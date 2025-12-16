Statele din estul Europei vor cere, la Helsinki, un buget de Apărare dedicat regiunii, pe fondul amenințării ruse
Europa Liberă România, 16 decembrie 2025 12:20
Statele estice ale Uniunii Europene ar urma să ceară autorităților de la Bruxelles, la un summit organizat la Helsinki, fonduri pentru Apărare dedicate lor în bugetul multianual al UE, relatează Politico și Bloomberg.Liderii din Finlanda, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Bulgaria ar urma să justifice această cerere prin acțiunile Rusiei, care testează tot mai agresiv granițele. În aceste condiții, securitatea flancului estic nu ar mai putea fi tratată exclusiv ca o...
Statele estice ale Uniunii Europene ar urma să ceară autorităților de la Bruxelles, la un summit organizat la Helsinki, fonduri pentru Apărare dedicate lor în bugetul multianual al UE, relatează Politico și Bloomberg.Liderii din Finlanda, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Bulgaria ar urma să justifice această cerere prin acțiunile Rusiei, care testează tot mai agresiv granițele. În aceste condiții, securitatea flancului estic nu ar mai putea fi tratată exclusiv ca o...
Pe 16 decembrie, Ucraina va face un pas înainte în direcția obținerii despăgubirilor pentru daunele cauzate de Rusia de la invazia sa pe scară largă începută în februarie 2022.
Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. În unele orașe, precum Cluj-Napoca, prețurile dau deja semne de stagnare # Europa Liberă România
Piața imobiliară a avut un an 2025 complicat, cu prețuri în creștere, taxe mai mari și multă incertitudine economică. Inflația ridicată și ritmul lent al economiei i-au făcut pe mulți români mai prudenți atunci când vine vorba de decizii importante, cum este cumpărarea unei locuințe, notează Știrile ProTV.Potrivit specialiștilor în domeniul imobiliar, primele semne de stagnare se văd deja în Cluj-Napoca, unde prețurile par să se fi temperat. În schimb, Bucureștiul mai are loc de creștere,...
Trump spune că acordul cu Ucraina e „mai aproape ca niciodată”. Există relatări că Ucraina ar putea primi garanții de securitate de tip NATO # Europa Liberă România
Oficiali americani și ucraineni au declarat că au făcut progrese substanțiale în cele două zile de discuții care au ca scop găsirea unei soluții de oprire a invaziei rusești
Ucraina și SUA, în a doua zi a discuțiilor de la Berlin despre acordul de pace # Europa Liberă România
Oficiali americani și ucraineni s-au întâlnit pentru a doua zi de discuții la Berlin, pe 15 decembrie, în timp ce Washingtonul insistă pentru un acord care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar Kievul se luptă să evite un acord care ar favoriza Moscova.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și alți oficiali s-au întâlnit cu delegația SUA, au relatat postul public de radio ucrainean Suspilne și alte instituții media.Zelenski și alți oficiali ucraineni de...
Consiliul Superior al Magistraturii vrea să consulte judecătorii despre nemulțumiri. Magistrații îl acuză că vrea să transmită frică # Europa Liberă România
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că Secţia pentru judecători a insituției a pornit mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor.CSM spune că, pe de o parte, pe 17 decembrie, sunt așteptați la sediul Consiliului reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei „pentru dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.Pe de...
Fără regrete: prizonierii belaruși eliberați spun că decizia de a îl contesta pe Lukașenko a fost cea corectă # Europa Liberă România
La o zi după ce au fost eliberați în urma unui acord mediat de Statele Unite cu Minsk, mai mulți prizonieri politici belaruși care au petrecut mai mult de patru ani după gratii au afirmat că nu regretă că s-au opus liderului autoritar Aleksandr Lukașenko. Într-o declarație făcută duminică, pe 14 decembrie, în fața reporterilor, în orașul ucrainean Cernigău, două dintre figurile importante ale mișcării de opoziție din 2020, Viktar Babarika și Maria Kalesnikava, au spus că simt că au...
Prizonierii politici belaruși eliberați spun că nu regretă nimic în legătură cu mișcarea de opoziție # Europa Liberă România
La o zi după eliberarea a 123 de prizonieri politici din Belarus, mai mulți dintre aceștia au vorbit cu presa într-un loc secret din Ucraina.
CEDO condamnă definitiv România pentru că i-a încălcat dreptul de exprimare fostului judecător Cristi Danileț # Europa Liberă România
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis, pe 15 decembrie 2025, că România a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al fostului judecător Cristi Danileț, prin sancționarea sa disciplinară pentru două postări pe Facebook.
Pe măsură ce invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina intră în al patrulea an, orașul Liov se confruntă cu o nouă realitate sumbră: nu mai are spațiu în care să-și îngroape soldații căzuți.În această săptămână, pentru prima dată din 2022, soldații ucraineni uciși în conflict vor fi înmormântați într-o nouă zonă a cimitirului istoric Liceakiv din oraș.Câmpul de Onoare din cimitir – care a fost deschis în 2022, la scurt timp după începerea invaziei Rusiei în Ucraina – este deja plin....
„Câmpul de onoare” din Liov este plin, iar orașul a fost nevoit să deschidă un nou cimitir pentru a face față înmormântărilor zilnice ale soldaților căzuți la datorie. Extinderea cimitirului arată pierderile devastatoare cu care se confruntă Ucraina.
Raluca Moroșanu: Mandatele de supraveghere în cazuri de corupție a judecătorilor, inutile. „Cel mai probabil, cel implicat va fi anunțat” # Europa Liberă România
Într-un interviu acordat Recorder despre închiderea marilor dosare de corupție, Moroșanu susține că mandatele de supraveghere tehnică nu mai reprezintă o amenințare reală pentru magistrații corupți, deoarece există suspiciuni serioase că persoanele vizate sunt avertizate din timp.„Degeaba vor procurorii să facă ceva. În momentul în care se vor duce la instanța competentă să emită aceste mandate de supraveghere tehnică, e degeaba. Vor fi pe hârtie, dar nu se va întâmpla nimic. Cel mai...
O moțiune de cenzură și o moțiune simplă, dezbătute și votate luni în Parlament # Europa Liberă România
Parlamentul României dezbate astăzi, 15 decembrie, două inițiative parlamentare care vizează executivul condus de Ilie Bolojan. Este vorba despre o moțiune de cenzură împotriva guvernului și o moțiune simplă care solicită demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
Negociatorii americani și ucraineni se întâlnesc luni din nou, după cinci ore de discuții desfășurate duminică la Berlin # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trimișii americani au avut duminică este cinci ore de negocieri la Berlin pe 14 decembrie. Fără a dezvălui informații despre posibile rezultate, participanții la discuții au anunțat că negocierile vor continua și luni.
Ce s-a întâmplat la Institutul Cantacuzino în cei opt ani de când a fost transferat la Ministerul Apărării # Europa Liberă România
La opt ani de la preluarea de către Ministerul Apărării Naționale, de la Ministerul Sănătății, Institutul Cantacuzino a reușit să atragă fonduri externe și construiește infrastructura pentru producerea de vaccinuri însă numai pentru cazuri de necesitate. Nu va mai produce vaccinuri în masă.
De ce nu mai fabrică Institutul Cantacuzino, cândva faimos în Europa, vaccinuri în masă pentru români # Europa Liberă România
La opt ani de la preluarea de către Ministerul Apărării Naționale, de la Ministerul Sănătății, Institutul Cantacuzino a reușit să atragă fonduri externe și construiește infrastructura pentru producerea de vaccinuri. Însă, nu va mai produce vaccinuri în masă, ci doar în situații de urgență.
Cel puțin zece persoane au fost ucise fiind împușcate pe plaja Bondi, din Australia. Printre ele se află și unul dintre cei doi atacatori.
SUA și Ucraina organizează negocieri de pace importante la Berlin, după vizita provocatoare a lui Zelenski pe linia frontului # Europa Liberă România
Negociatorii americani și ucraineni se întâlneasc la Berlin, pe 14 decembrie, pentru discuții de pace importante, în contextul în care persistă dezacordurile privind controlul teritorial și garanțiile de securitate, iar Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii ucrainene.
Cum a finanțat o organizație rusească susținută de stat activități pro-Kremlin în Ucraina # Europa Liberă România
Fondurile au fost alocate în scopul colectării de informații care să susțină acuzațiile Kremlinului privind crimele de război și să submineze apărarea Kievului împotriva invaziei.
Doi morți și cel puțin opt răniți într-un schimb de focuri la Universitatea Brown din nord-estul Statelor Unite # Europa Liberă România
Două persoane au fost ucise și cel puțin alte opt au fost rănite într-un schimb de focuri la Universitatea Brown din orașul Providence, din nord-estul Statelor Unite, sâmbătă.
Belarus a eliberat 123 de prizonieri, în timp ce SUA ridică sancțiunile. Activista Maria Kolesnikova și un laureat Nobel, printre cei liberi # Europa Liberă România
Autoritățile din Belarus au eliberat 123 de prizonieri, printre care și proeminenta activistă a opoziției, Maria Kolesnikova, după ce SUA au acceptat să ridice sancțiunile impuse țării est-europene.
Autoritățile judiciare iraniene au confiscat un petrolier străin și au reținut cei 18 membri ai echipajului în Marea Oman. Presa iraniană a relatat că nava confiscată pe 12 decembrie transporta aproximativ 6 milioane de litri de combustibil de contrabandă.
Armata rusă a folosit rachete Shahed și balistice pentru a ataca porturile Odesa și Chornomorsk.
SmartJob contra minciunii | Mădălina Voinea, Expert Forum: La țară e (mai) mult gunoi informațional. Statul român nu e acolo pentru oameni # Europa Liberă România
Mădălina Voinea vorbește la SmartJob despre cât de important e ca statul să facă diferența între oamenii care dezinformează și rețelele create special ca să manipuleze: „Opiniile legitime ale oamenilor nu trebuie niciodată cenzurate, ci actorii inautentici, rețelele false care amplifică fake news”.
SmartJob contra minciunii | Mădălina Voinea, Expert Forum: La țară e (mai) mult gunoi informațional. Statul român nu e acolo pentru oameni # Europa Liberă România
Mădălina Voinea vorbește la SmartJob despre cât de important e ca statul să facă diferența între oamenii care dezinformează și rețelele false create pentru a manipula: „Opiniile legitime ale oamenilor nu trebuie niciodată cenzurate, ci actorii inautentici, rețelele false care amplifică fake news”.
A treia seară de proteste în toată țara în sprijinul independenței magistraților și împotriva presiunilor din Justiție # Europa Liberă România
Oamenii au ieșit în stradă pentru a treia seară consecutiv, pentru a protesta împotriva injustițiilor din justiție, a presiunilor la care sunt supuși magistrații onești din sistem și a altor nereguli relatate într-un documentar al jurnaliștilor de la Recorder.
Consultări ale partidelor parlamentare săptămâna viitoare, în Bulgaria, după căderea guvernului. Spectrul anticipatelor, la orizont # Europa Liberă România
Președintele Bulgariei va consulta săptămâna viitoare partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern, a anunțat vineri președinția bulgară.
SmartJob contra minciunii | Mădălina Voinea, Expert Forum: La țară e (mai) mult gunoi informațional. Statul român nu e acolo pentru oameni # Europa Liberă România
Mădălina Voinea vorbește la SmartJob despre cât de important e ca statul să facă diferența între oamenii care dezinformează și rețelele false create pentru a manipula: „Opiniile legitime ale oamenilor nu trebuie niciodată cenzurate, ci actorii inautentici, rețelele false care amplifică fake news”.
Studiu cu bani UE care schimbă abordarea asupra urșilor din România, acum între 10.000 și 13.000. Finanțare pentru sistemele electrice # Europa Liberă România
România are în prezent între 10.000 și 13.000 de urși bruni, arată un studiu făcut cu bani europeni de Universitatea Transilvania din Brașov, la prezentarea căruia a participat vineri și ministrul mediului, Diana Buzoianu.
500 de magistrați susțin dezvăluirile din Justiție. Laura Codruța Kovesi, în capul listei: „Sancțiunile disciplinare sunt represalii” # Europa Liberă România
Peste 500 de magistrați români semnează un mesaj de solidaritate cu colegii care au semnalat nereguli în documentarul Recorder. Numele procurorului-șef european, Laura Codruța Kovesi, apare primul nume pe noua listă publicată.
Ministrul Justiției: „Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane care sesizează disfuncționalități în sistem” # Europa Liberă România
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis, după documentarului Recorder și apariția scrisorii de solidarizare semnată de aproape 200 de magistrați, că libertatea magistraților de a semnala probleme din sistem trebuie protejată.
O interpretă a izbucnit în lacrimi în timpul mărturiei unui băiat ucrainean în Parlamentul UE # Europa Liberă România
Asistenta unui vicepreședinte al Parlamentului European a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea mărturia lui Roman Olexiv, un băiat de 11 ani din Liov, la dezbaterile ce au urmat după prezentarea unui documentar despre copiii din Ucraina.
Primul caz de lepră confirmat în România după patru decenii. Alte trei suspiciuni sunt investigate # Europa Liberă România
Ministerul Sănătății a confirma joi seara unui caz de lepră (boala Hansen) în România, la un salon SPA din Cluj-Napoca. Alte trei suspiciuni sunt în curs de analiză. Toate cele patru persoane vizate sunt femei, originare din Asia, angajate ca maseuze la salon.
Volodimir Zelenski: SUA propun o „zonă economică liberă” în estul țării, dacă Ucraina cedează Donbasul # Europa Liberă România
Ucraina a prezentat Statelor Unite o propunere revizuită, în 20 de puncte, pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat joi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. El a adăugat însă că problema cedării teritoriilor rămâne „un punct major de blocaj”.
Protest în București și la Cluj după documentarul Recorder și replica conducerii CAB împotriva dezvăluirilor din sistem # Europa Liberă România
Un nou protest are loc joi seară la București, în Piața Victoriei, dar și la Cluj după dezvăluirile din documentarul Recorder și după conferința de presă a conducerii Curții de Apel București care i-a înfierat pe magistrații care au susținut că sunt supuși la presiuni în sistemul de justiție.
Peste 170 de magistrați s-au solidarizat cu colegii lor care au vorbit despre presiunile la care sunt supuși în sistemul de justiție # Europa Liberă România
Peste 170 de magistrați, unii în activitate, alții pensionari, s-au solidarizat joi cu colegii lor, judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, care au dezvăluit presiunile la care sunt supuși în sistemul de justiție.
Șeful NATO, Mark Rutte, a avertizat joi, 11 decembrie, la Berlin, că membrii alianței militare trebuie să trateze cu mai multă urgență amenințarea reprezentată de Moscova, deoarece ar putea fi „următoarea țintă a Rusiei”.
Avertismentul lui Mark Rutte către aliați: NATO este următoarea țintă a Rusiei # Europa Liberă România
Șeful NATO, Mark Rutte, i-a îndemnat joi pe aliați să-și intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război dus de Rusia, despre care a spus că ar putea fi „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”.
Premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, a demisionat pe fondul protestelor ample împotriva politicilor guvernului # Europa Liberă România
Guvernul bulgar, condus de Rossen Jeliazkov a demisionat. Demisia, anunțată de premier, vine pe fondul protestelor de amploare din ultimele două săptămâni, care au cerut demisia Executivului.
Legea „Nordis” a intrat în vigoare, cu noi garanții care să protejeze cumpărătorii de locuințe aflate în construcție # Europa Liberă România
Legea nr. 207/2025, cunoscută drept Legea „Nordis”, a intrat în vigoare joi, 11 decembrie, și aduce schimbări semnificative în modul în care se încheie convențiile de rezervare și promisiunile de vânzare-cumpărare pentru locuințele aflate în construcție.
CSM, reacție la documentarul Recorder: Campania de destabilizare a puterii judecătoreşti ia amploare # Europa Liberă România
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti, a luat cuvântul la începutul conferinței de presă de la Curtea de Apel București și a reclamat atmosfera „toxică şi încordată” din instituție. „Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu și să spun că tot ce a spus el acolo e adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, a declarat Raluca Moroşanu. Ce a declarat...
Aproape 290 de drone lansate de Ucraina, inclusiv asupra Moscovei. Atacuri rusești asupra infrastructurii din Odesa și Poltava # Europa Liberă România
Armata rusă anunță că a doborât 287 de drone-uri ucrainene în timpul nopții 10-11 decembrie, într-unul dintre cele mai extinse atacuri aeriene de acest tip de la izbucnirea războiului.Ministerul Apărării de la Moscova transmite că, dintre dronele interceptate și doborâte de apărarea antiaeriană rusă, 32 erau îndreptate către Moscova, iar alte 40 au fost neutralizate deasupra regiunii Moscova.Regiunea, împreună cu orașul, are o populație de peste 22 de milioane de locuitori.Ca urmare a...
Lemnul furat anual din pădurile României ar putea umple 10 stadioane. Un miliard de euro iese ilegal din țară în fiecare an # Europa Liberă România
Aproximativ 11 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din pădurile României, potrivit celui mai recent Inventar Forestier Național (IFN). Deși fenomenul rămâne grav, cantitatea este la jumătate față de acum cinci ani, ceea ce indică o diminuare a tăierilor ilegale, dar nu și o rezolvare a problemei, relatează Știrile ProTV.În același timp, inventarul arată că suprafața împădurită a României a crescut, chiar dacă presiunea asupra pădurilor se menține ridicată.Pe Valea Vâlsanului, în...
Ucraina ia în considerare variante legale de organizare a alegerilor în condițiile legii marțiale, pe fondul presiunilor SUA # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski spune că a avut o „discuție substanțială” cu membrii parlamentului Ucrainei privind posibilitatea organizării unor alegeri.
Sute de oameni protestează în fața sediului CSM și cer demisia Liei Savonea, președinta Curții Supreme # Europa Liberă România
Câteva sute de persoane protestează, miercuri seară, în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul despre justiție al publicației Recorder.
Curtea Supremă a anulat condamnarea fostului preşedinte CNAS. Lucian Duță a luat mită de la firma care a implementat cardul de sănătate # Europa Liberă România
Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă, condamnat în 2022 la şase ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, în sumă totală de 6,3 milioane de euro, va fi eliberat din închisoare după ce Curtea Supremă i-a admis recursul în casație.Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac prin care sunt contestate hotărârile definitive care nu mai pot fi atacate prin nicio cale de atac, prin care se verifică legalitatea şi...
Curtea Supremă a anulat condamnarea fostului preşedinte CNAS. Lucian Duță a luat mită de la firma care a implementat cardul de sănătate # Europa Liberă România
Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă, condamnat în 2022 la şase ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, în sumă totală de 6,3 milioane de euro, va fi eliberat din închisoare după ce Curtea Supremă i-a admis recursul în casație.Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac prin care sunt contestate hotărârile definitive care nu mai pot fi atacate prin nicio cale de atac, prin care se verifică legalitatea şi...
Criza apei | Șeful Apelor Române a demisionat. Raportul Corpului de control, trimis de ministrul Buzoianu la Parchetul General # Europa Liberă România
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri că a trimis raportul Corpului de control al ministerului la Parchetul General și că directorul general de la Apele Române și-a prezentat demisia de onoare după două săptămâni de criză a apei în două județe din țară.
Nicușor Dan reacționează la documentarul Recorder despre problemele din Justiție: Cazurile prezentate trebuie investigate # Europa Liberă România
Lupta anticorupție s-a redus dramatic ca urmare a influenței politice, a declarat Nicușor Dan, ca reacție la documentarul difuzat de Recorder cu privire la problemele din Justiție. El a mai spus că soluțiile trebuie să vină tot dinspre sistemul judiciar.
