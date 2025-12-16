Statele din estul Europei vor cere, la Helsinki, un buget de Apărare dedicat regiunii, pe fondul amenințării ruse

21:50

Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă, condamnat în 2022 la şase ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, în sumă totală de 6,3 milioane de euro, va fi eliberat din închisoare după ce Curtea Supremă i-a admis recursul în casație.Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac prin care sunt contestate hotărârile definitive care nu mai pot fi atacate prin nicio cale de atac, prin care se verifică legalitatea şi...