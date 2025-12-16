VIDEO Constanța, blocată de greva angaților companiei de transport public: „Astăzi s-a umplut paharul nemulțumirilor”

16:10

Deputatul PSD Adrian Câciu a transmis celor de la USR, în cadrul dezbaterilor la moţiunea de cenzură, că politica nu se face isteric şi că social-democraţii au soluţii pentru guvernare. El a cerut USR să respecte PSD, care este cel mai mare partid din ţară. ”Guvernul Bolojan a luat o ţară cu nouă miliarde de […] Articolul Adrian Câciu (PSD): Domnilor de la USR, înţelegeţi că politica nu se face isteric! apare prima dată în PS News.