare procesator.
16:45
16:45
Interviu ZF. Un vot de încredere pentru economia locală: Krzysztof Kulig, senior partner la Innova Capital: România, ca de altfel întreaga regiune, este subapreciată şi subestimată. Există mai multe oportunităţi decât capital aici # Ziarul Financiar
România, ca de altfel întreaga regiune, este subapreciată şi subestimată, însă acest lucru se va schimba, doar că e nevoie de timp, de răbdare şi de implicarea investitorilor deja prezenţi aici, consideră Krzysztof Kulig, senior partner la Innova Capital, unul dintre cele mai active fonduri de private equity din România ultimelor decenii.
16:30
O veste bună din demografie. Numărul nou-născuţilor a crescut cu mai mult de 14% de la an la an. În octombrie 2025 s-au născut 13.528 copii, cu 1.689 mai mulţi comparativ cu aceeaşi lună din anul 2024 # Ziarul Financiar
România bifează o rară evoluţie pozitivă în statistica demografică: numărul nou-născuţilor raportat de Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru luna octombrie 2025 creşte cu 14,3% faţă de octombrie 2024.
16:15
16:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.