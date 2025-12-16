Kelemen Hunor: Noi, din păcate, pe administraţia centrală şi locală, nu am reuşit să luăm o decizie
PSNews.ro, 16 decembrie 2025 11:50
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, atrage atenţia asupra faptului că, dacă partidele care compun coaliţia de guvernare nu cad de acord cât mai curând asupra reducerilor de cheltuieli în administraţia locală şi centrală, bugetul de stat pentru anul viitor va fi aprobat în baza legislaţiei actuale, iar eventualele corecţii financiare care să ducă la reduceri de
Acum 5 minute
12:10
Nicușor Dan, la Summitul UE de pe Flancul de Est: Sunt pesimist că Rusia vrea pace în perioada imediat următoare # PSNews.ro
Este important pentru noi să „oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară", a spus președintele României, Nicușor Dan, în declarațiile susținute înaintea participării la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est de la Helsinki. „După cum știți, există atât în cadrul NATO, cât mai ales în cadrul
12:10
Cresc tarifele de rețea la energie electrică, cu pondere de peste un sfert în facturile populației. Zona de excepție # PSNews.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) aprobă majorarea de la 1 ianuarie 2026 a tarifelor reglementate de transport al energiei electrice, precum și a celor de distribuție, în cazul celor din urmă fiind exceptată o singură zonă de rețea din țară, potrivit Profit. De ce este important Tarifele de rețea au, însumate, o pondere
12:10
„Corupția ucide”, ONG-ul care organizează „protestele spontane”, insistă cu recrutările. Anunțurile care îi demască # PSNews.ro
Protestele așa-zis „spontane", care vizează o „reformare a Justiției" din România, beneficiază de o coordonare aproape „militarizată", iar ONG-ul care face recrutări pentru „structura de comandă și execuție a următoarelor proteste si acțiuni viitoare" este „Corupția Ucide".anunță Gândul. Sintagmele preferate de reprezentanții ONG sunt „task force", „echipă operativă", „coordonare strategică", „structură de comandă și execuție", desprinse
Acum 30 minute
11:50
Ciprian Ciucu îl acuză pe Nicușor Dan că a lăsat dezastru la Primăria Capitalei: „Lucrurile sunt mult prea grave” # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, susține că Nicușor Dan a lăsat o situație atât de gravă la Primăria București încât, dacă nu se iau măsuri, se poate ajunge chiar la insolvență. Ciprian Ciucu îl acuză pe Nicușor Dan că a lăsat dezastru la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu transmite că nu își imagina că probleme
11:50
Lovitură dură pentru Dominic Fritz: procesul cu ANI revine la Curtea de Apel Timișoara. Conflict de interese! # PSNews.ro
Într-un pas juridic cu potențial devastator pentru cariera sa politică, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis vineri trimiterea procesului dintre primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și Agenția Națională de Integritate (ANI) înapoi la Curtea de Apel Timișoara, unde dosarul va fi judecat pe fond în privința acuzației de conflict de interese administrativ. Decizia
11:50
Proiect de impact pentru sănătatea românilor: A doua opinie medicală va putea fi plătită de sistemul de asigurări # PSNews.ro
Pacienții vor avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări, aceasta fiind una dintre modificările aduse Legii Drepturilor Pacientului, aprobate în Comisia pentru Sănătate și Familie, spune deputatul PNL Ovidiu Cîmpean, relatează Mediafax. „Dacă primești un diagnostic greu sau ți se recomandă o intervenție importantă, vei avea dreptul la a doua opinie
11:50
Cea mai mare contribuție la Pilonul II: 3 români au virat câte peste 200.000 de lei într-o singură lună # PSNews.ro
Primele cele mai mari trei contribuții lunare la Pilonul 2 depășesc cumulat 650.000 de lei, conform datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) la solicitarea Mediafax. Suma totală a contribuțiilor românilor către fondurile de Pilon au crescut în 2025 cu câteva sute de milioane lunar, cu aproximativ 20% mai mult, față de aceleași
11:50
Persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie anterior în Programul Rabla Auto 2025 pot accesa finanţare începând de marţi, prin intermediul unei noi sesiuni, cu un buget total de aproximativ 36,8 milioane de lei, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, noua sesiune se va derula în perioada
11:50
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, atrage atenţia asupra faptului că, dacă partidele care compun coaliţia de guvernare nu cad de acord cât mai curând asupra reducerilor de cheltuieli în administraţia locală şi centrală, bugetul de stat pentru anul viitor va fi aprobat în baza legislaţiei actuale, iar eventualele corecţii financiare care să ducă la reduceri de
11:50
Creștere accelerată a cazurilor de gripă în România. „Variantă virală care circulă în Europa.” Atenționarea medicilor # PSNews.ro
Cazurile de gripă din România au înregistrat o creștere alarmantă. Medicii atrag atenția că circulă o tulpină a virusului A, care dă simptome puternice și care are un debut brusc. Există o creștere de aproximativ 40-50% a infecțiilor respiratorii acute, iar gripa are un rol major în această evoluție. În perioada 1 – 7 decembrie
11:50
Președintele Nicușor Dan a declarat, luni seara, că până la sfârșitul săptămânii va numi un nou ministru la Apărare, conform Antena 3 CNN. Întrebat dacă este o vulnerabilitate pentru România faptul că nu are un ministru cu puteri depline de trei săptămâni, șeful statului a spus că nu crede, deoarece există o persoană care asigură
11:50
Autostrada Transilvania: Constructorul lotului Chiribiş-Biharia a început montarea grinzilor pe lotul de 28,5 kilometri # PSNews.ro
Constructorul lotului Chiribiş-Biharia, asocierea Precon Transilvania-Citadina 98, a început montarea grinzilor pe lotul Chiribiş-Biharia din Autostrada Transilvania, anunţă Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR). În total, peste 600 de grinzi urmează să fie montate la podurile subsecţiunii 3C2 Chiribiş-Biharia. "Etapă importantă pe şantierul lotului Chiribiş-Biharia: constructorul a început montarea grinzilor, pe traseul lotului cu o
Acum 2 ore
10:50
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Timișoara că votul social-democraților pentru moțiunea simplă a AUR împotriva Dianei Buzoianu (Ministerul Mediului), adoptată de Senat, reprezintă o sancțiune pentru „managementul catastrofal" al acesteia. Prin acest vot, parlamentarii PSD și-au exprimat dezaprobarea față de modul în care ministrul și-a îndeplinit atribuțiile. Grindeanu a menționat că decizia partidului
10:50
Curtea de Conturi Europeană: OLAF și EPPO nu colaborează eficient, recuperarea prejudiciilor e insuficientă # PSNews.ro
Un raport de audit al Curții de Conturi Europene a semnalat o problemă majoră în sistemul anti-fraudă al UE: cele două instituții cheie, OLAF (organismul de investigații) și EPPO (Parchetul European, care poate urmări penal), nu comunică eficient deoarece sistemele lor informatice nu sunt conectate. Mai mult, instituțiile UE raportează de trei ori mai multe
10:50
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de mită # PSNews.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) face, marți dimineața, percheziții la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, potrivit unor surse judiciare. Valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract cadru de 23 milioane de lei, conform Antena 3 CNN. Perchezițiile DNA au început, marți dimineața, la prima oră. Procurorii sunt atât la locuința fostului
10:50
VIDEO Constanța, blocată de greva angaților companiei de transport public: „Astăzi s-a umplut paharul nemulțumirilor” # PSNews.ro
Transportul public din Constanța este blocat marți dimineață, 16 decembrie, după ce angajații CT Bus au declanșat o grevă de avertisment, nemulțumiți că nu își vor primi prima de Crăciun. Aproximativ 100 de persoane participă la grevă, șoferi și personal TESA, din cadrul celor două sindicate: Sindicatul Liber Transport Comun Constanța și Sindicatul Profesional al Transportatorilor Activităților
10:50
Alarmă pentru contribuabili: ANAF blochează conturi fără să anunțe – 150 de cazuri recente # PSNews.ro
Chiar din perioada de documentare, fără a exista neapărat o decizie de impunere privind obligațiile de plată ale contribuabilului, ANAF poate pune măsuri asiguratorii, adică popriri de conturi sau sechestru pe bunuri imobiliare, până la soluționarea verificărilor. La o solicitare transmisă de Economica.net, ANAF răspunde oficial că Ordinul Nr. 2546/2016 din 5 septembrie 2016 pentru
10:50
Liderii UE cer o „Forță multinațională” pentru Ucraina și sprijin SUA înainte de orice concesii teritoriale # PSNews.ro
Printr-o declarație făcută luni, 15 decembrie, liderii europeni au transmis faptul că orice decizie privind potențialele concesii teritoriale ucrainene către Rusia poate fi luată doar după ce vor fi instituite garanții solide de securitate, care ar trebui să includă o forță multinațională condusă de Europa, potrivit France 24. Declarația vine în contextul întîlnirii de la
10:50
Sorin Grindeanu, după acuzațiile lui Fritz că a trădat coaliția: „Nu am încălcat cu nimic protocolul” # PSNews.ro
Guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar coaliția scârțâie serios. Moțiunea de cenzură depusă de AUR a fost respinsă, în timp ce PSD a votat pentru demiterea ministrului Mediului, declanșând un nou scandal politic. Moțiunea de cenzură depusă de AUR a picat, deși parlamentarii lui George Simion au încercat să atragă PSD de partea lor, venind
10:50
Tribunalul București decide miercuri asupra contestației lui Călin Georgescu privind menținerea controlului judiciar # PSNews.ro
Tribunalul București va da miercuri o decizie în privința contestației făcute de avocații lui Călin Georgescu în privința menținerii controlului judiciar. Este vorba despre contestația asupra deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 de menținere a măsurii preventive de control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Această decizie nu a fost una definitivă. Ea a
Acum 4 ore
09:50
Schimbare de strategie la Ford: Mizează pe motoarele hibride și cu benzină, nu pe electrice mari # PSNews.ro
Producătorul auto american Ford a transmis recent faptul că pe viitor se va concentra pe motoarele pe hibrid și benzină, în detrimentul vehiculelor electrice de mari dimensiuni. Decizia de reorientare strategică a Ford este determinată de doi factori principali: cererea redusă din partea consumatorilor pentru vehiculele electrice de mari dimensiuni și relaxarea constrângerilor de reglementare
09:50
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat luni că va depune la Senat o inițiativă legislativă menită să scutească de la plata impozitului pe construcțiile utilizate exclusiv pentru procesul de producție agricolă primară. Proiectul vizează o gamă largă de structuri esențiale, cum ar fi: sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, clădiri destinate depozitării și
Acum 24 ore
22:30
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Victor Negrescu # PSNews.ro
Marți, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor", realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este europarlamentarul Victor Negrescu. Nu ratați o ediție exclusivă, cu o perspectivă europeană asupra temelor care ne privesc pe toți, doar pe Ps News. Emisiunea poate fi urmărită live
20:30
PE SCURT: Criza locuințelor din Europa este descrisă de primarii marilor orașe drept o „nouă pandemie", aceștia cerând UE fonduri masive pentru locuințe accesibile. În paralel, consumul de energie al centrelor de date crește accelerat în Țările de Jos. În Grecia, fermierii continuă protestele, avertizând că mediul rural riscă depopularea, iar Germania anunță trimiterea de
18:30
Mai sunt zece zile până la Crăciun, iar prognozele permit deja o primă privire asupra modului în care ar putea arăta vremea de Sărbători, dincolo de simplele statistici climatologice. Deocamdată, luna decembrie nu a adus niciun episod autentic de iarnă, iar această tendință se menține și în zilele următoare. Decembrie fără iarnă: ceață jos, soare
18:30
ASF a oprit detașările de personal și reduce salariile angajaților cu 30% până la 1 ianuarie – surse # PSNews.ro
Începând de luni, 15 decembrie, detașările în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au fost suspendate, au declarat pentru Digi24 surse familiarizate cu situația. Potrivit acelorași surse, salariile angajaților instituției au fost reduse cu 30%, măsurile făcând parte din procesul de restructurare impus prin legislația recent adoptată. Solicitată pentru un punct de vedere, Autoritatea de Supraveghere
18:30
Zamfir, la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Mediului: Buzoianu – un Dorel obraznic și impertinent # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu, acuzând-o de incompetență, aroganță și lipsă totală de empatie în gestionarea crizei de la barajul Paltinu, care a lăsat fără apă aproximativ 120.000 de oameni. În plenul Senatului, Zamfir a declarat că a greșit atunci când a
18:30
VIDEO Haos în fața Curții de Apel: bărbatul ce a strigat „Marș la Moscova” către Georgescu, huiduit de susținători # PSNews.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care anterior a strigat „Marș la Moscova" către Călin
18:30
Patronatele din industria ospitalităţii denunță una dintre cele mai mari ameninţări pentru HoReCa # PSNews.ro
Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de intenţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) de a reduce pragul suprafeţei pentru obligativitatea autorizaţiei de securitate la incendiu, de la 600 mp la 200 mp. Potrivit FPIOR, reglementarea reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări pentru HoReCa în acest moment. […] Articolul Patronatele din industria ospitalităţii denunță una dintre cele mai mari ameninţări pentru HoReCa apare prima dată în PS News.
18:30
Christo Grozev, coordonator al departamentului de investigații al publicației The Insider și fost șef al echipei de investigații Bellingcat, a făcut publică o poveste spectaculoasă despre Olga Kolobova, cunoscută sub porecla „Cat lady”. Sub identitatea falsă Maria Adela Kuhfeldt Rivera, femeia a locuit timp de peste zece ani la Napoli, după o perioadă petrecută anterior […] Articolul De la NATO la litieră: Cum a fost dată de gol o spioană rusă de propria pisică apare prima dată în PS News.
17:20
RAR: Service-urile şi centrele de dezmembrări sunt obligate să colecteze separat uleiurile uzate # PSNews.ro
Service-urile şi centrele de dezmembrări autorizate au obligaţia legală de a colecta separat uleiurile uzate în recipiente adecvate şi, ulterior, de a preda aceste deşeuri doar firmelor autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a acestui tip de deşeuri, a informat luni Registrul Auto Român (RAR). Registrul Auto Român a anunțat luni […] Articolul RAR: Service-urile şi centrele de dezmembrări sunt obligate să colecteze separat uleiurile uzate apare prima dată în PS News.
17:20
Adrian Țuțuianu a preluat oficial mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente pentru 8 ani # PSNews.ro
Adrian Țuțuianu a preluat oficial, luni, mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani. El a fost numit în această funcție prin votul Parlamentului și formal a demisionat din PSD, pentru că șeful AEP nu poate fi membru de partid. Anunțul preluării funcției a fost făcut de Autoritatea Electorală Permanentă […] Articolul Adrian Țuțuianu a preluat oficial mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente pentru 8 ani apare prima dată în PS News.
17:20
Georgia Meloni, despre noua strategie de securitate a SUA și ajutorul pentru Ucraina: „Bună dimineața, Europa!” # PSNews.ro
Giorgia Meloni a caracterizat noua strategie de securitate națională a președintelui american Donald Trump drept un semnal de trezire pentru Europa, minimizând în același timp tensiunile din cadrul guvernului său și reafirmând sprijinul Italiei pentru Ucraina, relatează Bloomberg. „Vrem o Italie loială partenerilor săi, dar care nu este supusă nimănui”, a declarat premierul italian într-un […] Articolul Georgia Meloni, despre noua strategie de securitate a SUA și ajutorul pentru Ucraina: „Bună dimineața, Europa!” apare prima dată în PS News.
17:20
CSM anunţă demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor. Concluziile, prezentate pe 19 decembrie # PSNews.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunţă demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, ”având în vedere contextul actual din justiţie”., printre temele discutate urmând să se afle detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii acestora în completurile de judecată, percepţia asupra independenţei justiţiei, salarizarea şi pensiile judecătorilor, dar şi libertatea de exprimare […] Articolul CSM anunţă demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor. Concluziile, prezentate pe 19 decembrie apare prima dată în PS News.
17:20
DOCUMENT România, campioana instabilității guvernamentale în UE. Un premier rezistă, în medie, mai puțin de 1,5 ani # PSNews.ro
România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește instabilitatea guvernamentală, potrivit unei analize comparative realizate pe baza duratei mandatelor de prim-miniștri din 16 state europene, în perioada 2007–2025. În ultimii 18 ani, România a schimbat nu mai puțin de 13 prim-miniștri, cel mai mare număr dintre toate statele analizate, ceea ce […] Articolul DOCUMENT România, campioana instabilității guvernamentale în UE. Un premier rezistă, în medie, mai puțin de 1,5 ani apare prima dată în PS News.
17:20
Reacţia Comisiei Europene în scandalul din justiţia română. Ce spune despre reactivarea MCV-ului # PSNews.ro
Scandalul din domeniul justiţiei a ajuns la Comisia Europeană. După zile întregi de acuzaţii şi de reacţii dure, Comisia Europeană a reacţionat, în exclusivitate pentru Observator, pe tema care dezbină din nou societatea. Acuzaţiile grave ale judecătoarei Raluca Moroşanu la adresa conducerii Curţii de Apel Bucureşti, dar şi la adresa şefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, […] Articolul Reacţia Comisiei Europene în scandalul din justiţia română. Ce spune despre reactivarea MCV-ului apare prima dată în PS News.
17:20
Ungaria a depus o plângere împotriva Curții de Justiție a UE din cauza unei decizii a curții privind migrația, a anunțat luni ministrul justiției Bence Tuzson, relatează agenția ungară de știri MTI. În decizia sa din 2020, CJUE a decis împotriva Ungariei pentru operarea de zone de tranzit pentru migranți de-a lungul frontierelor Ungariei cu […] Articolul Ungaria dă în judecată Curtea de Justiţie a UE apare prima dată în PS News.
16:10
După 20 de ani de la privatizare, datele financiare arată un raport semnificativ favorabil companiei: pentru fiecare leu plătit statului ca redevență, OMV Petrom a obținut 3,5 lei profit net. La peste două decenii de la privatizarea OMV Petrom, subiectul redevențelor plătite statului român revine în prim-plan. Guvernul și compania au negociat recent o creștere […] Articolul OMV Petrom și statul român: 1 leu redevență, 3,5 lei profit apare prima dată în PS News.
16:10
După USR, și liberalii intră în protestele din justiție: un consilier județean PNL pe lista magistraților revoltați # PSNews.ro
După apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”, disputele din spațiul public legate de așa-zișii „eroi”, de personajele implicate, de firul narativ, de pretinsele dezvăluiri și de semnatarii protestului din Justiție au continuat fără încetare. Lista celor care susțin protestul promovat de zona Rezist și USR împotriva Justiției include nu doar magistrați controversați sau beneficiari ai pensiilor […] Articolul După USR, și liberalii intră în protestele din justiție: un consilier județean PNL pe lista magistraților revoltați apare prima dată în PS News.
16:10
Simion către Bolojan: Poate economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc. Daţi-vă demisia! # PSNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, i-a transmis premierului Ilie Bolojan, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că în loc să îl ţină PSD-ul la guvernare încă şase luni, perioadă în care falimentează România, ”mai bine economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc cu nişte soluţii care nu sunt soluţi” ‘şi Ilie Bolojan demisionează din […] Articolul Simion către Bolojan: Poate economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc. Daţi-vă demisia! apare prima dată în PS News.
16:10
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că va depune mărturie în dosarul în care figurează Igor Dodon # PSNews.ro
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că va depune mărturie în dosarul penal în care figurează Igor Dodon. Decizia vine ca urmare a cererii formulate de acuzare, săptămâna trecută, când procurorul care investighează dosarul Petru Iarmaliuc a solicitat în instanță ca oligarhul Vladimir Plahotniuc și apropiatul său Serghei Iaralov să fie audiați în calitate de martori […] Articolul Oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că va depune mărturie în dosarul în care figurează Igor Dodon apare prima dată în PS News.
16:10
ACAROM cere intervenția premierului: fiscalitatea și stoparea Rabla, principalele motive de nemulțumire # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu reprezentanții Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Reprezentanții industriei auto au prezentat luni premierului Ilie Bolojan o serie de probleme de ordin economic și social cu care se confruntă sectorul, în special în ceea ce privește impozitul minim pe cifra de afaceri, […] Articolul ACAROM cere intervenția premierului: fiscalitatea și stoparea Rabla, principalele motive de nemulțumire apare prima dată în PS News.
16:10
Gabriel Andronache (PNL): O moţiune de cenzură fake, realizată prin proxy. Adevăraţii iniţiatori ţin capul la cutie # PSNews.ro
Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat luni, la dezbaterea din plenul comun pe moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, că este ”o moţiune fake, realizată prin proxy pentru că adevăraţii iniţiatori ţin capul la cutie, în aşteptarea unor vremuri mai bune”. ”O moţiune de cenzură fake realizată prin proxy. Adevăraţii iniţiatori ţin capul la […] Articolul Gabriel Andronache (PNL): O moţiune de cenzură fake, realizată prin proxy. Adevăraţii iniţiatori ţin capul la cutie apare prima dată în PS News.
16:10
Deputatul PSD Adrian Câciu a transmis celor de la USR, în cadrul dezbaterilor la moţiunea de cenzură, că politica nu se face isteric şi că social-democraţii au soluţii pentru guvernare. El a cerut USR să respecte PSD, care este cel mai mare partid din ţară. ”Guvernul Bolojan a luat o ţară cu nouă miliarde de […] Articolul Adrian Câciu (PSD): Domnilor de la USR, înţelegeţi că politica nu se face isteric! apare prima dată în PS News.
16:10
E-Ticketing STB, soluția digitală care elimină stresul și îți oferă control asupra timpului și bugetului # PSNews.ro
Descoperă cum elimină sistemul modern de E-Ticketing al STB stresul banilor mărunți și al cozilor, oferind timp câștigat și control asupra bugetului. În peisajul urban aglomerat al Bucureștiului, fiecare secundă și fiecare mic detaliu contează. Pentru publicul activ (22-55 ani), care caută eficiență și soluții moderne, transportul public trebuie să fie la fel de fluid […] Articolul E-Ticketing STB, soluția digitală care elimină stresul și îți oferă control asupra timpului și bugetului apare prima dată în PS News.
16:10
Fifor: Votul PSD împotriva ministrului Mediului nu înseamnă ieșire de la guvernare și nu are nicio legătură cu AUR # PSNews.ro
PSD va vota în Senat moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, nu ca exercițiu retoric, ci ca act de responsabilitate politică în fața unui dezastru administrativ de proporții, care a lăsat peste 120.000 de oameni, din 15 localități, fără apă, a anunțat, luni, deputatul social-democrat Mihai Fifor. ”Ce s-a întâmplat nu este un […] Articolul Fifor: Votul PSD împotriva ministrului Mediului nu înseamnă ieșire de la guvernare și nu are nicio legătură cu AUR apare prima dată în PS News.
15:10
Sindicatele avertizează că ar putea declanșa proteste de amploare, pe fondul negocierilor privind înghețarea salariului minim. Bogdan Hossu, președintele confederației sindicale Cartel Alfa, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că Executivul evită dialogul, iar un punct de vedere din partea președintelui Nicușor Dan nu a fost încă transmis, după întâlnirile de la Cotroceni cu […] Articolul Cartel Alfa amenință cu proteste „ca în Bulgaria” dacă salariul minim va fi înghețat apare prima dată în PS News.
15:10
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele zece luni cu 22.078 miliarde euro # PSNews.ro
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie – octombrie 2025, cu 22,078 miliarde euro, până la 225,588 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). ”În perioada ianuarie – octombrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 22,078 miliarde euro, până la 225,588 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen […] Articolul BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele zece luni cu 22.078 miliarde euro apare prima dată în PS News.
15:10
Fraudă cu bani publici la spitalul-lagăr din Târnăveni: rotiri artificiale de pacienți pentru decontări mai mari # PSNews.ro
Un spital municipal din România a acumulat în conturi aproximativ 5 milioane de euro, în timp ce pacienții săi trăiesc în condiții greu de imaginat. O investigație Digi24 arată că Spitalul de Psihiatrie din Târnăveni, unde bolnavii au fost descoperiți în saloane asemănătoare unor lagăre, obține profit chiar din suferința acestora. Documente interne și mesaje […] Articolul Fraudă cu bani publici la spitalul-lagăr din Târnăveni: rotiri artificiale de pacienți pentru decontări mai mari apare prima dată în PS News.
15:10
Super-gripa care face ravagii în Europa, confirmată în România. Ce spun specialiștii de la ‘Matei Balș’ # PSNews.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat prezența în România a unei noi tulpini de gripă, A(H3N2) – subclasa K, aceeași variantă care a provocat o creștere rapidă a îmbolnăvirilor în mai multe țări europene. Specialiștii avertizează că sezonul gripal a debutat mai devreme și este mai agresiv comparativ cu anii anteriori. Potrivit datelor oficiale, […] Articolul Super-gripa care face ravagii în Europa, confirmată în România. Ce spun specialiștii de la ‘Matei Balș’ apare prima dată în PS News.
