Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 “trebuie să doarmă”
Antena Sport, 16 decembrie 2025 11:50
Nu e de glumă cu Gigi Becali. Un jucător a intrat în colimatorul patronului de la FCSB, care i-a stabilit trei reguli clare, pe care spune că i le va da şi scrise. Dacă le respectă, atunci viitorul lui la FCSB va fi în sguranţă. Fotbalistul vizat de Gigi Becali este Octavian Popescu, care în […] The post Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 “trebuie să doarmă” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
11:50
Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 “trebuie să doarmă” # Antena Sport
Nu e de glumă cu Gigi Becali. Un jucător a intrat în colimatorul patronului de la FCSB, care i-a stabilit trei reguli clare, pe care spune că i le va da şi scrise. Dacă le respectă, atunci viitorul lui la FCSB va fi în sguranţă. Fotbalistul vizat de Gigi Becali este Octavian Popescu, care în […] The post Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 “trebuie să doarmă” appeared first on Antena Sport.
11:40
Gala FIFA The Best 2025 LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Lista nominalizaţilor înaintea evenimentului de la Doha # Antena Sport
Gala FIFA The Best 2025 va fi în format live video în AntenaPLAY, de la ora 19:00. Marele eveniment va avea loc la Doha, în Qatar, la Fairmont Katara Hall. Lamine Yamal, Ousmane Dembele sau Kylian Mbappe luptă pentru marele trofeu decernat celui mai bun jucător al planetei. Anul trecut, Vinicius a primit trofeul FIFA. […] The post Gala FIFA The Best 2025 LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Lista nominalizaţilor înaintea evenimentului de la Doha appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
11:30
Kennedy Boateng, reacție după apariția zvonurilor privind plecarea de la Dinamo: “Cei din club îmi știu valoarea” # Antena Sport
Kennedy Boateng a acordat un interviu în care a fost întrebat inclusiv despre viitorul său la Dinamo. Togolezul intră în curând în ultimele șase luni de contract, iar recent Marius Șumudică a dezvăluit că fundașul ar avea o ofertă din Rusia. Boateng nu a spus în mod clar dacă va pleca sau nu de la […] The post Kennedy Boateng, reacție după apariția zvonurilor privind plecarea de la Dinamo: “Cei din club îmi știu valoarea” appeared first on Antena Sport.
11:20
Impresarul lui Denis Drăguş, anunţ despre viitorul atacantului după ofertele primite: “Interes puternic” # Antena Sport
Impresarul lui Denis Drăguş a făcut un anunţ despre viitorul atacantului român, după ofertele primite. Internaţionalul român ar putea pleca de la Eyupspor în această iarnă, turcii notând că el este dorit de Kocaelispor. Impresarul lui Denis Drăguş a confirmat faptul că există un interes “puternic” pentru internaţionalul român, dar acesta este concentrat pe ceea […] The post Impresarul lui Denis Drăguş, anunţ despre viitorul atacantului după ofertele primite: “Interes puternic” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
11:00
Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului după operaţie # Antena Sport
Denis Alibec nu va putea evolua la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Atacantul de 34 de ani nu s-a recuperat după operaţia suferită. Denis Alibec a suferit o intervenţie chirurgicală prin care şi-a extras un chist din zona meniscului după partida cu Petrolul, din etapa a 17-a din […] The post Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului după operaţie appeared first on Antena Sport.
11:00
“E bună și frica”. Sorin Cârțu știe metoda inedită prin care Univ. Craiova se poate califica în “primăvara” UECL # Antena Sport
Sorin Cârțu a vorbit recent despre partida care o așteaptă pe Universitatea Craiova în Conference League de pe urma căreia se poate califica în play-off-ul pentru optimile competiției. Oltenii o întâlnesc pe AEK Atena în ultimul meci din grupă, iar fostul mare jucător din Oltenia a dezvăluit metoda inedită prin care elevii lui Coelho pot […] The post “E bună și frica”. Sorin Cârțu știe metoda inedită prin care Univ. Craiova se poate califica în “primăvara” UECL appeared first on Antena Sport.
10:20
Un club de tradiție din Liga a 2-a, în prag de colaps. Salarii neplătite cu lunile + jucători pe cale să plece # Antena Sport
Ceahlăul Piatra Neamț, unul dintre cluburile de tradiție din România, se află la marginea prăpastiei, în condițiile în care problemele financiare se resimt din ce în ce mai mult. După ce principalul finanțator, Anton Măzărianu, și-a retras sprijinul, echipa se zbate să rămână în viață și să nu fie dizolvat pentru a doua oară. Directorul […] The post Un club de tradiție din Liga a 2-a, în prag de colaps. Salarii neplătite cu lunile + jucători pe cale să plece appeared first on Antena Sport.
10:20
Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB: “Noi vrem titlul şi Cupa, dar suntem vânaţi” # Antena Sport
Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB. Victor Angelescu a avut un discurs dur la adresa lui Radu Petrescu, arbitrul partidei pierdute cu Oţelul, scor 0-2, în ultima etapă de Liga 1. Preşedintele giuleştenilor a transmis că Rapid este “vânată”, ţinând cont că este singura echipă din Liga 1 care nu a […] The post Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB: “Noi vrem titlul şi Cupa, dar suntem vânaţi” appeared first on Antena Sport.
10:10
Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: “Nicio emoţie” # Antena Sport
Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului dintre FCSB şi Rapid. Patronul campioanei a descris partida cu marea rivală ca fiind una “vitală” pentru echipa sa. Gigi Becali vrea cele trei puncte în duelul care se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Partida din etapa a 21-a din Liga 1 […] The post Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: “Nicio emoţie” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
10:00
Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: “Cel mai bun. A fost un miracol” # Antena Sport
Max Verstappen a făcut un sezon de Formula 1 extrem de bun, fiind foarte aproape de al cincilea titlu mondial, deși nu a avut în niciun caz cel mai bun monopost de pe grilă. Pentru rezultatele sale din 2025, olandezul a fost lăudat la maxim de Romain Grosejan, fostul pilot din “Marele Circ” care în […] The post Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: “Cel mai bun. A fost un miracol” appeared first on Antena Sport.
09:50
Rămas fără echipă de trei luni, Daniel Popa e gata să revină în fotbalul românesc. Cu ce echipă va semna # Antena Sport
Daniel Popa (30 de ani) e gata să revină în fotbalul românesc. Fostul atacant de la FCSB şi Dinamo a rămas liber de contract în urmă cu trei luni, atunci când s-a despărţit de turcii de la Genclerbirligi. Daniel Popa e foarte aproape de o revenire la Chindia Târgovişte. Atacantul poate semna cu formaţia de […] The post Rămas fără echipă de trei luni, Daniel Popa e gata să revină în fotbalul românesc. Cu ce echipă va semna appeared first on Antena Sport.
09:20
Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4 # Antena Sport
Manchester United și Bournemouth au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon de Premier League, scorul final fiind 4-4. După meci, antrenorul “diavolilor roșii”, Ruben Amorim, a vorbit despre cele două stări care le-a resimțit în vestiar după partida incredibilă de pe Old Trafford. Manchester United a condus-o de trei ori pe […] The post Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4 appeared first on Antena Sport.
09:10
Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită # Antena Sport
Cristi Chivu a primit veşti excelente, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc în Serie A. Antrenorul român se va putea baza pe Hakan Calhanoglu şi pe Matteo Darmian la duelul din Supercupa Italiei cu Bologna, duel care se va disputa în Arabia Saudită. Hakan Calhanoglu a ieşit accidentat din partida cu Liverpool, […] The post Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
09:00
Cum a reușit McLaren, doi ani la rând, să cucerească două titluri la constructori și unul la piloți, deși e doar echipă-client în ceea ce privește motorul? Prin comparație, Mercedes a luat anul trecut locul al patrulea, iar în 2025 pe cel de-al doilea. Nu e ceva anormal în istoria F1 ca echipele-client să le […] The post Își va menține McLaren atuurile în 2026? appeared first on Antena Sport.
08:50
Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Ce le-au strigat jucătorilor după victoria cu Unirea Slobozia # Antena Sport
Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Aceştia au avut un mesaj special pentru jucătorii campioanei, după victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0, din etapa a 20-a din Liga 1. Mihai Lixandru şi Alexandru Stoian au marcat golurile victoriei FCSB-ului, victorie care o apropie pe campioană la două puncte de locurile de play-off. Fanii […] The post Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Ce le-au strigat jucătorilor după victoria cu Unirea Slobozia appeared first on Antena Sport.
08:50
Gigi Becali s-a răzgândit. Ce a spus despre jucătorul dat ca și transferat la FCSB: “Nu-mi place” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit după meciul câștigat de FCSB cu Unirea Slobozia despre transferurile pe care urmează să le facă la echipă în iarnă și a fost întrebat și despre Joao Lameira. După ce mijlocașul de la Oțelul a fost asociat cu o mutare la echipa campioană, patronul echipei a bătut în retragere și a […] The post Gigi Becali s-a răzgândit. Ce a spus despre jucătorul dat ca și transferat la FCSB: “Nu-mi place” appeared first on Antena Sport.
08:40
“Perla” lui Gigi Becali a marcat și are planuri mărețe: “Dorința mea e să ajung cel mai bun din România” # Antena Sport
FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia în etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar unul dintre marcatorii din meciul de la Clinceni a fost Alexandru Stoian, cel considerat de Gigi Becali noua “perlă” a echipei. După ce a înscris chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, atacantul a venit la interviu și […] The post “Perla” lui Gigi Becali a marcat și are planuri mărețe: “Dorința mea e să ajung cel mai bun din România” appeared first on Antena Sport.
08:30
“Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB, în victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0. Ionel Dănciulescu şi Ilie Dumitrescu au reacţionat cu privire la situaţia fostului căpitan de la Dinamo. “Danciu” a declarat că mijlocaşul se confrunta cu astfel de mici probleme medicale încă de pe vremea când […] The post “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB appeared first on Antena Sport.
08:20
“Glumește patronul?”. Gigi Becali a luat o decizie și și-a surprins complet jucătorul de la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a avut o intervenție la televizor după meciul câștigat de FCSB cu Unirea Slobozia, scor 2-0, iar patronul roș-albaștrilor a abordat mai multe subiecte. Printre ele s-a aflat și prelungirea contracului lui Malcom Edjouma, având astfel prilejul să povestească modul în care a reacționat mijlocașul când a aflat și el vestea. Malcom Edjouma […] The post “Glumește patronul?”. Gigi Becali a luat o decizie și și-a surprins complet jucătorul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
01:10
Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 61 de minute în meciul cu liderul FC Porto # Antena Sport
Ianis Stoica (23 de ani) a jucat 61 de minute în meciul pierdut de echipa lui, în deplasare, cu FC Porto. Porto – Estrela Amadora 3-1 s-a văzut în direct în AntenaPLAY şi a fost în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Ianis Stoica a bătut autul şi i-a pasat mai apoi […] The post Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 61 de minute în meciul cu liderul FC Porto appeared first on Antena Sport.
15 decembrie 2025
23:50
Darius Olaru, replică după zvonurile lansate de Giovanni Becali: “Nu vreau să deranjez pe nimeni” # Antena Sport
Darius Olaru a venit cu o replică prin care infirmă ultimele declarații ale lui Giovanni Becali. Recent, agentul anunțase că nepotul său ar fi avut o discuție cu mijlocașul de la FCSB, iar fotbalistul și-ar fi exprimat dorința de a pleca de la echipa campioană. Olaru a dezvăluit că a văzut și el ce a […] The post Darius Olaru, replică după zvonurile lansate de Giovanni Becali: “Nu vreau să deranjez pe nimeni” appeared first on Antena Sport.
23:30
Florin Tănase, amuzat de pasa sa de gol caraghioasă din Unirea Slobizia – FCSB: “Așa n-am mai dat” # Antena Sport
Florin Tănase a acordat declarații după victoria FCSB-ului contra Unirii Slobozia, scor 2-0, iar mijlocașul campioanei s-a arătat extrem de mulțumit de cele trei puncte obținute. Decarul campioanei a punctat cum el și colegii săi au rămas motivați după victoria fantastică din Europa League cu Feyenoord, după care a comentat faza din prelungiri la care […] The post Florin Tănase, amuzat de pasa sa de gol caraghioasă din Unirea Slobizia – FCSB: “Așa n-am mai dat” appeared first on Antena Sport.
23:20
“L-am înjurat” Mihai Lixandru, dezvăluire surprinzătoare despre sărbătoritul zilei de la FCSB! # Antena Sport
Mihai Lixandru (24 de ani) a dezvăluit, râzând, că l-a înjurat pe sărbătoritul zilei, Alex Stoian, care a împlinit 18 ani luni, din pricina ratărilor acestuia. Stoian a reuşit, în cele din urmă, să marcheze al doilea gol al FCSB-ului cu Unirea Slobozia, în prelungirile partidei. Lixandru a deschis scorul cu Unirea Slobozia, în minutul […] The post “L-am înjurat” Mihai Lixandru, dezvăluire surprinzătoare despre sărbătoritul zilei de la FCSB! appeared first on Antena Sport.
23:10
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că FCSB negociază transferul unui jucător din Portugalia. Liga Portugal se vede în România exclusiv în AntenaPLAY. Becali a dat de înţeles că FCSB vrea să aducă un mijlocaş din Portugalia, precizând că lui îi place profilul lui Edjouma, dar vrea un jucător care să nu greşească atât […] The post Gigi Becali, transfer din Portugalia! Anunţul patronului FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:00
Adevăratul motiv pentru care Tavi Popescu n-a fost în lot la Unirea Slobozia – FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit după Unirea Slobozia – FCSB despre motivul pentru care Tavi Popescu nu a fost în lotul roș-albaștrilor la meciul de la Clinceni. Patronul de la FCSB a dezmințit informația potrivit căreia el a fost cel care a decis să îl excludă și a dezvăluit că jucătorul de 22 de ani a […] The post Adevăratul motiv pentru care Tavi Popescu n-a fost în lot la Unirea Slobozia – FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
22:50
“Nu îi băteam dacă nu ne ajuta arbitrul”. Gigi Becali, discurs plin de ironii după Unirea Slobozia – FCSB 0-2 # Antena Sport
Gigi Becali a intrat în direct imediat după victoria FCSB-ului contra Unirii Slobozia, scor 2-0. Patronul roș-albaștrilor a avut un discurs ironic și a declarat că echipa sa nu ar fi câștigat dacă nu ar fi fost ajutat de arbitri. Becali s-a arătat extrem de nemulțumit de maniera de comentariu de la Unirea Slobozia – […] The post “Nu îi băteam dacă nu ne ajuta arbitrul”. Gigi Becali, discurs plin de ironii după Unirea Slobozia – FCSB 0-2 appeared first on Antena Sport.
22:40
CFR trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru transferul dorit de Daniel Pancu. Cât au de plătit ardelenii # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, și-a exprimat dorința de a-l avea la echipă pe Anderson Ceara, fotbalistul celor de la Csikszereda. La câteva zile după declarația făcută de tehnicianul din Gruia, s-a aflat prețul pe care ciucanii îl cer pentru fotbalistul brazilian de 26 de ani. La finalul partidei dintre CFR și Csikszereda, […] The post CFR trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru transferul dorit de Daniel Pancu. Cât au de plătit ardelenii appeared first on Antena Sport.
22:40
Pe cine întâlneşte Cosmin Olăroiu în finala mică a Arab Cup! Echipa care l-a învins în grupă, în finala mare! # Antena Sport
Echipa naţională a Iordaniei s-a calificat luni seara în finala Cupei Arabe, după ce a învins naţionala Arabiei Saudite, la Al Khor, scor 1-0. La Al Khor, în Qatar, pe stadionul Al Bayt, Iordania a reuşit a cincea victorie în Cupa Arabă pe naţiuni. Deşi au aşteptat mai bine de o oră să deschidă scorul, […] The post Pe cine întâlneşte Cosmin Olăroiu în finala mică a Arab Cup! Echipa care l-a învins în grupă, în finala mare! appeared first on Antena Sport.
22:10
Florin Tănase (30 de ani) ar putea fi amendat cu 10.000 de euro după ce a luat galben pentru proteste. La faza pe care centralul a şi revăzut-o la VAR, Tănase a protestat. Arbitrul a decis, după ce a fost chemat la VAR, să îl elimine pe Denis Şerbănică, dar nu a dictat penalty. Gigi […] The post Florin Tănase ar putea fi amendat! Vedeta FCSB-ului a luat galben pentru proteste appeared first on Antena Sport.
22:00
Ce dramatic! O echipă a ratat un penalty în min. 90+8 la 1-1 și a primit gol la faza următoare # Antena Sport
The post Ce dramatic! O echipă a ratat un penalty în min. 90+8 la 1-1 și a primit gol la faza următoare appeared first on Antena Sport.
21:50
The post Jurnal Antena Sport | Campioană de cursă lungă appeared first on Antena Sport.
21:40
“Ne-a intrat în oase” Reacţia lui Adrian Mihalcea după ce UTA a plecat neînvinsă de la Ovidiu # Antena Sport
Antrenorul formaţiei UTA Arad, Adrian Mihalcea (49 de ani), s-a arătat mulţumit de faptul că echipa lui a plecat neînvinsă de la Ovidiu. Mihalcea a pus aspectul neplăcut al jocului pe seama vremii reci de afară. UTA a obţinut un punct important, arădenii fiind la un punct de Oţelul, care ocupă ultima poziţie ce duce […] The post “Ne-a intrat în oase” Reacţia lui Adrian Mihalcea după ce UTA a plecat neînvinsă de la Ovidiu appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Puterea dragostei appeared first on Antena Sport.
21:20
Noul transfer al FCSB-ului, prezent la meciul cu Unirea Slobozia. Prezent lângă Mihai Stoica și Florin Cernat # Antena Sport
Camerele au surprins la Clinceni, în timpul meciului dintre Unirea Slobozia și FCSB, prezența lui Andre Duarte într-o lojă a stadionului. Primul și momentan unicul transfer al iernii al roș-albaștrilor a venit să își susțină noua echipă alături de care urmează să se antreneze în scurt timp. Andre Duarte a semnat recent un contract cu […] The post Noul transfer al FCSB-ului, prezent la meciul cu Unirea Slobozia. Prezent lângă Mihai Stoica și Florin Cernat appeared first on Antena Sport.
21:00
Octavian Popescu nu s-a aflat în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia. Decizia care ar fi fost luată de Gigi Becali vine după o serie de declarații făcute de patron și de Mihai Stoica, prin care îl atenționau pe cel care era considerat în trecut o “perlă” roș-albaștrilor. Înainte de meciul dintre Unirea Slobozia […] The post Tavi Popescu e OUT! Gigi Becali l-a exclus din lot la meciul cu Unirea Slobozia appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Ultima victorie a României în Turcia a fost adusă de Gicu Grozav # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Ultima victorie a României în Turcia a fost adusă de Gicu Grozav appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Puştii de la academia CFR-ului au “explodat” când i-au văzut pe Pancu şi Louis Munteanu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Puştii de la academia CFR-ului au “explodat” când i-au văzut pe Pancu şi Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
20:30
“Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar..”. Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj # Antena Sport
Cosmin Contra a vorbit în cadrul unei intervenții la TV despre naționala României și despre șansele ei de a se califica la Cupa Mondială. Fostul selecționer al “tricolorilor” s-a arătat încrezător și a spus care sunt atuurile echipei antrenate de Mircea Lucescu. România o va întâlni pe Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială pe […] The post “Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar..”. Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj appeared first on Antena Sport.
20:30
Situaţie uluitoare pentru FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, foarte important în lupta pentru play-off! # Antena Sport
FCSB are 4 portari în lotul pentru meciul cu Unirea Slobozia, foarte important pentru campioană în lupta pentru play-off. Înaintea partidei cu Unirea Slobozia, FCSB e pe locul 10 în Liga 1, cu 25 de puncte. Campioana e la 5 lungimi de Oţelul, care ocupă ultimul loc ce duce în play-off. Ştefan Târnovanu (25 de […] The post Situaţie uluitoare pentru FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, foarte important în lupta pentru play-off! appeared first on Antena Sport.
20:00
Fabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit # Antena Sport
Partida din Eredivisie dintre Twente și Go Ahead Eagles nu se anunța una spectaculoasă pentru privitorul neutru, însă ce s-a întâmplat pe stadionul echipei din Enschede a uimit toată lumea. Suporterii echipei care acum 13 ani o înfrunta pe FCSB în Europa League au afișat o scenografie specială care a acoperit tot stadionul. Fanii lui […] The post Fabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit appeared first on Antena Sport.
19:30
Reacția lui Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea în finala Arab Cup: “Rezultatul nu reflectă realitatea” # Antena Sport
Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a acordat o scurtă reacție de pe teren după ce naționala sa a fost învinsă în semifinalele FIFA Arab Cup de Maroc cu scorul de 3-0. Antrenorul român a vorbit despre cum a decurs meciul și consideră că rezultatul de pe tabelă nu este neapărat “oglinda” a ceea ce […] The post Reacția lui Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea în finala Arab Cup: “Rezultatul nu reflectă realitatea” appeared first on Antena Sport.
19:20
Ganea, mesaj pentru cei ce l-au criticat după accidentul în care i-a murit băiatul: “Le doresc un singur lucru” # Antena Sport
Ionel Ganea (51 de ani) a organizat un mini-turneu în memoria fiului său, Alexandru, care a decedat în urma unui accident rutier. Alexandru şi-a pierdut viaţa după ce maşina pe care o conducea tatăl lui a intrat într-un autoturism staţionat. Micuţul se afla pe scaunul din faţă şi nu purta centură de siguranţă. După o […] The post Ganea, mesaj pentru cei ce l-au criticat după accidentul în care i-a murit băiatul: “Le doresc un singur lucru” appeared first on Antena Sport.
18:50
Cosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă # Antena Sport
Emiratele Arabe Unite, selecționata antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost învinsă categoric în semifinalele FIFA Arab Cup de Maroc, care s-a impus cu 3-0. Reprezentativa românului mai are un meci de disputat în competiție, pentru că va juca și finala mică. Emiratele Arabe Unite, OUT din cursa pentru trofeul Cupei Arabiei Maroc a deschis scorul […] The post Cosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă appeared first on Antena Sport.
18:40
Fotbalul din Germania reușește să atragă zeci de mii de fani până și în ligile inferioare. 3. Liga, a treia divizie germană, a stabilit noi recorduri de prezență la stadion în această primă jumătate de sezon. Campioana suporterilor este Hansa Rostock, care are o medie impresionantă de spectatori la meciurile de acasă, de pe arena […] The post Fenomenal! Echipa de liga a treia care are aproape 25.000 de fani la fiecare meci appeared first on Antena Sport.
18:30
“Dacă e lăsat baltă..”. Real Madrid, criticată de Bayer Leverkusen pentru situația în care se află Xabi Alonso # Antena Sport
Xabi Alonso nu se află în cea mai bună ipostază la Real Madrid, unde a venit inițial “pe cai mari” în vară după plecarea de la Bayer Leverkusen. Acum, un oficial al nemților critică clubul din capitala Spaniei pentru modul în care gestionează situația în care se află tehnicianul de 44 de ani, care a […] The post “Dacă e lăsat baltă..”. Real Madrid, criticată de Bayer Leverkusen pentru situația în care se află Xabi Alonso appeared first on Antena Sport.
18:20
Florin Tănase, tun financiar de 20 de milioane de euro! Afacerea cu care a dat lovitura vedeta FCSB-ului # Antena Sport
Florin Tănase (30 de ani) a reuşit o importantă lovitură financiară. Vedeta FCSB-ului a încasat 20 de milioane de euro, în urma unui proiect imobiliar pe care l-a dezvoltat alături de Florin Vulturar, finul lui Gigi Becali. Potrivit lui Dumitru Dragomir (79 de ani), şi el investitor imobiliar, Florin Tănase a vândut circa 75% din […] The post Florin Tănase, tun financiar de 20 de milioane de euro! Afacerea cu care a dat lovitura vedeta FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
18:10
“Ceilalți să joace cu frică împotriva lui Dinamo!”. Un fost jucător al “câinilor”, încântat de echipa lui Kopic # Antena Sport
Dinamo face până acum un sezon extrem de bun, iar realizările echipei au adus laude din partea unui fost jucător al alb-roșiilor. Claudiu Vaișcovici, fotbalist al “câinilor” în echipa lui Mircea Lucescu de la finalul anilor ’80, a vorbit la superlativ despre trupa lui Zeljko Kopic, dar și despre antrenorul croat. Dinamo se află pe […] The post “Ceilalți să joace cu frică împotriva lui Dinamo!”. Un fost jucător al “câinilor”, încântat de echipa lui Kopic appeared first on Antena Sport.
18:00
“Nu răspunde la telefon” Un fost selecţioner al României, mesaj pentru Cristi Chivu: “Îi transmit prin voi” # Antena Sport
Cosmin Contra (50 de ani), fost selecţioner al României în perioada septembrie 2017 – noiembrie 2019, l-a felicitat pe Cristi Chivu (45 de ani) pentru parcursul acestuia de pe banca Interului. Chivu a învins cu 2-1 formaţia patronată de Dan Şucu (62 de ani), Genoa, şi a revenit pe primul loc în Serie A. Inter […] The post “Nu răspunde la telefon” Un fost selecţioner al României, mesaj pentru Cristi Chivu: “Îi transmit prin voi” appeared first on Antena Sport.
17:40
“Cum putem uita cel mai mare scandal din istorie?”. Florentino Perez, un nou atac dur către Barcelona # Antena Sport
Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a cerut dreptate în cazul “Negreira”, în timpul conferinţei de presă de Crăciun, exprimându-şi dezaprobarea faţă de inacţiunea La Liga şi a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), despre care a afirmat că “au obligaţia de a proteja integritatea fotbalului”, scrie EFE. “Crăciunul este un moment de reflecţie, iar cea […] The post “Cum putem uita cel mai mare scandal din istorie?”. Florentino Perez, un nou atac dur către Barcelona appeared first on Antena Sport.
17:30
Florin Cernat n-a avut niciun dubiu și prezis viitorul FCSB-ului: “Se întâmplă momente de genul” # Antena Sport
Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB, a vorbit într-un interviu despre situația clubului, care după 19 etape jucate în Liga 1 nu se află pe loc de play-off. Oficialul venit acum aproape o lună de la FC Voluntari este convins că echipa se va redresa și că este normal ca un club să […] The post Florin Cernat n-a avut niciun dubiu și prezis viitorul FCSB-ului: “Se întâmplă momente de genul” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.