L-a făcut praf pe Mohamed Salah, iar acum îi cere să rămână la Liverpool: “Merită o gardă de onoare”

Fotbalul din Germania reușește să atragă zeci de mii de fani până și în ligile inferioare. 3. Liga, a treia divizie germană, a stabilit noi recorduri de prezență la stadion în această primă jumătate de sezon. Campioana suporterilor este Hansa Rostock, care are o medie impresionantă de spectatori la meciurile de acasă, de pe arena […]