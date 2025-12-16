Radu Marinescu desființează acuzațiile fostului ministru USR-ist al Justiției, referitor la problemele din justiție: „USR a semnat pe acele chestiuni”
Gândul, 16 decembrie 2025 12:20
Radu Marinescu îi dă replica fostului ministru al Justiției, Stelian Ion (USR), după ce a acesta l-a acuzat că, la formarea coaliției, a ignorat problemele semnalate, recent, în documentarul Recorder. ”Îi răspund foarte simplu, rugându-l să exerseze puțin memoria și să-și aducă aminte că atunci când am discutat programul pe Justiție și dânsul s-a aflat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
12:40
Cu ce preparat ar putea cuceri jurații Răzvan Fodor la ”Chefi la cuțite”. Irina e convinsă că ar lua patru cuțite # Gândul
Irina Fodor a spus cu ce preparat consideră că soțul său, Răzvan, ar avea succes la show-ul culinar ”Chefi la cuțite” și i-ar cuceri pe jurați. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 […]
12:40
Cum a reușit un copil să strice o coroană de nuntă din aur. Cântărește 2 kilograme și valorează aproape 300.000 de euro # Gândul
Un copil a stricat o coroană de aur în valoare de aproape 300.000 de euro în numai câteva secunde. Bijuteria care are o greutate de 2 kilograme, aparține influencerului de frumusețe Zhang Kaiyi și a fost creată de soțul ei pentru nunta lor. Incidentul neobișnuit a avut loc la Muzeul X din Beijing, China, unde […]
12:40
De ce ține Beijingul la secret criza imobiliară chineză. Sectorul construcțiilor încetinește creșterea economică sub țintele stabilite # Gândul
Odată cu scăderea abruptă a vânzărilor de locuințe, guvernul chinez a restricționat raportarea independentă a datelor, ascunzând astfel declinul pieței imobiliare, care ar putea eroda prosperitatea gospodăriilor și pune presiune pe băncile Chinei. Beijingul urmărește să înăsprească controlul asupra dezvoltatorilor, ca urmare a îngrijorărilor legate de o nouă criză pe piața imobiliară din China. Pentru […]
12:40
„Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a oferit o analiză complexă a crizei din justiție. În opinia cunoscutului gazetar, faptul că judecătoarea Raluca Moroșanu, transformată în eroină de ancheta Recorder, nu a semnalat abuzurile din epoca Binomului SRI-DNA este doar o parte a unui tablou mai mare, care […]
12:40
Câte dosare s-au depus, la numai o zi de la redeschiderea Programului Rabla 2025. AFM publică în timp real numărul dosarelor depuse # Gândul
Administrația Fondului pentru Mediu a anunţat cu o zi înainte redeschiderea unei noi sesiuni a Programului Rabla Auto 2025. Programul este valabil până la finalul lunii decembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile puse la dispoziție. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, vor avea posibilitatea de a se […]
12:40
Firma fondată de Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP. Acționariat cu nume influente # Gândul
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a atribuit, în cursul anului 2025, două contracte de consultanță în valoare totală de aproximativ 4,6 milioane de lei unei companii fondate și administrate în trecut de actualul ministru al instituției, Dragoș Pîslaru. Este vorba despre firma Civitta Strategy & Consulting, care a obținut aceste contracte în a doua […]
Acum 10 minute
12:30
La un pas de interdicție de 1 an. Un bărbat a cumpărat mii de globulețe de Crăciun, pentru a-și orna localul. Ce s-a întâmplat apoi # Gândul
Cu scopul de a-și orna localul pe care îl deține, un bărbat din Belgia, orașul Hasselt, și-a achiziționat ornamente de Crăciun colorate dintr-un magazin de grădinărit, care se afla în apropiere. Bărbatul a început, rând pe rând, să golească rafturile, umplând nu mai puțin de 17 cărucioare cu globulețe de Crăciun. Achiziția, în schimb, a […]
Acum 30 minute
12:20
Radu Marinescu desființează acuzațiile fostului ministru USR-ist al Justiției, referitor la problemele din justiție: „USR a semnat pe acele chestiuni” # Gândul
Radu Marinescu îi dă replica fostului ministru al Justiției, Stelian Ion (USR), după ce a acesta l-a acuzat că, la formarea coaliției, a ignorat problemele semnalate, recent, în documentarul Recorder. ”Îi răspund foarte simplu, rugându-l să exerseze puțin memoria și să-și aducă aminte că atunci când am discutat programul pe Justiție și dânsul s-a aflat […]
12:10
În ultima perioadă în lumea tenisului s-au înregistrat mai multe schimbări ale cetățeniei și acum Polina Kudermetova e ultima care se adaugă pe listă. Pe profilul WTA al jucătoarei de 22 de ani se arată că a ales Uzbekistan în locul Rusiei. Războiul pornit de Rusia în Ucraina are efecte și în lumea tenisului. Sportivii […]
Acum o oră
12:00
O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului # Gândul
Scandal de proporții în Mexic, după ce mai multe deputate din Congresul din Ciudad de México s-au luat la bătaie în plină ședință. Imaginile, care au făcut înconjurul internetului, arată cum mai multe membre ale partidelor PAN și Morena se îmbrâncesc, se trag de păr și își aruncă insulte. Unul dintre legislatori este surpins în […]
11:50
Majoritatea șoferilor cunosc regula de bază că în localități se circulă cu maximum 50 km/h. În ultimii ani au apărut și anumite excepții importante care au generat confuzie în rândul șoferilor. Mai exact, faptul că este legal să mergi cu 70 km/h în localitate, dar doar în anumite condiții strict stabilite de lege. Când pot […]
Acum 2 ore
11:40
Adelina Chivu, partenera de viață a lui Cristi Chivu, a explicat ce relație are cu cele două fiice ale lor – Natalia și Anastasia. Cristi Chivu este unul dintre cei mai titrați fotbaliști și fost căpitan al Naționalei. În ceea ce privește viața sentimentală, Cristi Chivu formează o familie împlinită alături de soția sa, […]
11:40
Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea? # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare”. „Preocupată de asaltul împotriva Justiției, presa a neglijat un eveniment de o mare importanță pentru scena nostră politică. Și, după părerea mea, chiar și pentru stabilitatea România. La […]
11:40
Majoritatea șoferilor cunosc regula de bază că în localități se circulă cu maximum 50 km/h. În ultimii ani au apărut și anumite excepții importante care au generat confuzie în rândul șoferilor. Mai exact, faptul că este legal să mergi cu 70 km/h în localitate, dar doar în anumite condiții strict stabilite de lege. Când pot […]
11:40
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace” # Gândul
Nicușor Dan, aflat în Finlanda la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, spune că este „pesimist” că Rusia ar accepta orice variantă de pace în războiul cu Ucraina. Președintele a reiterat ideea că trebuie să sprijim Ucraina în continuare, tocmai ca linia frontului să nu se schimbe. „Ce este important pentru noi, este […]
11:30
Manifestație în memoria victimelor Revoluției de la 1989: „Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi” # Gândul
Un marş în memoria victimelor Revoluției de la 1989 va avea loc la 21 dece,brie, ora 17:00, pe traseul Piaţa Victoriei – Piaţa Universităţii – Piaţa Revoluţiei. ”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor […]
11:10
Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii # Gândul
Cele două zile de negocieri intense de la Berlin – între Ucraina, SUA și oficialii europeni – au dus la progrese clare în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar au lăsat lacune semnificative în chestiunea teritorială, au declarat oficiali americani, luni, reporterilor, relatează Axios. Potrivit acestora, părțile se apropie de un acord […]
11:10
(P)Se lucrează la DJ 546C Potcoava–Perieți, iar proiectul este finanţat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” # Gândul
Se lucrează la DJ 546 C Potcoava–Perieți, anunţă cei de la Consiliul Judeţean Olt. Până la sfârșitul anului, 4 km vor avea două straturi de asfalt, parte din cei 6 km incluși în proiectul de modernizare, mai spun autorităţile judeţene. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, însă, în contextul sistării plăților […]
11:00
AUR va depune o propunere legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate producției agricole primare de la plata impozitului pe clădiri # Gândul
Președintele AUR, George Simion, alături de liderii grupurilor parlamentare ale formațiunii din Camera Deputaților și Senat, Mihai Enache și Petrișor Peiu, vor depune la Biroul Permanent al Senatului o inițiativă legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate exclusiv procesului de producție agricolă primară de la plata impozitului pe clădiri. Propunerea legislativă urmărește exceptarea de la impozitare a […]
11:00
Călin Georgescu se prezintă la Poliția din Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Susținătorii acestuia îl așteaptă # Gândul
Călin Georgescu ajunge marți, 16 decembrie, la secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlul judiciar. Acesta este așteptat de un număr impresionant de susținători. Luni, fostul candidat la președinție s-a prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel pentru procesul în care este judecat pentru tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu a […]
10:50
Trump dă în judecată BBC și cere 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legislației privind practicile comerciale: „Mi-au schimbat cuvintele” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces împotriva BBC, acuzând postul public britanic de defăimare și practici comerciale ilegale, în urma modului în care a fost editat discursul său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama. Trump solicită despăgubiri totale de 10 miliarde de dolari. Președintele Donald Trump a dat în judecată trustul […]
10:50
Singurele 3 aparate electrocasnice care consumă curent fără să le folosești. Soluția pe care să o urmezi, pentru a nu plăti o factură mai mare # Gândul
În cazul multor cetățeni români, factura la energie poate deveni o reală provocare. Cu gândul să economisească, pot căuta metode eficiente care să nu le „umfle” factura la curent. Însă, uneori, pot uita că există și aparte electrocasnice care consumă electricitate fără să le folosească, arată CANCAN. De aceea, pentru a putea economisi, este important […]
10:50
Care sunt cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa. Unele se află la doar câteva ore de România # Gândul
Costul pentru o vacanță la schi poate să ajungă rapid la o sumă de patru cifre atunci când pui la socoteală și echipamentul, abonamentul la teleschi, cazarea, zborurile, mesele de pe pârtie și băuturile après-ski. Un nou studiu indică faptul că există destinații europene unde bugetul se întinde considerabil mai mult. Italia este în topul […]
10:50
Vlad Pascu, responsabilul pentru accidentul de la 2 Mai, află marți dacă i se reduce pedeapsa de 10 ani de închisoare # Gândul
Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis în august 2023 doi studenți în apropiere de 2 Mai, condamnat la 10 ani de închisoare, vrea reducerea pedepsei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, marţi, asupra cererii. Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia instanţei supreme […]
Acum 4 ore
10:40
Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave” # Gândul
Ciprian Ciucu este foarte îngrijorat cu privire la ceea ce a găsit în Primăria Capitalei, odată cu preluarea mandatului de primar general. Datoriile ajung pe la 3 miliarde de lei, iar bugetul necheltuit se va situa în jurul sumei de 20 de milioane de lei, la începutul anului. În cadrul interviului pe care l-a acordat […]
10:40
Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!” # Gândul
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), a lansat un atac dur la adresa actualul ministru al Economiei, Radu Miruță (USR) după ce a declarat că o creștere forțată a salariului minim ar îngenunchea firmele mici și mijlocii. Marius Budăi i-a transmis lui Miruță că statul este obligat de lege să crească salariul minim și […]
10:40
Fiul lui Trump s-a logodit pentru a treia oară. Președintele a făcut anunțul la Casa Albă. Ultima sa parteneră a fost numită ambasador în Grecia # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat, luni seara, în cadrul unei petreceri de sărbători organizate la Casa Albă, că fiul său cel mare, Donald Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o personalitate mondenă din Palm Beach, relatează The New York Times. Îi mulțumesc Bettinei pentru un singur cuvânt: „Da” (la cererea în căsătorie), a spus […]
10:40
Vremea se răcește. Când apar lapovița și ninsoarea? ANM, pentru Gândul: „Temperaturi ceva mai scăzute, totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta” # Gândul
La jumătatea lunii decembrie, ceața este predominantă în fiecare dimineață, în multe regiuni ale țării. Temperaturile sunt în scădere, vizibilitatea este redusă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) emit coduri galbene de ceață. Astăzi, la primele ore, au fost vizate localități din județele Alba, Bihor, Constanța, Galați, Brăila, Gorj, Caraș-Severin și Suceava. În excusivitate […]
10:10
SUA vs. China, faza „stealth”. Bombardierul american B-21 Raider, la concurență cu „aripa zburătoare” chineză H-20. Cine va deține cel mai puternic avion din lume? # Gândul
După decenii de dezvoltare modelată de moștenirea Războiului Rece, Statele Unite și China își desfășoară, acum, cele mai avansate bombardiere strategice. Avionul american B-21 Raider a intrat deja în faza de testare în zbor, în cadrul unui program strict gestionat al Forțelor Aeriene. În același timp, avionul chinez Xi’an H-20 rămâne – oficial – nedescoperit, […]
10:10
Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace: „Nu va fi recunoscut ca fiind teritoriu rusesc” # Gândul
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, în cadrul negocierilor de pace de la Berlin, că în acest moment nu se discută despre organizarea unui referendum privind statutul Donbasului, precizând că Ucraina nu va recunoaște regiunea ca fiind teritoriu rusesc, nici de jure, nici de facto. Volodimir Zelenski a afirmat că problema teritorială a Donbasului […]
10:00
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară # Gândul
Se anunță schimbări uriașe pentru mai multe zodii, în următoarele 2 luni. Acești nativi vor fi binecuvântați de Dumnezeu și vor fi încărcați cu o energie cu totul specială. Astrologii susțin că acești nativi vor avea parte de protecție divină, oportunitățile vor ieși în calea lor, iar liniștea sufletească va fi recăpătată. Următoarele două luni […]
10:00
Suspecții măcelului de pe plaja din Australia călătoriseră în Filipine, cu o lună înainte de atac pentru „antrenament militar” # Gândul
Poliția australiană investighează o călătorie în Filipine a celor doi presupuși autori ai atacului mortal de pe plaja Bondi, Australia, soldat cu 15 victime. Suspecții ar fi vizitat Filipine, cu o lună înainte de comiterea crimelor, pentru a primi „antrenament de tip militar”. Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, a călătorit în Filipine […]
10:00
Ce a descoperit o femeie care a comandat un taxi autonom Waymo: „Chestia asta nu mă lasă să ies” # Gândul
O femeie din Los Angeles, statul american California, a descoperit un străin în portbagajul unei mașini autonome Waymo pe care o comandase pentru fiica ei. Incidentul s-a petrecut în parcul MacArthur și ridică întrebări despre siguranța și fiabilitatea serviciilor de transport autonome. Când vehiculul a ajuns la destinație, femeia și fiica ei au descoperit un […]
10:00
Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela” # Gândul
Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la aproximativ 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico și s-a plasat la o distanță de atac rapid față de Venezuela, notează Army Recognition. Această mișcare semnalează o supraveghere și o descurajare sporite ale SUA în Caraibe, pe fondul tensiunilor regionale tot mai […]
09:50
Trump dă în judecată BBC și cere 5.000.000.000 de dolari pentru defăimare: „Mi-au schimbat cuvintele” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces împotriva BBC, acuzând postul public britanic de defăimare și practici comerciale ilegale, în urma modului în care a fost editat discursul său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama. Trump solicită despăgubiri totale de 10 miliarde de dolari. Președintele Donald Trump a dat în judecată trustul […]
09:50
Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, și-a pierdut viața într-un incendiu ce a izbucnit, azi-noapte, la o stână din localitatea Grădiștea. Tragedia s-a produs după ce rulota în care bărbatul se afla a luat foc. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Colibași, cu două autospeciale de stingere. Aceștia au constatat […]
09:40
Cravata unui mire a generat o adevărată bătaie la o nuntă. Mireasa a fost rănită și a ajuns și ea la spital # Gândul
O nuntă care a avut loc în weekend în vestul Germaniei s-a transformat într-o adevărată încăierare în urma căreia mai multe persoane, inclusiv mireasa, au fost rănite. Disputa a izbucnit din cauza unui joc de nuntă și a escaladat într-o încăierare fizică în care au fost implicați numeroși invitați. Un bărbat în vârstă de 39 […]
09:30
SUA a colectat peste 200 de miliarde de dolari în taxe vamale, în urma măsurilor impuse de Donald Trump. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor # Gândul
Statele Unite au încasat peste 200 de miliarde de dolari în tarife vamale în acest an, ca urmare a noilor taxe impuse de președintele Donald Trump de la începutul anului 2025, a transmis Serviciul Vamal de Protecție a Frontierelor. Anunțul a fost făcut în contextul în care Curtea Supremă analizează argumentele conform cărora noile tarife […]
09:30
Trump, în război total cu presa „incomodă”. Dă în judecată BBC și cere 5.000.000.000 de dolari pentru defăimare: „Mi-au schimbat cuvintele” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces împotriva BBC, acuzând postul public britanic de defăimare și practici comerciale ilegale, în urma modului în care a fost editat discursul său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama. Trump solicită despăgubiri totale de 10 miliarde de dolari. Președintele Donald Trump a dat în judecată trustul […]
09:20
Unde nu este bine să pui niciodată bradul de Crăciun. Cele 7 locuri care atrag ghinion și strică energia sărbătorilor # Gândul
Dacă vrem să menținem echilibrul și armonia sărbătorilor, trebuie să ținem cont și de locul în care amplasăm bradul de Crăciun. O amplasare greșită poate afecta starea de bine, relațiile sau chiar stabilitatea financiară. Feng Shui avertizează că există zone din locuință care consumă sau blochează energia vitală, iar bradul de Crăciun amplasat greșit poate […]
09:10
„Nu am inaugurat o simplă casă! Am deschis porțile unui loc plin de fericire adaptat copiilor cu nevoi speciale, aflați în grija colegilor de la DGASPC Sector 5”, anunţă primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone. În parteneriat cu Organizația Hope and Homes for Children, a fost finalizată o locuință de tip familial. „Este un spațiu […]
09:10
Record istoric la Pilonul 2. Trei români au virat peste 600.000 de lei într-o singură lună la pensiile private obligatorii. Ce salarii au avut # Gândul
Trei români au realizat într-o singură lună, contribuții individuale de peste 600.000 de lei fiecare la Pilonul II de pensii. Datele record furnizate de Casa Națională de Pensii Publice arată nu doar un salt semnificativ al contribuțiilor în 2025, ci și un nou record istoric pentru un cont de pensie obligatorie administrată privat. Primele trei […]
09:00
Bancul zilei este despre dorința de a face un credit pentru cumpărarea unei case. Am vrut să îmi fac credit să-mi iau casă, dar când mi-au văzut salariul mi-au spus că la Decathlon au băgat corturi noi. Bulă și călugărița tinerică și frumoasă Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea […]
09:00
Liu Xin, un chinez în vârstă de 30 de ani, care susține că are o avere de peste 10 miliarde de yuani, circa 1,4 miliarde de dolari, își caută soție. Recent, el a postat un anunț în matrimoniale online în care se descrie ca fiind „nu neapărat urât, mai degrabă gras și patriot naționalist”. El […]
09:00
FCSB a câștigat partida cu Unirea Slobozia, 2-0, jucată la Clinceni, iar acum echipa roș-albastră e pe locul nouă în Superliga, 28 de puncte, la două distanță de play-off. Gigi Becali a discutat despre meciul cu Unirea Slobozia pe un ton ironic, fiind deranjat de comentariul de la Digi Sport. După duelul de la Clinceni, […]
08:50
Ce este, de fapt, obiectul intergalactic 3I/ATLAS. Detaliul observat de românul Adrian Șonka, prin telescop: „Pe 19 decembrie..” # Gândul
Ce este, de fapt, obiectul intergalactic 3I/ATLAS? Românul Adrian Șonka a observat un detaliu important prin telescop. În urmă cu două zile, pe pagina sa de Facebook, acesta a încărcat o imagine cu „mult comentata cometă”, așa cum o numește el, menționând că s-a întâmplat să o observe cu un telescop cu diametrul de 1,2 […]
08:50
„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, audiat azi la CSM, după ce a solicitat să fie numit procuror # Gândul
Judecătorul Laurențiu lonel Beşu nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu. Audierea acestuia este programată marţi, la ora 12:00. Anunțul a fost făcut pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. Marți, 16 decembrie, Laurențiu Beșu va susține la Secția pentru procurori a CSM interviul în cadrul […]
Acum 6 ore
08:40
FCSB a învins Unirea Slobozia, 2-0, în etapa 20 a Superligii, iar Octavian Popescu nu a făcut parte din lot. Gigi Becali a explicat care e situația mijlocașului de 22 de ani și i-a făcut și un set de reguli. În partida de la Clinceni au marcat Mihai Lixandru (62) și Alexandru Stoian (90+5), iar […]
08:30
Procurorii DNA fac percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Alături de un om de afaceri, Cuc ar fi încercat să-l mituiască pe șeful RAR # Gândul
UPDATE. 8.08. Una dintre persoanele vizate de DNA este omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. El ar fi promis lui Mihai Alecu – director general al Regiei Autonome Registrul Auto Român o mită 6% din valoarea totală a acordului-cadru ce a fost reînnoit la data de 21.11.2025 între Registrul Auto Român și societatea Euro QuipInternational […]
08:30
Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus o mască pentru ochi și l-am acoperit cu o pătură” # Gândul
Barbara Bacilieri, o stewardesă cu 14 ani de experiență la Aerolineas Argentinas, a vorbit deschis despre unele dintre cele mai dificile situații întâlnite în timpul zborului, respectiv decesul unui pasager. Barbara Bacilieri, în vârstă de 33 de ani, fostă stewardesă la Aerolineas Argentinas și actualmente influencer în domeniul călătoriilor, a dezvăluit experiențe mai puțin cunoscute […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.